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    Трансферный дайджест. 22-28 октября

    Где продолжит карьеру воспитанник «Барселоны», кто заменит Мануэля Нойера в «Баварии», с кем хотел бы играть Карлос Вела и другие трансферные новости последних дней

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    Карлес Аленья
    Карлес Аленья
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Карлес Аленья

    «Барселона», полузащитник, 21 год

    Карлес Аленья не имеет регулярной игровой практики в «Барселоне», поэтому встал вопрос о его будущем.

    По данным Mundo Deportivo, в услугах испанского полузащитника заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    В составе «шпор» Аленья теоретически мог бы заменить Кристиана Эриксена, хотя мы с трудом верим в то, что переговоры лондонцев и каталонцев пройдут гладко, тем более что сумма отступных за футболиста составляет 75 миллионов евро.

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    • Скорее всего, как пишет Diario Sport, Аленья доиграет сезон в одном из клубов Примеры на правах аренды. Среди претендентов: «Сельта», «Бетис», «Хетафе» и «Гранада».

    Наш прогноз: испанский клуб.

    Александр Нюбель

    «Шальке», вратарь, 23 года

    Александр Нюбель

    Мюнхенская «Бавария» видит в голкипере «Шальке» Александре Нюбеле замену Мануэлю Нойеру, утверждает Bild.

    По информации издания, чемпионы Германии всерьез настроены подписать 23-летнего таланта, у которого следующим летом истекает действующий контракт.

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    При этом мюнхнецы готовы продлить соглашение и с Нойером, но постепенно делать ставку на более молодого и перспективного стража ворот.

    Сделка вряд ли состоится в январе, но в конце сезона «Бавария» вполне способна переманить Нюбеля, предложив ему выгодные условия.

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    • Нюбель в этом сезоне Бундеслиги провел девять матчей и трижды сыграл на ноль.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Томас Мюллер

    «Бавария», нападающий, 30 лет

    Томас Мюллер

    Слухи об уходе Томаса Мюллера из «Баварии» ходят уже давно, но в последнее время они усилились.

    Журналисты Bild даже написали, что в январе немца попробуют приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Интер», которым нужно как можно быстрее усилить атакующую линию.

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    • Масла в огонь добавляет окружение Мюллера, которое недовольно высказываниями президента «Баварии» Ули Хенесса, заявившего, что форварду придется несладко после прихода Филиппе Коутиньо.

    Да и сам Мюллер не слишком доволен тем, что тренерский штаб не видит в нем твердого игрока основного состава.

    В то же время спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич попытался немного уладить конфликт, сказав, что продавать Мюллера клуб не собирается.

  • Хасан Салихамиджич
  • Спортивный директор «Баварии»
  • У нас есть два футболиста, выбывших надолго, и вы пытаетесь убедить нас в том, что мы бросаем кого-то? Это роман, который вы все время пишете. Мы не думаем об игроках, от которых мы должны отказаться, а стремимся вернуть команду к победам и играть в стабильный футбол. Отношения между Мюллером и «Баварией» прекрасны, он останется важной частью нашего клуба.

    • Его слова кажутся искренними, поэтому придется поверить в то, что до конца сезона Мюллер останется в Мюнхене.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Карлос Вела

    «Лос-Анджелес», нападающий, 30 лет

    Карлос Вела

    Лучший бомбардир нынешнего сезона MLS Карлос Вела сам намекнул на то, что открыт для перехода в «Барселону» на правах аренды.

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    • Год назад каталонцы уже пытались взять в аренду мексиканца, но сделка по каким-то причинам сорвалась.

  • Карлос Вела
  • Нападающий «Лос-Анджелеса»
  • Кто бы отказался играть с Месси в течение четырех месяцев, а затем вернуться в Лос-Анджелес? Наслаждайся, учись, а потом возвращайся домой.

    • Очевидно, Вела хотел бы вернуться в Испанию хотя бы ненадолго, но вот вряд ли его услуги сейчас так нужны «Барселоне», где и так слишком много атакующих футболистов, жаждущих получать все больше и больше игрового времени.

    Наш прогноз: «Лос-Анджелес».

    Иван Ракитич

    «Барселона», полузащитник, 31 год

    Иван Ракитич

    Еще одна причина, по которой «Барселоне» не нужен Карлос Вела, кроется в переговорах каталонского клуба с миланским «Интером».

    Как сообщает Diario Sport, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу Ивана Ракитича, который с большой долей вероятности переедет в Италию уже зимой.

    В то же время в обратном направлении может последовать форвард Лаутаро Мартинес, который интересен «Барселоне».

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    • Ракитич недоволен недостатком игровых минут в каталонском клубе, поэтому согласен сменить клуб в середине сезона.

    Учитывая тот факт, что между «Барселоной» и «Интером» сложился тесный контакт, нет причин сомневаться в том, что хорват станет игроком «нерадзурри».

    Наш прогноз: «Интер».

    Месут Озил

    «Арсенал», полузащитник, 31 год

    Месут Озил

    Не стихают страсти вокруг возможного ухода из «Арсенала» полузащитника Месута Озила, который в последнее время не попадает в заявку команды, несмотря на то, что у него нет травмы.

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, услышав вопрос об Озиле, выдал неоднозначный комментарий, из которого можно сделать вывод, что ситуация действительно непростая.

  • Унаи Эмери
  • Главный тренер «Арсенала»
  • Мы, клуб и команда, придерживаемся одной стратегии, потому что главное — это клуб, команда и ее игра. Мы все уже говорили между собой и приняли это решение. Знаю, что болельщики хотят что-то узнать, но сейчас не самый подходящий для этого момент. Думаю, сейчас не время говорить об Озиле.

    • Источники Bleacher Report из окружения игрока сообщили, что сам Озил не намерен инициировать свой уход. Немецкий футболист планирует остаться в «Арсенале», где его устраивает все, кроме тренера, в том числе и заработная плата.

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    • Если же Озила все же вынудят уйти, то в приоритете у него будут клубы MLS. Зимой он вряд ли уедет в США, где только начнется межсезонье, поэтому, вероятно, будем ждать до лета.

    Наш прогноз: «Арсенал».

    Крис Смоллинг

    «Рома», защитник, 29 лет

    Крис Смоллинг

    Как известно, в конце августа «Рома» арендовала у «Манчестер Юнайтед» на один сезон защитника Криса Смоллинга.

    За аренду римский клуб заплатил три миллиона евро и, похоже, сделал это не зря, ведь в целом англичанин хорошо адаптировался к требованиям Паулу Фонсеки.

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    • По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие недели «волки» начнут переговоры о полноценном выкупе 29-летнего игрока.

    Согласится ли «Манчестер Юнайтед» продать Смоллинга? Нам кажется, что да, ведь это уже не самый молодой футболист, в которого еще несколько месяцев назад в английском клубе мало кто верил.

    Наш прогноз: «Рома». 0

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