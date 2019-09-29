Крыховяк и VAR помогли «Локомотиву» вернуть чемпионскую интригу

Московский «Локомотив» переиграл «Зенит» (1:0) в центральном матче 11-го тура чемпионата России. В первом тайме Федор Смолов забил после передачи Жоау Мариу, однако арбитр Михаил Вилков отменил гол после использования системы VAR. Во втором тайме польский легионер железнодорожников Гжегож Крыховяк дальним ударом поразил ворота Андрея Лунева. В добавленное время «Зенит» пошел на штурм ворот Гилерме, подключив в атаку и голкипера Лунева. На последних секундах Роберт Мак сравнял счет, но Вилков воспользовался системой VAR и отменил взятие ворот.

«Локо» не дождался Миранчука

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд на «Дерби двух столиц».

«Скажем, "Зенит" нынче трудно представить без Вильмара Барриоса в опорной зоне и Дугласа Сантоса на левом фланге обороны, причем бывают эпизоды, когда второй становится напарником первого в центре полузащиты. А на правом краю оборонительной линии у Игоря Смольникова отныне появился серьезный конкурент в лице Вячеслава Караваева.

Перемены в "основе" сине-бело-голубых могли быть еще более значительными, если бы не успел восстановиться после травмы другой герой суперкубкового поединка Сердар Азмун. Иранец, как известно, получил повреждение в стартовом матче "Зенита" в Лиге чемпионов против "Лиона", но за полторы недели успел выздороветь и к важнейшей битве с "Локомотивом" вновь оказался в числе 11 основных игроков.

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А вот красно-зеленые так и не дождались подкрепления в лице Алексея Миранчука, хотя его возвращение на поле анонсировалось как раз во встрече с "Зенитом". Брата не оказалось даже в заявке на игру, и Юрию Семину пришлось использовать в точности тех же игроков и ту же схему — с Серкейрой Мурило в роли "самого опорного" из тройки центральных полузащитников. Хотя в Суперкубке молодой бразилец, как известно, с листа неплохо сыграл в центре обороны».

Незасчитаный гол Смолова

Автор Sport24 Данила Игнатов признает, что первый тайм не изобиловал опасными моментами.

«Пожалуй, самый опасный момент тайма создал как раз Оздоев. Точнее, на нем — Мага упал после того, как в него влетел Рыбусь на краю штрафной "Локомотива". VAR в Черкизово работал, но судья Вилков даже не стал смотреть в телевизор.

После этого "Локо" в целом был опаснее — хоть меньше владел мячом, но создавал больше моментов. В основном из-за ошибок соперника: обрезались и Дриусси с Азмуном, и даже надежный Ракицкий.

Лучший в команде Семина — Жоау Мариу. В середине тайма он обыгрался со Смоловым, казалось, в неудачную стенку, но все равно подобрал мяч на линии штрафной и пробил мощно в перекладину. А через несколько минут снова навесил на Федора, тот выпрыгнул выше Лунева, который неудачно сыграл на выходе, и забил.

Календарь и таблица РПЛ

На этот раз Вилкову подсказали, что до этого португалец сфолил на Дриусси. Хотя сам судья был в метре от эпизода и сам показал футболисту "Зенита" подниматься. На повторе все-таки видно: Мариу действительно задел оппонента коленом».

Крыховяк забивает снова

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев не впечатлен игрой питерского клуба в выездном матче, зато впечатлен очередным забитым мячом польского легионера «Локо».

«На фоне хозяев "Зенит" выглядел каким-то тяжелым. Разве что Дзюба выглядел хорошо: и атаки разгонял, и на острие открывался. Артем в итоге оказался ближе других к голу, когда Жирков здорово прошел по своему флангу и навесил на форварда — мяч прилетел в руки Гильерме.

Поэтому когда "Локомотив" сразу после перерыва все-таки открыл счет, это не выглядело чем-то удивительным. Пожалуй, лучший игрок РПЛ на старте сезона Крыховяк бахнул из-за пределов штрафной так сильно и точно, что Лунев дотянуться до мяча не смог.

Вопросов по этому голу у Вилкова или ВАР быть не могло. Но Семин на радостях побежал в сторону монитора и начал разводить пальцы в стороны, мол, смотрите повтор. А что? Я бы посмотрел: удар у Крыховяка получился на загляденье.

Засчитанный мяч на какое-то время разбудил "Зенит". Несколько атак гости провели, но вместо ответного гола могли пропустить сами. Жемалетдинов во время контратаки пытался вывести один на один Смолова, Иванович лишь в последний момент этому помешал».

Лунев — лажал, Крыховяк — рвал и метал

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов винит в пропущенном мяче голкипера «Зенита» и заслуженно нахваливает польского полузащитника «Локомотива».

«Лунёв, проваливший игру за Суперкубок, снова лажал против "Локомотива". В случае с не засчитанным голом Смолова вратарь ошибся на выходе. Уже во втором тайме — не справился с дальним выстрелом.

"Зениту" нужно было форсировать, но дефицит идей и средств мешал организации давления в штрафной Гильерме. Ничего нового питерская команда не предлагала или не могла предложить.

И снова от центрального матча тура повеяло тоской. Комментаторам приходилось заводиться (хотя на матче работал Георгий Черданцев, который заведён перманентно) даже на самых дежурных моментах, а до Артёма дошёл только один кросс — и Дзюба переправил сильно выше.

Следить с интересом можно было разве что за Крыховяком. Озверевший полузащитник собирал нарушения и жёлтые, разрушал, рвался в контратаки и всеми силами пытался завести других игроков на такие же подвиги. С последним получалось не очень. Поддерживал партнёра в плане активности разве что Жоао Марио. В остальном игроки "Локомотива" выглядели достойно, но действовали по счету и старались не брать на себя лишнего».

Финальный навал против ВАРа

Автор «Спорта День за Днем» Константин Алексеев сетует на плохую игру «Зенита» и на отсутствие удачи, из-за которого не был засчитан гол питерцев в компенсированное время.

«Поляк, на мой взгляд, лучший игрок всей РПЛ в этом сезоне, он тащит "Локомотив". Интересно, что "железнодорожники" практически не заметили потери братьев Миранчук. Скажу больше: без них команда пока играет даже лучше. На позиции "опорника" нашел себя Мурило, развязав руки Крыховяку с Бариновым. При этом "джокер" Жоау Мариу стал вишенкой на торте.

А что же "Зенит"? Да, можно сетовать на неназначенный пенальти. Но что еще? Удары по воротам-то наперечет, а уж голевых моментов вообще было днем с огнем не сыскать. Растворился на поле Азмун, не попал в игру Кузяев, неточно в перспективных позициях простреливал Дуглас, лишь руками разводил одинокий Дзюба, оставшийся на голодном пайке.

Мог принести успех только финальный навал, когда в чужую штрафную пошел Лунев. Голкипер сделал навес, в сутолоке мяч отскочил к Маку, тот отправил его в сетку. Ничья? Нет, и здесь VAR отменил взятие ворот — Сутормин подыграл себе рукой.

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Этот бой в Черкизово команда Сергея Семака проиграла. Но битва продолжается. И после победы "Локомотива" она будет только интереснее».

Семин обыграл Семака в свою игру

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что наставник «Зенита» решил сыграть в несвойственный его команде футбол, за что в итоге и поплатился.

«Два с половиной месяца назад, в игре за Суперкубкок России, "Локомотив" с "Зенитом" выдали яркий спектакль с пятью голами и уймой красивых моментов. Но то уже давно, да еще и в полуофициальном, по сути, матче, первом после очень коротких летних сборов. Тогда можно было и повеселиться, и встреча задала настроение на старте сезона — мы уже начали говорить, что РПЛ больше не лига "автобусов", хотя постепенно все возвращается на круги своя.

И сейчас Семин переиграл Сергея Семака и его "Зенит" совсем в другом стиле — осторожно-закрытом. Том самом, в котором был непревзойден двадцать лет назад, беря с "Локомотивом" первые трофеи.

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Напрасно Семак решил сыграть именно так — по сути, на чужой территории. Потому что "Зенит" был сверхосторожен: пара Барриос — Дуглас Сантос в центре поля при поддержке Оздоева, практически не подключающийся вперед Караваев, при том что он любит и умеет это делать. Показательно, что это и сгубило гостей в моменте с голом Крыховяка.

Питерцы всемером слишком вжались в свою штрафную, хотя ситуация этого не требовала, и Барриос просто не успел выдернуться вперед и накрыть удар поляка. Действуй "Зенит" смелее — возможно, все сложилось бы иначе — и в этом эпизоде, и в матче в целом».

Неназначенный пенальти

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает поворотным моментом матча неназначенный в ворота «Локомотива» на первых минутах пенальти.

«И тем не менее, все могло пойти совершенно по-иному сценарию. "Зенит" заработал стопроцентный пенальти уже на первой минуте, когда проигравший позицию Крыховяк сфолил на Магомеде Оздоеве. Уму непостижимо, почему рефери Михаил Вилков, часто прибегавший к помощи VAR, на сей раз этого не сделал.

Почему ему не подсказали ассистенты? Поведи "Зенит" в самом начале встречи, Семину пришлось бы радикально перестраивать весь свой план на игру с первых же ее мгновений. Ну а, без пенальти вышло, что Палыч тактически своего молодого визави переиграл. Уступить мэтру не зазорно.

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И еще одно обстоятельство нужно отметить, как я уже говорил, на перспективу. Когда в первом тайме забивал Федор Смолов, Андрей Лунев ошибся на выходе в излюбленном, можно уже сказать, фирменном стиле. Взятие ворот не засчитали, но осадочек остался. Тем более, что и победный удар Крыховяка можно было парировать, но петербургский голкипер запоздал с броском».

«Локомотив» победил по делу

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает победу «Локомотива» над «Зенитом» абсолютно заслуженной.

«У Сёмина получается настроить команду — победа над "Байером", конечно же, помогла его подопечным поверить в себя. А Семаку в очередной раз не хватило тактической изящности — не первый и не пятый раз, а "Зениту" — людей с последним пасом. Ассисты Дзюбы не являются доказательством поставленной игры.

Поэтому петербуржцы второй раз проиграли "Локомотиву". В этот раз москвичи обошлись без Алексея Миранчука, а "Зениту" не хватило свежего подхода в атаке. Их гол отменили по правилам, Дриусси и Азмун в плохой форме, Малкома нет. Не оправдания, но намек, что есть над чем работать.

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У "Локомотива", как показал матч, команда более зрелая, пускай в гости приехал целый чемпион России. Зато теперь интрига в борьбе за первое место точно будет — самый смачный итог поединка, в котором "железнодорожники" по делу обыграли петербуржцев, в целом сыграв лучше.

Тактически очень сильный матч от Сёмина и его команды с одной персональной ошибкой в защите в конце, но и этот промах на результат не повлиял, как и решение Вилкова отменить гол Смолова. Пожалуй, получили именно тот результат, на который выводила игра в футбол — всегда приятно, когда совпадают работа команд и итог напряженного поединка». 0