Гроза близко. «Арсенал» плох, но перемены могут спасти от позора

Букайо Сака — парень с потенциалом

Сака стал героем матча globallookpress.com

В этом сезоне у «Арсенала» было очень много ярких пятен, но появление на поле Букайо Саки — в их числе.

Подросток неоднократно показывал в Лиге Европы, что он способен творить магию на поле. Это не самый стабильный футболист прямо сейчас, но мы говорим о молодом игроке и его дебютном сезоне, поэтому это нормально.

В любой момент все может кончиться, но сейчас Сака обладает «этим» — он создал момент для Александра Ляказетта, а затем забил сам и принес лондонцам ничью. В этот вечер Сака был лидером команды.

Ляказетту нужно больше поддержки

Ляказетт редко был заметен на поле globallookpress.com

Алекс Ляказетт — феноменальный форвард. Его успехи в «Лионе», а затем в «Арсенале» показали, насколько он хорош. После перехода в английский клуб французу не удавалось забить больше 20 голов, но он все равно был прекрасным бомбардиром.

Ляказетт — универсальный нападающий. Он отлично прессингует, забивает красивые голы, когда того требует ситуация. Дело только в том, что он не так плодовит, как Обамеянг, за что Алекса можно критиковать. Но проблема Ляказетта лишь в том, что ему не хватает достойной поддержки от партнеров.

Ляказетт — очень командный футболист. У него нет постоянного темпа, поэтому он сам не генерирует свои моменты и нуждается в помощи партнеров. Именно в этом «Арсенал» не может оказать достойное обслуживание своего игроку. У Ляказетта был лишь один момент в игре с бельгийцами — это показатель плохого взаимодействия.

«Сенатор, ты не Джек Кеннади»

Фредди Юнгберг globallookpress.com

Во время американских дебатов вице-президентов в 1988 году двумя кандидатами были молодой Дэн Куэйл и ветеран Ллойд Бентсен. Они спорили и в какой-то момент Куэйл отвечал на вопросы о своей неопытности и привел пример Джека Кеннеди, а Бентсен произнес следующие слова:

«Сенатор, я служил с Джеком Кеннеди. Я знал Джека Кеннеди. Джек Кеннеди был моим другом. Сенатор, вы не Джек Кеннеди».

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» был в ужасном состоянии, клуб уволил Жозе Моуринью и назначил Уле Гуннара Сульшера. И тогда команда ожила.

Норвежец оказал удивительное влияние на настроение игроков и получил полноценную работу. Затем были трудности, но тот период показал, что у Сульшера есть потенциал, как и у «Юнайтед».

В этом сезоне «Арсенал» практически повторил ту историю — клуб доверился Фредди Юнгбергу в надежде, что легенда клуба даст нужный импульс. Но это оказалась плохая копия.

Несмотря на все недостатки, Сульшер уже тренировал взрослых футболистов до «МЮ», тогда как Юнгберг работал только с моложежной и резервной командами, а теперь ему надо спасать основу. Не поменялось абсолютно ничего. «Арсенал» продолжает хромать на обе ноги.

Фредди, вы не Уле Гуннар Сульшер.

Пер Мертезакер — плохой помощник тренера

Защита часто выглядела беспомощно globallookpress.com

В то время как Юнгберг возглавляет команду, его помощник — известный немецкий центрбек Пер Мертезакер.

Он никогда не был величайшим защитником во вселенной, но у него всегда были врожденные способности организатора, умение выбрать позицию и храбрость.

Сейчас защита «Арсенала» выглядит не очень убедительно. Против «Стандарда» игроки не боролись, не оказывали давление на форвардов. Так что же делает Мертезакер на тренировках, если защита играет все так же плохо? Никто не ожидает, что Сократис и Давид Луис станут Барези и Мальдини, но они должны играть лучше.

Гроза приближается

На протяжении почти всего матча казалось, что «Арсенал» станет вторым в группе после «Айнтрахта», а на короткое время появилась вероятность, что лондонцы вообще не выйдут в плей-офф.

Однако героизм в концовке двух поединков позволил «канонирам» выиграть группу.

Таким образом, «Арсенал» избежал не только вылета, но и не попадет в 1/16 финала на тот же «Интер». Тем не менее, очевидно, что у лондонцев есть огромные проблемы и гроза уже близко.

«Арсенал» — ужасная команда прямо сейчас. Если до февраля ничего не изменится, «канониров» ждет провал в следующих стадиях Лиги Европы. 0