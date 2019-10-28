Трансферный дайджест. 22-28 октября

Карлес Аленья

«Барселона», полузащитник, 21 год

Карлес Аленья не имеет регулярной игровой практики в «Барселоне», поэтому встал вопрос о его будущем.

По данным Mundo Deportivo, в услугах испанского полузащитника заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

В составе «шпор» Аленья теоретически мог бы заменить Кристиана Эриксена, хотя мы с трудом верим в то, что переговоры лондонцев и каталонцев пройдут гладко, тем более что сумма отступных за футболиста составляет 75 миллионов евро.

Скорее всего, как пишет Diario Sport, Аленья доиграет сезон в одном из клубов Примеры на правах аренды. Среди претендентов: «Сельта», «Бетис», «Хетафе» и «Гранада».

Наш прогноз: испанский клуб.

Александр Нюбель

«Шальке», вратарь, 23 года

Александр Нюбель globallookpress.com

Мюнхенская «Бавария» видит в голкипере «Шальке» Александре Нюбеле замену Мануэлю Нойеру, утверждает Bild.

По информации издания, чемпионы Германии всерьез настроены подписать 23-летнего таланта, у которого следующим летом истекает действующий контракт.

При этом мюнхнецы готовы продлить соглашение и с Нойером, но постепенно делать ставку на более молодого и перспективного стража ворот.

Сделка вряд ли состоится в январе, но в конце сезона «Бавария» вполне способна переманить Нюбеля, предложив ему выгодные условия.

Нюбель в этом сезоне Бундеслиги провел девять матчей и трижды сыграл на ноль.

Наш прогноз: «Бавария».

Томас Мюллер

«Бавария», нападающий, 30 лет

Томас Мюллер globallookpress.com

Слухи об уходе Томаса Мюллера из «Баварии» ходят уже давно, но в последнее время они усилились.

Журналисты Bild даже написали, что в январе немца попробуют приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Интер», которым нужно как можно быстрее усилить атакующую линию.

Масла в огонь добавляет окружение Мюллера, которое недовольно высказываниями президента «Баварии» Ули Хенесса, заявившего, что форварду придется несладко после прихода Филиппе Коутиньо.

Да и сам Мюллер не слишком доволен тем, что тренерский штаб не видит в нем твердого игрока основного состава.

В то же время спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич попытался немного уладить конфликт, сказав, что продавать Мюллера клуб не собирается.

Хасан Салихамиджич Спортивный директор «Баварии» У нас есть два футболиста, выбывших надолго, и вы пытаетесь убедить нас в том, что мы бросаем кого-то? Это роман, который вы все время пишете. Мы не думаем об игроках, от которых мы должны отказаться, а стремимся вернуть команду к победам и играть в стабильный футбол. Отношения между Мюллером и «Баварией» прекрасны, он останется важной частью нашего клуба.

Его слова кажутся искренними, поэтому придется поверить в то, что до конца сезона Мюллер останется в Мюнхене.

Наш прогноз: «Бавария».

Карлос Вела

«Лос-Анджелес», нападающий, 30 лет

Карлос Вела globallookpress.com

Лучший бомбардир нынешнего сезона MLS Карлос Вела сам намекнул на то, что открыт для перехода в «Барселону» на правах аренды.

Год назад каталонцы уже пытались взять в аренду мексиканца, но сделка по каким-то причинам сорвалась.

Карлос Вела Нападающий «Лос-Анджелеса» Кто бы отказался играть с Месси в течение четырех месяцев, а затем вернуться в Лос-Анджелес? Наслаждайся, учись, а потом возвращайся домой.

Очевидно, Вела хотел бы вернуться в Испанию хотя бы ненадолго, но вот вряд ли его услуги сейчас так нужны «Барселоне», где и так слишком много атакующих футболистов, жаждущих получать все больше и больше игрового времени.

Наш прогноз: «Лос-Анджелес».

Иван Ракитич

«Барселона», полузащитник, 31 год

Иван Ракитич globallookpress.com

Еще одна причина, по которой «Барселоне» не нужен Карлос Вела, кроется в переговорах каталонского клуба с миланским «Интером».

Как сообщает Diario Sport, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу Ивана Ракитича, который с большой долей вероятности переедет в Италию уже зимой.

В то же время в обратном направлении может последовать форвард Лаутаро Мартинес, который интересен «Барселоне».

Ракитич недоволен недостатком игровых минут в каталонском клубе, поэтому согласен сменить клуб в середине сезона.

Учитывая тот факт, что между «Барселоной» и «Интером» сложился тесный контакт, нет причин сомневаться в том, что хорват станет игроком «нерадзурри».

Наш прогноз: «Интер».

Месут Озил

«Арсенал», полузащитник, 31 год

Месут Озил globallookpress.com

Не стихают страсти вокруг возможного ухода из «Арсенала» полузащитника Месута Озила, который в последнее время не попадает в заявку команды, несмотря на то, что у него нет травмы.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, услышав вопрос об Озиле, выдал неоднозначный комментарий, из которого можно сделать вывод, что ситуация действительно непростая.

Унаи Эмери Главный тренер «Арсенала» Мы, клуб и команда, придерживаемся одной стратегии, потому что главное — это клуб, команда и ее игра. Мы все уже говорили между собой и приняли это решение. Знаю, что болельщики хотят что-то узнать, но сейчас не самый подходящий для этого момент. Думаю, сейчас не время говорить об Озиле.

Источники Bleacher Report из окружения игрока сообщили, что сам Озил не намерен инициировать свой уход. Немецкий футболист планирует остаться в «Арсенале», где его устраивает все, кроме тренера, в том числе и заработная плата.

Если же Озила все же вынудят уйти, то в приоритете у него будут клубы MLS. Зимой он вряд ли уедет в США, где только начнется межсезонье, поэтому, вероятно, будем ждать до лета.

Наш прогноз: «Арсенал».

Крис Смоллинг

«Рома», защитник, 29 лет

Крис Смоллинг globallookpress.com

Как известно, в конце августа «Рома» арендовала у «Манчестер Юнайтед» на один сезон защитника Криса Смоллинга.

За аренду римский клуб заплатил три миллиона евро и, похоже, сделал это не зря, ведь в целом англичанин хорошо адаптировался к требованиям Паулу Фонсеки.

По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие недели «волки» начнут переговоры о полноценном выкупе 29-летнего игрока.

Согласится ли «Манчестер Юнайтед» продать Смоллинга? Нам кажется, что да, ведь это уже не самый молодой футболист, в которого еще несколько месяцев назад в английском клубе мало кто верил.

Наш прогноз: «Рома». 0