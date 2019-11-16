Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уже прошло 12 туров, так что на обоих полюсах турнирной таблицы начинают накаляться страсти.

На данный момент лидерство захватил «Ливерпуль», опережающий действующего чемпиона «Манчестер Сити» на девять очков. В то же время ближайшими преследователями «красных» являются «Лестер» и «Челси».

При Брендане Роджерсе «лисы» набрали блестящую форму, так что попробуют стать не просто «лучшими среди остальных», но и, возможно, пробиться в четверку лучших по итогам сезона.

«Лестер» выступает так уверенно во многом благодаря грозной атаке, собранной Роджерсом, но в обороне он тоже действует уверенно, пропустив наименьшее количество голов в чемпионате (8). Это впечатляет, тем более что летом «лисы» потеряли Гарри Магуайра.

В плане игры в обороне можно также выделить «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед», которые также наслаждаются сезоном. Успех этих клубов во многом связан с надежной игрой в защите.

Но кто из защитников играет наиболее ярко? Не только в вышеупомянутой тройке, но и во всей лиге? Обозреватель Squawka Бен Грин составил список из лучших защитников английской Премьер-лиги на данный момент.

Рикарду Перейра

«Лестер»

Рикарду Перейра globallookpress.com

Рикарду Перейра работает в том же темпе, что и в конце прошлого сезона. Португальский защитник играет за «Лестер» без замен, заряжая правый фланг своей энергией и агрессией.

Дебютный сезон на «Кинг Пауэр» принес ему награды «Лучший игрок сезона» и «Лучший игрок сезона по версии футболистов», ведь он занял второе место среди защитников по количеству выполненных попыток отобрать мяч (118) и вступил в наибольшее количество дуэлей (544).

Свою форму он сохранил и в сезоне 2019/20, когда сыграл ключевую роль в восхождении «Лестера» вверх по турнирной таблице, сочетая решительные оборонительные действия со стремлением активно идти в атаку, где он уже отметился двумя голами.

Ключевая статистика: Рикарду Перейра занимает второе место среди защитников АПЛ по количеству выполненных попыток отобрать мяч (53).

Чаглар Сеюнджю

«Лестер»

Чаглар Сеюнджю globallookpress.com

Летом многие задавались вопросом о том, кто способен заменить в составе «Лестера» Гарри Магуайра, который перешел в «Манчестер Юнайтед» за рекордную для защитников сумму. Центральные защитники со всего континента претендовали на переезд в Восточный Мидленд, но Роджерс решил не подписывать никого и довериться Чаглару Сеюнджю.

23-летний футболист не сумел произвести впечатление в прошлом сезоне, но в нынешнем чемпионате просто расцвел. Обладая отличными навыками работы с мячом, интеллектом и умением правильно выбрать позицию, Сеюнджю также имеет все необходимое для того, чтобы стать опорой при игре от обороны. Он успешно заменил Магуайра и стал одним из главных творцов новой главы в сказке «Лестера».

Ключевая статистика: Чаглар Сеюнджю занимает второе место среди защитников из клубов, не входящих в «Большую шестерку», по количеству точно выполненных передач. По общему количеству передач в Премьер-лиге он идет третьим (596).

Трент Александер-Арнольд

«Ливерпуль»

Неотъемлемой частью «Ливерпуля» в нынешнем сезоне является Трент Александер-Арнольд. Этот правый защитник стал одним из самых опасных фланговых игроков Премьер-лиги.

21-летний игрок недавно вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннеса, выполнив в течение сезона наибольшее количество результативных передач среди защитников (12). В этом сезоне на его счету уже имеется три ассиста.

Атакующий защитник является воплощением рок-н-ролльного футбола Юргена Клоппа. Именно от него во многом зависит, сумеет ли «Ливерпуль» прервать 29-летнюю серию без чемпионского титула.

Ключевая статистика: Ни один защитник не создал больше моментов в Премьер-лиге в этом сезоне, чем Трент Александер-Арнольд (42).

Вирджил ван Дейк

«Ливерпуль»

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Вряд ли вы удивились наличию в списке Вирджила ван Дейка. Обладатель «Золотого мяча» остается неизменным винтиком в точно налаженной обороне Клоппа, проводя на поле каждую минуту в составе «Ливерпуля». Именно он зацементировал подходы к воротам «красных» в тот момент, когда Алиссон получил травму.

Голландец продолжает демонстрировать высокий класс, разбавляя внушительную силовую игру с горячим желанием помочь команде в атаке.

Ключевая статистика: Вирджил ван Дейк сделал наибольшее количество точных передач среди всех защитников Премьер-лиги (780), а также выиграл наибольшее количество воздушных дуэлей (66).

Эндрю Робертсон

«Ливерпуль»

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Эндрю Робертсон, как и Александер-Арнольд, во многом так же начал новый сезон, как и завершил прошлый на «Ванда Метрополитано», выполняя удушающие для соперника забеги на своем фланге. На его счету уже четыре результативные передачи.

Его тандем с Александером-Арнольдом оказался чрезвычайно продуктивным и обещает стать одним из величайших в истории Премьер-лиги.

Ключевая статистика: Эндрю Робертсон занимает второе место по количеству подборов (83), третье — по количеству точных передач (719) и третье — по количеству касаний мяча в чужой штрафной площади (27) среди защитников Премьер-лиги.

Энда Стивенс

«Шеффилд Юнайтед»

Энда Стивенс globallookpress.com

«Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне занимает второе место по количеству проведенных матчей без пропущенных мячей, что в значительной степени объясняется организованной и дисциплинированной структурой обороны Криса Уайлдера, неотъемлемой частью которой является Энда Стивенс.

Действуя слева в схеме с пятью защитниками, 29-летний футболист имеет право рисковать и идти вперед, чтобы помогать атакующим игрокам «клинков». При этом, если он остается на своей позиции, то практически никому не позволяет пройти мимо. За счет своего усердия он уже выполнил два ассиста, а также стал третьим среди защитников по количеству подборов (82).

Ключевая статистика: Энда Стивенс занимает пятое место среди защитников Премьер-лиги по количеству вступлений в дуэли (130).

Тайрон Мингс

«Астон Вилла»

Тайрон Мингс globallookpress.com

Возвращение «Астон Виллы» в элитный дивизион вызвало смешанные чувства, но команда продемонстрировала достаточно качества, чтобы предположить, что она избежит вылета в нынешнем сезоне. И решающее значение в вопросе сохранения прописки должен сыграть Тайрон Мингс — рослый центральный защитник, приглянувшийся даже Гарету Саутгейту.

На старте сезона Мингс набрал такую форму, что успел дебютировать за сборную Англии в этом месяце. Если он не свернет с пути, то вполне может поехать с «тремя львами» на Евро-2020.

Ключевая статистика: Тайрон Мингс заблокировал наибольшее количество ударов (24), занимает второе место по количеству выносов головой со своей штрафной площади (39) и четвертое место по количеству подборов (81) среди всех защитников Премьер-лиги в этом сезоне.

Эрон Уан-Биссака

«Манчестер Юнайтед»

Текущий сезон, вероятно, начался для Уле Гуннара Сульшера не в самом лучшем свете, но одним из маяков надежды для норвежца и всех фанатов команды стал Эрон Уан-Биссака. Необыкновенный защитник успел продемонстрировать именно те качества, ради которых клуб летом перевел на «Селхерст Парк» 45 миллионов фунтов.

21-летний парень не стал бы лишним даже в итальянской обороне 1960-х годов, поскольку обладает всеми ключевыми навыками элитных защитников прошлого. Тайминг — редкая черта в современном футболе, но Уан-Биссака овладел этим искусством. Похоже, его ждет долгая карьера в «Юнайтед».

Ключевая статистика: Эрон Уан-Биссака сделал наибольшее количество попыток отобрать мяч среди всех защитников в прошлом сезоне (129) и лидирует по этому показателю в текущем чемпионате (54).

Фикайо Томори

«Челси»

Фикайо Томори globallookpress.com

В прошлом сезоне Фикайо Томори переехал на «Прайд Парк», где присоединился к «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда и зарекомендовал себя одним из самых звездных игроков, получив награду «Лучший игрок года» от клуба.

В начале нынешнего сезона Лэмпард вернулся в «Челси», где столкнулся с чередой травм среди защитников, в связи с чем доверил место на поле Томори, который успешно влился в коллектив и даже заслужил вызов в сборную Англии.

Ключевая статистика: Фикайо Томори занимает третье место в АПЛ в нынешнем сезоне среди центральных защитников по среднему количеству попыток отобрать мяч за 90 минут (2,56).

Фабиан Шер

«Ньюкасл»

Фабиан Шер globallookpress.com

В этом сезоне «Ньюкаслу» приходится нелегко, но даже в этих трудных обстоятельствах блистать успевает Фабиан Шер. Центральный защитник «сорок» набрал отличную форму и демонстрирует готовность отдавать все силы на поле.

Его лучшее выступление пришлось на победный матч против «Тоттенхэма» (1:0) в начале сезона. Также его оборонительные подвиги позволили команде Стива Брюса одолеть «Манчестер Юнайтед» (1:0) в этом месяце. Если у «Ньюкасла» и будет надежда избежать вылета, то ему не обойтись без помощи Шера.

Ключевая статистика: Шер занимает шестое место по количеству перехватов (22) среди защитников АПЛ в нынешнем сезоне. 0