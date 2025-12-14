The Athletic подробно рассказывает о юридической битве между нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе и «Пари Сен-Жермен».

Килиан Мбаппе провел в «Пари Сен-Жермен» семь лет. Это клуб из его родного города. За это время он выиграл шесть титулов Лиги 1 и забил рекордные 256 мячей.

Однако с тех пор отношения между Мбаппе, одним из лучших футболистов мира, и «ПСЖ», действующим чемпионом Европы, разрушились самым грандиозным образом.

Ожесточенный спор, связанный с невыплатой зарплаты и бонусов, привел к тому, что 17 ноября обе стороны предстали перед судом по трудовым спорам в Париже.

Речь идет о колоссальных суммах. Юристы Мбаппе требуют в общей сложности 263 млн евро, в то время как «Пари Сен-Жермен» подал встречный иск, требуя от игрока возмещения ущерба в размере около 440 млн евро.

Ожидается, что решение по этому делу будет озвучено 16 декабря.

Это история о том, как отношения между Мбаппе и «ПСЖ» деградировали до стадии грязной судебной тяжбы.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» 31 августа 2017 года — сначала на правах годичной аренды, а затем оформив полноценный трансфер, который обошелся парижскому клубу в 180 млн евро. Тем же летом «ПСЖ» совершил рекордный трансфер, выкупив у «Барселоны» Неймара за 222 млн евро.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В своем первом сезоне в Париже Мбаппе выиграл требл на внутренней арене, а летом 2018-го помог борной Франции стать победителем чемпионата мира в России.

Летом 2021-го, когда до истечения договора оставался один год, все ждали, что Мбаппе покинет «ПСЖ». К тому моменту он уже отклонил два предложения о продлении контракта. Леонардо, занимавший тогда пост спортивного директора, заявил, что желание Мбаппе уйти кажется «очевидным».

Однако «ПСЖ» отверг два предложения от мадридского «Реала» и вместо продажи Мбаппе добавил еще больше блеска своему звездному составу, переманив из «Барселоны» Лионеля Месси.

В мае 2022 года Мбаппе решил остаться в столице Франции. После подписания нового контракта он совершил круг почета по «Парк де Пренс», подняв вверх футболку с фамилией и цифрами «2025». Но на самом деле сделка представляла собой контракт на два года (до лета 2024-го) с опцией продления еще на один сезон.

В своих юридических документах, предоставленных The Athletic, «ПСЖ» утверждает следующее: если бы Мбаппе решил остаться до 2025 года, он получал бы ту же чистую годовую зарплату в размере 33,3 млн евро и бонус, идентичный выплатам за два предыдущих сезона. Кроме того, ему полагались бы бонус за активацию опции продления в размере 60 млн евро, бонус за лояльность в размере 55 млн евро «грязными» (сумма до вычета налогов и сборов), а также дополнительный бонус в 9,5 млн евро «грязными».

«Я услышал зов родины и столицы», — заявил он тогда в интервью Le Parisien.

Мбаппе также рассказал The New York Times, что остаться в Париже его убеждал лично президент Франции Эмманюэль Макрон.

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе globallookpress.com

В следующей кампании Мбаппе забил 41 гол, завоевав очередной титул чемпиона Франции, но вскоре после этого его отношения с клубом резко испортились.

В своих судебных исках «ПСЖ» заявил, что 12 июня 2023 года клуб получил от Мбаппе письмо, в котором тот информировал, что не желает активировать опцию продления контракта еще на один год. Клуб утверждает, что письмо было датировано задним числом — 15 июля 2022 года, то есть всего через два месяца после подписания нового контракта.

В заявлении клуба, переданном The Athletic, «ПСЖ» назвал это доказательством того, что Мбаппе «поступил нелояльно, скрывая в течение почти 11 месяцев свое решение не продлевать контракт, тем самым лишив клуб какой-либо возможности организовать трансфер».

На слушаниях 17 ноября Дельфин Верхейден, адвокат Мбаппе, заявила, что письмо было отправлено в интересах прозрачности, чтобы четко обозначить, что он не собирается продлевать соглашение. Юридическая команда Мбаппе отказалась комментировать эту ситуацию.

Тогда же, летом 2023-го, Мбаппе отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то что «ПСЖ» разрешил им вести переговоры после предложения в 300 млн евро. Килиан хотел только в мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Стремясь избежать потери Мбаппе бесплатно следующим летом, клуб выставил его на трансфер и исключил из предсезонного турне по Японии. Мбаппе также не попал в заявку на матч открытия сезона против «Лорьяна» (0:0) 12 августа.

На следующий день «ПСЖ» объявил, что стороны достигли соглашения.

«ПСЖ» утверждает, что инициатором соглашения выступил Мбаппе, отправивший соответствующее письмо 11 августа. По версии клуба, Мбаппе предложил сократить причитающиеся ему бонусы за сезон 2023/24 (на 55 млн евро до вычета налогов) в обмен на возвращение в основной состав «ПСЖ». Отложенная выплата полагалась ему только в том случае, если он останется в клубе — при уходе свободным агентом в 2024 году он терял эти деньги.

На следующий день состоялась встреча, и, по словам представителей «ПСЖ», 13 августа стороны ударили по рукам.

Согласно позиции «ПСЖ», сделка предусматривала два сценария.

Первый: Мбаппе продлевает контракт на сезон 2024/25, что позволяет клубу получить за его трансфер 180 млн евро.

Второй: если он решает не продлевать контракт, то отказывается от различных финансовых выплат, чтобы компенсировать клубу свой уход свободным агентом летом 2024 года. В своем заявлении «ПСЖ» подчеркнул, что это было сделано «для сохранения финансовой стабильности клуба после исключительных инвестиций».

Однако Тома Клей, один из адвокатов Мбаппе, на пресс-конференции 10 апреля 2025 года заявил, что версия о достижении какого-либо соглашения между «ПСЖ» и Мбаппе в августе 2023 года — это «сказки».

«Клуб не выше закона, и закон на стороне игрока», — добавил Клей.

«ПСЖ» в своих юридических документах ссылается на публичные заявления игрока, которые, по их мнению, указывали на то, что в начале январского трансферного окна 2024 года (уже после возвращения в состав) он всё еще рассматривал возможность продления контракта.

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Например, после победы «ПСЖ» над «Тулузой» (2:0) в финале Суперкубка Франции в том месяце, Мбаппе сказал журналистам в микст-зоне, что все еще размышляет

«Я еще не принял решение. Но благодаря летнему соглашению, которое я заключил с президентом, независимо от моего выбора, нам удалось защитить все стороны и сохранить спокойствие клуба перед грядущими вызовами, что остается самым важным», — сказал он 3 января.

Январское окно закрылось, а будущее Мбаппе по-прежнему оставалось туманным.

Три дня спустя «ПСЖ» заявил, что направил письмо юристам Мбаппе, уведомив их о применении второго варианта соглашения от 13 августа.

Согласно их аргументам, это означало отказ в выплате Мбаппе его подписного бонуса в размере 36,6 млн евро («грязными»), который должен был быть выплачен в конце февраля 2024 года, а также приостановку зарплатных выплат с апреля 2024 года (на общую сумму 17,25 млн евро) вплоть до окончания контракта 30 июня 2024 года.

В ответ юридическая команда Мбаппе 31 мая направила «ПСЖ» письмо с требованием выплатить нападающему всё, что, по их мнению, ему причиталось.

С точки зрения «ПСЖ», это шло вразрез с «джентльменским соглашением», которое они заключили «добросовестно» на той встрече 13 августа, о чем они напомнили Мбаппе в письме от 10 июня.

Юристы Мбаппе стоят на своем: никаких доказательств существования какого-либо соглашения предоставлено не было. Они добавили, что если бы такое соглашение действительно было, оно потребовало бы официального внесения поправок в контракт.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

18 июня адвокаты Мбаппе снова направили клубу официальное уведомление с требованием выплатить суммы, на которые, по их утверждению, имел право капитан сборной Франции.

В итоге Мбаппе покинул «ПСЖ» на правах свободного агента после истечения контракта и присоединился к «Реалу».

Верхейден, адвокат Мбаппе, заявила, что нападающий является «настоящей жертвой» в этом споре.

Она добавила, что «ПСЖ» «наконец поймет, что по французским законам контракты должны соблюдаться, а долги должны быть выплачены».

Юридическая команда Мбаппе сообщила, что он, как и любой наемный работник, добивается исполнения закона.

Они пояснили, что слушание 17 ноября было сосредоточено в первую очередь на той части иска, которая касалась невыплаты зарплаты и бонусов за апрель, май и июнь 2024 года. По их словам, «ПСЖ» задолжал Мбаппе около 55 млн евро «грязными» (до вычета налогов), включая бонусы и зарплату за эти три месяца, плюс некоторые надбавки, предусмотренные контрактом. В общей сложности сумма достигает 60,9 млн евро.

10 апреля этого года Мбаппе добился судебного ордера на заморозку счетов «ПСЖ». Это произошло после пресс-конференции адвокатов игрока, на которой они заявили: «Решение принято, на этот раз мы переходим в атаку».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Однако месяц спустя «ПСЖ» успешно оспорил это решение и добился разморозки счетов. В ноябре Мбаппе подал апелляцию, но на этой неделе суд отклонил его иск и обязал выплатить судебные издержки, а также компенсацию «ПСЖ» в размере трех тысяч евро.

Представители Мбаппе заявили, что, несмотря на публичные заявления, клуб так и не предоставил никаких доказательств существования соглашения об отказе от выплат.

Источник, хорошо знакомый с делом, но пожелавший остаться анонимным, сообщил The Athletic, что «ПСЖ» признает отсутствие официально подписанного документа, но настаивает на том, что договоренность была. По словам источника, клуб хотел занять твердую позицию, чтобы создать прецедент и гарантировать, что подобное больше не повторится.

Он добавил, что это дело — пример того, как «новый ПСЖ» выступает против своего прошлого, в котором у игроков было слишком много власти.

Представители Мбаппе также сообщили, что его срочный контракт юридически должен считаться бессрочным, что автоматически давало бы ему право на такие вещи, как оплата периода уведомления об увольнении и установленная законом компенсация за сокращение.

В ответ «ПСЖ» заявил, что «просьба переквалифицировать его контракт в бессрочный…полностью лишена законных оснований».

В общей сложности юристы Мбаппе требуют от «ПСЖ» 263 млн евро.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Он также выдвигает претензии по невыплаченным бонусам, задолженности по зарплате, «этическим бонусам», скрытой занятости (незадекларированной работе), моральному преследованию (харассменту), незаконному увольнению и нарушениям техники безопасности.

В своем заявлении «ПСЖ» подчеркнул, что «отвергает все обвинения в преследовании или давлении». Клуб также указал на то, что в сезоне 2023/24 Мбаппе принял участие более чем в 90% матчей.

Тем временем «ПСЖ» подал встречные иски против Мбаппе на общую сумму около 440 млн евро. Клуб требует возмещения ущерба, в основном связанного с финансовыми потерями из-за предполагаемых нарушений контракта и упущенной возможностью заработать на продаже игрока.

Впервые за 30 лет моей профессиональной практики я вижу, чтобы работодатель требовал сумму, почти вдвое превышающую требования работника. Это абсолютно космические цифры. Фредерик Кассеро Адвокатов Мбаппе

В своем заявлении «ПСЖ» отметил, что добивается «признания значительного ущерба, понесенного клубом в результате серьезных нарушений Мбаппе его юридически обязательных контрактных обязательств, а также самых базовых принципов добросовестности и лояльности».

Они добавили, что Мбаппе «непрерывно атаковал клуб при любой возможности, что создало ситуацию, прискорбную как для самого игрока, так и для французского футбола в целом».

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Далее в заявлении говорится, что это «вопрос добросовестности, честности, отстаивания ценностей и уважения к парижскому институту и его болельщикам. В то же время "Пари Сен-Жермен" продолжает развивать успех самого удачного сезона в своей истории, опираясь на солидарность, упорный труд, командный дух и приоритет клуба над любой отдельной личностью».

Решение по этому делу ожидается 16 декабря, хотя у любой из сторон останется право оспорить его в Апелляционном суде Парижа.

Параллельно с этим основным юридическим спором тянется еще один, касающийся решения Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

В сентябре 2024 года LFP обязала «ПСЖ» выплатить Мбаппе 55 млн евро, на которые он, как утверждалось, имел право. Месяц спустя это решение было подтверждено апелляционным комитетом Лиги. Однако «ПСЖ» оспорил этот вердикт и вместо выплаты подал иск против самой LFP в парижский суд, аргументируя это тем, что Лига не обладала полномочиями решать этот вопрос, поскольку дело уже рассматривалось в гражданском суде.

Прогнозы и ставки на футбол

Вслед за этим и LFP, и Федерация футбола Франции (FFF) заявили, что больше не могут выступать арбитрами в этом споре, оставив его на усмотрение судебной системы.

Предварительное слушание по этому вопросу теперь назначено на 23 февраля 2026 года.

Это означает, что грохот этой затяжной битвы будет слышен еще очень долго.