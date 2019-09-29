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    Камнем на дно. «Динамо» получило очередную пробоину в Ростове

    Третье подряд поражение «Динамо» — в нашем обзоре прессы

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    «Динамо» — «Ростов»
    «Динамо» — «Ростов»
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    «Ростов» на своем поле оказался сильнее столичного «Динамо» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России. В первом тайме ворота Игоря Лещука поразили Ивелин Попов и Эльдор Шомуродов. «Динамо» завершало встречу в меньшинстве после удаления защитника Заурбека Плиева за две желтые карточки. А финальную точку поставил Бактийор Зайнутдинов, который отличился спустя минуту после выхода на поле.

    Хохлов против Орещука

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли находит в стартовом составе «Динамо» скрытые послания менеджменту бело-голубых.

    «Очень уж жалко выглядело в Ростове "Динамо". Похоже, что все решали какие-то свои задачи, достаточно отдаленные от матча 11-го тура. Обратите внимание на любопытнейшую деталь: Максимилиан Филипп, приобретенный за 20 миллионов евро, Клинтон Н“Жи (6 млн), Оскар Хильемарк (аренда за 500 000 евро), Роман Нойштедтер (1,7 млн) поджидали своего часа на скамейке запасных.

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    • Такое впечатление, что Дмитрий Хохлов намеревался демонстративно выразить свое отношение к работе селекционной службы спортивному директору Роману Орещуку, да так, чтобы и клубные боссы обратили внимание.

    Неблагоприятная обстановка в стане бело-голубых, и, если менеджмент "Динамо" не разрулит ситуацию в ближайшее время, последствия могут быть очень серьезными.

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    "Ростов" после крайне болезненного поражения в предыдущем туре от "Тамбова" выглядел так, будто о той саранской неудаче давно забыл. Все у Валерия Карпина достаточно остроумно и логично. Вроде бы в домашнем матче с командой из нижней части таблицы хозяева выходят с одним нападающим. Но это поверхностный взгляд. И не в том дело, что форвард этот — лучший бомбардир нынешнего чемпионата Эльдор Шомуродов, вновь забивший. А в том, что Алексей Ионов и Хорен Байрамян — вингеры, рвущиеся в атаку, причем еще и умело».

    Бойкое начало от «Ростова»

    Редакция Sport24 отмечает активный стартовый отрезок в исполнении ростовской команды, который привел к забитому мячу.

    «С первых же минут "Ростов" начал давление на "Динамо". Тройка Попов — Норманн — Еременко очень быстро возвращала мяч своей команде. Скоро пошли и моменты: сначала Норманн был близок к тому, чтобы положить еще один роскошный мяч дальним ударом, но немного промахнулся мимо девятки.

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    • Затем по ходу тайма "Ростов" получил право на два опасных штрафных, но Еременко и Ионов исполнили их максимально бездарно.

    Но Алексей быстро исправился. Сначала выдал очень умный пас на Чернова, который запулил мяч в штрафную, куда забежал Попов. Так Ивелин оформил свой первый гол в этом сезоне РПЛ. Чем занимались Каборе и Жоаозиньо — непонятно».

    Шомуродов продолжает забивать

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов критикует игру линии защиты «Динамо», которая привела к двум пропущенным мячам в первом тайме.

    «На пропущенный гол динамовцы отреагировали только повышением процента владения мячом. Атаки гостей, если и завершались, то не особо опасными дальними ударами, а в обороне гости продолжали фатально ошибаться, проваливаясь в центральной зоне.

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    • Под конец тайма за рассеянностью москвичей наказал Шомуродов. Лучший бомбардир донского клуба открылся в штрафной площади, обработал мяч головой, а затем с острого угла поразил ворота Лещука. В это время оборонцы "Динамо" спокойно наблюдали за нападающим, будто он находился в центре поля.

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    Особенно беспечно действовал Евгеньев. Упустив форварда, он отклеился от него и даже не попытался накрыть удар. Его партнёрам оставалось только разводить руки от негодования и досады».

    Коллективное раздолбайство

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой констатирует, что после перерыва динамовцы не заиграли собраннее, в результате оставшись в меньшинстве и позволив сопернику довести счет до крупного.

    «Если в других матчах "Динамо" было не так плохо, но где-то не везло, то в Ростове-на-Дону москвичи провели совсем невыразительный матч. Во втором тайме у них был отрезок в 10-15 минут, когда "Ростову" пришлось действительно тяжело. "Динамо" устроило настоящий штурм штрафной соперника, но "Ростов" отбился.

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    • А после такой 10-минутки запал "Динамо" закончился. Перегруппироваться и устроить финальный штурм москвичам помешало глупое удаление Заурбека Плиева. Защитник москвичей зачем-то наступил на ногу Хорену Байрамяну и заслуженно получил вторую жёлтую карточку. Скорее всего, Плиев не хотел играть грубо против полузащитника хозяев, но, в такой ситуации нужно было действовать намного осторожнее.

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    В итоге половину тайма "Динамо" провело в меньшинстве. У москвичей был шанс вернуться в игру, но Бабурин спас в важнейшем моменте, отбив удар в упор Филиппа. А уже на последних минутах Зайнутдинов поставил эффектную точку, довершив разгром соперника».

    Ставка на атаку

    Автор «Спорт-Экспресса» удивляется тому, что «Динамо», вместо того чтобы сыграть от обороны, полезло с шашкой наголо в атаку.

    «Проблем у "Динамо" много, и в одночасье все их не решить. И здесь мы переходим к первому пункту из материала о том, что может поменять "Динамо". В непростой психологической ситуации, когда поражения висят гирями на ногах, виделась логика в том, чтобы в первую очередь сосредоточиться на оборонительных действиях, уповая на контратаки.

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    • Но бело-голубые вновь большими силами шли вперед. На этом хозяева и подловили гостей, открывая счет — Попов остался в одиночестве в штрафной. Отыгрываться всегда сложно, а тут еще индивидуальная ошибка Евгеньева, затем глупое удаление Плиева. Слишком много ударов судьбы для команды, которой и так непросто.

    Всё о футболе России

    В итоге поражение. С одной стороны, "Динамо" не выглядело потерянным, как в матчах с "Лучом" и "Сочи", действовало собрано, решительно. С другой — вновь неудача. На сей раз крупная. При этом в воскресенье клуб упадет в зону стыков — идущим следом "Сочи" и "Ахмату" играть между собой, а при равенстве очков южане окажутся выше бело-голубых по итогам личной встречи. Так что разговоры о перспективах Хохлова вновь неизбежны».

    Всем игрокам — по заслугам

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин жестко проходится по составу «Динамо», отмечая игроков, которые не выкладывались на поле

    «Ладно, о селекции и составе москвичей сказано уже немало, повторяться нет смысла. Может, на поле вышли те, кто готов был грызть землю и умереть, но не проиграть. Матч показал, что и это не так.

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    • Каборе не ставит жестко ногу и дает обыграть себя Чернову, который вырезает голевой пас на Попова.

    Жоаузинью не бежит за болгарином, а потом не забивает в верном моменте — а ведь эпизод в концовке первого тайма мог перевернуть игру.

    Лещук привозит два гола, пропуская с нулевого угла от Шомуродова, а потом говорит во флеш-интервью в перерыве, что ничего страшного, допустили пару ошибок.

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    • Евгеньев сначала теряет позицию, а потом останавливается и смотрит, как лучший бомбардир чемпионата забивает девятый мяч в сезоне.

    Плиев орет на судью, и, уже имея желтую карточку, идет в жесткий стык возле углового флага.

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    Панченко снова лупит по воротам, не попадая в створ, что происходит с ним из раза в раз в этом сезоне, а затем делает удивленное лицо и возводит глаза к небесам».

    «Динамо» нужны серьезные перемены

    Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что московскому клубу нужна не только смена тренера, но и перемены в менеджменте.

    «И понятно, что Хохлову пора уйти, разговоры о кредите доверия и том, что не могут найти замену — бред.

    Так можно договориться до стыковых матчей и потерянного сезона. Конечно, если у владельцев "Динамо" нет вкуса, то пригласят Гаттузо или кого-то в этом стиле, но из России, вроде Шалимова. Но если желают успехов компании, в которую вкладывают деньги, прекрасно понимая, что доходов не будет — нужно отдавать долги и контракты подписали жирные, то должны постепенно привлекать в клуб профессионалов.

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    • Скорее всего, нужен иностранный спортивный директор. Свой Васильев подходит, но зачем ему это счастье? И вспомните, как ковались чемпионы. Агент Трабукки влиял на "Спартак" и чужой Каррера вдохновил команду. А чемпионские "Локомотив" и "Зенит" управлялись иностранными спортивными директорами, хотя тренировали россияне. Но Хохлов не Семин и не Семак. Часть совершенных сделок "Динамо" — нормальные, особенно для клуба, который не мог заманивать готовой путевкой в еврокубки.

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    • А теперь важно угадать с новым тренером, и затем медленно подтянутся к группе лидеров. Пока же провалились и разочаровали, попытки за счет Игбуна вернуться в игру не сработали. "Динамо" жаль, ведь нечто подобное видели не раз и не два. Сколько можно?» 0

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