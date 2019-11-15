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    Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчас

    Кто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии?

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    В английской Премьер-лиге позади почти треть турнирной дистанции. Бен Грин в материале Squawka разбирается, кто лучшие полузащитники сезона прямо сейчас.

    Джон Макгинн («Астон Вилла»)

    Энергичный шотландец был стержнем для повышения в классе «Астон Виллы» в прошлой кампании и спокойно адаптировался к элите. Его плавный переход вдохновил «Злодеев» на уверенные победы над «Норвичем», «Эвертоном» и «Брайтоном», в то время как его выступления вызвали интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Он, безусловно, настоящий шлагбаум в центре поля, но с созданными уже сейчас 16 моментами для партнеров, а также голами против «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Бернли» обладает гораздо большим запасом умений, чем просто двигатель команды.

    Ключевой показатель: Джон Макгинн выиграл больше дуэлей, чем любой полузащитник в Премьер-лиге в этом сезоне (104).

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    Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

    Де Брейне — не только один из лучших полузащитников в этом сезоне, он, возможно — лучший его игрок. Эти последние несколько месяцев бельгийский плеймейкер просто находился на другом уровне, демонстрируя неразрывную связь между мозгом и мячом, в то время, как конструирование им точных передач недоступно для обычных смертных, даже если они нажмут время на паузу.

    Хотя «Манчестер Сити» смог выиграть титул в прошлом сезоне, когда хавбек продолжительные периоды находился в лазарете, его кондиции будут иметь первостепенное значение, если действующий чемпион сможет сократить свое отставание от «Ливерпуля» до конца кампании и на этот раз.

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    • Ключевой показатель: Кевин Де Брейне создал больше шансов в АПЛ в этом сезоне, чем любой другой игрок (43).

    Фабиньо («Ливерпуль»)

    Ужасающий атакующий трезубец Юргена Клоппа, естественно, привлекает наибольшее внимание, равно как и Алиссон и Вирджил ван Дейк, но где-то между этими противоположными концами поля есть элегантный «маяк», заставляющий весь процесс работать на полную мощность, и имя ему — Фабиньо.

    Бразильский полузащитник выступает в роли дирижера и метронома, обрывая игру, когда мяч у соперника, и устанавливая темп во владении мячом: иметь его на поле — все равно, что иметь дополнительного человека.

    Возможно, он — лучший игрок мерсисайдцев в этом сезоне, и теперь трудно представить команду без него. Более того, его блестящий мяч против «Манчестер Сити», который стал первым, может оказаться одним из самых важных голов в гонке за титул.

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    • Ключевой показатель: ни один полузащитник «Ливерпуля» не сделал больше перехватов (15), чем Фабиньо в Премьер-лиге в этом сезоне.

    Жоржиньо («Челси»)

    В прошлом сезоне итальянский метроном пережил свою череду неудач, часто вызывая критику из-за недостатка воображения и настойчивости в том, чтобы подключаться к атакам, но при Фрэнке Лэмпарде он вновь открыл свою былую искру в «Наполи» и сыграл важную роль в нынешней шестиматчевой победной серии лондонцев в чемпионате.

    Жоржиньо не только задает темп наступлениям команды — с точки зрения передач, но также не гнушается и черновой работы, оказавшись гораздо более упорным и трудолюбивым, чем в сезоне 2018/19. Наряду с Матео Ковачичем в последних нескольких матчах он доминирует в центре поля.

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    • Ключевой показатель: Жоржиньо сделал больше отборов (107), сделал больше касаний (1007) и совершил больше успешных передач (765), чем любой полузащитник в Премьер-лиге в этом сезоне.

    Юри Тилеманс («Лестер»)

    Ходили разговоры о том, что Тилеманс собирался в клуб «Большой шестерки» летом после его впечатляющего шестимесячного периода аренды в «Лестере» в прошлом сезоне. Фанаты «Лис» наверняка считают, что своими воззваниями они сумели отбить к нему интерес и заставить выкупить его контракт у «Монако».

    Хотя он и стоил целые 40 млн фунтов, его покупка стоила каждый пенни, поскольку 22-летний бельгиец отличается невероятной энергией на позиции более продвинутого центрхава под руководством Брендана Роджерса. Его и партнеров комбинационная игра достигла чуть ли телепатичного уровня, кроме того, он проявил остроту и чужих ворот, забив три мяча.

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    • Ключевой показатель: Юри Тилеманс занимает четвертое место среди всех полузащитников АПЛ по количеству ударов по воротам.

    Маттео Гендузи («Арсенал»)

    В прошлом сезоне прошло некоторое время, чтобы Гендузи сумел приспособиться к Премьер-лиге после второго по рангу дивизиона Франции, в то время, как в текущей кампании он действует идеально и начинает играть ключевую роль в центре полузащиты для «Канониров».

    Молодой исполнитель закрепил свое место в качестве основного игрока команды под руководством Унаи Эмери, и в 20 лет показал неприсущую его возрасту зрелость, отличаясь тем высокомерием и воодушевлением, которое когда-то было синонимом великих полузащитников «Арсенала» в прошлом. Рано раскрывшийся француз, несомненно, застолбил за собой место в полузащите лондонцев.

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    • Ключевой показатель: Маттео Гендузи занимает четвертое место по количеству успешных передач среди всех полузащитников Премьер-лиги в этом сезоне (661).

    Мэйсон Маунт («Челси»)

    Многие утверждали, что однажды Маунт преуспеет в «Челси», особенно после впечатляющих аренд в «Витессе» и «Дерби Каунти», но мало кто мог ожидать, что игрок сборной Англии раскроется так, как это удалось ему.

    Конечно, его быстрому развитию способствовала политика Лэмпарда, заключающаяся в ставке на молодые таланты, но он действительно воспользовался этой возможностью и теперь начинает демонстрировать ту форму и изобретательность, которые ранее на «Стэмфорд Бридж» были присущи его менеджеру. Ему всего 20, но проспект уже четыре раза выходил на поле за сборную Англии и в этом сезоне выходит в старте каждого матча «Синих».

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    • Ключевой показатель: Мэйсон Маунт — второй лучший бомбардир среди полузащитников АПЛ в этом сезоне (четыре).

    Давид Сильва («Манчестер Сити»)

    Может быть, он действительно переживает закат своей карьеры в 33 года, и это может быть его последний сезон в футболке «Сити», но Сильва выглядит так, словно его подписали только минувшим летом из «Валенсии» в его 23 года. Миниатюрный гений играет так, будто ему на 10 лет меньше, и не показывает никаких признаков замедления. Гвардиола, без сомнения, будет пытаться убедить его подписать контракт еще на один год.

    Капитан манкунианцев в этом сезоне, Сильва — главный созидатель вместе с де Брейне, создавая с ним сложное и плодотворное партнерство мирового класса. Когда дуэт не мог сыграть вместе в основе, «Горожане» потеряли очки против «Норвича», «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».

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    • Ключевой показатель: только Кевин де Брейне (11) был непосредственно вовлечен в большее количество голов в Премьер-лиге среди полузащитников, чем Давид Сильва (семь) в этом сезоне.

    Джеймс Мэддисон («Лестер»)

    Мэддисон, как и Тилеманс, стал неотъемлемой частью стремительного восхождения «Лестера» по турнирной таблице АПЛ. Специалист по неберущимся мячам зарекомендовал себя в качестве одного из лучших плеймейкеров в лиге, а также заставил говорить о его будущем переходе в один из топ-6 клубов чемпионата, где как возможный пункт назначения снова называется «Манчестер Юнайтед».

    То, что такие слухи возникают — заслуга его нынешней формы, но если «Лестер» сохранит свой нынешний ход в чемпионате, то он вполне может разбить традиционный состав топ-6 в этом сезоне.

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    • Ключевой показатель: Джеймс Мэддисон делит второе место среди всех полузащитников АПЛ по количеству ударов по воротам в этом сезоне (33).

    Скотт Мактоминэй («Манчестер Юнайтед»)

    «Манчестер Юнайтед» переживает трудное начало кампании, поскольку серьезные травмы и нестабильные выступления препятствуют прогрессу под руководством Уле Гуннара Сульшера, но одной из положительных искорок среди этого плачевного хаоса на «Олд Траффорд» является Скотт Мактоминэй.

    Высокий шотландец выходил в основном составе «Красных Дьяволов» в каждом поединке этого сезона и был одним из их лучших игроков, возможно, даже их лучшим. Он забронировал место в центре поля и в сравнении с прошлым розыгрышем чемпионата действует не по годам зрело, оказывая все большее влияние на ход игры.

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    • Ключевой показатель: Скотт Мактоминай занимает третье место по количеству выигранных дуэлей среди полузащитников Премьер-лиги в этом сезоне (98).

    Джек Грилиш («Астон Вилла»)

    Несмотря на весь его потенциал, было время, когда многие думали, что Грилиш исчезнет и скатится по футбольной лестнице. Тем не менее, 24-летний хавбек не сдался и приступил к реализации этого растущего потенциала. И теперь он капитан своего родного клуба в АПЛ на грани вызова в сборную Англии.

    Его форма так впечатляет, что недавно теплые чувства к нему проявил сам Гвардиола: «Он невероятный. Лучший игрок. Я рад, что он (изначально) предпочел опуститься в Чемпионшип, чтобы защитить свой клуб.

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    • Он талантливый игрок, который всегда что-то создает. Исключительный футболист. Должен ли я сказать что-то большее о нем в этом сезоне?».

    Ключевой показатель: Джек Грилиш занимает четвертое место среди созданных для партнеров голевых шансов (25) и записал в свой актив столько блоков (девять), что это позволяет ему идти на второй позиции среди всех полузащитников АПЛ сезона. 0

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