Трансферный дайджест. 24-30 сентября

Марио Манджукич

«Ювентус», нападающий, 33 года

В августе «Манчестер Юнайтед» активно вел переговоры по трансферу нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича, но так и не смог переманить его в Англию.

Впрочем, «красные дьяволы» не собираются сдаваться: зимой они планируют вернуться к покупке 33-летнего игрока, пишет Goal.com.

Ожидается, что на усиление состава главный тренер Уле Гуннар Сульшер получит около 150 миллионов фунтов, так что заплатить 9 миллионов, которые просит «старая синьора», не станет большой проблемой.

По данным Corriere dello Sport, сам Манджукич уже успел пожалеть о том, что не принял условий английского клуба и открыт к переговорам.

Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Хосе Кальехон

«Наполи», полузащитник, 32 года

Хосе Кальехон globallookpress.com

Как известно, полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон отклонил первое предложение клуба о продлении контракта, истекающего летом 2020 года.

Почему? Corriere dello Sport считает, что из-за денег. Дело в том, что 32-летний игрок получил заманчивое предложение из Китая, над которым сейчас раздумывает.

Уже немолодой испанец понимает, что его игровая карьера постепенно близится к завершению, поэтому пришло время хорошенько заработать перед уходом на пенсию.

Сможет ли «Наполи» удовлетворить финансовые аппетиты хавбека? В этом мы сомневаемся. Этот клуб лучше сделает ставку на молодежь, которой в составе неаполитанцев хватает.

Сам же Кальехон с таким настроем, скорее всего, доиграет до конца сезона, а затем выберет наиболее выгодное предложение.

Наш прогноз: Китай.

Виллиан

«Челси», полузащитник, 31 год

У полузащитника «Челси» Виллиана контракт с «Челси» тоже рассчитан до конца текущего сезона, а переговоры по новому соглашению, судя по всему, пока далеки от завершения.

Как утверждает Mundo Deportivo, этим положением дел может воспользоваться каталонская «Барселона», которая следит за бразильцем еще со времен Пепа Гвардиолы.

В статье подчеркивается, что «сине-гранатовые» рассматривают Виллиана в качестве запасного варианта, тогда как основным является Фабиан Руис из «Наполи».

Летом следующего года Виллиану исполнится 32 года. Нам кажется, что «Барселоне» целесообразнее приобрести кого-то более молодого в центр поля.

Кроме того, пока не видно предпосылок, по которым бразилец должен покинуть Лондон. Только в том случае, если провалит этот сезон.

Наш прогноз: «Челси».

Рахим Стерлинг

«Манчестер Сити», вингер, 24 года

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг попал в поле зрения сразу двух испанских грандов — «Реала» и «Барселоны».

По данным The Athletic, «сливочные» уже давно рассматривают возможность приобретения англичанина. Летом они даже проводили встречу с его представителями.

В Каталонию же Стерлинга может позвать Хави, если сменит Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны», пишет Daily Mail.

Честно говоря, на сегодняшний день поверить в переезд Рахима в Испанию довольно трудно. Он успешно играет за «Манчестер Сити», с которым не так давно перезаключил контракт на более выгодных условиях.

Более того, в последних интервью Стерлинг допускал, что может сменить клуб, но только через три-четыре года, так что пока будем наслаждаться его игрой на «Этихаде».

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Сандро Тонали

«Брешия», полузащитник, 19 лет

Сандро Тонали globallookpress.com

Gazzetta dello Sport сообщает, что туринский «Ювентус» начал переговоры с «Брешией» по переходу опорного полузащитника Сандро Тонали.

«Брешия» хочет получить за талантливого игрока 25 миллионов евро, но эта сумма вряд ли отпугнет чемпионов Италии, тем более что за хавбеком выстроилась уже целая очередь из грандов.

Дортмундская «Боруссия», «Пари Сен-Жермен», «Фиорентина» и даже «Манчестер Юнайтед» готовы подписать Тонали. «Красные дьяволы» недавно отправили в Италию своего скаута, чтобы тот воочию понаблюдал за игрой молодого итальянца.

Тем не менее, всем этим клубам будет сложно соперничать с «Ювентусом», который является мастером по перехвату талантов у прямых конкурентов по Серии А. Да и сам Тонали почти наверняка выберет Турин, где ему будет значительно проще адаптироваться.

Наш прогноз: «Ювентус».

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси», нападающий, 37 лет

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Златан Ибрагимович в текущем сезоне MLS забил 29 голов, так что не стоит удивляться тому, что в услугах ветерана заинтересованы многие клубы.

Одним из таких стал «Бока Хуниорс», руководство которого якобы одобрило трансфер шведского игрока.

Эта новость распространилась так быстро, что на нее был вынужден отреагировать агент футболиста Мино Райола.

«Я никогда не предлагал Ибрагимовича ни "Бока Хуниорс", ни кому-либо еще. Абсолютно фейковые новости», — написал Райола на своей странице в Twitter.

При этом председатель совета директоров «Бока Хуниорс» Хорхе Анро подтвердил информацию о том, что в его клубе интересуются Златаном.

Хорхе Арно Председатель совета директоров «Бока Хуниорс» Это правда, что Ибрагимович хочет играть за «Боку», и это правда, что мы в состоянии привести его сюда. Клуб находится в очень хорошем положении с финансовой точки зрения. Можем позволить себе такую роскошь. Мы в состоянии потянуть контракт Златана.

Несмотря на столь открытую позицию аргентинского клуба, нам кажется, Ибрагимович не выйдет из зоны комфорта и проведет в MLS еще как минимум один сезон.

Наш прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси».

Федор Чалов

ЦСКА, нападающий, 21 год

Федор Чалов globallookpress.com

Все мы помним историю о том, как прошлым летом «Кристал Пэлас» пытался приобрести нападающего Федора Чалова у ЦСКА.

Лондонцы предлагали за россиянина 23 миллиона фунтов, но «красно-синих» это предложение не устроило, ведь они хотели на пять миллионов больше.

Стороны не смогли договориться, однако футбольный агент Шандор Варга недавно допустил, что следующим летом «стекольщики» вновь попытаются приобрести форварда.

Шандор Варга Футбольный агент Мы обсуждали с Ходжсоном Чалова. Федор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Пэлас» снова сделает предложение.

Пока рано говорить о столь отдаленном будущем, но мы считаем, что через год ситуация сильно не поменяется и Федор продолжит играть за ЦСКА, у которого пока имеются неплохие шансы получить путевку в Лигу чемпионов.

Наш прогноз: ЦСКА. 0