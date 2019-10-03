«Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву

Питерский «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:1). Голами отметились форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун, еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Рубен Диаш. У «Бенфики» отличился нападающий Рауль де Томас. «Зенит» с 4 очками занимает 1-е место в группе G. «Бенфика» располагается на последней строчке, не имея ни одного балла в активе.

«Пустая» замена под Дзюбу

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые состав команд, которыми главные тренеры «Зенита» и «Бенфики» попытались удивить друг друга.

«Наставники команд приготовили друг другу сюрпризы. Сергей Семак дал отдохнуть Юрию Жиркову и выставил с первых минут Олега Шатова. Перед матчем Сергей Богданович пояснил свой выбор тем, что возрастному Жиркову сложно играть по несколько матчем подряд. Шатов расположился на правом фланге полузащиты, а на противоположный край ушел Себастьян Дриусси.

А Бруну Лаже сделал куда больше изменений. Он неожиданно усадил на скамейку нападающего Рауля Де Томаса, ставшего с шестью ударами одним из лучших по этому показателю в первом туре Лиги чемпионов. Кроме того, по сравнению с матчем первого тура в центр обороны вернулся 33-летний Нивалдо Жардела. Очевидно, что высокорослый защитник (192 см) вышел специально под Артема Дзюбу.

Благодаря грамотному ответу Семака этот ход не сработал. Дзюба действовал довольно нестандартно. Если в оборонительной фазе он на пару с Азмуном составлял первую линию защиты, то при перехвате мяча партнерами действовал намного шире и глубже. В атаке он мог оказаться и справа, и слева, и в оттяжке, что позволило ему увеличить задействованность в атакующих комбинациях команды и избавиться от опеки высокорослого Жардела.

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На левом фланге полузащиты "Бенфики" появился активный в атаке Рафа, в центре поля Габриэл, а на острие — мощный Харис Сеферович».

Прессинг «Зенита» и гол Дзюбы

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что к первому забитому мячу привел высокий прессинг «Зенита».

«С созиданием у лиссабонцев были проблемы на протяжении всего первого тайма. Все три удара в створ — неопасные, а самый верный шанс "Бенфика" упустила на первых минутах после подачи углового, когда Сеферович не попал в ворота ударом головой.

Игра "Зенита" тоже не поражала воображение, но выглядела целостнее. Показательный момент из первого тайма — Таарабт без сопротивления прошел по центру и вдруг сделал передачу внешней стороной стопы на левый фланг. Мяч укатился за боковую линию. Хозяева не только не допускали подобных ошибок, но и вынуждали ошибаться соперника.

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Отлично работал высокий прессинг: на 21-й минуте Азмун и Дзюба поддавили вратаря Влаходимоса в штрафной, тот под давлением отдал пас на Фейсу, и серба моментально скушал Оздоев. Дзюба получил мяч — и забил».

Преимущество «Зенита»

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев анализирует игру в первом тайме, выделяя преимущество питерского клуба.

«И несмотря на то, что "Зенит" забил после индивидуальной ошибки соперника, этот гол вытекал из логики событий. "Бенфика" плохо подготовилась к матчу с петербургским клубом.

Практически не беспокоила защитников "Зенита" прессингом, хотя уже даже в чемпионате России сообразили, что Ракицкий под прессингом не представляет большой угрозы. Но "Бенфика" позволяла "Зениту" много, поэтому Ракицкий неоднократно пытался поймать португальских защитников на ошибке передачей за спину на ход Азмуну.

И несколько раз это приводило к опасным моментам. Так, иранский форвард имел отличную возможность, пробравшись с мячом во вратарскую зону. Но решающий удар Азмуну так и не дали нанести, а подбежавшему на скорости Дриусси не хватило точности для завершения момента.

Тем не менее, в таких атаках и подходах "Зенита" к чужим воротам просматривалось больше осмысленности, чем в действиях "Бенфики". Португальцы с трудом создавали моменты, чаще всего завершая подходы дальними ударами. В первом тайме "Бенфика" нанесла 7 ударов по воротам "Зенита", но лишь один из них был из пределов штрафной. Да и тот с углового. И хотя Харис Сеферович здорово пробил рядом со штангой после подачи Пицци, одной ставки на "стандарты" явно не хватало, чтобы победить в Петербурге».

Замена Семака сработала

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, что после перерыва игра изменилась, но питерцы сумели забить еще раз.

«Во втором тайме команда Семака имела возможности реализовывать своё преимущество ещё до 60-й минуты, когда начались разрывы из-за утомлённости игроков. В частности, хозяева получили прекрасный момент со штрафным для Ярослава Ракицкого. Странно, что пробил не он, а Себастьян Дриусси. Возможно, решили удивить соперника. Хотя для Ракицкого было бы удобнее, если бы мяч стоял чуть правее.

Шатов хорошо отыграл свои полтора тайма, напомнив о том игроке, который несколько лет назад ярко выступал в Лиге чемпионов за "Зенит" Андре Виллаш-Боаша. Самое ценное, что Олег очень полезно отработал на команду, показал силу воли.

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Семак в свою очередь вовремя заменил "наевшегося" Шатова на Вячеслава Караваева. Хозяева перешли на схему 3-5-2, а Караваев после блестящего паса Вильмара Барриоса организовал второй гол сине-бело-голубых».

«Зенит» держал игру под контролем за счет борьбы

Автор Soccer.ru Синклейр отмечает активность питерского клуба в борьбе, которая позволяла питерцам держать игру под контролем.

«Сторонний наблюдатель и не скажет, что большую часть времени мячом распоряжалась "Бенфика". Нет, создается полное ощущение, что это петербуржцы все контролировали. Именно за счет этой резкой и жесткой игры, борьбы.

Тверже ставить ногу, смелее идти в столкновение, рискованнее отдавать пас — и совсем другой ритм игры. Кстати, после перерыва, когда Бруну Лаже понял, что ситуация не меняется, произошел новый слом. Лиссабонцы выпустили Кайо и Винисиуса, перестроив игру. Но надо отдать должное Сергею Семаку, который отреагировал сменой манеры игры — "Зенит" не утратил надежности и концентрации.

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В какой-то степени к переменам подтолкнуло повреждение Игоря Смольникова. Но Семак не стал проводить прямую замену, а сначала выпустил Осорио вместо Смольникова, только потом бросил в бой Вячеслава Караваева вместо Олега Шатова. Примерно к этому моменту наступил наиболее критический отрезок давления перестроившейся "Бенфики".

Лиссабонцы провели серию опасных атак и создали ощущение, что придавливают "Зенит" понемногу. Передергивание игры Семаком позволило не только сбросить эти путы в опасной ситуации при зыбком счете, но и забить второй. А уже при счете 2:0 "Зенит" заиграл снова уверенно и спокойно, устраивая очень острые и интересные контратаки. Одна из них позволила отличиться Сердару Азмуну. Хотя голов могло быть и больше».

Лунёв ошибся, но когда было можно

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что в концовке «Зенит» пропустил необязательный гол.

«А "Бенфика" никак не могла придумать момент, но по такой односторонней игре это было вопросом времени. Очень здорово, что оно так и не наступило. "Зениту" было жизненно необходимо вцепиться в мяч и не отдавать его, что и удалось Барриосу перед шикарным голевым пасом на Караваева. Выходивший на укрепление фланга обороны защитник выполнил свою задачу самым простым способом — один спринт к чужим воротам, и обороняться толком больше не пришлось.

Эмоциональный заряд активировал у игроков "Зенита" остаток сил, Оздоев с Дзюбой и Азмуном оперативно сняли все вопросы по исходу и понеслись за четвёртым. Великая вещь в футболе эпизод: отбери кто-то из двоих португальцев тот мяч у Барриоса, мы могли бы обсуждать игру нашей командой в совершенно других тонах, а не наслаждаться ей. Хотя в эндшпиле "Бенфика" могла смазать впечатление, если бы забила ещё один из своих моментов.

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Удар у де Томаса после перехвата выноса Осорио получился шикарный, но снова дальняя дистанция, видимый момент удара и ближний угол — это уже похоже на болезнь. Утешает только то, что в первом тайме, когда цена ошибки была куда выше, Андрей действовал уверенно и позволил партнёрам сделать игру, прежде чем накосячить».

«Зенит» показал клыки

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов радуется тому, что «Зенит» показал характер в домашнем матче.

«Счастливой называли жеребьевку для "Зенита" и сейчас, в этом группе Лиги чемпионов. "Бенфика", "Лион", "Лейпциг" — почему бы не выйти из такой компании? Постановка вопроса, которая часто играет с болельщиками злую шутку, но уже в первом туре Семак увез ничью из Франции, а во втором — уверенно обыграл "Бенфику". У себя дома, в Петербурге, тренер "Зенита" доказал, что лионский успех — не случайность.

Дома выездная прагматичность ощерилась острыми клыками, и вот мы видим, как бульдог Оздоев заставляет защитника подарить мяч Дзюбе. Как вышедший на замену Караваев после флангового прорыва стреляет четко в соперника — чтобы от того мяч отлетел в ворота. Как Азмун уверенно работает на освободившемся пространстве, потому что "Бенфика" при 0:2 побежала отыгрываться. Дело сделано, впереди — "Лейпциг".

Не хотелось бы все портить, но есть ощущение, что зимой "Зениту" нужно усилить вратарскую позицию. Особенно если команда выйдет в плей-офф. Пока не говорим, какого турнира. Надеемся, Лиги чемпионов. Возможно, это взбодрит Лунева, и тот перестанет так нервничать? В остальном — все отлично». 0