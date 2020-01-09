Гений не в форме. Что происходит с Месси?

Вопрос весьма очевиден. Настолько очевиден, что невозможно поверить в то, что никто до сих пор не задал его: что, черт возьми, происходит с Лионелем Месси?

Величайший игрок современности, возможно, величайший в истории, гений, который недавно получил сперва награду лучшему от ФИФА, а затем свой шестой «Золотой мяч», в значительной степени растерял свою форму. Да, в значительной. Если придерживаться его собственных стандартов, несмотря на несколько ярких моментов и вспышек — Месси выглядит довольно плохо еще с конца ноября.

«Десятка» «Барселоны» уже давно столь часто не спотыкался о защитников во время дриблинга, хотя раньше он разбрасывал их всех в стороны, оставляя с одышкой лежать на земле. Он начал натыкаться на оборонительные преграды, как будто не зная, что они там есть, и, к своему собственному разочарованию, отдавать неточные передачи.

Я уже слышу грядущее негодование и протесты. Да, в матче с «Атлетико» он забил феноменальный гол, который был смесью остроумия, скорости и мощи. Потом он оформил хет-трик в матче с «Мальоркой», плюс забил необыкновенный гол «Алавесу» из разряда «нет пространства для удара, но я в любом случае отправлю снаряд мимо вратаря».

Один из голов Месси в матче против «Мальорки» globallookpress.com

Ни в коем случае не забываю все эти голы, а также ассист Лео на Луиса Суареса в матче против «Реал Сосьедада». Тем не менее, нужно сказать, что после невероятно проведенного матча против «Боруссии» в конце ноября количество голов Месси, количество созданных им моментов и количество его ассистов уменьшилось. Но это не тот провал, который должен волновать Месси, и тех, кто на него полагается.

Незадолго до нового года 32-летний аргентинец дал интервью Ла Лиге. Он заявил: «Когда я выхожу на поле, то в начале матча гораздо больше думаю об игре команды, чем о том, забью я или нет». И именно эта характеристика его игры, а также вялый, медленный и предсказуемый футбол «Барселоны», когда Месси не в форме, лежат в основе критики в адрес аргентинца.

Есть множество примеров после того матча в Дортмунде, которые перевешивают все «нормальные» для Месси моменты. Все началось с того, что Коке в своем 300-м матче в Ла Лиге выдал одно из лучших выступлений в своей карьере, начав изводить и душить Месси. Только когда Коке оставил роль «сопровождающего», Месси пробудился к жизни и в итоге забил победный мяч. Все остальное время Месси был выключен из игры, он занимал плохие позиции, не контролировал мяч и вообще выглядел подавленным.

Я полностью осознаю, что Месси — все тот же гений, что его воля к победе огромна. И поскольку на этой неделе «Барселоне» предстоит бороться за трофей в Суперкубке Испании, он вполне может набрать форму, при которой его не остановить. Но это не может разрушить правду последних нескольких недель.

В частности, в матчах против «Сосьедада», «Атлетико», «Алавеса» и «Эспаньола» Месси, казалось, испытывал недостаток в заряде, выглядел неуверенно на приеме мяча, склонным к тому, чтобы действовать как можно проще.

Лео Месси в матче против «Алавеса» globallookpress.com

Самым странным является то, что обычно, когда Месси пытается идти в свой фирменный проход, ему нужны доли секунды, чтобы принять решение, что делать дальше — держать мяч, пробить или отдать пас. Но теперь ему требовалось две или три секунды. И это странно. Нерешительность? Конечно, нет. Отсутствие вариантов от товарищей по команде? Может быть. Но обычно его мозг работает на уровне техники NASA.

Я не буду приводить полный перечень доказательств, но можно сказать, что есть около 25% примеров моментов, которые просто чужды Месси в его обычно форме, не говоря уже о звездной ее версии. Позвольте привести лишь несколько.

Вы смотрели матч «Эспаньол» — «Барселона» (2:2)? На 30-й минуте Серхио Бускетс отдал пас на Месси, чтобы тот мог развернуться и убежать, но Налдо легко отобрал мяч у аргентинца. Пять минут спустя этот трюк повторил Хави Лопес, но, возможно, самый выразительный эпизод произошел на 51-й минуте. Суарес удерживал двух защитников, Налдо и Бернардо Эспинозу, и второй упал на землю, но когда Месси оторвался от них и имел голевой шанс, Марко Рока просто выбил мяч у него из под ног. Такой же подвиг Рока повторил и за двадцать минут до конца матча.

Это не мое воображение. 33-летний ветеран Ману Гарсия неоднократно отбирал мяч из-под магической левой ноги Месси во время матча против «Алавеса». Игор Субельдия, Микель Мерино и Диего Льоренте делали то же самое в игре против «Сосьедада».

Во всех этих матчах, за исключением вспышек, Месси выглядел тоскливо. Та ходьба по полю, которую мы видели от Месси, была совсем не той, на которую Пеп Гвардиола советовал смотреть совершенно по-другому.

Человек, который повлиял на Месси, по признанию аргентинца, больше остальных, отмечал, что под его руководством и во времена Луиса Энрике, Месси ходил по полю, когда другие бегали и потели, чтобы изучать позиции игроков, свободное пространство и возможности для создания моментов. Он искал то, чего никто больше не видел, чтобы потом делать вещи, о которых никто не мог даже мечтать. Это было мастерски.

В последние несколько недель мы неоднократно видели, как Месси игнорировал шанс оказать давление на соперника, он выглядел подавленным, и, смею предположить, незаинтересованным. Некоторые трудности, связанные с потерями мяча, связаны с тем, что он находится в паре метров от того места, где должен находиться, с тем, что он на секунду медленней, чтобы реагировать на свободный мяч, или просто с тем, что он куда менее взрывоопасен.

Лео Месси globallookpress.com

Те игроки, которые думали, что могут поймать и остановить Месси, когда он был в своей лучшей форме, а потом обнаружили, что не могут, теперь видят, как другие игроки их уровня отбирают и него мяч, и думают про себя: «Настала моя очередь обокрасть величайшего игрока всех времен!». Чем более уязвимым выглядит Месси, тем больше оборонительные игроки становятся уверенными в своих силах, и тем усерднее они работают, чтобы огорчить его, тем усерднее включаются в командный прессинг.

Конечно, этот месячный провал, который при этом содержал моменты блеска, достаточные для того, чтобы не критиковать любого другого игрока, выглядит незначительным по сравнению с большинством замечательно проведенных Месси месяцев 2019 года и вообще всей его карьеры.

Попытки поставить диагноз касательного того, почему так происходит, будут лишь спекуляциями. Конечно, самым худшим вариантом для «Барсы» было бы, если бы Месси просто потерял веру в эту команду и в результате подсознательно погрузился в это состояние.

С конца прошлого лета Месси дал беспрецедентное количество интервью. Он подчеркивал, что предпочтет остаться в «Барселоне», но никогда не забывал о своем фундаментальном требовании — чтобы его команда оставалась конкурентоспособной и могла выиграть самые крупные трофеи. Или что главная цель на оставшиеся годы для него — вновь завоевать Европу — хотя бы один раз. Но нынешняя форма «Барселоны» говорит о том, что даже нынешний «Наполи» имеет шансы на то, чтобы пройти команду Эрнесто Вальверде.

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

Вместо того, чтобы сделать выводы после сокрушительного поражения на «Энфилде» в полуфинале прошлого розыгрыша ЛЧ, «Барселона» по-прежнему выглядит слишком уязвимой в выездных матчах. Месси можно простить, если у него появляются мысли в стиле «И вот мы снова здесь...».

Еще одна имеющая под собой почву мысль заключается в том, что после сильно урезанной предсезонки из-за травмы и дальнейших проблем с кондициями, Месси просто испытывает трудности физически, ограничивая себя на какие-то миллиметры или запаздывая с реакцией, что превращает его в простого смертного футболиста.

Время покажет, но когда Месси в такой форме, то наряду с другими недостатками «Барсы», которых предостаточно, эта команда просто кричит противникам: «Мы уязвимы, и у нас нет нашего Супермена».

До встречи с «Наполи» остается чуть больше 50 дней и шесть матчей Ла Лиги, включая ответный поединок против «Реала». То, как быстро Месси сможет вернуть свою форму и свое превосходство, будет становиться все более жизненно важным с каждой новой неделей. 0