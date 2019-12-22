У Анчелотти и Артеты много работы в «Эвертоне» и «Арсенале»

В 18-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Арсенал» разошлись миром со счетом 0:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» нейтрализовал атаку «Эвертона»

«После первых 10 минут, в течение которых "Арсенал" начал игру вторым номером, в результате чего гости хорошо адаптировались к атакующей угрозе "Эвертона" и никогда не подвергались серьезной опасности пропустить гол», — отмечает в материале ESPN Джеймс Каппс.

«Одной из первых задач Микеля Артеты на посту менеджера "Арсенала" будет прогресс в использовании Обамеянга, который почти не видел мяча, особенно в первом тайме. А скорость, с которой "Канониры" двигали мяч, была слишком медленной, чтобы создать сопернику постоянные проблемы к перерыву».

Команды огорчили своей игрой

«Лучшее, что можно было бы сказать об этом незрелищном матче — это то, что команды должны быть довольны добытым баллом после слабой игры. Рулевой хозяев Данкан Фергюсон говорил, что хотел бы забрать с собой победу на Рождество, но, в отличие от других матчей под руководством временного менеджера "Ирисок", эта вышла тихой», — пишет на страницах The Guardian Пол Уилсон.

«По мере начала новой эпохи, когда с трибун за своими командами наблюдали их новые менеджеры Карло Анчелотти и Микель Артета, это вызывает тревогу. Плохая новость для итальянца состоит в том, что его новый коллектив выглядел так, как будто он мог играть так до рождественских подарков — без голов, хотя и нужно отдать должное гостям, которые проявили хладнокровие. Нового тренера мерсисайдцев должно беспокоить то, что в АПЛ они выступают не столь же решительно, как их молодежная команда».

Артета может надеяться на молодежь «Арсенала»

«Артета, между тем, учился у гениального наставника в лице Пепа Гвардиолы в течение более трех сезонов в "Манчестер Сити", где его влияние было признано, и он достиг точки, когда хочет применить свои собственные знания на практике. И он должен задаваться вопросом, что делать с Озилом, который стал адресатом токсичных комментариев временного менеджера команды Юнгберга. Это серьезная проблема для Артеты, но не та, которая быстро исчезнет, ведь немец зарабатывает 350 000 фунтов стерлингов в неделю, и его будет легко подвинуть», — убежден в материале BBC Фил Макналти.

«Артета не увидел, как соперник проверять на прочность мягкую защиту "Арсенала", хотя наверняка заметил очередное выступление Давида Луиса с его попустительством, а также серией стремительных фолов. Он наверняка заметил ряд молодых талантов, с которыми будет работать, хотя новый рулевой должен добавить некую простецкую мудрость в оборону и центр поля. Он был рад наблюдать, как его новая команда берет здесь одно очко, но и у него, и у Анчелотти не будет никаких иллюзий после этого мучительного опыта».

Анчелотти — символ перемен в «Эвертоне»

«В лице Анчелотти, менеджере, который был на вершине своей профессии в течение 20 лет, "Эвертон" назначил фигуру, которая меняет правила игры, а вместе с ними — статус клуба. Его прибытие застало многих врасплох, ведь было мнение, что возвращение Дэвида Мойеса или Эдди Хау, прогрессивного менеджера, готового к новому испытанию, было бы более разумным вариантом», — отмечает в материале Sky Sports Бен Граундз.

«5 января в третьем раунде Кубка Англии против "Ливерпуля" Анчелотти получает шанс получить статус мгновенного героя на "Энфилде". Более 7000 болельщиков совершают короткую поездку через парк Стэнли. Первая победа на выезде в дерби Мерсисайда с 1999 года быстро избавит от любой мысли, что это маловероятное назначение — не тщеславный проект, а катализатор перемен, в которых "Эвертон" так остро нуждался, тогда как новый стадион вот-вот появится у клуба». 0