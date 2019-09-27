Конец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?

В течение долгого времени «шпоры» под руководствомбыли на вершине. Эта команда в едином порыве шла к общей цели ради достижения долгосрочных успехов клуба. Впрочем, в последнее время монолит начал разваливаться, а наиболее серьезный урон ему наносит как раз аргентинец.

Поражение по пенальти в Кубке английской лиги от «Колчестер Юнайтед», который занимает десятое место во Второй лиге, стало настоящим унижением для «Тоттенхэма» — команды, которая еще четыре месяца назад играла в финале Лиги чемпионов. Неудивительно, что этот провал вызвал жесткую критику со стороны Почеттино в адрес футболистов.

Почеттино говорил о «разных повестках дня» в своей команде и необходимости «строить единство» среди «неопределившихся» футболистов. Если бы эта критика была единичным случаем, то ее можно было бы воспринимать как естественную реакцию на поражение от команды из четвертого по силе дивизиона. Впрочем, Почеттино уже несколько месяцев занимается самоуничтожением — с тех самых пор, когда во время подготовки к июньскому финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля» позволил расползтись слухам о своем возможном уходе летом.

Затем во время предсезонного тура по Сингапуру он признался, что, вероятно, ушел бы, если бы «шпоры» выиграли Лигу чемпионов в Мадриде, пожаловался на трансферную политику клуба и жестоко повел себя с полузащитником Кристианом Эриксеном, который потерял место в составе после отказа подписать новый контракт.

Вернитесь на 12 месяцев назад, и вы увидите некоторое сходство в поведении Почеттино и Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Гармония куда-то испарилась, а Почеттино стал все более откровенным в плане конфликтов с руководством клуба и с игроками.

Сражение на двух фронтах никогда не шло на пользу ни одному из тренеров. Это подтвердит тот же Моуринью своей работой в «Юнайтед» и даже в «Челси», где его последний этап завершился в декабре 2016 года после нескольких месяцев скандалов с футболистами. В обоих случаях плохие результаты в конечном итоге стоили португальцу его поста, а воинственный настрой совсем не помогал.

В защиту Почеттино скажем, что он пока не вошел в компанию к Моуринью в плане разрушительных баталий, но первые признаки серьезных проблем уже появляются, и это не сулит ничего хорошего ни ему, ни «шпорам».

Последние результаты подтверждают, что что-то идет не так. Поражение от «Колчестер Юнайтед» было тяжелым, но ведь в Премьер-лиге «Тоттенхэм» тоже проиграл десять матчей в 2019 году — больше, чем кто-либо другой из «большой шестерки». Кроме того, лондонцы не побеждали в гостях с января.

Уже не получается оправдывать все неудачи матчами на «Уэмбли». «Шпоры» с апреля играют на новом стадионе, но возвращение на родную землю мало в чем помогло развить чувство единства. Даже Гарри Кейн, символ возрождающегося «Тоттенхэма», начал сомневаться, что команда движется в правильном направлении. Это заявление он сделал после матча с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов, в котором его команда не удержала преимущество 2:0.

«Мы больше не молоды, нельзя сказать, что нам не хватает опыта. Мы провели много больших матчей, представляя клуб и страну. Я понимаю, почему тренер разочарован, он здесь уже шесть лет, а мы все еще совершаем те же ошибки, что и в его дебютном сезоне», — сказал Кейн.

Ошибки могут быть следствием неправильной работы Почеттино или возникать из-за того, что игроки невнимательно прислушиваются к тренеру. В любом случае данная ситуация плохо отражается на тренере, ведь, каким бы ни было его сообщение, оно не срабатывает.

Похожая история была в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» при Моуринью. Со временем игроки могут отключиться от инструкций своего тренера, и единственный способ выйти из ситуации — менять состав. Тренеры, как правило, не выдерживают и лишаются своих постов, именно поэтому Почеттино начинает быть более критичным и откровенным, потому что хочет как-то вызвать реакцию.

Нет никаких сомнений в том, что Почеттино оказался в трудном положении, и следующие две игры против «Саутгемптона» и «Баварии» могут сыграть решающую роль в его будущем. Ему просто нужно найти способ прервать серию неудач в Премьер-лиге, но ничья с «Олимпиакосом» также вынуждает его играть на победу с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Для наставника «Тоттенхэма» наступили трудные дни, и если он продолжит идти по пути конфронтации и критики, как это делал Моуринью, трудно предвидеть положительный итог. 0