На пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике

Приставка и мороженое

Санчо живет в современном доме с видом на озеро на окраине Дортмунда. Он водит белый «Мерседес», но делает это довольно редко. Он идет на тренировку пешком — путь займет всего пять минут. Если будет жарко, он купит себе мороженое. А после тренировки вернется в свой дом.

Там Джейдон сядет играть в FIFA или Fortnite и будет ждать, пока его личный повар приготовит ужит. Кажется, что это настолько скучная и умышленно закрытая жизнь, что все это не так важно. Но это имеет значение. Ему все еще 19 лет, а Санчо уже стал громким событием для «Боруссии» в прошлом году.

«Это исключительный талант», — отметил Юрген Клопп, когда его «Ливерпуль» уступил дортмундцам в июльском товарищеском матче. Сегодня Санчо является лучшим футболистом мира, который родился в 21-м веке. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро. Многие тренеры отмечали, что англичанин может стать одним из самых ярких игроков в Европе.

«Я наблюдал за его прогрессом с тех пор, как приехал сюда. Он усердно работает и забивает голы. Если он продолжит в том же духе, то станет главной звездой своего поколения», — отметил партнер Санчо по команде Аксель Витсель.

Дортмунд? Рабочий город в Рурской долине, немецкая версия Питтсбурга. Вряд ли это направление могло бы привлечь любого молодого англичанина. Но для карьеры Санчо это был важный вызов, потому что Дортмунд — не Манчестер или другой крупный город на родине.

Санчо не хотел ждать

Санчо не видел быстрой перспективы в «Сити» globallookpress.com

Три лета назад Санчо отказался от возможности совершить тур по Северной Америке с «Манчестер Сити», находясь еще в молодежной команде. Клуб видел в нем игрока первой команды в будущем. Санчо уже тогда считал, что в 17 лет готов выступать в основе: «Я выступал за молодежный состав и постоянно чуствовал, что пришло время искать новый вызов».

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», хотел двигаться медленно в работе с Санчо. Он предложил парню проверить свои навыки на тренировках с основой. «Когда ты сталкиваешься с Уокером, Менди и Компани, то можешь оценить свой уровень и возможности дриблинга, понимая, что можно ждать при встрече с другими защитниками АПЛ. Это и есть следующий шаг», — отметил тогда Пеп.

Звучало разумно, но Санчо просто не хотел ждать. Важно отметить, что он и не должен был, ведь появилась «Боруссия». В последнее десятилетие дортмундцы настойчиво преследуют перспективных подростков, среди которых был и Кристиан Пулишич. Немецкий клуб был готов предоставить эту возможность и Санчо, ведь там сразу увидели, насколько он хорош.

Премьер-лига считается лучшей в футболе. Будущие звезды должны приезжать в Англию, чтобы заработать славу, а не покидать чемпионат. Санчо не стал любой ценой стремиться играть у Гвардиолы, одного из лучших менеджеров мира, а решил покинуть клуб, не начиная в «Сити» свою взрослую карьеру.

Дортмунд не намного дальше от Южного Лондона, чем Манчестер. Но это другая страна и другой футбольный мир. «Переезд в Бундеслигу был очень смелым шагом. Не каждый сделал бы это», — отметил талант «Арсенала» и друг детства Санчо Рейсс Нельсон.

Санчо никогда не играл на взрослом уровне, он не знал немецкий язык и у него не было друзей в Дортмунде. Он стал первым англичанином в истории клуба. Его не столько критиковали, сколько жалели. «Когда я покинул Манчестер, то было много людей, которые сомневались во мне. Говорили, что я слишком рано уехал из Англии и перешел в большой клуб, где мало шансов заиграть. Что англичане редко добивались успеха в Германии», — отметил Санчо.

Но Джейдон знал, что готов к новому испытанию.

Четыре часа дороги ради двух часов тренировки

Санчо начинал в «Уотфорде» The Sun

Станция метро Кеннингтон накрыта металлическим куполом, который мог выглядеть довольно величественно 60-70 лет назад. Но рухнувший бетон и ряд обитателей в грязной одежде возле входа наводятна другие мысли.

Это Кеннингтон, который находится в лондонском районе Саутуорк. Это место, где вырос Санчо, район, в котором много бедных людей. Тем не менее, данная местность начала облагораживаться, потому что людам было необходимо жилье недалеко от центра Лондона.

До 12 лет Санчо жил со своей матерью и сестрой в квартире дома из красного кирпича, который государство построило еще в 1921 году. В начальной школе будущий футболист возвращался домой к трем часам дня, обедал и быстро делал домашнее задание. Затем за ним заезжал отец и они отправлялись в академию «Уотфорда» — дорога туда занимала порядка двух часов.

Если ехать на метро, то сэкономишь какие-то минуты, не более того. Таким образом, только в шесть вечера он добился до базы, тренировался, а затем к ночи возвращался домой. «Это занимало много-много времени», — признался потом Джейдон.

Два часа туда, два часа назад — все ради двух часов тренировок с молодежной командой «Уотфорда». Отец футболиста Шон был сыном гайанского отца и ямайской матери, он всю жизнь провел в Кеннингтоне, но так и не женился на матери Джейдона. Он использовал футбол, чтобы оставаться на связи с сыном.

Время от времени Шон с сыном ходили на матчи «Челси» или «Арсенала», но в основном Джейдон людил играть сам. Отец поощрял это понимая, что футбол бережет ребенка от неприятностей на улице.

Уличный футбол — в крови Санчо

В «клетах» Лондона играют самые талантливые The Sun

После того, как навыки Джейдона начали привлекать внимание, Шон начал думать о футболе как о билете своего сына в лучшую жизнь. «Если бы не футбол, я не знаю, по какому пути он мог бы пойти. Я стараюсь быть оптимистом, но никто этого не знает», — отметил Санчо-старший.

Вскоре Джейдону предложили место в академии «Уотфорда». «Мы считали это следующим шагом. Я часто думал об этом. Оставалось пройти сделать это», — говорил Шон. Тогда Джейдону было восемь лет. В академии не было общежития для таких молодых ребят, а ежедневные поездки из Кеннингтона — это слишком сложно. Было решено, что Санчо будет посещать академию три раза в неделю.

В остальные дни Санчо работал над собой самостоятельно. Он посещал футбольные «клетки» — эталон уличного футбола в Европе. Игры там всегда сырые, неструктурированные и часто опасные. Там нет положения вне игры. «Тебе разрешено делать что угодно. Там нет никаких правил», — вспоминал Джейдон.

В «клетках» Южного Лондона всегда было больше талантливых игроков, чем где-либо еще в Европе. Многие прошли через это. Вильфрид Заа из «Кристал Пэлас» рос таким образом. Джо Гомес из «Ливерпуля», Тэмми Абрахам из «Челси» и другие.

«Ты приходишь домой из школы и можешь даже не переодеваться. В "клетке" у тебя есть мяч и ты узнаешь, на что способен. Затем едешь в академию и несешь с собой эти грубые уличные навыки», — рассказал друг Санчо Рейсс Нельсон.

Одна из игровых площадок расположена рядом с домом, где жил Санчо. Поле — крошечное, не больше баскетбольной площадки. Здесь сложно играть даже 5 на 5. Дриблин имеет гораздо большее значение, чем умные передачи. Санчо известен своей скоростью, но в «клетке» она была не нужна. Здесь главное — быстро реагировать.

Таким образом, Санчо получал лучшее из двух разных миров. Он оттачивал финты на грубом асфальтобетоне и повторял их еще более эффективно в академии. В то же время тренировки «Уотфорда» также приносили пользу и обучали его думать на поле, отдавая правильные передачи. По такой схеме Санчо и стал полноценным игроком.

«Боруссия» зарабатывает на топ-клубах, «Боруссия» сражается с топ-клубами

Санчо — очередная ставка «Боруссии», которая сыграла bvb.de

Спустя четыре года, когда Джейдону исполнилось 12 лет, клуб предложил оплатить его обучение в элитной школе-интернате рядом с клубной академией. Многие из студентов там были сыновьями миллионеров. Это была совсем другая культура. Санчо привез с собой свой уличный футбол, но были и менее приятные моменты дворовых отношений. «Мое отношение к делу было не из лучших. Однажды я попал в беду и был задержан полицией. Один из тренеров академии сразу сказал мне, что я должен выбрать путь. Добро или зло», — вспомнил Санчо.

В игровом плане Джейдон уже тогда напоминал себя сегодняшнего. «Некоторые считали, что я — бразилец. Понимаю их мысли. Английские игроки обычно не действуют в такой манере», — отметил Санчо.

Когда вингеру исполнилось 14 лет, «Манчестер Сити» сделал предложение. Тот переход стал самым сложным в жизни футболиста. Правда позже Санчо отметил, что справился с этим очень хорошо.

К 17 годам Пулишич попал в первую команду «Боруссии». Когда Марио Гетце было 17, он играл каждую неделю в основе. Усману Дембеле исполнилось 19, когда он переехал в Дортмунд. Необузданная команда Юргена Клоппа начала 2010-х имела средний возраст 22 года. Спортивный директор клуба Михаэль Цорк просто захотел, чтобы Санчо стал следующим в череде талантов.

«Парни знают, что мы не боимся доверять молодым игрокам. Я им говорю прямо, что они будут играть и не против любителей в Кубке Германии, а против "Шальке", "Баварии" и в Лиге чемпионов», — отметил Цорк.

В 2005-м году «Боруссия» была близка к банкротству, но клуб спасли кредиты и реструктуризация. С тех пор в Дортмунде действовали очень осторожно в плане трат. Домашней раздевалке не хватает роскоши топ-клубов. Игроки даже не имеют шкафчиков для верхней одежды. Деревянная скамейка — вместо персональных стульев. Даже фены возле зеркал напоминают технику 70-х годов прошлого века.

Даже с одним из крупнейших стадионов в Европе, заработок клуба далеко от топ-клубов мира. Его фанаты не смогли бы платить за билеты те деньги, которые требуют другие участники Лиги чемпионов. Порядка 30 тысяч мест арены стоят менее 20 евро. Даже самые дорогие места обойдутся максимум в 60 евро.

Как и многие маленькие клубы, «Боруссия» генерирует доход, продавая футболистов гигантам футбола. Разница в том, что дортмундцы еще и пытаются с ними конкурировать. Для этого Цорк прочесывает мир в поиске молодых талантов. Сегодня выпускники системы «Боруссии» зажигают во всех точках Европы: Роберт Левандовски в «Баварии», Пьер-Эмерик Обамеянг в «Арсенале», Илкай Гюндоган в составе «Ман Сити», Усман Дембеле в «Барселоне», Кристиан Пулишич в «Челси» и другие. Клопп вывел многих из этих игроков в финал Лиги чемпионов в 2013 году.

Кто же отказывает «горожанам»?

Санчо пожертвовал сотрудничеством с Гвардиолой Sky Sports

Санчо избавился от тоски по дому и начал расти в молодежных командах «Ман Сити». Летом 2017 года директор «горожан» Чики Бегиристайн предложил вингеру профессиональный контракт и не сомневался, что сделка состоится. Кто же отказывает «горожанам»?

Но Санчо сомневался. У Гвардиолы была обойма знаменитых форвардов — Рахим Стерлинг, Лерой Сане, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Молодой игрок просто не видел для себя возможности.

Пока Дортмунд следил за Санчо, Санчо наблюдал за Дортмундом. Он видел, что Пулишич играет регулярно. Он знал, что Дортмунд ярко показывает себя в Европе почти каждый сезон. «Я думал об этом как о возможности показать миру, на что я способен. Я просто должен был уехать, чтобы играть в футбол», — отметил Санчо.

Сделка, которую согласовали клубы, предусматривала плату в размере 7 миллионов евро и еще 15% прибыли для «Сити» от следующей продажи футболиста, а также опция приоритетного права выкупа. «Боруссия» дала Санчо седьмой номер, который носил Дембеле, чем удивила новичка и придала ему уверенности.

В 17 лет Санчо начал семь матчей в старте и еще пять раз выходил на замену. Он забил свой первый гол «Байеру» на выезде 21 апреля прошлого года. Прогресс вингера был настолько быстро, что сложно осознать — с тех пор прошло всего 18 месяцев. В прошлом году он забил еще 12 голов и отдал 14 ассистов, чем помог команде стать второй в Бундеслиге.

«Боруссия» играет в свободном стиле, что позволяет Санчо показывать свои творческие способности. «Санчо может играть в короткий пас, может играть в длинный, может — в одно касание. Он может вести мяч на ворота сам, а может вывести на удар партнера. Он дестабилизирует защиту другой команды», — отметил наставник дортмундцев Люсьен Фавр.

Санчо все еще учится, как и любой другой юноша. Он допускает ошибки, но болельщики прощают ему это. В Манчестере такого бы не было. Там сильное давление, в том числе со стороны СМИ. В Германии все проще.

Еще одно преимущество — Дортмунд не является ночным городом. Это не Лас-Вегас, не Берлин и не Лондон. Молодые игроки сосредоточены только на футболе. Если Санчо возвращается домой и играет на приставке — это полностью устраивает клуб.

Конечно, в итоге Санчо захочет большего — как на поле, так и за его пределами. Левандовски уехал в Мюнхен. Гетце тоже, хоть потом и вернулся. Обамеянг и Гюндоган отправились в АПЛ, Дембеле — в «Барселону». Их заменили парни вроде Пулишича и Санчо. Первый уже перешел в «Челси», а немцы заработали 73 миллиона долларов. Его место в «Боруссии» имеет все шансы занять Джио Рейна, который скоро отметит 17-летие.

Роскошный контракт, который не будет отработан до конца

Санчо уже закрепился в сборной Англии Sky Sports

Санчо тоже скоро уйдет. Это почти случилось прошлым летом, когда трансфер пытался организовать «Манчестер Юнайтед». Но Цорк уже сказал Джейдону, что его время пока не пришло. В августе игрок заключил новую сделку до 2022 года и теперь будет зарабатывать более 200 тысяч евро в неделю. Тем не менее, этот сезон в Бундеслиге почти наверняка станет для него последним.

Также Санчо стал единственным игроком сборной Англии, который не играл в АПЛ. Но это не стало преградой для международной карьеры. «Я вобще не вижу негатива в том, что Джейдона нет в Премьер-лиге. Он играет перед 80 тысячами фанатов в Дортмунде. Это создает огромное давление. Мы хотим, чтобы все наши игроки ощущали такую интенсивность», — отметил наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

В последние месяцы появлялись слухи, что Санчо интересен не только «МЮ», но и «Ман Сити», «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Челси» и «Ливерпулю». Но Джейдон не намерен пока возвращаться на родину.

Для игрока, который находится на пороге всемирной славы, отказ от перехода в один из топ-клубов АПЛ казался бы странным. К следующему лету Санчо исполнится 20 лет, а он уже является основным игроком сборной Англии. Почему он не хочет выступать в одной из лучших лиг мира, где его поддержат друзья и родственники? Бросать вызов логике — привычное дело для Санчо. 0