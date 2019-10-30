Юные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17

1999. Лэндон Донован (США)

Текущий клуб: «Сан-Диего Сокерс»

Лэндон Донован globallookpress.com

До своего дебюту за взрослую сборную в 2000 году, Донован забил 35 голов в 41 матче среди юношей до 17 лет.

Будучи звездой в процессе становления и в дальнейшем он 14 лет защищал цвета национальной сборной и провел за нее 157 матчей, записав на свой счет 57 голов, что стало национальным рекордом.

Донован в основном выступал в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси» и успел побывать на правах аренды в «Баварии», «Байере» и «Эвертоне», но особых успехов там не добился.

В 2014-м году Донован завершил карьеру, но спустя два года вновь вернулся на поле в составе «Гэлакси». В последнее время нападающий выступает за «Сан-Диего Сокерс», где может окончательно завязать с футболом.

2001. Флоран Синама-Понголь (Франция)

Текущий клуб: без команды

Понголь забил девять голов на ЧМ, завоевав с Францией первый в ее истории титул чемпиона мира до 17 лет, чем заслужил переход из «Гавра» в «Ливерпуль».

В составе мерсисайдцев он провел 57 матчей и забил восемь голов. Один из них — в ворота «Олимпиакоса» в сезоне, когда «красные» праздновали победу в Лиге чемпионов.

С тех пор Понголь стал своего рода подмастерьем, выступая в более чем десяти клубах, наиболее крупным из которых был мадридский «Атлетико». Теперь он является свободным агентом.

2003. Сеск Фабрегас (Испания)

Текущий клуб: «Монако»

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Испания проиграла финал ЧМ в том году бразильской сборной. Только двое из той испанской сборной пробились во взрослую команду, которая завоевала титулы чемпионата Европы и чемпионата мира.

Давид Сильва — первый, а Фабрегас, который стал лучшим бомбардиром того юношеского ЧМ, был вторым. Через несколько месяцев после турнира он перешел в «Арсенал», где сразу стал звездой после того, как оказался не нужен «Барселоне».

За «канониров» Сеск провел более 300 матчей, забил 58 голов и отдал 91 результативную передачу.

Затем был разочаровывающий для лондонских фанатов переход в «Барселону» и три продуктивных сезона — 151 матч, 42 гола и 57 ассистов. Летом 2014 года плеймейкер перешел в «Челси» и провел 138 матчей в АПЛ, завоевав Кубок Лиги и Кубок Англии. Сейчас Фабрегас выступает за «Монако», но клуб пока испытывает серьезные игровые проблемы.

2005. Андерсон (Бразилия)

Текущий клуб: завершил карьеру

Андерсон globallookpress.com

Бразилия стала второй на юношеском ЧМ, после чего Андерсон через год отправился в «Порту» — клуб, известный воспитанием южноамериканских талантов.

Репутация Андерсона в Португалии как преемника Роналдиньо выросла до такой степени, что «Манчестер Юнайтед» в 2007 году заплатил за полузащитника 20 миллионов фунтов.

В первом сезоне за «Юнайтед» центральный хавбек выступал успешно, добыв титулы в АПЛ и Лиге чемпионов. Тем не менее, с физическими кондициями у Андерсона были проблемы, которые мешали ему бороться за место в основе.

После восьми сезонов и 181 матча за «Юнайтед» Андерсон вернулся в Бразилию и выступал за «Интернасьонал», побывав также в аренде в «Фиорентине» и «Коритибе».

Затем бразилец летом 2018 года перешел в турецкий клуб «Адана» и позже завершил карьеру в 31 год.

2007. Тони Кроос (Германия)

Текущий клуб: «Реал» Мадрид

Тони Кроос globallookpress.com

Выпускник легендарной академии «Баварии». Многое было написано про Крооса еще до того, как он дебютировал за первую команду клуба в 2007 году.

Полузащитник стал единственным из юношеской сборной, который позже дошел до главной команды страны. В 17 лет Тони стал самым молодым дебютантом «Баварии». В сезоне-2010/11 он стал основным игроком мюнхенцев, которые именно в тот период стали центром футбольной Европы.

Кроос был ключевой фигурой «Баварии», которая в 2013 году завоевала свой пятый трофей Лиги чемпионов. После восьми лет в клубе хавбек отправился в «Реал» летом 2014-го и с тех пор выиграл еще три подряд титула в ЛЧ, а также стал одной из главных звезд сборной Германии.

2009. Сани Эммануэль (Нигерия)

Текущий клуб: завершил карьеру

Ничего хорошего в карьере нападающего не было после того, как Эммануэль завоевал серебро юношеского чемпионата мира в составе сборной Нигерии.

Год спустя Сани попал в молодежную команду «Лацио», но так и не сыграл ни одного официального матча. Далее были аренды, а после поездки в Израиль, где он провел один матч, состоялся переход в шведский «Оскарсхамн». За эту команду нигериец сыграл четыре матча, а с 2015 года он в футбол больше не играл.

2011. Хулио Гомес Гонсалес (Мексика)

Текущий клуб: «Лорос де Колима»

Еще один игрок, которому пришлось терпеть ряд неудач после победы на юношеском чемпионате мира.

Гонсалес был частью весьма успешной команды, но до сих пор у него минимум опыта на высшем уровне, не говоря уже о первой команде страны.

В составе «Пачуки» 25-летний вингер провел 14 матчей, а затем побывал в аренде в восьми клубах. Ныне он представляет малоизвестный «Лорос де Колима».

2013. Келечи Ихеаначо (Нигерия)

Текущий клуб: «Лестер»

Келечи Ихеаначо globallookpress.com

Ихеаначо привел нигерийцев к четвертому титулу на ЧМ, записав на свой счет шесть голов, в том числе забив гол в финале против Мексики (3:0).

На турнире было море скаутов, поэтому ничего удивительного, что Келечи перешел в «Манчестер Сити». Там он быстро прогрессировал в молодежной команде, прежде чем наставник основы Мануэль Пеллегрини обратил на него внимание.

19-летний Ихеаначо дебютировал в составе «Сити» в сентябре 2015 года и забил 21 гол за команду во всех турнирах. Летом 2018 года нигериец был продан в «Лестер», где пытается строить свою карьеру и прогрессировать.

За взрослую сборную Нигерии форвард провел 23 матча и забил восемь голов.

2015. Келечи Нвакали (Нигерия)

Текущий клуб: «Уэска»

Летом 2015 года Нигерия вновь завоевала титул. Во многом команда должна благодарить своего капитана Нвакали, который сразу оказался в академии «Арсенала».

Далее были аренды в «МВВ Маастрихт» и «Венло», а также вторую команду «Порту». От форварда много ждали, но он в итоге не смог пробиться в первую команду «Арсенала» и отправился в «Уэску» в прошлом месяце.

2017. Фил Фоден (Англия)

Текущий клуб: «Манчестер Сити»

Фоден — последний обладатель награды, который является исключительно продуктом академии «горожан».

Центральный полузащитник дебютировал за «Сити» 21 ноября 2017 года в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда». Наставник «горожан» Пеп Гвардиола высоко оценивает 19-летнего хавбека прямо сейчас.

Главный тренер заявил, что клуб сделает ставку на Фодена и не собирается его никуда отпускать. В общей сложности Фил провел уже 43 матча за «Сити» и постепенно тренер будет все чаще доверять игроку место в основе. 0