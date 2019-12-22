Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса

В необыкновенном футбольном матче чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Алавес» со счетом 4:1.

Проведя комфортный первый тайм, в котором «сине-гранатовые» выиграли 2:0, после перерыва каталонцы заставили своих болельщиков немного понервничать, пока все же не добили соперника благодаря невероятному атакующему трио.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт взглянул на форвардов «Барселоны» и оценил их действия.

Лионель Месси

Лионель Месси подошел к игре после своего худшего выступления в «Эль Класико», где на фоне «Реала» он выглядел потерянным. Отыграв около часа против «Алавеса», аргентинец тоже особо не выделялся. Складывалось ощущение, что он находится в ожидании какого-то праздника. Может, ему просто нужен отдых.

Тем не менее, в его исполнении мы все же увидели несколько красивых передач, особенно когда он взаимодействовал с Антуаном Гризманном. Да, ничего сверхъестественного, но лишь до тех пор, пока клуб не нуждался в нем.

Когда счет из 2:0 превратился в 2:1, а «Алавес» стал прессинговать все выше и выше, многие болельщики стали переживать, что гости вот-вот отыграются.

Но когда быстрый пас вперед от Луиса Суареса дошел до Месси, аргентинец, находясь в 30 метрах от ворот под опекой сразу троих защитников умудрился нанести блестящий удар. Мяч в последний момент закрутился в ворота, тогда как Фернандо Пачеко лишь провожал его взглядом.

Это был сокрушительный выстрел — 50-й гол Месси за клуб и сборную в календарном году. Во многом благодаря этому точному удару матч завершился так успешно в преддверии 16-го года Лео в качестве профессионала.

2010: 60

2011: 59

2012: 91

2013: 45

2014: 58

2015: 52

2016: 59

2017: 54

2018: 51

2019: 50

Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years. 🐐 pic.twitter.com/xxlQGSzwNV — Squawka Football (@Squawka) December 21, 2019

Оценка Месси: 4.

Антуан Гризманн

Место француза в «Барселоне» всегда подвергалось сомнению. Многие эксперты до сих пор не понимают, зачем клуб его купил. В теории Гризманн лучше всего действует на нынешней позиции Месси, но разве он способен ее занять? Да, он мог бы вытеснить Луиса Суареса, но этого не происходит. Антуану приходится играть слева, где долгое время ему было некомфортно.

Минувшим вечером, однако, мы увидели потенциал наличия Гризманна в составе «Барселоны». Француз гармонично смотрелся вблизи чужих ворот, где играл на левом фланге, но иногда смещался в центр. Получая мяч, он отдавал умные передачи, а без него успевал находить свободные зоны, куда мгновенно врывался. Также он хорошо взаимодействовал с партнерами, в частности с Месси.

И самое главное, что он забил, точнее открыл счет. Суарес выполнил прострел в направлении Артуро Видаля, но чилиец пропустил мяч, который в итоге прилетел к Гризманну. Тот, демонстрируя вновь обретенную уверенность, не стал делать лишних касаний, мгновенно пробив с правой прямо в угол, не оставив голкиперу никаких шансов. Потрясающий удар, олицетворивший собой его растущее влияние на «сине-гранатовых».

Оценка Гризманна: 5-.

Луис Суарес

Суарес — неоднозначная фигура в мировом футболе. Он объединяет в себе что-то возвышенное и потешное одновременно. Практически в одном и том же эпизоде он способен ошибиться, исправиться и продемонстрировать феноменальное мастерство. В «Эль Класико» уругваец был настолько же плох, как и в целом в этом сезоне. И, по правде говоря, против «Алавеса» он сыграл не намного лучше.

Передачи Суареса часто не работали, его движения были вялыми, и он даже плохо контролировал мяч. Но без Суареса «Барселона» не выиграла бы матч. Это звучит смешно, но мы увидели, пожалуй, самую «сауресную» игру за последние годы. На «Камп Ноу» уругваец записал на свой счет гол и три результативные передачи. Блестящая статистика, но хорошо ли он сыграл?

Просто посмотрите на его ассисты. В моменте с первым голом он хотел отдать пас Артуро Видалю, но сделал это так неуклюже, что чилиец пробежал мимо сферы. Затем мяч оказался у Гризманна, который в итоге забил. В моменте со вторым голом Суарес отдал неплохую передачу на Артуро Видаля, и хотя угол был слишком острым, чилиец пробил блестяще.

Последняя результативная передача заключалась лишь в том, чтобы доставить мяч Месси, который в одиночку заставил капитулировать вратаря гостей. Ну и после всего этого Суарес забил с пенальти, который позволил ему пробить Месси. Выступление уругвайца не было феноменальным, но статистика говорит сама за себя.

Оценка Суареса: 5-.

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