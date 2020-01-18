Галстук для Гвардиолы. Глупые ошибки убили чемпионские амбиции «Ман Сити»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в 23-м туре чемпионата Англии. Дублем у «горожан» отметился Серхио Агуэро. Хозяева упустили победу из-за гола Фернандинью в свои ворота на 90-й минуте. Подопечные Хосепа Гвардиолы идут на втором месте АПЛ, уступая «Ливерпулю» 13 очков.

«Сити» доминировал, «Пэлас» — забил

Автор The Telegraph Иэн Уайтелл критикует реализацию «Манчестер Сити», игроки которого в первом тайме доминировали на поле, но не могли забить.

«Гости ошеломила "Сити", реализовав первый же серьезный момент этим вечером, после подачи Джеймса Маккарти с углового на 38 минуте.

Гари Кэхилл впечатляюще взмыл над Джоном Стоунсом и скинул мяч на дальнуюю штангу, где Дженк Тосун остался без опеки Бернардо Силвы и Илкая Гундогана, тянущихся к мячу.

Тосуну, впервые попавшему в стартовый состав с тех пор, как "Пэлас" арендовал его у "Эвертона", оставалась простая задача — пробить головой мимо Эдерсона в ближний угол.

"Пэлас" мог шокировать фанатов "Сити" еще больше всего через две минуты, когда, после длинной передачи из глубины поля, неосмотрительно вышел из ворот Эдерсон, и Тосун вполне мог забивать, но сфолил против Фернандиньо

Но команде Гвардиолы некого винить кроме себя самих в том, что не смогли гарантировать себе комфортное преимущество, хотя доминировали на протяжении первой половины матча, имея в ней преимущество 11-1 по ударам.

Кевин Де Брюйне был ближе всего к голу, блестяще исполнив на 14-й минуте штрафной удар, который пробил "стенку", но попал в нижнюю часть штанги, отскочив в поле.

Были также хорошие сэйвы испанского вратаря "Кристал Пэлас" Висента Гуайта, который заблокировал удар Агуэро и отразил в перекладину выстрел Бернардо Сильвы незадолго до перерыва».

Титул уплывает от «Сити»

Автор The Guardian Джейми Джексон считает, что ничья на «Этихаде» окончательно похоронила надежды «Сити» на защиту чемпионского титула.

«После перерыва "Сити" был таким же безжалостным, как и в первом тайме, более того — добил остроты. Угловой Де Брюйне, казалось, был последней каплей, но уязвимость обороны "горожан" снова обнаружилась, когда, после передачи Заа и опасного удара Тосуна, Эдерсону пришлось делать непростой сэйв.

На 62-й минуте Гвардиола заменил Давида Сильву на Габриэла Жезуса, отправив бразильцы в пару к Агуэро. Связка почти сразу же заработала, когда Жезус попытался выстрелить с угла вратарской, но не попал в створ.

"Сити" стал действовать более отчаянно, осознавая необходимость вырвать победу, которая оставляла бы слабую надежду догнать "Ливерпуль".

Дженк Тосун globallookpress.com

Они думали, что получили пенальти, когда кросс Бернардо Сильвы. угодил в руку Хайро Ридевальда. Арбитр Грэм Скотт указал на точку, но VAR отменил это: это удачно суммировала агонию "Сити" в этом матче.

В конце концов, Агуэро выполнил классический удар с лету за восемь минут до конца, а затем удар головой аргентинца, похоже, подарил три очка для Сити. Впрочем, это был не их день. И, конечно же, это не их титул».

Игроки «Сити» выдохлись на вечеринках

Автор Daily Mail Джо Бернштейн иронично вспоминает светскую хронику о времяпровождении игроков «Сити» после предыдущего матча АПЛ, и оценивает их форму на поле.

«Похоже, что из-за всех этих вечеринок с инстаграм-моделями, у игроков "Манчестер Сити" просто не хватило энергии и сил, чтобы поднажать в решающий момент.

Придя в себя после быстро пропущенного от "Кристал Пэлас" гола, и поведя после дубля Серхио Агуэро, никто в синей форме не смог угнаться за Уилфридом Заа на последних минутах матча.

Когда вингер "Пэлас" дошел до лицевой линии и прострелил вдоль ворот, Фернандиньо мог лишь вытянуть свою усталую ногу, чтобы срезать мяч мимо своего вратаря Эдерсона.

В результате — еще одна домашняя неудача для "Сити" против "Пэлас", который был единственной командой гостей, которая выиграла на "Этихаде" в прошлом сезоне, и в свой 49-й день рождения Гвардиола обнаружил свою команду на 13 очков позади "Ливерпуля", у которого еще две игры в запасе.

Хотя он и сказал, что не возражает против того, что его игроки тусовались с 22 приглашенными женщинами в отеле в Чешире на прошлых выходных, чтобы отпраздновать победу со счетом 6:1 на "Астон Вилле", его тон подсказывало, что бутерброды с сыром и маринованными огурцами в придорожной закусочной будут более подходящим празднованием в ближайшее время.

В частности, Гвардиола негодовал из-за того, что его команда потеряла концентрацию и не играла компактно в течение последних нескольких минут, упустив минимальное преимущество.

"Вторая цель — наша ошибка. Вы не можете позволить Заа бежать. Просто не можете. Это было наше решение. Это было неправильное решение. В такой ситуации все четверо защитников должны успевать вернуться и мешать сопернику убегать в контратаки"

Тренер "Пэласа" Рой Ходжсон, недосчитавшийся семи ключевых игроков из-за травм и дисквалификаций, оценил эту ничью даже выше, чем захватывающую победу со счетом 3:2 в прошлом сезоне.

"Я гордился прошлогодней победой и, возможно, еще больше горжусь ничьей", — сказал он. "Сегодня было гораздо больше причин бояться поражения.

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Это только одно очко, но это важный момент. Я действительно доволен. У Сити был сильный состав и сильная скамейка запасных. Почти прямая противоположность тому, как дело обстоит у нас".

Неудивительно, что "Пэлас" сидел глубоко в защите и позволил "Сити" биться о нее лбом, пока Жоао Канчсело и Бенджамин Менди загружали подачу за подачей в штрафную».

«Сити» не хватает Ляпорта

Автор Daily Mail Джек Гоган считает, что проблемы «Манчестер Сити» заключается в том, что защитники команды уступают в классе травмированному Эмерику Ляпорту.

«Было довольно поэтично то, что телевизионные камеры поймали, как Эмерик Ляпорт сидит в кресле на трибуне "Этихада", лакомясь крокетами, в то время как "Манчестер Сити" горел в обороне. Клип появился за несколько секунд до того, как они подарили Дженку Тосуну его первый гол за "Кристал Пэлас".

Ляпорт сказал друзьям, что он надеется на долгожданном возвращении после травмы колена на следующей неделе в матче Кубка Англии против "Фулхэма", и Пеп Гвардиола ждет не дождется этого.

"Горожане" пропускают значительно больше, чем один гол за игру в отсутствие своего лучшего защитника. Они могут выглядеть неплохо на длинной дистанции, но глупые ошибки поставили под угрозу защиту титула.

Вот и здесь было так же. Джон Стоунс закончил день, получив порцию критик со стороны своего тренера, в то время как его партнер Фернандиньо забил поздний автогол.

Вполне вероятно, что Ляпорт будет возвращен Гвардиолой в состав, чтобы набрать форму в преддверии противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов в следующем месяце с "Реалом".

Возвращение Ляпорта автоматически улучит "Сити" независимо от того, кого он заменит, ведь, по правде говоря, те, кто в данный момент выходит на поле, не могут показывать качественнную игру в течение полных 90 минут.

Это было заметно, "Кристал Пэлас" забил за шесть минут до перерыва, хотя перед этим особо не угрожал воротам Эдерсона. Из-за неорганизованности защиты при подаче углового Тосун, которого никто не держал, забил гол. Винить в этом можно Илкая Гундогана.

Тревожный звонок был еще до этого: Джон Стоунс разозлил своего тренера, пойдя в неудачное единоборство там, где набо было быть осторожным. Заа прорваться в штрафную "Сити" и упал в борьбе со Стоунсом. Арбитр пенальти поставить не решился».

Галстук для Гвардиолы

Автор «Чемпионата» Николай Егорычев отдает должное обороне «Кристал Пэласа» и прощается с чемпионскими амбициями «Сити».

«Кто-то скажет, что это "отскок" гостей. Любители красивого футбола назовут игру "Кристал Пэлас" "автобусом", но команда Роя Ходжсона героически отбивалась. "Орлы" искали свои шансы впереди и, не без доли везения, добыли ничью в матче с топ-клубом. Футболисты "Кристал Пэлас" играли самоотверженно, что подтверждается статистикой.

• 19 отборов;

• 9 заблокированных ударов;

• 23 выигранных верховых единоборства (против 21 у "горожан");

• 42 выноса из штрафной.

Ничья для "Манчестер Сити" — почти приговор. Чемпионские амбиции стоит придержать до следующего сезона. "Ливерпуль" имеет два матча в запасе, при этом отрыв мерсисайдцев от "горожан" составляет 13 очков. Гвардиола, должно быть, разочарован вдвойне. Сегодня испанский специалист празднует юбилей — 50 лет. В подарок от команды остаётся ждать лишь галстук». 0