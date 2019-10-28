Оренбургский комплекс «Краснодара»

«Краснодар» мог подняться на второе место, однако снова не смог превзойти крайне неудобный для себя «Оренбург» (1:1).

«Быки» уже вне тройки лидеров

«Идеальные расклады в футболе встречаются редко, однако в целом 14-й тур развивался по комфортному для "Краснодара" сценарию. Вслед за долгожданной победой в Лиге Европы "быки" получили возможность оторваться от снова оступившегося ЦСКА, а также оставить за спиной "Ростов" с "Локомотивом" и вплотную приблизиться к "Зениту".

На бумаге все выглядело гладко, однако на пути южан были даже не овраги — противотанковые рвы. И речь здесь даже не о стиле умеющего играть от соперника "Оренбурга", а о том, насколько неудобен этот соперник для краснодарцев. Их единственная победа в этом противостоянии датируется октябрем 2016 года, да и та пришлась на кубковый турнир (3:2). В чемпионате же в пассиве черно-зеленых значились три ничьих и поражение.

Соответственно игровой и территориальный перевес хозяев сам по себе ничего не гарантировал. А команда у дисквалифицированного на этот матч Владимира Федотова настолько вышколенная и обученная, что ждать и терпеть она умеет», — выделил то, насколько неудобен «Оренбург» для краснодарцев журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

«Краснодар» не пришел в себя после еврокубков

«Российские клубы слабо выступили в еврокубках, и большинство из них ужасно вернулось в чемпионат: "Локо" дома отхватил 3 от "Спартака", "Зенит" испытывал сложности с "Крыльями Советов", а ЦСКА проиграл на "ВЭБ-Арене" находившемуся в зоне вылета "Динамо". "Краснодар", единственный российский клуб, сумевший набрать на неделе очки в еврокубках, тоже не справился. Но обо всем по порядку.

Мусаев же провел широкую ротацию. В том числе первый раз выпустил в основе Мануэла Фернандеша, Уткин заменил в основе Камболова, а Фьолусон — Спайича. Автор победного гола в ворота "Трабзонспора" Маркус Берг также остался на банке, вместо него вышел Ари.

"Краснодар" много атаковал позиционно, владея мячом больше 70% времени, но по-настоящему опасных моментов у ворот "Оренбурга" в первом тайме практически не было. Но "Оренбург" сгрудился в своей штрафной и не дал создать опасный момент. Сулейманов пытался создать что-то в одиночку, но этого оказалось недостаточно. "Краснодар" снова не сумел обыграть "Оренбург" и упустил возможность подняться на второе место в турнирной таблице», — отметил то, что «быки» не успели восстановиться после еврокубков Sport24.

Вторая осечка «Краснодара»

«"Оренбург" исторически неудобный соперник для "Краснодара", да и в Турции в четверг "быки" оставили много сил и эмоций, поэтому легкой прогулки не ждали изначально. Гости уверенно держали оборону, а в середине тайма и вовсе могли открыть счет в контратаке. Деспотович убегал к воротам, но затянул с ударом и в итоге откатил Алвешу, который с линии штрафной пробил в руки Сафонову.

Фрагмент матча fckrasnodar.ru

"Быки" ответили своей атакой. Петров вырезал кросс на ближнюю штангу, откуда мяч переправлял в касание в прыжке Уткин в дальний угол. Климович сложился и спас. А на исходе получаса игрового времени "Оренбург" забил. Классно разыграли гости, и Рогич укладывал мяч под дальнюю штангу. Успел подставить на линии ногу Рамирес, но подбор выиграл Деспотович и внес мяч в пустые ворота. "Краснодар" поддавил.

За несколько минут до перерыва Уткин замыкал подачу с фланга, но пробил головой чуть выше. В раздевалку хозяева отыгрались. Шапи отдал вразрез за спину защитникам, куда выскочил Фернандеш и технично внешней стороной стопы переправил мяч в угол. После перерыва хозяева много атаковали, но забить мог скорее "Оренбург". На экваторе тайма Деспотович на дуге элегантно пяткой откинул мяч под удар Алвешу, который зарядил в штангу.

Зотов добил по воробьям. Продолжали давить хозяева, но без моментов. А за десять минут до конца свежий Берг получил прямую красную карточку, после того как въехал в ноги Мишкичу. Вдесятером на победу хозяева уже не особо претендовали, хотя Камболов отметился хорошим дальним ударом после паса Шапи. Климович поймал мяч под перекладиной», — написал в своей статье автор ФНК Александр Карамышев.

Премьерный гол Ману и красная карточка Берга

«Для "Краснодара" это удивительно, но столь очевидных моментов хозяева в первом тайме долго создать не могли. Они плели комбинационные кружева на подступах к штрафной, однако непосредственно перед воротами обострять игру долго не получалось. Исключением выглядел только эффектный удар Уткина, который сумел подстроиться под подачу Петрова. Климович успел "сложиться" и выручил, и все же активность воспитанника "быков" стала отмычкой, которая взломала оборонительный замок соперника.

В концовке первого тайма Даниил сначала нанес не самый типичный для себя удар головой и взял чуть выше цели. Затем уже Шапи пасовал в направлении Уткина, и хотя тот до мяча не добрался, внимание защиты на себе сфокусировал. Следить же гостям стоило за Мануэлом Фернандешем, который оказался с глазу на глаз с голкипером и внешней стороной стопы переправил мяч в угол. Так португалец отметил первое попадание в стартовый состав "Краснодара".

"Краснодар" пытался добавить мощи за счет выхода Берга. Швед в последнее время играет полезно, только в воскресенье Маркус команду подвел. Пойдя в "стык" с Мишкичем в центре поля, форвард шипами попал оппоненту в ногу и увидел перед собой красную карточку», — передала ход матча редакция «Спорт-Экспресса».

«Краснодар» в меньшинстве не дожал «Оренбург»

«Размеренное начало матча с несколькими полушансами "Краснодара" внезапно обернулось голом "Оренбурга". В том эпизоде гостям повезло. Рогич бил мимо створа после передачи Алвеша, но мяч угодил в ноги Джордже Деспотовичу. Первый удар серба почти на ленточке успел блокировать Рамирес, однако повторным тот отправил мяч в сетку.

Фрагмент матча fckrasnodar.ru

"Быки" заиграли острее и успели отыграться еще до перерыва. Магомед-Шапи Сулейманов протащил мяч по правому флангу, исполнил классную передачу вразрез, а там Мануэл Фернандеш с ударом в касание. 1:1! Кстати, это был первый матч португальца за "Краснодар" в стартовом составе.

Во втором тайме "быки" были владели преимуществом и создали несколько шансов забить победный мяч. Фернандешу на 61-й минуте не хватило мгновения для того, чтобы выскочить один на один с Климовичем, Ари же несколько секунд спустя это удалось, но мяч сошел с ноги и удар получился слабым. "Оренбург" тут же парировал опаснейшим "выстрелом" Рогича в штангу», — говорится в материале официального сайта «быков».

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