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    Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл

    Реакция спортивных СМИ на поражение «Спартака» в Краснодаре

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    «Спартак» — «Краснодар»
    «Спартак» — «Краснодар»
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    «Краснодар» добился победы над «Спартаком» (2:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте, когда шведский форвард «быков» Маркус Берг замкнул подачу с углового. На 20-й минуте Сергей Петров увеличил преимущество «Краснодара». Красно-белые сумели отыграть один мяч под занавес первого тайма благодаря голу Джордана Ларссона. Команды доигрывали матч в усеченных составах. Вышедший на замену хавбек «Краснодара» Кайо был удален на 88-й минуте. В компенсированное время был удален капитан «Спартака» Георгий Джикия.

    Неожиданный «Спартак»

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак удивлен составом, который выбрал на матч исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов.

    «Спартаковцы вышли в этой встрече в очень неожиданном сочетании. В основном из-за неготовности большинства игроков. В воротах появился Артем Ребров, в центре обороны Илья Кутепов, а на флангах — Николай Рассказов (справа) и Андрей Ещенко (слева).

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    • Не меньше изменений Кузнецов приготовил и в средней линии — Наиль Умяров и Алекс Крал в центре, Джордан Ларссон справа, Резиуан Мирзов слева, а Джано Ананидзе под единственным нападающим Лоренсо Мельгарехо. Ни Айртона, ни Романа Зобнина, ни Зелимхана Бакаева, ни Андре Шюррле, ни Самюэля Жиго не оказалось даже в заявке. Эсекьель Понсе, Гус Тил и Аяз Гулиев по состоянию здоровья остались на скамейке запасных.

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    Мурад Мусаев не мог рассчитывать на Тони де Вилену, пропускавшего встречу из-за дисквалификации, и не успевшего восстановиться Вандерсона. Пару в центре поля составили Руслан Камболов и Кристофер Олссон, а на краях появились Магомед-Шапи Сулейманов и Дмитрий Стоцкий».

    Гол первым ударом

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов винит летних новичков «Спартака» в пропущенных красно-белыми голах.

    «Команда Мурада Мусаева забила первым же ударом на 3-й минуте. Этот гол — следствие индивидуальной ошибки Алекса Крала, упустившего при подаче углового Маркуса Берга. Шведский нападающий впервые отличился за "быков" в Краснодаре.

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    • Судья Виталий Мешков сомневался по поводу того, не подыграл ли себе Берг рукой. Помощники с VAR подсказали ему — всё чисто. "Спартак" пропустил уже пять мячей в чемпионате после угловых.

    В эпизоде со вторым голом "Краснодара" тоже неудачно сыграл летний новичок "Спартака". Левый полузащитник Резиуан Мирзов прозевал рывок Сергея Петрова в свободную зону.

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    В принципе такие ошибки свойственны Мирзову: он опасен с мячом, однако иногда не доигрывает в прессинге или при подключениях крайних защитников соперников».

    Пациент жив или мёртв?

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает ошибкой то, что кубанский клуб не стал добивать соперника, позволив ему вернуться в игру.

    «После столь ужасного начала матча начало попахивать разгромом. Тем удивительнее, что "Краснодар" сбавил обороты и позволил сопернику вернуться в игру. Возможно, южане решили просто сэкономить силы, или же москвичи посчитали, что им уже нечего терять. Но постепенно "Спартак" начал приходить в себя.

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    • В первые 20 минут игры москвичи нанесли лишь 2 удара по воротам против 6 в исполнении соперника. До конца тайма "Спартак" приходил в себя, а на 45-й минуте забил. Джордан Ларссон, пожалуй, самый загадочный новичок эпохи Томаса Цорна, оказался в нужном месте и в нужное время. В итоге после скидки головой Ларссон с близкого расстояния отправил мяч в цель.

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    Вместо того, чтобы спокойно довести дело до разгрома, "Краснодару" пришлось оборонять преимущество. Южане довольно уверенно действовали на своей половине поля, только вот "Спартак" явно прибавил. В итоге во втором тайме "Спартак" уже превзошёл соперника по количеству ударов, пусть они были и не слишком опасными».

    Два удаления на финише

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов приятно удивлен насыщенной событиями концовкой встречи, вместившей в себя два удаления.

    «Гол спас и красно-белых, и интригу. При 2:0 сложно было представить, что этот "Спартак" способен спасти встречу. При 2:1 и "Краснодар" стал действовать осторожнее, выпустил опорника Кайю. Темп игры из-за этого чуть упал, что было на руку хозяевам.

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    • "Краснодар" перестал атаковать большими силами, но во втором тайме все равно был ближе к голу — два стопроцентных момента растратил Шапи. Сначала он чуть не попал в угол, а в другом эпизоде зачем-то прострелил вдоль ворот вместо удара с близкого расстояния.

    "Краснодару" победа тоже была необходима, и он ее добился, растратив массу эмоций. В концовке глупую вторую желтую карточку получил Кайю, что очень не понравилось Мусаеву.

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    А в добавленное время удалили и Джикию — капитан "Спартака" не совладал с эмоциями и хотел за шкирку поднять Скопинцева с газона. На финальный штурм красно-белых не хватило — и они проиграли в пятый раз подряд. Видимо, черную серию закончит только новый тренер».

    Мешков ошибся с удалением?

    Автор Soccer.ru Синклейр считает, что российские арбитры могли нарушить протокол ВАР при удалении игрока «Краснодара».

    «Удаление Кайо интересно своей технологией. Его фол на вторую желтую карточку против Лоренсо Мельгарехо случился в центре поля прямо перед носом у Виталий Мешкова. Но судья не отреагировал, позволив продолжить игру, пока мяч не был выбит из-за лежавшего на газоне Лоренсо. Только после этого Мешков, посоветовавшись с кем-то по связи, показал второе предупреждение краснодарцу и изгнал его с поля. Тут тонкий момент.

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    • По духу игры все верно — это нарушение на карточку, которое судья проморгал. Но он не мог советоваться с ВАР, поскольку в регламенте четко прописаны эпизоды, когда видеоассистент может вступать в игру. Вопрос вручения желтой карточки, в том числе второй, не входит в этот перечень. Но поставьте себя на место видеоарбитров. Вы видите, что главный явно ошибся, недосмотрел. Наверняка у вас будет большой соблазн шепнуть ему об этом.

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    • Либо же все эти рассуждения напрасны, и подсказку Мешкову дал боковой арбитр. Тогда никакого процедурного нарушения нет — бригада судей сработала именно как команда. Посмотрим, что скажут сами арбитры потом. Второе удаление стало плодом чистых эмоций вроде бы хладнокровного и рассудительного Георгия Джикии».

    Растерянный «Спартак»

    Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев считает, что увольнение Кононова обнажило полнейшее безволие и неподготовленность игроков «Спартака».

    «Вся игра "Спартака" держалась на амбициях отдельных футболистов. Чемпион мира Андре Шюррле не мог с первых матчей ударить в грязь лицом, ему необходимо поддерживать свой статус игрой. Вот он и блистал в своих первых играх. Зелимхан Бакаев всерьез надеется стать сильнейшим российским игроком, поэтому после возвращения из аренды в тульском "Арсенале" он пашет на поле за троих.

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    • Однако больше никто в "Спартаке" не выделял столько энергии. Не случайно даже Джано Ананидзе разошелся в одном из интервью, когда наехал на молодых игроков команды за отсутствие огня в глазах. Но откуда взяться огню, если команда не видит и не знает планов клуба на будущее?

    Именно поэтому после отставки Олега Кононова ничего ровным счетом не изменилось. Команда разобщена, теперь даже Денис Глушаков не собирает футболистов в бане в качестве тимбилдинга. Его выгнали с позором. Генеральный директор Томас Цорн вроде бы и делает вид, что он един со всем коллективом, однако игроки замечают, что тот держится в стороне, когда рядом нет камер.

    Так что "Спартак" остался совсем один. Футболисты предоставлены сами себе. Для новичков — это в новинку. Они не привыкли, что-то решать сами. Поэтому в первом матче Сергея Кузнецова в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартак" вновь провалился.

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    • Не верю, что перед матчем никто из тренеров не обращал внимания на подключения защитника Сергея Петрова к атакам. Не верю, что тренерский штаб просил половину состава висеть на плечах у Ари, чтобы на флангах регулярно открывались свободные зоны. Не верю, что не обсуждали важность концентрации на угловых и штрафных, ведь "Спартак" и без того пропустил больше всех в лиге после стандартных положений. Но все это словно осталось незамеченным, будто бы футболисты больше думают о том, кто же возглавит команду теперь».

    У этого «Спартака» есть будущее

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов оптимистично настроен и верит, что новый тренер сумеет вдохнуть жизнь в красно-белых.

    «Вместе с тем эпизодами гости производили приятное впечатление. Точнее так — не "Спартак" (команды сейчас нет), а его игроки. Да, гендиректора Томаса Цорна все чаще ругают за неудачные трансферы, но у новичков, чтобы показать себя, было не так много времени. Явно меньше, чем у Кононова, работавшего с осени 2018 года. Давайте дождемся нового тренера и посмотрим на этот состав еще раз.

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    • Состав, который:

    а) молод;
    б) амбициозен;
    в) обладает высокой ликвидностью.

    Уверен, у болельщиков сейчас масса вопросов и к Кралу, из-под которого забили первый гол, и к Шюррле, который слишком долго лечится, и к Тилу с Ларссоном. Как и к Понсе. Но у каждого из них есть качества, которые может раскрыть какой-то тренер.

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    • Тедеско это или кто-то другой — футболистам "Спартака", пока вообще не сыгранным друг с другом, нужен специалист, который бы не только знал теорию, но и на практике, под колоссальным давлением каждый день объяснял им, что и как делать. Даже чемпиону мира Шюррле надо давать установку — его личной харизмы и авторитета, как видим, хватило на пару матчей.

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    Этот "Спартак" не в тупике. У него есть будущее. Просто надо понять, как туда попасть. А сделать это сможет только тренер». 0

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