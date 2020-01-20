Отрыв в 30 очков. «Ливерпуль» доказал, что способен обыграть любого соперника

В долгожданном футбольном матче «Ливерпуль» на «Энфилде» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Этот успех позволил «Ливерпулю» оторваться от идущего вторым «Манчестер Сити» на 16 очков. Отрыв от «Манчестер Юнайтед» составляет и вовсе невероятные 30 баллов.

Теперь, чтобы впервые с 1990 года завоевать чемпионский титул, «красным» нужно набрать еще 30 очков. Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил основные сюжетные линии игры.

1. Вирджил ван Компани

Венсан Компани сделал своей привычкой забивать решающие голы в матчах против «Манчестер Юнайтед». Во многих случаях точные удары бельгийца приближали «Манчестер Сити» к чемпионству, а его самого делали самым влиятельным центральным защитником первенства. Минувшим вечером Вирджил ван Дейк сделал что-то подобное, отправив «красных дьяволов» в нокдаун.

Гол был невероятно прост: точный удар головой в высоком прыжке. Взлет голландца заставил бедного Брендона Уильямса хвататься за воздух, а Гарри Магуайр лишь делал вид, что пытается оторваться от земли со своей грацией носорога. Фактически, англичанин просто наблюдал, как изящный ван Дейк вывел «Ливерпуль» вперед.

Это было невероятно красиво, и если ван Дейк собрался забивать голы в стиле Компани, а также стать «Роллс-Ройсом» среди защитников, то может снова рассчитывать на награду «Игрок года».

2. Правильная тактика Сульшера

Матч против «Ливерпуля» на «Энфилде» — ужасное событие для любого клуба, не говоря уже о «Манчестер Юнайтед», которому не хватало лучшего нападающего, лучшего полузащитника и оборонительного тафгая. Вероятность того, что хозяева уничтожат «красных дьяволов» была очень высока, но этого не произошло.

Итак, «Ливерпуль» явно превосходил «Манчестер Юнайтед» во всех компонентах. Им хватило пары моментов, чтобы развязать вихрь на футбольном поле и зачаровать своих оппонентов (то, что хозяева забили лишь дважды, можно назвать удачей). Впрочем, судя по большинству игровых моментов, нейтральный зритель, не знакомый с реалиями Премьер-лиги, был бы удивлен узнать, что «Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Юнайтед» на 27 очков.

А все дело в том, что Уле Гуннар Сульшер применил очень грамотную тактику. Его команда выстроилась по схеме 3-5-2, при которой его подопечные связывали руки защитникам «Ливерпуля». Аарон Ван-Бассака и Уильямс эффективно сдерживали Трента Александра-Арнольда и Эндрю Робертсона или, по крайней мере, ограничивали их настолько, что «красные» лишились полноценной игровой связи.

В центре «Манчестер Юнайтед» тоже сосредоточил максимум сил, где три центральных защитника и два полузащитника имели гораздо больше шансов подбирать мячи.

3. Долгожданный гол Салаха

Гол Мохамеда Салаха в ворота «Манчестер Юнайтед» кажется уместным, тем более что он был забит сразу после ухода Эшли Янга. Англичанин не один раз перекрывал воздух египтянину, исключая его из игры и помогая писать историю о том, что ливерпульское атакующее трио не способно демонстрировать все свои силы, когда играет против «красных дьяволов». Это трио забило всего один гол в ворота манкунианцев (Садио Мане в прошлом сезоне), несмотря на множество проведенных матчей.

И вот накануне Роберто Фирмино и Мане вновь упустили свои шансы, но только не Салах. Египтянин один затаился в атаке, когда его партнеры пошли помогать защитникам, и именно благодаря этому он забил — за счет того, что «Манчестер Юнайтед» пошел ва-банк в надежде отыграться. Салах расположился ближе к чужим воротам, чем защитники «Юнайтед», но оставался на своей половине поля.

Алиссон сделал ему длинную передачу, Салах устремился вперед, Даниэль Джеймс отказался действовать в стиле Феде Вальверде и рубить игрока, оставив египтянина с мячом. В итоге форвард приблизился к воротам и окончательно убил интригу, забив долгожданный гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

4. Нет Рашфорда, нет развлечений

У Маркуса Рашфорда, как выяснилось во время игры, двойной стрессовый перелом в спине. В этом сезоне он буквально сломал спину, неся на себе «красных дьяволов». В результате форвард пропустил игру с «Ливерпулем», и, как ожидается, выбыл из строя на пару месяцев, о чем заявил Сульшер на пресс-конференции. Это ужасная новость с той точки зрения, что «Манчестер Юнайтед» нужно бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Без Рашфорда «Манчестер Юнайтед» не хватало осмысленности у чужих ворот. У гостей были шансы, особенно у Андреаса Перейры и Антони Марсьяля, но они промахивались там, где Рашфорд, несомненно, направил бы мяч в цель. В итоге «красные дьяволы» так и не осмелились потревожить «Ливерпуль», хотя Фред был лучшим полузащитником на поле и регулярно направлял игровой снаряд в направлении чужих ворот.

Ни у одного из нападающих «Манчестер Юнайтед» нет таких навыков и инстинктов, как у Рашфорда, и теперь манкунианцам придется долго играть без него, так что Сульшеру предстоит решить настоящую проблему.

5. Они выиграют этот чемпионат

В этом сезоне болельщики на «Энфилде» были так же осторожны, как и игроки «Ливерпуля». Они пели о славной победе в Лиге чемпионов, кричали «Вперед! Вперед! Вперед!», но ни разу из их уст не прозвучала знаменитая песня «мы выиграем этот чемпионат». Это странно, потому что на данном этапе сложно не поверить в то, что «красные» станут чемпионами.

Однако победа над непримиримым соперником, над единственной командой, которая не позволила себя обыграть в АПЛ (серьезно, «Ливерпуль» провел 22 матча, одержав в них 21 победу), даст им право наконец-то поверить в то, что их время пришло.

После того, как Салах сделал счет 2:0, эмоции вспыхнули на «Энфилде». 30-летнее ожидание подходит к концу. «Ливерпуль» станет чемпионом Премьер-лиги. 0