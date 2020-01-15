«Быки» и хейтеры. Почему «РБ Лейпциг» ненавидят в Бундеслиге?

«РБ Лейпциг» уже почти закончил разбираться с «Хоффенхаймом» одним холодным вечером в декабре, когда несколько его солидно одетых болельщиков отступили в VIP-ложи на «Ред Булл Арене». С напитками в руках, они собрались вокруг видеомонитора, чтобы посмотреть окончание другой игры.

Все знали, что поставлено на карту. Если бы «Бавария» смогла сдержать менхенгладбахскую «Боруссию», то выскочки из Лейпцига возглавили бы таблицу Бундеслиги.

Впереди было еще больше половины сезона, так что это бы особо ничего не значило — и все же, это имело бы огромное значение.

Созданный с нуля австрийской компанией по производству напитков «Red Bull», «Лейпциг» стал самым критикуемым и бранимым клубом в Германии. Если это не ваш любимый клуб, то «Лейпциг», вероятно — самый ненавистный вам. И если вы фанат «Лейпцига», остальная часть Бундеслиги скажет вам, что таких как вы практически нет.

Уже в добавленное время «Бавария» получила пенальти в свои ворота. Когда Рами Бенсебаини из «Боруссии» спокойно отправил мяч в сетку ворот, толпа в VIP-ложе застонала. Теперь им понадобится еще как минимум неделя, чтобы заявить о себе как о лучшем клубе в Бундеслиге, и это было обидно. Разве они не ждали, чтобы стать чемпионами Германии в течение ... почти десятилетия?

«РБ Лейпциг» является европейским эквивалентом американской «команды расширения» (новая команда в спортивной лиге, обычно из города, в котором ранее не было команды, сформированная с целью удовлетворения спроса болельщиков на местную команду — прим. LiveSport.Ru).

До 2009 года «Лейпцига» просто не было. Затем концерн «Ред Булл», уже владеющий футбольными клубами в Зальцбурге и Нью-Йорке, а также командой «Формулы-1» и другой спортивной собственностью, взял под свой контроль клуб «Маркранштедт», который болтался в пятом дивизионе чемпионата Германии.

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Название команды было изменено, а в ее цвета и логотип было добавлено брендирование «Ред Булл». Был заключен 10-летний договор аренды на городской стадион на 43 000 мест, проложен путь к роскошной тренировочной базе и «РБ Лейпциг» начал свой путь к вершине немецкого футбола.

Всего за восемь сезонов клуб достиг Бундеслиги. К 10-му сезону, в 2018/19 гг он выступал в Лиге чемпионов. Будучи командой с самым молодым в Германии составом, «Лейпциг» исповедует быстрый и агрессивный стиль — в этом сезоне ни одна другая команда в лиге не забила столько голов.

Поскольку Бундеслига на этой неделе возвращается с перерыва на каникулы, «Лейпциг» имеет все возможности для того, чтобы свергнуть с трона могучую «Баварию», которая выиграла семь титулов подряд, но в настоящее время находится на четыре очка позади «Лейпцига» в таблице.

Это большая новость для турнира, в котором в последнее десятилетие чемпионами становились только «Бавария» и дортмундская «Боруссия», и было только четыре разных чемпиона в этом столетии.

Можно было бы предположить, что появление нового претендента на титул будет только приветствоваться. Это не так.

«Лейпциг» — «Айнтрахт»

«Мы бы предпочли, чтобы чемпионом стали наши злейшие враги», — говорит Филипп Решке, исполнительный директор франкфуртского «Айнтрахта». «Мы никогда не голосовали бы за "пластик". Мы бы голосовали за клуб с традициями, такой как "Бавария". Мы проголосовали бы за команду с сердцем».

Чтобы понять это, необходимо понимать, что немецкий футбол практически не изменился с 1960-х годов. Конечно, стадионы стали больше, а на футболках появилась реклама, но игра все еще воспринимается как священный акт веры между клубом и его фанатами.

«Футбол — это клей, срепляющий наше общество», — говорит Карстен Крамер, исполнительный директор дортмундской «Боруссии». «Это социальная ответственность».

Чтобы гарантировать, что бездушные корпорации или швыряющиеся деньгами олигархи не скупали клубы, как им разрешено это делать (и даже приветствуется) в большинстве других стран, устав Немецкого футбольного союза требует, чтобы большая часть акций с правом голоса принадлежала индивидуальным владельцам — правило «50+1», уникальное для Германии.

Исключения, вроде «Вольфсбурга», принадлежащего «Фольцвагену», и фармацевтического гиганта «Байер», владеющего леверкузенским «Байер-04», допускаются только в том случае, если компания или частное лицо финансирует клуб в течение как минимум двух десятилетий.

Календарь и таблица Бундеслиги

Очевидно, что с «Ред Булл» и «РБ Лейпциг» дело обстоит иначе, но в результате хитрого и вполне законного шага компании удалось выполнить требование «50+1», выпустив небольшое количество акций, купив 49% их самим, после чего непомерно задрав цены на оставшиеся и тщательно выбрав, кто будет инвестировать в них.

Также существует ограничение в отношении клубов, по использованию коммерческих логотипов, но всего нескольких изменений изображения бьющихся быков на банках с напитками оказалось достаточно, чтобы их обойти.

Что касается правила, запрещающего командам называть себя в честь корпораций, у «Ред Булл» тоже был ответ. Оказывается, что РБ в «РБ Лейпциг» на самом деле не означает «Ред Булл».

Официально, по крайней мере, это почти бессмысленное слово «РассенБоллспорт», которое буквально означает «спорт, в который играют с мячом на газоне». В любом случае, почти все называют их «Ред Булл».

Такая ловкость рук в сочетании с головокружительным взлетом клуба заставили остальную часть немецкого футбола рассматривать успех «Лейпцига» как экзистенциальный кризис.

«Лейпциг»

«Является ли целью футбола служить людям, которые любят футбол или служить чему-то еще?» — спрашивает Аксель Хеллманн, который входит в правление франкфуртского «Айнтрахта».

Когда «Лейпциг» играет во Франкфурте, «Айнтрахт» отказывается показывать логотип соперника на видеоэкране или где-либо еще на своей арене. «Я не собираюсь делать рекламу Ред Буллу», — говорит Хеллманн.

Это не только «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия», два самых традиционных немецких клуба. Когда «Лейпциг» впервые приехал на гостевой матч с «Унион Берлин», страницу в игровой программке, обычно посвященную истории гостевого клуба, заменили пособием по разведению быков.

Дюссельдорфская «Фортуна» обновил свой устав, чтобы запретить клубу планировать товарищеские матчи с «Лейпцигом» или как-то иначе признавать этот клуб «за исключением того, что требуется спортивными правилами».

Фанатские группы клубов Бундеслиги регулярно бойкотируют поездки на «Ред Булл Арену», и почти все они демонстрируют баннеры с язвительными лозунгами.

«Иногда я чувствую, что между фанатами других клубов идет соревнование, кто сильнее насолит Ред Буллу», — говорит Фрэнк Элиг, бывший менеджер Бундеслиги и руководитель «РБ Лейпциг», который сейчас работает в «Кельне».

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Президент другого соперника, ФК «Аугсбург», даже сформировал собственную группу инвесторов, пытаясь вырвать контроль над «Лейпцигом», но не смог.

«Мы называем болельщиков "Лейпцига" "клиентами", потому что они ими и являются», — говорит Сью Рудольф. Активная фанатка дюссельдорфской «Фортуны», команды, которая пытается избежать вылета, Рудольф обижается на присутствие «Лейпцига» в таблице Бундеслиги, не говоря уже о том, что он ее возглавляет.

«Это так несправедливо», — говорит она. «То, что они сделали, это не сказка о Золушке. Это просто деньги».

Но затем «Лейпциг» забивает сказочный гол, вроде первого гола в матче против «Хоффенхайма», после контратаки, которая, кажется, проходит так быстро, что и голову не успеваешь повернуть.

Она заканчивается тем, что Патрик Шик подает мяч Тимо Вернеру как раз в тот момент, когда отступающий защитник теряет позицию, а Вернер мощным ударом отправляет мяч в ворота.

«Футбол высокого давления» — так описывает его американский полузащитник Тайлер Адамс, которого в январе 2019 года перевели из клуба МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» в «Лейпциг».

«После возвращения мяча, — говорит он, — мы хотим, чтобы уже через несколько секунд он доставлялся на ударную позицию и создавалось как можно больше моментов. Вот как мы играем».

«Лейпциг»

20-летний Адамс принадлежит ко второму поколению молодых талантов «РБ Лейпцига». Оно идет по пятам первого поколения, в которое входит Вернер, а ведь он всего на 3 года старше.

«Мы все просто группа молодых парней, бегающих по полю», — говорит Адамс. «Мы хотим играть в футбол с той же энергией, которой славится Ред Булл». Неясно, имеет ли он в виду подход компании к футболу в разных ее командах, или речь о напитке с кофеином.

Помимо разделенного на части Берлина, Лейпциг был крупнейшим городом бывшей Восточной Германии и значительным спортивным центром. Большая часть исследований в области высокопроизводительных тренировок (включая, помимо прочего, незаконный допинг на Олимпийских играх) была проведена на лейпцигском «Немецком институте физической культуры».

Когда-то Лейпциг тоже был футбольным городком. В 1950-х годах более ста тысяч человек собрались посмотреть игры на старом Центральном стадионе, оболочка которого сейчас окружает «Ред Булл Арену».

Еще в 1988 году, за год до падения Берлинской стены, игра лейпцигского «Локомотива» за кубок УЕФА против «Наполи» и Диего Марадоны собрала 90 000 болельщиков.

После объединения Германии футбол на всем бывшем Востоке пришел в упадок. Иногда команды появлялись в Бундеслиге на сезон или два, но ни одна из них не была конкурентоспособной.

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До того, как «РБ Лейпциг» занял первое место в Бундеслиге на 11-й неделе сезона 2016/17, последней восточной командой на вершине таблицы лидеров была «Ганза Росток», в начале сезона 1991/92. До «Лейпцига» никто из них не претендовал на участие в Лиге чемпионов, и никто не выиграл Бундеслигу.

К тому времени, когда «Ред Булл» обратил свое внимание на Лейпциг в 2009 году, футбол на бывшем Востоке превратился в несколько клубов, страдающих в низших дивизионах. Каждый привлекал максимум пару тысяч фанатов на свои игры. Куда делись все остальные фанаты?

«Нетрудно заметить, что в восточной Германии было место для появления профессиональной футбольной команды», — говорит Оливер Минцлафф, глава футбольного подразделения «Ред Булл».

Тем не менее, успех пришел медленнее, чем ожидала компания. Клубу было запрещено использовать логотип «Ред Булл» и первый сезон он провел без логотипа. Посещаемость была низкой. После быстрого повышения в классе он провел три сезона в четвертом дивизионе, а затем перешел в третий.

К тому времени Ральф Рангник был назначен главным тренером. Ранее Рангник дважды успешно выводил команды в Бундеслигу — «Ганновер» и «Хоффенхайм». При поддержке империи «Ред Булл» он обладал почти безграничным бюджетом.

Но вместо того, чтобы тратить его на уже зарекомендовавших себя игроков, он сконцентрировался на сборе молодых талантов, большая часть которых покупалась в академиях небольших клубов по всей восточной Германии. Казна «Ред Булл» также позволяла скаутам «Лейпцига» действовать с куда большим размахом, чем в клубах такого же размера.

Юссуф Поульсен

Юссуф Поульсен играл во втором датском дивизионе в 17 лет, когда Рангник прибыл в Португалию для участия в турнире U-19. «Уже тогда планов было громадье — как все будет расти и развиваться», — вспоминает Поульсен.

«Он сказал мне, что они перейдут в третью лигу в следующем сезоне, и я войду в команду и помогу им в этом. Затем они перейдут во вторую лигу в следующем году. У нас будет год, чтобы узнать уровень второй лиги, сказал он. И тогда мы пойдем в Бундеслигу».

Предположение, что такой взлет можно распланировать, было поразительным. Но чем больше Поульсен слушал, тем более убедительным все казалось. «Посмотрите на его резюме», — говорит он о Рангнике. «Он не просто сделал это один раз. Это уже третий раз для него. Он знает, как это делается».

Когда Поульсен посетил тренировочную площадку «Лейпцига», стало ясно, что все сфокусированы на выполнении плана. «Они не выглядели как команда третьего дивизиона», — говорит он. «Они были готовы к Бундеслиге».

Молодые игроки, подписанные Рангником, такие как Поульсен и Вернер, а также полузащитники Марсель Забитцер и Диего Демме, были готовы изучать его систему. Они также были намного дешевле, чем известные звезды.

«Если вы посмотрите на нашу команду, многие из игроков пришли, когда мы были еще во второй или даже третьей лиге», — говорит Поульсен. «Они пришли за очень и очень небольшие деньги. У нас есть пять или шесть игроков, общая стоимость которых составляет менее 10 миллионов евро».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Сейчас «Лейпциг» играет в 1/8 финала Лиги чемпионов, готовясь к встрече с «Тоттенхэмом» в феврале. Тем не менее, по сей день клуб не потратил на одного игрока больше, чем 20 миллионов евро, заплаченные «Байеру» за Кевина Кампля в 2017 году.

«Мы не сделали того, чего ожидали люди», — говорит Минцлафф. «О, "Ред Булл" приходит, чтобы захватить Бундеслигу, они собираются потратить сумасшедшие деньги, они собираются покупать лучших из лучших!»

«Нет, мы никогда не покупали звезд. Мы покупали молодых игроков. В то время любая другая команда Бундеслиги могла купить этих игроков. Многие из второй Бундеслиги могли бы их купить. Наши скауты хорошо поработали, у них была ясная философия. И мы все еще придерживаемся этой философии ».

Возможность вложить серьезные финансы во все, от сауны до медицинского обслуживания, давала ощутимое преимущество. Таким же преимуществом была и возможность использовать в качестве трамплина другие клубы «Ред Булл» — в Австрии и Нью-Йорке, а также в Южной Америке («Ред Булл Бразил») и Африке («Ред Булл Гана»).

Аналогично действует City Football Group, которая включает в себя английский «Манчестер Сити», клуб МЛС «Нью-Йорк Сити» и пять других клубов (от Уругвая до Индии), а также несколько других индивидуальных игроков на этом поле.

Не менее полезной оказалась автократическая организационная структура, которая позволяет принимать решения гораздо более целесообразно, чем в других немецких клубах.

Юлиан Нагельсманн

«Вы можете сказать: "Я хочу разместить видеостену на поле для тренировок", и вам не нужно спрашивать 20 человек», — говорит Юлиан Нагельсманн, который первый год работает тренером клуба.

«И не нужно будет проводить заседание правления, на котором 20 человек будут обсуждать, хорошо ли это и принесет ли это преимущество в будущем?».

У конкурентов, как отмечает Нейгелсманн, процесс намного сложнее. «Они долго разговаривают», — говорит он, качая головой. «В результате, развитие может быть не таким быстрым. Здесь вы можете добиться прогресса за очень короткое время. Это здорово».

Минцлафф не забывает указать на то, что так же работают футбольные клубы в большей части остального мира. Он не пытается скрыть тот факт, что амбиции «Лейпцига» простираются за пределы Бундеслиги до Лиги чемпионов, которая обеспечивает славу и оплачивает счета.

«Там команды должны выйти на новый уровень, чтобы по-настоящему конкурировать с итальянской Серией А или АПЛ», — говорит он. «Наш продукт хорош, но другие лиги прогрессируют. И, конечно, люди хотят видеть лучших игроков. А лучшие игроки стоят дорого».

Он полагает, что любой клуб, который не желает конкурировать на международном уровне, не должен пытаться сдерживать тех, кто это делает.

Календарь и таблица АПЛ

«Мы ни на кого не жалуемся», — говорит он. «Мы не жалуемся, что у нас не так много денег, как у "Баварии". У нас немного больше американского менталитета — давайте работать усерднее, давайте сделаем это, давайте превзойдем себя».

Каждый день управляющий директор Карстен Крамер приходит в офис, который занимает уголок современного офисного здания дортмундской «Боруссии» со стеклянными стенами. Пол из твердых пород дерева, красивая, белая мебель и вмонтированный в стену видеомонитор. Смахивает на рекламное агентство.

Действительно, Крамер имеет опыт работы в маркетинге, и, вероятно, это не совпадение, что «Боруссия» получила солидную прибыль за время его пребывания в должности, и, пользуясь тем, что в их команде играет талантливый американец Кристиан Пулишич, расширила свои границы через Атлантику, став самым узнаваемым немецким клубом после «Баварии» (ее годовой доход в 600 миллионов евро более чем вдвое превышает доход «Лейпцига»).

Тем не менее, Крамер считает себя больше евангелистом, чем коммерсантом. «Мы считаем, что футбол принадлежит людям», — говорит он. Он поднимает палец. «Это другой подход».

По мнению Крамера, связи между немецкими общинами и их людьми ослабли. Религия была утрачена из повседневной жизни и публичного дискурса. Футбол — это все, что осталось, а открытая коммерциализация его представляет смертельную угрозу.

«Что станет с клубами, связанными с катарскими инвесторами, после чемпионата мира 2022 года?» — спрашивает он. «Разве это гарантирует стабильность? Клубы должны из года в год бояться, что шейх, или инвестор, или владелец не прекратил финансирование».

Фанаты «Лейпцига»

Он упоминает «Лестер», где Вишай Шривадданапрабха вложил в клуб десятки миллионов фунтов, а затем погиб в авиакатастрофе осенью 2018 года. «Им нужно молиться на то, чтобы его семья продолжала интересоваться клубом», — сказал он.

Крамер посещает игры по всему миру, но он неизбежно разочарован. В Англии есть прекрасные стадионы, признает он, «но атмосфера даже на "Энфилде" не такая же, как на немецких стадионах».

Возможно, его самым большим разочарованием стал «Камп Ноу» в Барселоне, который он описывает как «стадион, полный людей, которые не интересовались футболом, но интересовались аргентинской знаменитостью».

Он полагает, что слишком много клубов существуют как инвестиционные инструменты для их владельцев или служат политической или социальной повестке дня.

«Я бы никогда не смог работать в таком клубе, как ПСЖ», — говорит он, ссылаясь на положение «Пари Сен-Жермен» как дочерней компании правительства Катара.

Ни один клуб в Бундеслиге не презирает успех «РБ Лейпцига» больше, чем дортмундская «Боруссия». Частично это может быть связано с появлением нового соперника не только в борьбе за титул Бундеслиги, но и за места в Лиге чемпионов, и за международную привлекательность.

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Но столкновение культур идет гораздо глубже, чем это. Дортмунд, этот немецкий Питсбург, оказался потерян после Второй мировой войны. Его угольная и сталелитейная промышленность пришли в упадок. Как и его пивоварни. Его население сократилось. Только его футбольная команда продолжала процветать.

В эти дни дортмундская «Боруссия» служит маяком для жителей Рурской долины. «И этот маяк, — говорит Крамер, — должен быть защищен».

Он мог убрать половину стоячих мест на знаменитой Желтой стене фанатов на «Сигнал Идуна Парк» и поставить вместо них дорогие места. Это увеличит прибыль команды, но какой ценой для социальной структуры?

Он говорит, что на «Ред Булл Арене» не существует эквивалента Желтой стены. «Где стоят хардкорные фанаты "Лейпцига"? Это запад? Север? Юг? Восток? Никто не знает».

Почти каждый матч «Лейпцига» теперь является своего рода дерби, основанным на философии, а не на географии, но ни одно из них не настолько ожесточенное, как игры в Дортмунде.

В феврале 2017 года «Лейпциг» впервые посетил «Сигнал Идуна Парк» и масса болельщиков «Боруссии» попыталась заблокировать автобус гостей в надежде на то, что от игры придется отказаться.

Фанаты «Боруссии» перед матчем с «Лейпцигом»

Чтобы избежать их, полиция направила водителя по альтернативному маршруту, ведущему к дальней стороне стадиона. «Я уже много раз бывал в Дортмунде с разными клубами. Я вел командный автобус и продолжал говорить: "Куда мы идем?". Мы ехали на стадион дорогой, которой я никогда не знал».

Когда фанаты «Боруссии» обнаружили, что автобус ускользнул от них, они начали бросать бутылки и банки в любую красную рубашку, которая попадалась им на глаза.

В официальном заявлении, опубликованном полицией Дортмунда, говорится, что «насилие было ... направлено против любого, в ком можно было опознать болельщика "Лейпцига", независимо от того, были ли они детьми, женщинами или семьями».

Шесть человек получили ранения, и 28 болельщиком «Боруссии» были арестованы. Внутри стадиона было безопаснее, но не менее напряженно.

«Атмосфера была накалена», — рассказывает полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, который тогда играл в «Лейпциге». «Они не считали "Лейпциге" настоящим клубом. Это была очень сложная игра для нас — 80 000 человек на заполненном стадионе, все болеют против нас». «Боруссия» выиграла 1:0.

Генеральный директор «Боруссии» Аки Ватцке поспешил осудить инцидент, но клуб по-прежнему не изменил своим убежденям, что «Лейпцигу» нельзя позволять существовать в его нынешнем виде.

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«Целью "Лейпцига" является продажа банок "Ред булла" используя футбол. "Лейпциг" является дочерней компанией "Ред Булла". Если вы спросите меня, почему мы не чувствуем себя комфортно, вот почему», — говорит Крамер.

Бундеслига также осудила действия болельщиков «Боруссии», но она по-прежнему старательно закрывает глаза на проблемы, которые их спровоцировали.

«РБ Лейпциг» занял свое место в Бундеслиге получив повышение в классе из второго дивизиона, и это свершившийся факт.

И хотя немецкий футбол на рынке считается более «душевным», по сравнению с холодным профессионализмом АПЛ, успех «РБ Лейпцига» имеет решающее значение для Бундеслиги.

Предоставляя Восточной Германии представительство среди элитных клубов, Бундеслига, наконец, становится в подлинном смысле национальной.

Связи «Ред Булл» с Америкой и ее всемирный маркетинг могут придать чемпионату Германии видимости. И никому в штаб-квартире Бундеслиги во Франкфурте не нужно напоминать, что, если «Бавария» сможет снова защитить свою корону в этом сезоне, то один единственный клуб выиграет ровно половину всех чемпионских титулов с момента создания Бундеслиги в 1963 году.

«Наличие более одного крупного бренда, или более двух, если вы включаете "Боруссию", хорошо для продукта, который продается в Америке и Азии», — говорит Хельманн из франкфуртского «Айнтрахта». «Что касается международного маркетинга и коммуникаций, я действительно вижу в этом смысл. Но не обманывайте себя, это сопутствующий ущерб».

Через неделю после домашней победы над «Хоффенхаймом», «Лейпциг» посетил Дюссельдорф. Фанаты «Фортуны» были наготове с баннерами и речевками. Кто-то напечатал черные футболки с надписью «Люби футбол, НЕНАВИДЬ РБ», и многие из их болельщиков носили их.

Фанаты «Фортуны» с баннером «Люби футбол, ненавидь Ред Булл»

В туннеле перед игрой Минцлаффа из «Лейпцига» пришел в бешенство по поводу футболок и других оскорблений. Вернувшись в Лейпциг, Минцлафф охарактеризовал руководство «Фортуны» как «слабый менеджмент. Они идут на поводу у фанатов. Это ошибка. Мы прислушиваемся к нашим фанатам, у нас есть обсуждения с болельщиками, но у нас есть четкий план».

Но во время этого визита, сообщил Минцлафф, он провел продуктивную встречу с руководством «Фортуны». Он был уверен, что отношения между клубами скоро улучшатся.

Менее оптимистичен он был относительно возвращения домой с необходимой победой, хотя в шести встречах в рамках двух лиг «Фортуна» никогда не побеждал «Лейпциг» и даже не добивалась ничьей с 2014 года.

Учитывая, что «Фортуна» находится в зоне вылета, а «Лейпциг», гонится за Мёнхенгладбахом на вершине таблицы, это вряд ли повторится сейчас.

И, по правде говоря, даже ультрас «Фортуны» казались почти нерешительными по поводу продолжения своих протестов. После трех предыдущих визитов «Лейпцига» в Дюссельдорф, им осталось мало что сказать.

«Во-первых, мы сделали все законные вещи», — сказал Рудольф, член делегации ультрас, ведущей консультации с клубом.

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«Тогда мы поняли, что не можем это изменить, и протесты стали немного более жестокими. А теперь мы просто не знаем, что делать. Всегда будут протесты; всегда будут баннеры. Но в какой-то момент возникает вопрос — что нам делать дальше?».

«Фортуна» пыталась. Когда игроки «Лейпцига» вышли на разогрев, из колонок зазвучала песня группы The O'Jays «Из любви к деньгам».

Позже официальный аккаунт фанатов опубликовал саркастический твит с фотографией маленькой группы фанатов «Лейпцига» в гостевом секторе, окруженной морем пустых мест. «Уважуха!», гласил твит, «гостевой сектор никогда не был таким полным».

В основном, однако, болельщики вели себя так же кротко, как их команда делала это на поле. Через две минуты после начала матча «Лейпциг» вышел вперед.

Позже, после того, как Тимо Вернер реализовал пенальти, удвоив счет, он подбежал к почти пустому сектору, где собралось около сотни фанатов «Лейпцига».

Он поднял руки вверх и потряс ими, как будто он общался с заполненной трибуной. Ультрас «Фортуны» насмехались над ним. Вскоре «Лейпциг» забил снова.

Вернер в матче с «Фортуной»

«Если мы примем правильные решения, — говорит главный тренер Юлиан Нагельсманн, — в ближайшие пять лет "Лейпциг" без проблем станет чемпионом Германии».

Но Вернер, скорее всего, скоро уйдет в еще более крупный клуб — «Баварию» или «Челси» — и замена обойдется гораздо дороже, чем 20 миллионов евро. Покупать таланты по дешевке намного сложнее, когда игроки должны быть способны соревноваться в Лиге чемпионов.

В клубе есть запас талантливых молодых игроков, таких как Адамс и центральные защитники Ибраима Конате и Дайо Упамекано, которым по 21 году, но лучший шанс «Лейпцига» пополнить свой список достижений чемпионским титулом — в этом сезоне.

Возможно, поэтому болельщики из ВИП-ложи так пристально следили за мёнхенгладбахской «Боруссией».

На следующий день после игры в Дюссельдорфе они наблюдали, как Мёнхенгладбах проигрывал «Вольфсбургу». В результате «Лейпциг» остался один во главе таблицы Бундеслиги. 0