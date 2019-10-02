Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан

Нойер — ключ к успеху
В первые 12 минут этого столкновения доминировали «шпоры», в частности Танги Ндомбеле и Сон Хын Мин, которые выглядели реальной угрозой для гостей.
Ндомбеле был динамичен в центре поля и постоянно выигрывал борьбу за мяч, после чего запускал передачами вперед Сона и Кейна. Оставалось просто дождаться моменты, когда такая тактика принесет результат. Гол Сона стал именно ее следствием на 12-й минуте.
Но с того момента «Бавария» благодаря своему опыту быстро изменила тактику. Игроки мюнхенского клуба не пытались бороться с интенсивным прессингом соперника и не старались навязать борьбу мощным Ндомбеле и Сиссоко. «Бавария» просто привлекла Нойера к игре в поле, что позволило вытягивать «шпор» на себя и открывать свободные зоны для реактивных Комана и Гнабри.
Чемпион Германии уступал в физической борьбе, но Толиссо и Киммих компенсировали это умными передачами на вингеров. В итоге англичане растерялись и превратились в мальчиков против мужчин. «Бавария» была хищником и загоняла свою добычу в ловушку.
Ширина и темп
Как только «Бавария» наконец-то закрепилась и почувствовала себя уверенно, то Нико Ковач дал указание давить на самое слабое место «Тоттенхэма» — защитников.
Раз за разом фланговые защитники мюнхенцев Павар и Алаба, а затем Киммих — настойчиво подключались в атаку, поддерживая темп Гнабри и Комана.
Фланги с помощью быстрых передач превосходили защиту «шпор» своей численностью, а также периодически смещали акцент в центр и там вновь превосходили соперника.
В любом случае, конечным результатом стал тот факт, что Дэнни Роуз и Серж Орье были вынуждены оставаться в одиночку с двумя-тремя оппонентами, к чему не были готовы. Оба уступали Коману и Гнабри в скорости, что усугубляло ситуацию.
Гнабри издевался над Орье, что привело к четырем голам Сержа и ликованию мюнхенской трибуны. Всего «Бавария» забила семь голов!
Заслуга за будущие ночные кошмары Орье — полностью у Нико Ковача, потому что именно главный тренер подчеркнул слабость фланговых защитников лондонцев. Почему Маурисио Почеттино не предвидел это — большой вопрос.
Индивидуальный блеск
Конечно, даже при самом идеальном плане на игру команде все равно нужен индивидуальный, неординарный блеск от футболистов мирового класса, если такие есть в обойме. Это удалось сделать Йозуа Киммиху и Роберту Левандовски.
«Бавария» нанесла ответный удар всего через три минуты и 14 секунд после того, как лондонцы повели в счете. Это случилось благодаря потрясающему сольному усилию Киммиха. Сначала он разделался с Яном Вертонгеном, после чего парой движений оставил в нокдауне Ндомбеле. Удар в правый нижний угол Льориса с 25 метров был в стиле опытного форварда, а не защитника.
Матч во вторник стал дуэлью двух звездных форвардов — Кейна против Левандовски. Можно с уверенностью сказать, что поляк выиграл битву.
Весь первый тайм Роберт выглядел спокойно и не создавал проблем, но после перерыва его было не остановить. Сначала он перебросил мяч над Вертонгеном, сделав из него манекена, а в другом эпизоде непринужденно отправил мяч в левый нижний угол ворот Льориса. У опытнейшего голкипера не было шансов.
Затем Левандовски замолчал, а в концовке матча оформил дубль после передачи от Коутиньо.
Стоит похвалить и Мануэля Нойера. Он встал на пути мяча после удара Сона на 19-й минуте, а через семь минут вновь спас «Баварию», когда Ндомбеле оказался сам с мячом в штрафной мюнхенцев.
Кроме того, 33-летний кипер как в молодые годы полетел за мячом и перевел его на угловой после удара от Кристиана Эриксена, сохранив преимущество немцев в два гола. Надежность в действиях голкипера стала плацдармом для остальных игроков «Баварии», которые чувствовали надежный тыл и спокойно шли в атаку.
В этом сезоне «Бавария» выглядит очень свежо. Если этот результат не окажется случайностью, у команды Ковача может что-то получиться. 0