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    «Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова

    Реакция спортивных СМИ на очередное поражение «Динамо» и отставку Дмитрия Хохлова

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    «Оренбург» на своем поле переиграл московское «Динамо» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России. В первом тайме зрители увидели удаление полузащитника бело-голубых Артура Юсупова, получившего две желтые карточки. Во второй половине игры полузащитник хозяев Артем Кулишев поразил ворота Антона Шунина на 61-й минуте. Окончательный счет матча установил Урош Радакович. Посл матча наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов ушел в отставку, которая была принята руководством клуба.

    Стерильное «Динамо»

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что бело-голубые начали матч активно, но бестолково.

    «Выступление "Динамо" в матче против "Ростова" было ужасным. Нашлись, правда, те, кто считал, что ничего страшного не случилось и дела, наоборот, налаживаются. Мол, и моменты были, и мысль в игре прослеживалась, и характер команда проявила — но вот не сложилось.

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    • Похоже, схожим образом рассуждал и главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов. Поскольку изменения в стартовый состав внес минимальные — Паршивлюк появился вместо дисквалифицированного Плиева, плюс, наконец, вернулся в ворота Шунин, а напортачивший в Ростове-на-Дону Лещук присел в запас. Составив там компанию Филиппу, Нойштедтеру, Хильемарку и другим громким летним приобретениям. Спасать бело-голубое отечество должны были все те же — Жоаузинью, Панченко, Юсупов, Игбун.

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    Получалось так себе. Мячом, конечно, в первом тайме "Динамо" владело много, но владение это было, как сейчас принято говорить, стерильным. И "Оренбург" совершенно не возражал против такого развития событий, совершенно не претендуя на контроль над территорией».

    Удаление Юсупова и гол Кулишева

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов выделяет ключевой момент матча — удаление хавбека бело-голубых Артура Юсупова.

    «О том, что для москвичей матч сложится не лучшим образом, стало ясно ещё в первом тайме. Прямо перед перерывом у гостей вторую жёлтую карточку умудрился схлопотать Артур Юсупов. Пытаясь остановить убегающего Рикарду Алвеша, полузащитник схватил его за футболку, после чего справедливо был удалён. Спустя буквально минуту поле покинул ещё один динамовец. Из-за повреждения не смог продолжить игру Жоазиньо — его заменил Вячеслав Грулёв.

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    • Как отметил после матча Дмитрий Хохлов, тогда встреча для его команды была уже "закончена".

    "Выходили с одним планом на игру, но удаление все карты спутало. Наверное, выиграть этот матч после удаления было нереально", — отметил специалист.

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    Действительно, после перерыва ничего хорошего с "Динамо" уже не случилось. Усилившееся давление на ворота соперника футболисты "Оренбурга" смогли преобразовать в гол уже на 61-й минуте. Терехов сделал удачную подачу с левого фланга, а Кулишев, опередив Шунина, отправил мяч головой в сетку ворот».

    Обратные замены не спасли «Динамо»

    Автор Rusfootball.info Григорий Каленов фиксирует уровень паники бело-голубых, которые, пытаясь спасти матч, только глубже увязали.

    «Команда Хохлова выглядело совсем обречённо. Настолько, что в ход пошли обратные замены — Грулёв покинул поле, хотя вышел незадолго до перерыва. Куда ближе бело-голубые были к тому, чтобы пропустить второй, чем сравнять. В одном из эпизодов дело чуть не закончилось автоголом, но Антон Шунин сумел принять мяч после рикошета от партнёра.

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    • В итоге всё равно гости не устояли. Когда уже совсем близко было компенсированное время, "Оренбург" подавал очередной угловой и воспользовался неудачной игрой Антона Шунина на выходе. Это был конец.

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    Мало того, что "Динамо" проиграло — оно не смогло забить "Оренбургу", который в этом чемпионате ещё ни разу (!) не играл на ноль. Это, в принципе, наглядно иллюстрирует уровень безнадёги московской команды. Руководители обещали место Хохлову минимум до зимы, но теперь это выглядит просто странно: тренер провалился окончательно».

    Продолжит ли «Оренбург» увольнять тренеров?

    Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев вспоминает, что Хохлов стал уже вторым тренером, уволенным после матча с «Оренбургом», и гадает, кто станет третьим.

    «По окончании встречи с "Динамо" главный тренер Дмитрий Хохлов сам подал прошение об отставке, и руководство московского клуба утвердило ее. На этот раз победный мяч оказался на счету Артема Кулишева, который, между прочим, забивает в четвертой игре подряд (против "Спартака" он не вышел).

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    • Добавило пессимизма также удаление полузащитника Артура Юсупова. Иными словами, ощущается, что атмосфера в "Динамо" далека от победной и никакой борьбой за еврокубки тут не пахнет. "Оренбург" легко воспользовался провалами бело-голубых во втором тайме и одержал четвертую победу в пяти последних матчах.

    Однако что более интересно теперь, продолжит ли "Оренбург" казнить главных тренеров в следующих турах. Тем более что будущее наставников "Крыльев Советов" Миодрага Божовича и "Краснодара" Мурада Мусаева весьма туманно.

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    • Первый только в этом туре смог вывести свою команду из зоны вылета, победив "Сочи" (2:0), а второй крайне невразумительно выступает в Лиге Европы, хоть и побеждает пока в чемпионате и находится в группе лидеров в таблице.

    Вполне возможно, что следующий тур станет последним для Божовича, а следом черед Мусаева».

    Что же теперь?

    Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев критикует менеджмент «Динамо», оказавшийся неготовым к необходимости смены тренера.

    «Перемены назревали давно, но к ним оказались не готовы. Дав Хохлову карт-бланш до закрытия трансферного окна, в клубе, похоже, не озаботились планом Б на случай, если главный тренер не сдюжит.

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    • И когда ситуация стала критической, а Хохлов сам признал, что не справился, у руководителей не оказалось под рукой замены. Ни тренеру, ни спортивному директору Роману Орещуку, который оказался в "Динамо" во многом по протекции Дмитрия Валерьевича Соловьева. Поэтому-то и появились слова о кредите доверия до зимы. Чтобы придать веса тренеру и выиграть время.

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    Не вышло. Еще три поражения подряд сделали отставку неизбежной. Впрочем, она и так была делом предрешенным, учитывая, что не наблюдалось никакого прогресса. А психологичское состояние команды на фоне поражений и невнятной игры только ухудшалось. Что же теперь?».

    Хохлов сам виноват в селекционном провале

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что в провале «Динамо» виновата плохая трансферная кампания, к которой причастен уволенный главный тренер.

    «Ордец, Калинин, Шейдаев, Нойштедтер — вроде бы взяли не самых главных лузеров, да еще и бесплатно (хотя мы-то с вами знаем), а они все равно провалились.

    Такой же результат показали люди, купленные за деньги. Филипп, Нжи, Шиманьски — их общая стоимость составляет больше 30 миллионов евро, а на троих они за все это время соорудили два гола. Оба на счету немца Филиппа, который за 20 миллионов ровно два раза показал, что обладает неплохим дальним ударом.

    "Вы кого мне притащили?", — мог бы спросить Хохлов у руководства "Динамо", но проблема в том, что к трансферам прямое отношение имеет его друг Роман Орещук. Который сам оказался в клубе по протекции тренера.

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    • И на этом фоне футбол, который пытался поставить Хохлов (очень даже симпатичный), личная порядочность тренера и колоссальное невезение отходят на второй план. Извините, Дмитрий Валерьевич, но вы сами причастны к тому хаосу, жертвой которого стали как тренер».

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