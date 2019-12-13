ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гроза близко. «Арсенал» плох, но перемены могут спасти от позора

    «Арсенал» в концовке сумел избежать поражения в матче со «Стандардом» в Лиге Европы

    Футбол Арсенал Футбол Англии Лига Европы Стандард Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    Фредди ЮнгбергГроза близко. «Арсенал» плох, но перемены могут спасти от позора ЦСКА — «Эспаньол»Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии «Хетафе» — «Краснодар» Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»
  • 15:04
    • Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 14:29
    • Президента ЦСКА дисквалифицировали на три месяца
  • 12:57
    • Женская сборная России уступила в полуфинале ЧМ по гандболу
  • 12:14
    • «Арсенал» повторил худшую серию клуба при Венгере
  • 11:44
    • «Лестер» исключил продажу лидеров зимой
  • 11:28
    • Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах
  • 11:13
    • Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта
    Фредди Юнгберг
    Фредди Юнгберг
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    «Арсенал» в гостях избежал поражения против «Стандарда» (2:2) в группе F Лиги Европы и вышел в плей-офф турнира с первого матча. Итоги поединка подвел автор Squawka Мохаммед Батт.

    Букайо Сака — парень с потенциалом

    Сака стал героем матча
    globallookpress.com

    В этом сезоне у «Арсенала» было очень много ярких пятен, но появление на поле Букайо Саки — в их числе.

    Подросток неоднократно показывал в Лиге Европы, что он способен творить магию на поле. Это не самый стабильный футболист прямо сейчас, но мы говорим о молодом игроке и его дебютном сезоне, поэтому это нормально.

  • Развязка в группе С: немотивированный «Ман Сити» не сбросил карты, «Аталанта» ворвалась в плей-офф
  • Победители и неудачники по итогам матчей шестого тура ЛЧ в группе С
  • Вчера

    • В любой момент все может кончиться, но сейчас Сака обладает «этим» — он создал момент для Александра Ляказетта, а затем забил сам и принес лондонцам ничью. В этот вечер Сака был лидером команды.

    Ляказетту нужно больше поддержки

    Ляказетт редко был заметен на поле
    globallookpress.com

    Алекс Ляказетт — феноменальный форвард. Его успехи в «Лионе», а затем в «Арсенале» показали, насколько он хорош. После перехода в английский клуб французу не удавалось забить больше 20 голов, но он все равно был прекрасным бомбардиром.

    Ляказетт — универсальный нападающий. Он отлично прессингует, забивает красивые голы, когда того требует ситуация. Дело только в том, что он не так плодовит, как Обамеянг, за что Алекса можно критиковать. Но проблема Ляказетта лишь в том, что ему не хватает достойной поддержки от партнеров.

  • Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в заключительном матче Лиги Европы
  • Сегодня

    • Ляказетт — очень командный футболист. У него нет постоянного темпа, поэтому он сам не генерирует свои моменты и нуждается в помощи партнеров. Именно в этом «Арсенал» не может оказать достойное обслуживание своего игроку. У Ляказетта был лишь один момент в игре с бельгийцами — это показатель плохого взаимодействия.

    «Сенатор, ты не Джек Кеннади»

    Фредди Юнгберг
    globallookpress.com

    Во время американских дебатов вице-президентов в 1988 году двумя кандидатами были молодой Дэн Куэйл и ветеран Ллойд Бентсен. Они спорили и в какой-то момент Куэйл отвечал на вопросы о своей неопытности и привел пример Джека Кеннеди, а Бентсен произнес следующие слова:

    «Сенатор, я служил с Джеком Кеннеди. Я знал Джека Кеннеди. Джек Кеннеди был моим другом. Сенатор, вы не Джек Кеннеди».

    В прошлом году «Манчестер Юнайтед» был в ужасном состоянии, клуб уволил Жозе Моуринью и назначил Уле Гуннара Сульшера. И тогда команда ожила.

    Норвежец оказал удивительное влияние на настроение игроков и получил полноценную работу. Затем были трудности, но тот период показал, что у Сульшера есть потенциал, как и у «Юнайтед».

  • Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»
  • Бесславный вылет «Краснодара» из еврокубков — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • В этом сезоне «Арсенал» практически повторил ту историю — клуб доверился Фредди Юнгбергу в надежде, что легенда клуба даст нужный импульс. Но это оказалась плохая копия.

    Несмотря на все недостатки, Сульшер уже тренировал взрослых футболистов до «МЮ», тогда как Юнгберг работал только с моложежной и резервной командами, а теперь ему надо спасать основу. Не поменялось абсолютно ничего. «Арсенал» продолжает хромать на обе ноги.

    Фредди, вы не Уле Гуннар Сульшер.

    Пер Мертезакер — плохой помощник тренера

    Защита часто выглядела беспомощно
    globallookpress.com

    В то время как Юнгберг возглавляет команду, его помощник — известный немецкий центрбек Пер Мертезакер.

    Он никогда не был величайшим защитником во вселенной, но у него всегда были врожденные способности организатора, умение выбрать позицию и храбрость.

  • Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»
  • Почему клуб расстался с именитым тренером?
  • Вчера

    • Сейчас защита «Арсенала» выглядит не очень убедительно. Против «Стандарда» игроки не боролись, не оказывали давление на форвардов. Так что же делает Мертезакер на тренировках, если защита играет все так же плохо? Никто не ожидает, что Сократис и Давид Луис станут Барези и Мальдини, но они должны играть лучше.

    Гроза приближается

    На протяжении почти всего матча казалось, что «Арсенал» станет вторым в группе после «Айнтрахта», а на короткое время появилась вероятность, что лондонцы вообще не выйдут в плей-офф.

    Однако героизм в концовке двух поединков позволил «канонирам» выиграть группу.

    Таким образом, «Арсенал» избежал не только вылета, но и не попадет в 1/16 финала на тот же «Интер». Тем не менее, очевидно, что у лондонцев есть огромные проблемы и гроза уже близко.

    «Арсенал» — ужасная команда прямо сейчас. Если до февраля ничего не изменится, «канониров» ждет провал в следующих стадиях Лиги Европы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»
  • 10/12/2019 в 10:57
    •
  • Прогноз
  • «Лилль» — «Монпелье»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Иван Обляков
  • «Полный VAR» — в Краснодаре не обошлось без скандала. Слова Гинера заслуживают внимания
    • 00:09 08/12/2019     «Зенит»
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
    • 02:38 11/12/2019     Энтони Джошуа и Энди Руис
  • Спас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил Руиса
    • 10:49 08/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Хоккей Тройка Шипачева показала суперхоккей и спасла сборную России от разгромаСМИ — о поражении сборной России от Швеции на Евротуре 14:090
  • 10:09
    • Панарин первым из россиян набрал 40 очков в текущем сезоне НХЛ
  • 10:03
    • «Атлетико» поборется с «Интером» за футболиста «Челси»
  • 09:38
    • «Филадельфия» разобралась с «Бостоном», «Даллас» одолел «Детройт»
    Артемин Панарин Хоккей НХЛ. Хет-трик Панарина, два ассиста Кучерова, 27 сэйвов БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря 09:580
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Уотфорд» с новым тренером остановить «Ливерпуль»?
  • 3.47
    •
  • 14:54
    • Жезус — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:43
    • «Рейнджерс» продлил контракт с Джеррардом
  • 12:51
    • ЦСКА повторил антирекорд «Спартака» в Лиге Европы
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи» Футбол Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»Почему клуб расстался с именитым тренером? Вчера в 06:570
  • 12:08
    • ЦСКА заинтересовался форвардом тульского «Арсенала»
  • 00:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Эспаньола»
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие