РПЛ. «Крылья» выиграли у «Тамбова», «Локо» примет «Зенит»

«Крылья Советов» — «Тамбов» 2:0
«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Самара Арене», завершилась со счетом 2:0.
Хозяева вышли вперед на 73-й минуте, когда пенальти реализовал Александр Соболев, точно пробив под перекладину.
Буквально в следующей атаке самарцы удвоили свое преимущество. Соболев сделал шикарный пас в центр штрафной площади, куда ворвался Максим Канунников и без помех пробил точно в цель.
РПЛ. 11-й тур
«Крылья Советов» — «Тамбов» — 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 73, пенальти Соболев, 2:0 — 74 Канунников«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков, Комбаров, Гацкан (Радоньич, 67), Зиньковский, Кабутов (Канунников, 68), Антон (Тимофеев, 81), Мияйлович, Соболев«Тамбов»: Шелия, Грицаенко, Таказов, Ойеволе, Тетрашвили, Мелкадзе, Костюков (Аппаев, 80), Осипенко (Чернышов, 80), Карасев, Рыбин (Килин, 46), ОбуховПредупреждения: Тетрашвили (7), Рыбин (37), Антон (39), Анюков (45), Карасев (47), Мелкадзе (54), Чернов (54), Кабутов (65), Ойеволе (71), Таказов (71), Карпов (77), Грицаенко (87)
В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают десятое место (11 очков), а «Тамбов» — 15-е (8 очков).
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