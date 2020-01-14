Что пошло не так? «Барселона» уволила Вальверде

провел встречу с президентом «Барселоны»13 января на тренировочной базе клуба. Это произошло через несколько дней после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

На выходных руководство «Барселоны», включающее директора Хавьера Бордаса, исполнительного директора Оскара Грау, технического секретаря Эрика Абидаля и ассистента Рамона Планеса, обговорило сложившуюся ситуацию и приняли решение освободить Вальверде от его услуг.

Неприятный стиль поражения от «Атлетико» в Саудовской Аравии, где каталонцы вели 2:1, но в концовке пропустили два мяча и проиграли 2:3, вынудил руководителей клуба в спешном порядке искать нового наставника.

«Барселона» находится на вершине Примеры, опережая «Реал» по разнице мячей. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, став победителем своей группы.

Вальверде дважды приводил «сине-гранатовых» к чемпионству, а также завоевал Кубок Испании и Суперкубок в 2018 году. В феврале он подписал новый контракт, срок действия которого истекал этим летом, но в нем была опция продления еще на 12 месяцев.

Однако поражение от «Атлетико» и то, как фанаты освистали Вальверде в Саудовской Аравии, подтолкнули руководство «Барселоны» к действию.

Провал в Лиге чемпионов

Время ухода бывшего наставника «Атлетика» и «Эспаньола» сложно связать с неспособностью завоевания шестого для клуба Кубка чемпионов, поскольку «Барселона» сразится с «Наполи» в 1/8 финала лишь в следующем месяце, но его статистика в данном турнире определенно сыграла против него.

После фатального поражения от «Ромы» в четвертьфинале в 2017 году, несмотря на победу на «Камп Ноу» со счетом 4:1, в прошлом сезоне случился еще один позор, когда команда Вальверде упустила преимущество в три мяча, проиграв «Ливерпулю» в полуфинале с общим счетом 3:4.

Его успехи на внутренней арене в конечном итоге оказались в тени еврокубковых провалов. Если Пеп Гвардиола дважды поднимал над головой Кубок чемпионов за четыре сезона, то Вальверде не удалось создать коллектив с такой же стойкостью духа.

Общаясь с журналистами после разгрома на «Энфилде» в мае 2019 года, он сказал: «Самое болезненное — повторение прошлогодней ошибки».

Когда каталонцы рухнули вновь под давлением «Атлетико», все сразу вспомнили о тех крушениях в Риме и Ливерпуле. Чувство очередной надвигающейся катастрофы в еврокубках продолжало усиливаться.

Ужасная оборона, выездные проблемы

Признаки тревоги появились уже в начале года, когда У Лэй спас «Эспаньол» от поражения в дерби, которое завершилось со счетом 2:2. Ожидалось, что «Барселона» будет доминировать от начала и до конца, но каталонская команда была лишь своей тенью, задыхаясь под давлением противника.

Удаление Френки де Йонга было симптомом того, как прошел матч для гостей, ведь в обоих случаях с получением желтых карточек он был наказан за неаккуратные ошибки, которых можно было избежать.

Основанием для назначения Вальверде в свое время стали блестящие рекомендации его коллег. Гвардиола, Андрес Иньеста и Луис Энрике высоко ценят его профессионализм, но в итоге совет директоров счел необходимым его уволить, основываясь на результатах.

Полузащита в лице Серхио Бускетса, де Йонга и Ивана Ракитича должна быть более продуктивной, но она выглядела слишком тяжеловесной в этом семестре. Ее неспособность контролировать ход игры против «Эспаньола» подтолкнула Вальверде еще ближе к выходу.

Это был уже седьмой случай из десяти, когда «Барселона» в выездных матчах Ла Лиги не удерживала свои ворота на замке. Пропустив 11 мячей, «сине-гранатовые» в этих встречах выиграли всего четыре раза.

Поражения от «Атлетика», «Гранады» и «Леванте» плюс ничьи с «Осасуной», «Реал Сосьедадом» и «Эспаньолом» не соответствуют статусу такого клуба, как «Барселона», несмотря на то, что в мадридском «Реале» кризис тоже никуда не делся.

Mes que un club?

Девиз «Барселоны» — «Больше, чем клуб» — указывает на то, что «сине-гранатовые» становятся символом каталонской культуры и всего каталанства.

Однако последние предпринимательские начинания Жерара Пике настолько разозлили клубное руководство, что теперь в контракты футболистов включаются оговорки, ограничивающие внефутбольные действия игроков.

Центральный защитник сыграл значительную роль в обновлении теннисного Кубка Дэвиса, а также успел приобрести контрольный пакет акций ФК «Андорра».

Вальверде чувствовал себя преданным со стороны Пике, когда 32-летний игрок без разрешения отправился в Орландо сразу после Суперкубка Испании в 2019 году.

Клуб, стремясь избежать дальнейших громких неудач, предпринял меры по защите своего имиджа и возвращению приоритетов у своих игроков к самому футболу.

Была ли травма Суареса последней каплей?

Добавляя соли на окровавленную рану, на выходных «Барселона» подтвердила, что нападающий Луис Суарес выбыл из строя примерно на четыре месяца после того, как ему сделали операцию на мениске.

Вальверде слишком зависел от Суареса и Лионеля Месси, на долю которых приходилось 24 из 49 голов в чемпионате (48 процентов).

В феврале уругвайцу исполнится 34 года, что означает, что клубу нужно предпринять шаги по поиску полноценной замены. Оставлять Вальверде у руля в таком случае не имело никакого смысла.

Появилась информация, что Суареса может заменить нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, но в контракте аргентинца есть опция выкупа, составляющая 95 миллионов фунтов.

Потратив 300 миллионов фунтов на Антуана Гризманна, Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо, Вальверде не убедил клуб в том, что умеет грамотно распоряжаться деньгами. Кроме того, ему не удалось вернуть Неймара, несмотря на публичные предложения для форварда «Пари Сен-Жермен».

«Барселоне», возможно, придется продать нескольких игроков, чтобы позволить себе еще одну огромную зарплату, которая, впрочем, не помогла в свое время Артуро Видалю, все еще вовлеченному в спор по поводу невыплаченных бонусов. 0