Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»

«Краснодар» не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, уступив «Хетафе» (0:3) в матче заключительного тура группового этапа. На 76-й минуте счет открыл Леандро Кабрера, на 78-й второй мяч забил 37-летний форвард Хорхе Молина, а точку дальним ударом поставил Кенеди. В концовке матча российский клуб остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Александр Мартынович. С девятью очками краснодарцы остались на третьей строчке в таблице группе C. «Хетафе» набрал 12 очков и вышел в плей-офф со второго места.

Безальтернативный Берг

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров изучает вынужденные изменения в составе «Краснодара» и сетует на скучный первый тайм.

«А "Краснодар" был вынужден играть без ведущего форварда Ари, заработавшего удаление в минувшем туре, что, кстати, тоже повлияло на расклады и уменьшило шансы "быков". В отсутствие бразильца на роль "большого" форварда безальтернативной стала кандидатура Берга.

В паре с ним появился Игнатьев, а по бокам — Сулейманов (справа) и Вандерсон (слева). В опорной зоне вышли Газинский и Вильена. На бумаге состав выглядел почти оптимальным на сегодняшний день, однако сложностей с футболом у команды Мусаева наблюдалось много. Как, впрочем, и на протяжении большинства последних игр.

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В первом тайме футбола вообще почти не было. Просто цифры: команды нанесли семь ударов (шесть у "Хетафе", один у "Краснодара"), лишь два из них наносились из пределов штрафной, точность передач составила чудовищные 65 процентов для обеих команд, общее количество пасов едва превысило 350. Зато судейская бригада зафиксировала аж 19 фолов (10:9 в пользу хозяев), и трижды матч прерывался из-за стычек».

Мало игры, много борьбы

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, насколько грубой была игра в первом тайме матча.

«Поскольку игра не шла, футболисты стали нервничать, и на ровном месте едва не образовалась массовая стычка. Дамиан Суарес сбил на фланге Вандерсона и начал что-то ему, лежащему на газоне, предъявлять. На помощь партнеру рванул Урош Спайич, а поддержал его Газинский. Поскольку наказать после стычки надо было представителей обеих команд, судья из Германии Даниэль Зиберт вынес россиянину совершенно неоправданное предупреждение, повесив главного волнореза "Краснодара" в центре поля на желтую карточку.

С другой стороны, нам еще повезло, что Зиберт не стал наказывать Спайича, потому что в противном случае он был удален еще в конце первого тайма за то, что отмахнулся в центре поля от оппонента в неигровом эпизоде. При желании даже за само это действие можно было предъявить ему красную карточку, но рефери серба пожалел.

Гости завелись. В рядовом эпизоде уже едва не начал скандалить Вилена, но, к счастью, гостям удалось перевести свой боевой настрой в футбольную плоскость, и вот уже подключившийся к атаке Сергей Петров классно подал в штрафную набегавшему Игнатьеву.

Жаль только, что россиянин до мяча немного не дотянулся. В этом эпизоде все тот же Суарес руками подталкивал нападающего, о чем сигнализировал и Сергей Матвеев (официально он числится главным тренером "быков"), но арбитр был неумолим».

«Краснодару» нужна была победа, но почти тайм гости провели без ударов

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов не впечатлен игрой обеих команд в атаке в первом тайме.

«Обе команды слабо играли в атаке: оборона "Краснодара" за исключением двух нервных эпизодов справлялась с хозяйскими забросами. Но "быкам" созидать было гораздо труднее: большую часть времени они думали не о том, как распорядиться мячом в финальной трети, а как вывести его из своей.

Минуты после 30-й "Хетафе" чуть опустился и позволил "Краснодару" даже провести несколько позиционных атак, а также создать неплохой момент для Игнатьева. Но первый удар гости нанесли только на 45-й минуте, да и тот был из разряда "лишь бы не нарваться на контратаку после углового".

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Единственное, что радовало: по ходу тайма "Краснодар" всё-таки прогрессировал и сумел более-менее разобраться с вражеским прессингом. К необходимому голу это приблизило может на пару миллиметров, но дало хотя бы какую-то веру в возможность дальнейшего движения вперёд после перерыва».

Тяжело без Ари

Получивший дисквалификацию и уехавший в досрочный отпуск бразилец сильно бы помог «Краснодару» в Испании, уверен корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

«Как же не хватало Ари с его умением придержать мяч и выбрать неожиданный вариант развития атаки! Казалось, при такой игре российской команде не помешал бы еще один центральный полузащитник, однако второй тайм начался в прежних сочетаниях.

А так как подступы к штрафной и фланги оставались наглухо перекрытыми, краснодарцы наконец-то вспомнили про дальние удары. Вилена исполняет их с непредсказуемой траекторией, и Сория не без труда парировал скользкий от дождя мяч.

На этом — все. Замена потерявшегося на своей бровке Шапи на Намли, выход Уткина и возвращение к более привычной расстановке результата не дали. Немногочисленными шансами нужно было пользоваться, но заработанный Бергом перспективный штрафной завершился бесхитростным ударом в "стенку".

А потом за две с небольшим минуты Кабрера и Молина похоронили краснодарские надежды. В своем нынешнем состоянии и с ворохом кадровых проблем на подвиги "быки" не способны. После первого гола руки опустились, и впервые в истории российского футбола еврокубковая весна пройдет без наших команд».

Неслучайный разгром

Краснодарский клуб «рассыпался» после первого же пропущенного мяча, что его и погубило, считает автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов.

«В тот самый момент, когда перед "быками" забрезжила надежда, "Хетафе" оправдал статус команды с самыми опасными "стандартами" во всей Испании. Центральный защитник Леандро Кабрера забил головой с углового и отправил в плей-офф Лиги Европы "Хетафе" вместо "Краснодара".

Буквально через пару минут "Краснодару" забил престарелый нападающий Хорхе Молина, выводивший "Бетис" из сегунды в примеру еще 9 лет назад. Замены Пепе Бордаласа также оказались эффективнее, чем замены Сергея Матвеева/Мурада Мусаева. Прострел на Молину выполнил левый защитник Ньом, которому никак не помешал краснодарский джокер Юнес Намли.

Третий гол забил дальним ударом Кенеди — Станислав Крицюк явно потерял в этот момент ближний угол. Для полного комплекта капитан "Краснодара" Александр Мартынович тут же получил красную карточку. Таким образом, столкнувшись с необходимостью побеждать в решающем матче, "быки" потерпели разгромное поражение, а хуже того, рассыпались после первого же пропущеного мяча.

"Краснодару" помешала целая серия травм и промахов с летними трансферами. Из всех российских клубов, провалившихся в еврокубках, клуб Сергея Галицкого был далеко не худшим. Но, судя по концовке игры в Испании, оказался в этой неприятной компании не случайно».

Дальше — без России

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев пытается понять, что нужно изменить, чтобы российские клубы не повторили подобный провал.

«Благосклонности фортуны "быки" не дождались. Да и лидер атак Ари в это время веселился на пляже с друзьями. А на 76-й минуте "Краснодар" пропустил, после чего расклеился. Дело закончилось разгромом 0:3 и удалением. Что-то подобное мы уже видели пару дней назад в Лиссабоне.

Несправедливостью очередное крупное поражение российского клуба никак не назовешь. В итоге встречаем весну без еврокубков. Впервые с сезона-2001/02.

Наверняка многие захотят решить все проблемы нашего футбола отменой лимита или его ужесточением, расширением РПЛ или сокращением числа клубов в ней. Или возвращением к системе "весна-осень". Здесь, конечно, есть, где разгуляться фантазии. Вот только мне порой напоминает перестановку слагаемых, от чего сумма не меняется.

И пусть сложную задачу очень заманчиво решить каким-то очередным изменением в формуле чемпионата, но очевидно, что идти надо гораздо более сложным путем — развитием собственно футбола. Детского, юношеского и взрослого. Что делает "Краснодар" — вот он рано или поздно должен достичь результата. Но — не сейчас».

Худший евросезон российского футбола

Редакция Sport24 ужасается беспрецедентно неудачному выступлению российских клубов в еврокубках.

«Это необходимо зафиксировать еще раз: Россия провела свой худший сезон в еврокубках за всю новейшую историю. Даже в 90-х, когда система проведения международных турниров была совсем другой, наши как правило играли весной.

В последний раз российские клубы пролетели мимо весенней Европы в сезоне-2001/02 — "Локо" занял третье место в группе ЛЧ с "Андерлехтом", "Реалом" и "Ромой", попал в 3-й раунд Кубка УЕФА, но там был выбит "Хапоэлем" еще в декабре. Сейчас бы эти матчи играли в феврале–марте.

"Худший" сезон при современном формате — 2004/05. "Терек" и "Рубин" вылетели в квалификации, "Зенит" — в группе. Но остался ЦСКА, который чуть не попал в плей-офф ЛЧ, в итоге оказался в Кубке УЕФА и взял европейский турнир впервые в истории. С этого момента, кстати, начался подъем России в рейтинге УЕФА.

Теперь мы из топа жестко вылетели и вряд ли в скором времени вернемся. В следующем сезоне нашу страну в ЛЧ все еще будут представлять три команды, но через полтора года все изменится. И это огромный повод подумать о том, что в РПЛ пора что-то менять.

А пока весной в еврокубках мы будем болеть за "Барсу", "Ливерпуль", "Аякс" или "Аталанту". За кого угодно — но не за наших». 0