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    «Челси» не обладает нужным составом для больших задач

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»

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    «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»
    «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»
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    В 14-м туре АПЛ «Вест Хэм» неожиданно победил на выезде «Челси» со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии из медиа об этой игре.

    «Вест Хэм» выстоял под давлением «Челси»

    «Хозяева выглядели весьма бледно, их атаки срывались либо решительной защитой, либо неуклюжими движениями их центрфорварда. Лэмпард в отчаянии сжал кулаки, когда прозвучал свисток на перерыв. А через две минуты после возобновления поединка "Вест Хэм" вышел вперед», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

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    • «Гости могли забить еще до завершения часа игрового времени, но Кепа спас "Синих", когда головой пробивал Огбонна. Лэмпард бросил в бой слегка изношенную кавалерию, выпустив Виллиана и Канте на оставшиеся 28 минут. Чуть позже Каллум Хадсон-Одои заменил Жиру, в то время, как "Челси" заканчивал матч сильным давлением на чужие ворота, но им так и не удалось создать настоящую остроту».

    Мартин удачно заменил Роберто в воротах «Вест Хэма»

    «Это был несчастный день для Лэмпарда, который наблюдал за тем, как "Молотобойцы" одержали свою первую победу в АПЛ на "Стэмфорд Бридж" за 17 лет. Рулевой хозяев также не смог найти решения в отсутствие травмированного Тэмми Абрахама, что грозит перерасти в тревожную проблему в ближайшие недели», — отмечает в материале The Independent Джек Ратборн.

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    «Фанаты "Вест Хэма" перестали мучить бывшего игрока из любимого клуба ироничными криками каждый раз, когда третий вратарь кларетовых Мартин, сын их легенды Элвина, забирал мяч. Тот не провел невероятный матч, но усилил последний рубеж, чему помогло нехватка воображения у игроков хозяев в атаке, а также низкая планка, установленная несчастным Роберто».

    «Челси» не имеет нужной глубины состава

    «Менеджер "Челси" слелал пять изменений в составе по сравнению с матчем посреди Лиги чемпионов против "Валенсии" вечером, но теперь ему впору снова задаваться вопросом, хватает ли ему необходимой глубины. Позже он сказал, что все еще верит в это, но было трудно игнорировать то, что он выпустил на замену двух чемпионов мира, однако ни Жиру, ни Педро не соответствовали необходимому уровню», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

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    • «"К концу матча оба были заменены, и Лэмпард переключился на игру с одним оттянутым нападающим, где Кристиан Пулишич пытался нагрузить работой центрбеков 'Вест Хэма' Огбонну и Бальбуэну, которые комфортно чувствовали себя во время беспомощных подач в штрафную. Виллиан и Канте, появившиеся на замену, дали 'Синим' больше контроля, но так и не смогли принести команде ничью".

    Жиру не оправдал надежд "Челси"

    "В то время, как Абрахам восстанавливается после травмы бедра, Лэмпард решил не ставить в состав Батшуайи — нападающего, ласково называемого Бэтменом. Вместо этого он выставил Человека-невидимку. Жиру, на своем первом старте во всех турнирах с 18 августа должен был вести за собой атаку 'Челси' — во всяком случае, так утверждал состав команды", — не без юмора рассуждает в материале Daily Mail Киран Гилл.

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    • "Это было ничем не примечательное выступление француза. В первом тайме он коснулся мяча 13 раз и дважды — в штрафной, а подача Риса Джеймса не нашла голову центрального нападающего хозяев. И если бы Лэмпард выставил Оливье на продажу перед январским трансферным окном, то его усилия впечатлили бы немногих потенциальных покупателей". 0

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