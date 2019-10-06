«Локомотив» теряет игроков, но не очки

Несмотря на серьезные кадровые потери «Локомотив» не дрогнул и одержал победу в матче российской Премьер-лиги, в котором команда Юрия Семина принимала тульский «Арсенал». По ходу встречи «железнодорожники» лишились Федора Смолова. Футболист покинул поле из-за травмы, а вместо него в игру вернулся Алексей Миранчук. К слову, именно молодой игрок забил решающий мяч своей команды и принес ей победу.

Травма Смолова, удачное возвращение Миранчука

Обозреватель «Чемпионата» Максим Еремин отметил наиболее важные моменты прошедшей встречи.

«Впервые в сезоне "Локомотив" сыграл с двумя нападающими в старте. Но даже так места на поле не нашлось Луке Джорджевичу. У черногорца пока печальная ситуация в "Локо" — как следует поиграть ему дали лишь в кубковой игре с "Балтикой", которая стала для его команды пока главным провалом сезона. "Выпускать на 15 минут — это не шанс", — говорил Лука, приходя к нам в редакцию этим летом. Согласны.

Первые 10 минут — два гола. "Локо" явно сделал ставку на агрессивное начало, в итоге Смолов вылетел на слабый пас Левашова защитнику, забрал мяч и ушёл на фланг отдавать идеальную голевую на Эдера. "Арсенал" тут же забил в ответ. Кангва перекинул мяч над Гильерме, который даже не пытался выручить, — был уверен, что офсайд. На самом деле, вне игры не было и ассистент Лапочкина сработал идеально. Чорлука задержался.

Миранчук вернулся, а Смолов сломался. Сёмин не стал торопиться с выходом Алексея на поле, но после травмы "девятки" вариантов не оставалось. Где-то на этих словах грустно вздохнул Джорджевич. Как оказалось, Юрий Палыч всё сделал правильно — брат уже к перерыву заработал пенальти и забил с него гол. А Смолов теперь вряд ли поедет в сборную. Говорят, его там заменит Соболев.

Состав "Локомотива" на эту игру можно назвать экспериментальным. Отчасти это связано с дисквалификацией Крыховяка. С самого начала на фланге регулярно оказывался центральный полузащитник Коломейцев, а после перерыва Хёведеса сменил юный Станислав Магкеев — вышел в опорную зону. Мурило спустился в центр защиты, а вот у немца, вполне вероятно, не всё окей со здоровьем. Лига чемпионов теперь не скоро, беречь его сейчас смысла не было.

Если первый тайм был более или менее равным, во втором "Локо" возил Тулу. Могли забивать ещё. У "Арсенала" запомнился только отчаянный наскок Ломовицкого на Гильерме, после которого был забит гол. Но там было явное нарушение, и мяч не засчитали».

Недостаточный уровень мастерства игроков «Арсенала»

«Долгие годы "Арсенал" вызывал восторг. Не только из-за полного стадиона в Туле — там и по именам команда собиралась недурная. Но как-то слишком уж быстро её растащили. Обескураживающе быстро. Ушли Бакаев, Джорджевич и Мирзов — и кто появился вместо них?

Ломовицкий, Луценко, Чаушич, Бауэр и Тудорие.

Черевченко может изощряться сколько угодно, но результат прежде всего определяет уровень исполнителей, и тут к "Арсеналу" появились вопросы. Помимо неравноценных (мягко скажем) замен наверняка не всё здорово с мотивацией у того же Беляева, мечтавшего возить "Байер" где-нибудь в Леверкузене, а не вот это всё.

Плюс-минус на том же уровне играет разве что убеждённый патриот Левашов, но в этой ситуации ему просто не суждено быть в топах футбольных новостей. Про киперов вообще говорят крайне редко, если их команда не даёт поводов к ней присмотреться. Вспомните пример Беленова, уехавшего в Уфу.

История спонсоров "Арсенала" крайне таинственна и окутана тайнами. Известно лишь то, что команда содержится за счёт частных средств спонсоров, и значительную часть из них составляют вложения российского олигарха Алишера Усманова.

Если ничего не путаю, Усманов уходил из Лондона из-за того, что акционеры были против его концепции развития клуба. С крупными тратами на трансферы, борьбой за трофеи. Усманов был уверен, что продолжать скупать недорогих ноунеймов — путь в никуда, который не приведёт к успехам. Но теперь тем же путём идёт другой "Арсенал" — тульский. Может быть, наступил момент показать бывшим коллегам из Лондона, как надо было? Прямо вот с зимы», — пишет Еремин на «Чемпионате»

Травмы вынудили Семина пойти на нестандартные решения

Представитель «Советского Спорта» Мощенко Захар отметил кадровые проблемы «Локомотива» перед этой встречей. Несмотря на это Юрий Семин смог выкрутиться, а мастерство отдельных футболистов команды помогло одержать нужный результат.

«У красно-зеленых же случилось очередное обострение кадровой болезни. Возвращение в заявку (пока не в стартовый состав) Алексея Миранчука после травмы нивелировалась пропуском игры из-за перебора желтых карточек Гжегожем Крыховяком, роль которого в нынешнем "Локомотиве" растет буквально не по дням, а по часам. А ближе к середине первого тайма "сломался" и Федор Смолов. Правда, нападающий покинул поле на своих двоих, что оставляет шансы на его участие в предстоящих играх сборной России с Шотландией и Кипром в отборе к Евро-2020.

Тем не менее, даже за неполные двадцать минут пребывания на поле Смолов успел помочь своей команде. Перехватив неудачный пас Михаила Левашова защитнику Гиа Григалаве, Федор сделал точнейший навес на голову Эдеру, на сей раз попавшему в "основу". Португалец смял в воздушной дуэли Максима Беляева и отправил мяч в сетку.

Столь бурное начало порадовало и согрело зрителей, для которых поход на стадион в такую погоду стал маленьким подвигом. Мелкий дождь, переходящий в мокрый снег, при трех-четырех градусах выше нуля — далеко не лучшие условия для просмотра футбольного матча вживую.

В силу упомянутых выше кадровых проблем Семину пришлось поменять и схему: при четырех защитниках в опорной зоне теперь располагалось не трио (Крыховяка, напомним, не было из-за дисквалификации), а дуэт Дмитрий Баринов — Серкейра Мурило. А вместо травмированного Рифата Жемалетдинова в стартовом составе появился Александр Коломейцев. Отсутствие одного игрока в центральной зоне позволило Семину выпустить второго нападающего.

И, стоит отметить, Эдер полностью оправдал свое присутствие на поле. Мало того, что он стал автором первого гола — португалец фактически организовал и второй. Шло уже компенсированное время первого тайма, когда автор золотого гола на Евро-2016 отменным пасом вразрез вывел Миранчука тет-а-тет с Левашовым. Алексей успел прокинуть мяч мимо голкипера и упал после контакта с его ногами. Сергей Лапочкин имел все основания назначить пенальти — и назначил. А Миранчук продемонстрировал, что пропуск нескольких игр из-за травмы никак не сказался на его умении исполнять стандарты».

Курьезный эпизод с Гильерме

Роман Гуськов с Rusfootball.info написал о курьезном моменте с участием вратаря «Локомотива» и футболистом «Арсенала» Ломовицким.

«Во-первых, голкипер отметился шикарным сэйвом после удара Ткачёва — чуть ли не единственного опасного у "Арсенала". Во-вторых, позволил познать нюанс правил игры.

Ломовицкий мешал Гильерме ввести мяч в игру с рук — тот психанул и пробил в соперника, но теперь судьи пришли на помощь вратарю. То, что гол было засчитывать нельзя, стало понятно сразу после озвучивания своего мнения Георгием Черданцевым. Правила подтверждают, что комментатор как всегда не попал.

Правила игры в футбол гласят:

Считается, что вратарь владеет мячом в то время как ударяет мячом об землю или подбрасывает его в воздух.

Нарушением считается создание препятствий вратарю, который освобождается от мяча

Игрок должен быть наказан за опасную игру, если наносит или пытается нанести удар по мячу, когда вратарь выбрасывает его.

Собственно, если бы можно было играть как Ломовицкий, нападающие вообще не отходили бы от голкиперов и только стерегли бы момент подброса мяча, вынуждая выбрасывать исключительно рукой». 0