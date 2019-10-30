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    Юные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17

    Судьбы главных звезд последних десяти юношеских чемпионатов мира

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    ФИФА организовывает чемпионаты мира в разных возрастных группах, продолжая поиск будущих звезд мирового футбола. Портал Squawka рассказал о судьбе последних десяти обладателей «Золотого мяча» чемпионатов мира U-17.

    1999. Лэндон Донован (США)

    Текущий клуб: «Сан-Диего Сокерс»

    Лэндон Донован
    globallookpress.com

    До своего дебюту за взрослую сборную в 2000 году, Донован забил 35 голов в 41 матче среди юношей до 17 лет.

    Будучи звездой в процессе становления и в дальнейшем он 14 лет защищал цвета национальной сборной и провел за нее 157 матчей, записав на свой счет 57 голов, что стало национальным рекордом.

    Донован в основном выступал в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси» и успел побывать на правах аренды в «Баварии», «Байере» и «Эвертоне», но особых успехов там не добился.

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    2001. Флоран Синама-Понголь (Франция)

    Текущий клуб: без команды

    Понголь забил девять голов на ЧМ, завоевав с Францией первый в ее истории титул чемпиона мира до 17 лет, чем заслужил переход из «Гавра» в «Ливерпуль».

    В составе мерсисайдцев он провел 57 матчей и забил восемь голов. Один из них — в ворота «Олимпиакоса» в сезоне, когда «красные» праздновали победу в Лиге чемпионов.

    С тех пор Понголь стал своего рода подмастерьем, выступая в более чем десяти клубах, наиболее крупным из которых был мадридский «Атлетико». Теперь он является свободным агентом.

    2003. Сеск Фабрегас (Испания)

    Текущий клуб: «Монако»

    Сеск Фабрегас
    globallookpress.com

    Испания проиграла финал ЧМ в том году бразильской сборной. Только двое из той испанской сборной пробились во взрослую команду, которая завоевала титулы чемпионата Европы и чемпионата мира.

    Давид Сильва — первый, а Фабрегас, который стал лучшим бомбардиром того юношеского ЧМ, был вторым. Через несколько месяцев после турнира он перешел в «Арсенал», где сразу стал звездой после того, как оказался не нужен «Барселоне».

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    • За «канониров» Сеск провел более 300 матчей, забил 58 голов и отдал 91 результативную передачу.

    Затем был разочаровывающий для лондонских фанатов переход в «Барселону» и три продуктивных сезона — 151 матч, 42 гола и 57 ассистов. Летом 2014 года плеймейкер перешел в «Челси» и провел 138 матчей в АПЛ, завоевав Кубок Лиги и Кубок Англии. Сейчас Фабрегас выступает за «Монако», но клуб пока испытывает серьезные игровые проблемы.

    2005. Андерсон (Бразилия)

    Текущий клуб: завершил карьеру

    Андерсон
    globallookpress.com

    Бразилия стала второй на юношеском ЧМ, после чего Андерсон через год отправился в «Порту» — клуб, известный воспитанием южноамериканских талантов.

    Репутация Андерсона в Португалии как преемника Роналдиньо выросла до такой степени, что «Манчестер Юнайтед» в 2007 году заплатил за полузащитника 20 миллионов фунтов.

    В первом сезоне за «Юнайтед» центральный хавбек выступал успешно, добыв титулы в АПЛ и Лиге чемпионов. Тем не менее, с физическими кондициями у Андерсона были проблемы, которые мешали ему бороться за место в основе.

    После восьми сезонов и 181 матча за «Юнайтед» Андерсон вернулся в Бразилию и выступал за «Интернасьонал», побывав также в аренде в «Фиорентине» и «Коритибе».

    Затем бразилец летом 2018 года перешел в турецкий клуб «Адана» и позже завершил карьеру в 31 год.

    2007. Тони Кроос (Германия)

    Текущий клуб: «Реал» Мадрид

    Тони Кроос
    globallookpress.com

    Выпускник легендарной академии «Баварии». Многое было написано про Крооса еще до того, как он дебютировал за первую команду клуба в 2007 году.

    Полузащитник стал единственным из юношеской сборной, который позже дошел до главной команды страны. В 17 лет Тони стал самым молодым дебютантом «Баварии». В сезоне-2010/11 он стал основным игроком мюнхенцев, которые именно в тот период стали центром футбольной Европы.

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    • Кроос был ключевой фигурой «Баварии», которая в 2013 году завоевала свой пятый трофей Лиги чемпионов. После восьми лет в клубе хавбек отправился в «Реал» летом 2014-го и с тех пор выиграл еще три подряд титула в ЛЧ, а также стал одной из главных звезд сборной Германии.

    2009. Сани Эммануэль (Нигерия)

    Текущий клуб: завершил карьеру

    Ничего хорошего в карьере нападающего не было после того, как Эммануэль завоевал серебро юношеского чемпионата мира в составе сборной Нигерии.

    Год спустя Сани попал в молодежную команду «Лацио», но так и не сыграл ни одного официального матча. Далее были аренды, а после поездки в Израиль, где он провел один матч, состоялся переход в шведский «Оскарсхамн». За эту команду нигериец сыграл четыре матча, а с 2015 года он в футбол больше не играл.

    2011. Хулио Гомес Гонсалес (Мексика)

    Текущий клуб: «Лорос де Колима»

    Еще один игрок, которому пришлось терпеть ряд неудач после победы на юношеском чемпионате мира.

    Гонсалес был частью весьма успешной команды, но до сих пор у него минимум опыта на высшем уровне, не говоря уже о первой команде страны.

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    2013. Келечи Ихеаначо (Нигерия)

    Текущий клуб: «Лестер»

    Келечи Ихеаначо
    globallookpress.com

    Ихеаначо привел нигерийцев к четвертому титулу на ЧМ, записав на свой счет шесть голов, в том числе забив гол в финале против Мексики (3:0).

    На турнире было море скаутов, поэтому ничего удивительного, что Келечи перешел в «Манчестер Сити». Там он быстро прогрессировал в молодежной команде, прежде чем наставник основы Мануэль Пеллегрини обратил на него внимание.

    19-летний Ихеаначо дебютировал в составе «Сити» в сентябре 2015 года и забил 21 гол за команду во всех турнирах. Летом 2018 года нигериец был продан в «Лестер», где пытается строить свою карьеру и прогрессировать.

    За взрослую сборную Нигерии форвард провел 23 матча и забил восемь голов.

    2015. Келечи Нвакали (Нигерия)

    Текущий клуб: «Уэска»

    Летом 2015 года Нигерия вновь завоевала титул. Во многом команда должна благодарить своего капитана Нвакали, который сразу оказался в академии «Арсенала».

    Далее были аренды в «МВВ Маастрихт» и «Венло», а также вторую команду «Порту». От форварда много ждали, но он в итоге не смог пробиться в первую команду «Арсенала» и отправился в «Уэску» в прошлом месяце.

    2017. Фил Фоден (Англия)

    Текущий клуб: «Манчестер Сити»

    Фоден — последний обладатель награды, который является исключительно продуктом академии «горожан».

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    Главный тренер заявил, что клуб сделает ставку на Фодена и не собирается его никуда отпускать. В общей сложности Фил провел уже 43 матча за «Сити» и постепенно тренер будет все чаще доверять игроку место в основе. 0

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