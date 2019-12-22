ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Атакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса

    «Барселона» на своем поле одержала победу над «Алавесом»

    Футбол Примера Футбол Испании Барселона Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресАтакующее трио чемпионов. Оценки Месси, Гризманна и Суареса Роберто ФирминоКлубный ЧМ-2019. Лучший финал, великолепный Мане и напомнивший о себе Гомис «Барселона»Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» примет «Атлетик»
  • 20:40
    • «Спартак» победил «Барыс» в ретро-матче
  • 20:28
    • ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»
  • 20:09
    • «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис»
  • 19:55
    • СКА обыграл «Магнитку» в Петербурге
  • 19:12
    • Дибала, Роналду и Игуаин сыграют в атаке «Юве» против «Лацио»
  • 18:54
    • «МЮ» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ
  • 18:47
    • «Тоттенхэм» и «Челси» огласили составы
    Все новости спорта
    Луис Суарес
    Луис Суарес
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    В необыкновенном футбольном матче чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Алавес» со счетом 4:1.
    Проведя комфортный первый тайм, в котором «сине-гранатовые» выиграли 2:0, после перерыва каталонцы заставили своих болельщиков немного понервничать, пока все же не добили соперника благодаря невероятному атакующему трио.

    Обозреватель Squawka Мухаммад Батт взглянул на форвардов «Барселоны» и оценил их действия.

    Лионель Месси

    Лионель Месси подошел к игре после своего худшего выступления в «Эль Класико», где на фоне «Реала» он выглядел потерянным. Отыграв около часа против «Алавеса», аргентинец тоже особо не выделялся. Складывалось ощущение, что он находится в ожидании какого-то праздника. Может, ему просто нужен отдых.

  • Клубный ЧМ-2019. Лучший финал, великолепный Мане и напомнивший о себе Гомис
  • Пять главных итогов Клубного чемпионата мира-2019
  • Сегодня

    • Тем не менее, в его исполнении мы все же увидели несколько красивых передач, особенно когда он взаимодействовал с Антуаном Гризманном. Да, ничего сверхъестественного, но лишь до тех пор, пока клуб не нуждался в нем.

    Когда счет из 2:0 превратился в 2:1, а «Алавес» стал прессинговать все выше и выше, многие болельщики стали переживать, что гости вот-вот отыграются.

    Но когда быстрый пас вперед от Луиса Суареса дошел до Месси, аргентинец, находясь в 30 метрах от ворот под опекой сразу троих защитников умудрился нанести блестящий удар. Мяч в последний момент закрутился в ворота, тогда как Фернандо Пачеко лишь провожал его взглядом.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Это был сокрушительный выстрел — 50-й гол Месси за клуб и сборную в календарном году. Во многом благодаря этому точному удару матч завершился так успешно в преддверии 16-го года Лео в качестве профессионала.

    Оценка Месси: 4.

    Антуан Гризманн

    Место француза в «Барселоне» всегда подвергалось сомнению. Многие эксперты до сих пор не понимают, зачем клуб его купил. В теории Гризманн лучше всего действует на нынешней позиции Месси, но разве он способен ее занять? Да, он мог бы вытеснить Луиса Суареса, но этого не происходит. Антуану приходится играть слева, где долгое время ему было некомфортно.

    Минувшим вечером, однако, мы увидели потенциал наличия Гризманна в составе «Барселоны». Француз гармонично смотрелся вблизи чужих ворот, где играл на левом фланге, но иногда смещался в центр. Получая мяч, он отдавал умные передачи, а без него успевал находить свободные зоны, куда мгновенно врывался. Также он хорошо взаимодействовал с партнерами, в частности с Месси.

  • У Анчелотти и Артеты много работы в «Эвертоне» и «Арсенале»
  • Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Арсенал»
  • Сегодня

    • И самое главное, что он забил, точнее открыл счет. Суарес выполнил прострел в направлении Артуро Видаля, но чилиец пропустил мяч, который в итоге прилетел к Гризманну. Тот, демонстрируя вновь обретенную уверенность, не стал делать лишних касаний, мгновенно пробив с правой прямо в угол, не оставив голкиперу никаких шансов. Потрясающий удар, олицетворивший собой его растущее влияние на «сине-гранатовых».

    Оценка Гризманна: 5-.

    Луис Суарес

    Суарес — неоднозначная фигура в мировом футболе. Он объединяет в себе что-то возвышенное и потешное одновременно. Практически в одном и том же эпизоде он способен ошибиться, исправиться и продемонстрировать феноменальное мастерство. В «Эль Класико» уругваец был настолько же плох, как и в целом в этом сезоне. И, по правде говоря, против «Алавеса» он сыграл не намного лучше.

    Передачи Суареса часто не работали, его движения были вялыми, и он даже плохо контролировал мяч. Но без Суареса «Барселона» не выиграла бы матч. Это звучит смешно, но мы увидели, пожалуй, самую «сауресную» игру за последние годы. На «Камп Ноу» уругваец записал на свой счет гол и три результативные передачи. Блестящая статистика, но хорошо ли он сыграл?

  • Ребрендинг «Юве». Как новое лого и Роналду изменили все
  • В 2016-м году туринский суперклуб обновил свое лицо и это сработало
  • Сегодня

    • Просто посмотрите на его ассисты. В моменте с первым голом он хотел отдать пас Артуро Видалю, но сделал это так неуклюже, что чилиец пробежал мимо сферы. Затем мяч оказался у Гризманна, который в итоге забил. В моменте со вторым голом Суарес отдал неплохую передачу на Артуро Видаля, и хотя угол был слишком острым, чилиец пробил блестяще.

    Последняя результативная передача заключалась лишь в том, чтобы доставить мяч Месси, который в одиночку заставил капитулировать вратаря гостей. Ну и после всего этого Суарес забил с пенальти, который позволил ему пробить Месси. Выступление уругвайца не было феноменальным, но статистика говорит сама за себя.

    Оценка Суареса: 5-.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
  • 19/12/2019 в 13:10
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Сельта»
  • 1.59
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лига чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020
    • 14:23 16/12/2019     Лига Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020
    • 15:30 16/12/2019     Эрлинг Холанд
  • Трансферный дайджест. 10—16 декабря
    • 19:06 16/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Анчелотти призван изменить статус «Эвертона» Футбол У Анчелотти и Артеты много работы в «Эвертоне» и «Арсенале»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Арсенал» 08:470
  • 18:38
    • Александрова выиграла турнир в Лиможе
  • 17:14
    • Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста года в Африке
  • 16:56
    • «Аталанта» разгромила «Милан»
    Криштиану Роналду Футбол Ребрендинг «Юве». Как новое лого и Роналду изменили всеВ 2016-м году туринский суперклуб обновил свое лицо и это сработало 00:320
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Блэкберн» в зону плей-офф?
  • 2.96
    •
  • 19:40
    • «Фортуна» вырвала победу у «Униона»
  • 19:38
    • «Брешиа» сыграла вничью с «Пармой», «Болонья» победила «Лечче»
  • 18:11
    • Драчев: Сейчас будем укомплектовывать сервис-бригаду
    Хосеп Гвардиола Футбол Не спешите их хоронить. «Ман Сити» вернется на вершину в 2020 году«Горожане» еще могут навязать «Ливерпулю» борьбу за чемпионский титул Вчера в 23:010
  • 15:03
    • Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Анси
  • 17:58
    • «Реал Сосьедад» в результативном матче обыграл «Осасуну»
  • 17:45
    • Нюбель согласовал контракт с «Баварией» — СМИ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Коньяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Уиган
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:30
    •  2.96
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Парма — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лечче — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие