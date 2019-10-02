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    Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан

    «Тоттенхэм» пережил кошмарный вечер на родном стадионе в Лиге чемпионов

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    Серж Гнабри — один из героев матча
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    «Бавария» в Англии разбила «Тоттенхэм» со счетом 7:2 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Автор Squawka Крис Смит рассуждает, каким образом мюнхенцы сумели оформить такой разгром.

    Нойер — ключ к успеху

    В первые 12 минут этого столкновения доминировали «шпоры», в частности Танги Ндомбеле и Сон Хын Мин, которые выглядели реальной угрозой для гостей.

    Ндомбеле был динамичен в центре поля и постоянно выигрывал борьбу за мяч, после чего запускал передачами вперед Сона и Кейна. Оставалось просто дождаться моменты, когда такая тактика принесет результат. Гол Сона стал именно ее следствием на 12-й минуте.

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    • Но с того момента «Бавария» благодаря своему опыту быстро изменила тактику. Игроки мюнхенского клуба не пытались бороться с интенсивным прессингом соперника и не старались навязать борьбу мощным Ндомбеле и Сиссоко. «Бавария» просто привлекла Нойера к игре в поле, что позволило вытягивать «шпор» на себя и открывать свободные зоны для реактивных Комана и Гнабри.

    Чемпион Германии уступал в физической борьбе, но Толиссо и Киммих компенсировали это умными передачами на вингеров. В итоге англичане растерялись и превратились в мальчиков против мужчин. «Бавария» была хищником и загоняла свою добычу в ловушку.

    Ширина и темп

    «Тоттенхэм» не успевал за немцами
    uefa.com

    Как только «Бавария» наконец-то закрепилась и почувствовала себя уверенно, то Нико Ковач дал указание давить на самое слабое место «Тоттенхэма» — защитников.

    Раз за разом фланговые защитники мюнхенцев Павар и Алаба, а затем Киммих — настойчиво подключались в атаку, поддерживая темп Гнабри и Комана.

    Фланги с помощью быстрых передач превосходили защиту «шпор» своей численностью, а также периодически смещали акцент в центр и там вновь превосходили соперника.

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    • В любом случае, конечным результатом стал тот факт, что Дэнни Роуз и Серж Орье были вынуждены оставаться в одиночку с двумя-тремя оппонентами, к чему не были готовы. Оба уступали Коману и Гнабри в скорости, что усугубляло ситуацию.

    Гнабри издевался над Орье, что привело к четырем голам Сержа и ликованию мюнхенской трибуны. Всего «Бавария» забила семь голов!

    Заслуга за будущие ночные кошмары Орье — полностью у Нико Ковача, потому что именно главный тренер подчеркнул слабость фланговых защитников лондонцев. Почему Маурисио Почеттино не предвидел это — большой вопрос.

    Индивидуальный блеск

    Левандовски выиграл дуэль форвардов
    goal.com

    Конечно, даже при самом идеальном плане на игру команде все равно нужен индивидуальный, неординарный блеск от футболистов мирового класса, если такие есть в обойме. Это удалось сделать Йозуа Киммиху и Роберту Левандовски.

    «Бавария» нанесла ответный удар всего через три минуты и 14 секунд после того, как лондонцы повели в счете. Это случилось благодаря потрясающему сольному усилию Киммиха. Сначала он разделался с Яном Вертонгеном, после чего парой движений оставил в нокдауне Ндомбеле. Удар в правый нижний угол Льориса с 25 метров был в стиле опытного форварда, а не защитника.

    Матч во вторник стал дуэлью двух звездных форвардов — Кейна против Левандовски. Можно с уверенностью сказать, что поляк выиграл битву.

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    • Весь первый тайм Роберт выглядел спокойно и не создавал проблем, но после перерыва его было не остановить. Сначала он перебросил мяч над Вертонгеном, сделав из него манекена, а в другом эпизоде непринужденно отправил мяч в левый нижний угол ворот Льориса. У опытнейшего голкипера не было шансов.

    Затем Левандовски замолчал, а в концовке матча оформил дубль после передачи от Коутиньо.

    Стоит похвалить и Мануэля Нойера. Он встал на пути мяча после удара Сона на 19-й минуте, а через семь минут вновь спас «Баварию», когда Ндомбеле оказался сам с мячом в штрафной мюнхенцев.

    Кроме того, 33-летний кипер как в молодые годы полетел за мячом и перевел его на угловой после удара от Кристиана Эриксена, сохранив преимущество немцев в два гола. Надежность в действиях голкипера стала плацдармом для остальных игроков «Баварии», которые чувствовали надежный тыл и спокойно шли в атаку.

    В этом сезоне «Бавария» выглядит очень свежо. Если этот результат не окажется случайностью, у команды Ковача может что-то получиться. 0

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