«Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу Кононова

Московский «Спартак» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата России проиграл «Ростову» (1:4). Дубль в составе гостей оформил Бактиер Зайнутдинов, по голу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. Ивелин Попов не забил пенальти. У хозяев отличился Эсекиэль Понсе.

«Спартак» без защитников

Автор «Советского Спорта» Артем Зибрак не оставил без внимания проблемы красно-белых с составом.

«В матче предыдущего тура в Петербурге Тедеско лишился двоих из трех центральных защитников — Илья Кутепов и Самюэля Жиго перебрали предупреждений и пропускали заключительную игру первой части сезона. В результате Тедеско вынужден был перейти на четыре защитника и опустить в оборону Алекса Крала, а освободившуюся позицию в центре занял почти не игравший при новом тренере Гус Тил.

Если эти перестановки читались, то обновление всей левой бровки удивило. В обороне вместо Айртона вышел Лоренсо Мельгарехо, а в полузащите появился Резиуан Мирзов. С учетом Романа Зобнина на правом фланге в обороне "Спартака" оказался лишь один номинальный защитник Георгий Джикия.

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У гостей стартовый состав оказался более привычным. Не играл только Роман Еременко, но он из-за травмы пропустил уже несколько встреч и ожидаемо не успел восстановиться. Его позицию в центре полузащиты неожиданно занял Хорен Байрамян, а на фланге вышел Бактийор Зайнутдинов, менявшийся краями с Алексеем Ионовым. Также отметим, что в ворота вернулся экс-спартаковец Сергей Песьяков».

Фанаты

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин рассказывает об акции фанатов «Спартака» в первом тайме.

«Главной темой последних дней стали акции протеста активных болельщиков, которые массово покидают трибуны стадионов во время матчей. Началось все с событий недельной давности в Санкт-Петербурге, где массово задерживали поклонников "Спартака".

В результате крупнейшее фанатское объединение красно-белых "Фратрия" в пятницу объявило о том, что на 30-й минуте матча с "Ростовом" в знак протеста против, на их взгляд, произвола силовиков, покинет трибуны, а также откажется от активной поддержки команды. И призвало сделать это фанатов всех других клубов премьер-лиги. Те проявили солидарность — уходили болельщики "Локомотива", "Арсенала", "Зенита", "Динамо", ЦСКА...

Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге.#ФанатНеПреступник pic.twitter.com/JPLoVjlcXa — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 8, 2019

На 30-й минуте матча фанатская трибуна красно-белых действительно в полном составе покинула стадион. Хотя до этого поддержка была — традиционные "заряды" перемежались со скандированиями "Фанат — не преступник" и "Футбол — для фанатов, а не для..." Дальше шло обидное прозвище сотрудников правоохранительных органов. Были и баннеры, например такой — "Контракт Дзюбы = 15 суток".

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Показательно, что к акции присоединились и некоторые зрители с центральных трибун, которые на 30-й минуте также ушли со стадиона. И таких было немало».

«Ростов» сыграл по-хозяйски

Редакция Sport24 отмечает уверенную игру «Ростова» в стартовом отрезке матча, в то время как красно-белые выгляди бледно.

«С первых же минут "Ростов" обозначил, кто сегодня будет хозяйничать на "Открытии". Уже на 5-й минуте Шомуродов с передачи Байрамяна бил из шикарной позиции. Может быть, Эльдор образца двухмесячной давности положил бы мяч под перекладину, но переживающий кризис узбекский форвард (0 голов в последних 6 турах) зарядил по трибунам.

У "Спартака" мяч совсем не держался — Умяров и Тиль не справлялись с давлением Попова, Зайнутдинова и Норманна, потому все свои атаки в первом тайме хозяева проводили благодаря прорывам по флангам. Но Бакаев был не настолько ярок, как на позиции десятки, Мирзов не видел никого вокруг и безуспешно пытался исполнить Месси с проходом и ударом по воротам, а Зобнин и Мельгарехо банально не успевали поддерживать атаки.

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Доходило до того, что центральные защитники Джикия и Крал протаскивали мяч сами чуть ли не до чужой штрафной. Все остальные попытки выйти из обороны жестко душились ростовским прессингом».

Кошмар Умярова

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров сочувствует молодому хавбеку «Спартака», провалившему первый тайм.

«К сожалению для красно-белых, как всё это выглядело кашей на бумаге, точно так же смотрелось и на поле. Структура "Спартака" с первых же минут напоминала хаос образца позднего Кононова, и проиграла в этот вечер команда сама себе. По прямой вине Тедеско.

Главная проблема, с которой столкнулся "Спартак" второй раз подряд, — отсутствие работающего выхода в атаку, на футбольном сленге — билд-апа. Красно-белые никак не могли выйти из-под прессинга "Ростова", допускали критическое количество ошибок при розыгрыше мяча от ворот, и рано или поздно это должно было закончиться неприятностями.

Трудности усугубились индивидуальным провалом Умярова. Молодой полузащитник выдал едва ли не самый слабый матч в сезоне, в самом же начале обрезал, а в середине тайма сделал это ещё раз. Причём в ситуации, когда команда раскрывалась в сторону атаки и терять мяч было категорически нельзя. Умяров отдал неточный пас в центр, случился перехват.

Первый тайм остался за «Ростовом» «Спартак»

Причём сам же Наиль в той ситуации вдобавок плохо сработал на возврат, не заняв позицию в створе вместо убежавшего встречать соперника Джикии. Итог: "Ростов" нанёс два расстрельных удара, и второй из них, от Ионова, стал голевым. Зобнин тоже проспал добивание, но ему среагировать было сложнее, чем остальным».

Попов спижонил

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов критикует полузащитника «Ростова», который не скмел реализовать пенальти перед перерывом.

«А "Спартак" очень плохо провёл предпоследний тайм в 2019 году — против "Ростова" дома. Счёт к перерыву вполне мог быть и более печальным для хозяев, нежели 0:1. Уже после гола Бахтийора Зайнутдинова южане имели шикарную возможность удвоить результат.

Игра рукой Умярова в своей штрафной стоила москвичам пенальти. Однако желание показать себя во всей красе не чуждой ему красно-белой публике (точнее, той части, которая не покинула арену после 30-й минуты) сыграло злую шутку с Ивелином Поповым. Болгарин не восхитил её, а повеселил.

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Должно быть, Иво решил, что досконально изучил Александра Максименко по десяткам, а то и сотням совместных тренировок. Одного не учёл — вратарю его повадки тоже хорошо знакомы. Склонность к футбольному пижонству неоднократно прослеживалась в выступлениях Попова. Проявилась она и в Тушино. Спартаковский кипер "прочитал" соперника.

Попову захотелось не просто забить на "Открытии", но сделать это издевательским образом. Верному удару в угол хавбек предпочёл рискованную "Паненку" — и просчитался. Максименко не стал гадать и прыгать наобум, а остался стоять на ленточке — и правильно сделал. Мяч прилетел ему прямо в руки. Выдержка молодого вратаря не отменяет скверного исполнения удара пенальтистом. Последний даже поднять мяч толком не смог».

Гениальный Песьяков

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов хвалит голкипера «Ростова», который сберег преимущество своей команды во втором тайме.

«Во втором тайме главные действующие лица сменились. "Спартак" вышел накаченный и мощно провёл несколько минут после возобновления матча. Был хороший момент у Мирзова — но дальний угол страховал Сергей Песьяков. А сразу после этого "Ростов" забил очень лёгкий мяч.

Крал выдернулся слишком высоко, Байрамян после игры головой чеха бросил на убегавшего Шомуродова. Тот прошмыгнул мимо Зобнина и Джикии и выдал максимально изящную голевую на Ионова. Максименко не успел на перехват, и нападающий расстреливал пустой угол.

Понсе все же сумел отличиться «Спартак»

До 70-й минуты "Спартак" дважды мог вернуться в игру, но Понсе оба своих момента запорол. Точнее, отличиться аргентинцу не дал вратарь Песьяков, который тащил даже с повреждением. А потом защитники красно-белых прозевали при угловом Чистякова, который сделал счёт разгромным».

Тедеско призадумался

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что разгром в последнем матче перед зимним перерывом даст наставнику «Спартака» пищу для размышлений.

«Ростов — традиционно команда с некоторой вольницей и при счете 3:0 позволил себе немного утратить концентрацию, чем и воспользовались хозяева, терять которым было совершенно уже нечего. Отметим классный пас Джордана Ларссона. Пропустив ничего уже не значащий мяч "Ростов" разозлился и, пользуясь отсутствием у "Спартака" намека на организацию обороны, легко и быстро восстановил крупный счет.

Дмитрия Чистякова можно выделить не только и не столько за забитый мяч. В обороне молодой защитник единоборств вообще не проигрывал.

Карпин после матча выглядел безмятежно счастливым: его команда вернулась в тройку лидеров.

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Доменико Тедеско совершенно точно заставил менеджмент "Спартака" призадуматься. Нельзя все же обращаться с игроками, как с фишками на макете. Неплохо бы учитывать их возможности и особенности. Тренер и с журналистами прощался, выразив надежду увидеться в 2020-м, добавив: "если буду в Спартаке". Что-то понял?»

Статистика и реальность

Автор Soccer.ru Сергей Иванов изучает статистические показатели и матча, обнаруживая, что они не показывают реального положения дел.

«Но прошло еще две минуты, и разгромная разница на табло вернулась — Зайнутдинов оформил дубль, поставив точку в матче и подпись с оценкой под умозрительным сочинением "Спартака" на тему: "Как я провалил 2019 год". И еще этот матч стал своеобразным символом того, как статистика может совсем не соответствовать содержанию игры. Например, "Спартак" нанес 24 удара по воротам против 15 у "Ростова". Соотношение по ударам в створ — 8:6. Это очень хороший показатель, кстати, для игры в целом. Матч-то получился острым и динамичным — не поспоришь.

Владение мячом тоже осталось за "Спартаком": 61 процент против 39. Да и точность передач у "Спартака" выше, причем существенно: 75 процентов против 65. О чем это говорит? О том, что вся эта статистика, все эти цифры — ничто, если команде в целом не хватает собранности, а каждому игроку недостает способности качественно выполнять свои прямые обязанности, исходя из амплуа. Что толку с точных передач поперек поля в его середине, если одна неточная приводит к голу? Что толку с града ударов, если все они неопасные или неточные, когда сопернику в среднем достаточно одного попадания для гола?

Максименко взял пенальти, но пропустил четыре мяча «Спартак»

Тедеско сам себя предупредил, чем опасен "Ростов". Сам себя не послушал, выставив такой состав. И сам себя подвел, не поняв, как донести до футболистов мысль не только о желании бороться, которое у них было, но и о том, как это делать правильно и без грубых ошибок в обороне. Поэтому и разница между ожиданием и реальностью, как между "Защитниками" и "Мстителями".»

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