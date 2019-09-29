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    Английский пациент Симеоне. Триппьер провел главное дерби в своей карьере на топ-уровне

    «Атлетико» и «Реал» сыграли в дерби вничью

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    Киран Триппьер
    Киран Триппьер
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    Автор ESPN Грэм Хантер анализирует мадридское дерби, акцентируя внимание на английском защитнике Киране Триппьере.
    После окончания дерби Мадрида Киран Триппьер давал флэш-интервью и с энтузиазмом рассказывал о том, через что только что прошел. Он даже обронил фразу — «лучшее дерби, в котором мне доводилось играть». Северный Лондон? «Тоттенхэм» — «Арсенал»? Да кто они вообще такие.

    Я оптимист и романтик, и, конечно, как и всем остальным мне бы понравилось, если бы после прекрасного удара головой от Карима Бензема мяч оказался в сетке, а Коке сумел замкнуть прострел Кирана Триппьера и огорчить Тибо Куртуа. Все мы любим голы. Однако встреча «Атлетико» и «Реала» вдохновила и без голов.

    Трипьеру понравились напряжение и интенсивность, а также несколько другие задачи, которые ставит испанский футбол по сравнению с матчами АПЛ. Более того (и нас не должно это удивлять, учитывая стремление Триппьера выучить испанский язык по ускоренной программе) — защитник довольно быстро понял влияние вражды двух команд из столицы.

    Толпа восторженно приветствовала автобус с командой «Атлетико», когда он приближался к «Ванда Метрополитано». Конечно же. Яркие фейерверки и фанаты, одержимые страстью к «Атлетико».

    Киран Триппьер
    globallookpress.com

    Но до того, как Триппьер вышел на поле и провел этот матч на пике атлетизма, интеллекта и концентрации, предполагаю, что в душе у него пробежали призраки минувших дней.

    Именно на «Ванда Метрополитано» Триппьер попрощался с «Тоттенхэмом». И поражение в финале Лиги чемпионов было главным разочарованием всей его карьеры, даже большим, чем поражение в полуфинале чемпионата мира со сборной Англии. Добраться до первого финала еврокубков для «шпор» и проиграть его без шансов — это должно быть поистине душераздирающим.

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    • В тот же вечер Триппьер признался, что провел не лучший сезон и должен что-то изменить. Честность в самооценке и болезненное признание в момент, когда большинство игроков «Тоттенхэма» хотело просто скрыться и утопить печаль.

    И вот неожиданно Триппьер вернулся на «Метрополитано» не для того, чтобы дебютировать на этой арене, а для самого масштабного испытания в своей карьере — адаптации к футболу Ла Лиги.

    Честно говоря, хоть он и не был лучшим игроком мадридского дерби, я считаю, что Триппьер выглядел супер. Атлетизм — да, трудолюбие — да. Но также и потрясающее применение футбольного интеллекта. У англичанина получилось не только протестировать оборону соперника, но и прикрыть Эдена Азара на фланге, хотя бельгиец был полон жизненной силы.

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    • Любопытный момент с участием Триппьера произошел в середине первого тайма, когда он открылся на правом фланге, притормозил и в некой театральной манере посмотрел на своих партнеров, словно говоря: «Эй, ребята, я в прекрасном положении... Никто не хочет этим воспользоваться?».

    И капитан Коке сделал пас, а затем со скоростью лазера ворвался в центр штрафной, чтобы получить обратный пас. Тибо Куртуа пришлось вытянуться в полный рост и вытянуть руку а-ля Кларк Кент, чтобы перехватить прострел Триппьера. Сэйв Яна Облака после удара головой от Карима Бензема, возможно, был сэйвом матча. Но и перехват Куртуа был великолепен.

    В этом матче Триппьер не только комфортно чувствовал себя в непривычной для себя одежде, но и полностью наслаждался своей игрой.

    «Атлетико» — «Реал»
    twitter.com/atleti

    Что добавило блеска выступлению Триппьера — так это то,как он отработал против Азара. Неделю назад Эден превосходно отыграл против «Севильи», затем получил отдых в матче против «Осасуны». Зинедин Зидан наверняка рассчитывал на пятизвездочное выступление бельгийца. Вместо этого Триппьер сделал достаточно для того, чтобы экс-игрок «Челси» постепенно ушел в тень, хотя и не провалил матч.

    Триппьер как сам был угрозой на поле, так и не позволял быть угрозой своему прямому сопернику. Диего Симеоне должен быть очень счастлив, хотя его работа с «английским пациентом» еще далеко не окончена.

    Теперь Триппьеру не пришлось покидать «Ванда Метрополитано» с низко опущенной головой и не в форме. Он сделал столь важный шаг в своей карьере, и теперь, несколько месяцев спустя, должен быть уверен, что его статус в Мадриде взлетел.

    Но ставить оценку этому дерби было бы невозможно, не сказав двух важных вещей. Во-первых, настолько же впечатляющий матч, как и Триппьер, провел и Томас Парти. Полузащитник был великолепен — он превзошел Каземиро в центре поля. Активно идущий в прессинг, грамотно идущий в отбор и, что понравилось больше всего — он не только прекрасно пасовал между линиями прессинга соперника, но еще и выполнял свою работу так, что выглядело, как будто он делает это с легкостью. Зачастую он опережал своих соперников на три мысли. Томас провел один из своих лучших матчей за «матрасников».

    «Атлетико» — «Реал»
    twitter.com/realmadrid

    «Реал». Кто-то видел их игру десять дней назад в Париже? Нынешнюю команду не узнать по сравнению с той, которая заставила Зидана жаловаться на то, что игроки «избегали вызовов».

    «Реал» уверенно разобрался с «Севильей» на стадионе, на котором проигрывал в этом столетии чаще, чем на любой другой арене. Затем «сливочные» стильно разобрались с «Осасуной» благодаря двум голам бразильских детей. И теперь они приехали на «Метрополитано» и не просто сыграли вничью с «Атлетико», а, возможно, были той командой, которой больше не повезло набрать лишь одно очко. По моему скромному мнению, «Реал» находится на пути к солидному сезону в Ла Лиге.

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