Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса

Проведя комфортный первый тайм, в котором «сине-гранатовые» выиграли 2:0, после перерыва каталонцы заставили своих болельщиков немного понервничать, пока все же не добили соперника благодаря невероятному атакующему трио.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт взглянул на форвардов «Барселоны» и оценил их действия.

Лионель Месси подошел к игре после своего худшего выступления в «Эль Класико», где на фоне «Реала» он выглядел потерянным. Отыграв около часа против «Алавеса», аргентинец тоже особо не выделялся. Складывалось ощущение, что он находится в ожидании какого-то праздника. Может, ему просто нужен отдых.

Тем не менее, в его исполнении мы все же увидели несколько красивых передач, особенно когда он взаимодействовал с Антуаном Гризманном. Да, ничего сверхъестественного, но лишь до тех пор, пока клуб не нуждался в нем.

Когда счет из 2:0 превратился в 2:1, а «Алавес» стал прессинговать все выше и выше, многие болельщики стали переживать, что гости вот-вот отыграются.

Но когда быстрый пас вперед от Луиса Суареса дошел до Месси, аргентинец, находясь в 30 метрах от ворот под опекой сразу троих защитников умудрился нанести блестящий удар. Мяч в последний момент закрутился в ворота, тогда как Фернандо Пачеко лишь провожал его взглядом.

Это был сокрушительный выстрел — 50-й гол Месси за клуб и сборную в календарном году. Во многом благодаря этому точному удару матч завершился так успешно в преддверии 16-го года Лео в качестве профессионала.

2010: 60

2011: 59

2012: 91

2013: 45

2014: 58

2015: 52

2016: 59

2017: 54

2018: 51

2019: 50

Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years. 🐐 pic.twitter.com/xxlQGSzwNV