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    Недооцененный лидер. «Ливерпуль» зависит от Фирмино больше, чем вы могли подумать

    Бразильский нападающий в этом сезоне забивает важнейшие голы

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    Роберто Фирмино
    Роберто Фирмино
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    Автор Squawka.com Крис Смит объясняет, почему Роберто Фирмено является одной из ключевых фигур в «Ливерпуле» в текущем сезоне.
    Победители Лиги чемпионов, победители Клубного чемпионата мира, безоговорочные лидеры АПЛ, а также претенденты на то, чтобы повторить достижение «Арсенала» (сезон без поражений). «Ливерпуль», похоже, забыл, что такое проигрывать.

    Команда Юргена Клоппа в последние полтора года сметает всех со своего пути. Голеадоры Садио Мане и Мохамед Салах захватили первые полосы газет, Алиссон бросает вызов гравитации в воротах, а Вирджил ван Дейк является настоящим маршалом оборонительных порядков.

    Но как насчет Роберто Фирмино? Что ж, не волнуйтесь, сейчас будем обсуждать то, насколько бразилец «недооценен». Это слово ставилось напротив его фамилии уже столько раз...

    Роберто Фирмино
    globallookpress.com

    «Он является связующим звеном для нашей команды, он очень важен для нас. Он особенным образом справляется с игрой на своей позиции», — говорил Юрген Клопп о Фирмино в декабре.

    Не секрет, что, будучи главным тренером «Боруссии», Юрген Клопп пытался подписать Фирмино из «Хоффенхайма». Тогда тренер считал бразильца «лучшим игроком Бундеслиги». Да-да, речь о той Бундеслиге, в которой в самом расцвете сил играли Роберт Левандовски, Арьен Роббен и Франк Рибери.

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    Такая похвала, конечно, не может доставаться недооцененному игроку. Тем не менее, тот факт, что у Фирмино лишь 10 голов во всех турнирах в этом сезоне, тогда как у Салаха и Мане — по 15, все еще означает, что бразилец не может привлечь к себе то же внимание, что и его партнеры по команде. Это прекрасно иллюстрирует то, что на бирже Football Index Фирмино занимает лишь 124-е место со стоимостью одной акции — 1,95 фунтов, что на 2,20 и 1,14 фунтов дешевле, чем акции Салаха и Мане соответственно.

    Но, хотя Фирмино и не столь результативен, как его партнеры по атаке, можно с уверенностью сказать, что если он забивает, то это значимое событие. Из десяти голов, которые 28-летний бразилец забил в этом сезоне, восемь либо открывали счет в матче в пользу «Ливерпуль», либо приносили победу в матче с разницей в один мяч. Было лишь два исключения — голы в матчах с «Бернли» и «Лестером», когда он делал счет 3:0.

    Роберто Фирмино
    globallookpress.com

    Без этих восьми жизненно важных голов «красные» могли бы не досчитаться 10 очков в АПЛ. А это значит, что «Ман Сити» и «Лестер» все еще продолжали бы бороться за титул. Кроме того, без голов Фирмино «Ливерпуль» не выиграл бы Клубный чемпионат мира.

    Возможно, еще более важным является то, что каждый из восьми голов в этом чемпионате Фирмино забил на выезде. Только Джейми Варди, Рахим Стерлинг и Пьер-Эмерик Обамеянг забили в текущем сезоне больше голов на выезде (по 9), чем Фирмино. Еще два Фирмино забил на нейтральном поле — в Катаре в матчах с мексиканским «Монтеррейем» и бразильским «Фламенго».

    «Бобби забил просто мировой гол. Это был супер-супер-супер гол. Гениально», — сказал Клопп, комментируя победный гол Фирмино в ворота «Вулверхэмптона».

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    • Команда Клоппа в этом сезоне побеждает, независимо от того, где играет — дома, в гостях или в Катаре. Но победы в гостях и в Катаре просто не были бы возможны, если бы не умение Фирмино забивать важнейшие голы, когда у команды что-то не получается.

    Стадионы, на которых Фирмино забивал 8 голов в АПЛ в текущем сезоне.

    Фирмино на протяжении всей своей карьеры сталкивается с сомнениями, которые летят в его адрес. В основном это связано с тем, что он не является настоящим голеадором. Экс-защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя тоже сомневался в нем, когда наблюдал за его игрой, будучи тренером «Байера». Но экс-игрок сборной Финляндии еще один человек, который быстро изменил свое мнение.

    Когда Хююпя спросили, был ли Фирмино в те времена на его радаре, он ответил: «Вообще-то нет. Когда он был в "Хоффенхайме", я слышал, что он планирует перейти в "Ливерпуль", и я не был уверен, что у него что-то получится там. Но теперь он добился прогресса и является одним из важнейших игроков команды. Я сомневался в нем и удивился, потому что он показал, что является очень-очень хорошим футболистом».

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    • Можно поставить последний доллар на то, что Салах, Мане и другие более раскрученные футболисты «Ливерпуля» продолжат сиять, пока «красные» будут идти к долгожданному титулу в АПЛ. Но есть еще одна вещь, в которой можно быть абсолютно уверенным — это то, что Фирмино тихо и спокойно продолжит склеивать игру «красных» и забивать важнейшие голы именно тогда, когда команда Клоппа нуждается в этом больше всего.

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