Камнем на дно. «Динамо» получило очередную пробоину в Ростове

«Ростов» на своем поле оказался сильнее столичного «Динамо» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России. В первом тайме ворота Игоря Лещука поразили Ивелин Попов и Эльдор Шомуродов. «Динамо» завершало встречу в меньшинстве после удаления защитника Заурбека Плиева за две желтые карточки. А финальную точку поставил Бактийор Зайнутдинов, который отличился спустя минуту после выхода на поле.

Хохлов против Орещука

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли находит в стартовом составе «Динамо» скрытые послания менеджменту бело-голубых.

«Очень уж жалко выглядело в Ростове "Динамо". Похоже, что все решали какие-то свои задачи, достаточно отдаленные от матча 11-го тура. Обратите внимание на любопытнейшую деталь: Максимилиан Филипп, приобретенный за 20 миллионов евро, Клинтон Н“Жи (6 млн), Оскар Хильемарк (аренда за 500 000 евро), Роман Нойштедтер (1,7 млн) поджидали своего часа на скамейке запасных.

Такое впечатление, что Дмитрий Хохлов намеревался демонстративно выразить свое отношение к работе селекционной службы спортивному директору Роману Орещуку, да так, чтобы и клубные боссы обратили внимание.

Неблагоприятная обстановка в стане бело-голубых, и, если менеджмент "Динамо" не разрулит ситуацию в ближайшее время, последствия могут быть очень серьезными.

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"Ростов" после крайне болезненного поражения в предыдущем туре от "Тамбова" выглядел так, будто о той саранской неудаче давно забыл. Все у Валерия Карпина достаточно остроумно и логично. Вроде бы в домашнем матче с командой из нижней части таблицы хозяева выходят с одним нападающим. Но это поверхностный взгляд. И не в том дело, что форвард этот — лучший бомбардир нынешнего чемпионата Эльдор Шомуродов, вновь забивший. А в том, что Алексей Ионов и Хорен Байрамян — вингеры, рвущиеся в атаку, причем еще и умело».

Бойкое начало от «Ростова»

Редакция Sport24 отмечает активный стартовый отрезок в исполнении ростовской команды, который привел к забитому мячу.

«С первых же минут "Ростов" начал давление на "Динамо". Тройка Попов — Норманн — Еременко очень быстро возвращала мяч своей команде. Скоро пошли и моменты: сначала Норманн был близок к тому, чтобы положить еще один роскошный мяч дальним ударом, но немного промахнулся мимо девятки.

Затем по ходу тайма "Ростов" получил право на два опасных штрафных, но Еременко и Ионов исполнили их максимально бездарно.

Но Алексей быстро исправился. Сначала выдал очень умный пас на Чернова, который запулил мяч в штрафную, куда забежал Попов. Так Ивелин оформил свой первый гол в этом сезоне РПЛ. Чем занимались Каборе и Жоаозиньо — непонятно».

Шомуродов продолжает забивать

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов критикует игру линии защиты «Динамо», которая привела к двум пропущенным мячам в первом тайме.

«На пропущенный гол динамовцы отреагировали только повышением процента владения мячом. Атаки гостей, если и завершались, то не особо опасными дальними ударами, а в обороне гости продолжали фатально ошибаться, проваливаясь в центральной зоне.

Под конец тайма за рассеянностью москвичей наказал Шомуродов. Лучший бомбардир донского клуба открылся в штрафной площади, обработал мяч головой, а затем с острого угла поразил ворота Лещука. В это время оборонцы "Динамо" спокойно наблюдали за нападающим, будто он находился в центре поля.

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Особенно беспечно действовал Евгеньев. Упустив форварда, он отклеился от него и даже не попытался накрыть удар. Его партнёрам оставалось только разводить руки от негодования и досады».

Коллективное раздолбайство

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой констатирует, что после перерыва динамовцы не заиграли собраннее, в результате оставшись в меньшинстве и позволив сопернику довести счет до крупного.

«Если в других матчах "Динамо" было не так плохо, но где-то не везло, то в Ростове-на-Дону москвичи провели совсем невыразительный матч. Во втором тайме у них был отрезок в 10-15 минут, когда "Ростову" пришлось действительно тяжело. "Динамо" устроило настоящий штурм штрафной соперника, но "Ростов" отбился.

А после такой 10-минутки запал "Динамо" закончился. Перегруппироваться и устроить финальный штурм москвичам помешало глупое удаление Заурбека Плиева. Защитник москвичей зачем-то наступил на ногу Хорену Байрамяну и заслуженно получил вторую жёлтую карточку. Скорее всего, Плиев не хотел играть грубо против полузащитника хозяев, но, в такой ситуации нужно было действовать намного осторожнее.

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В итоге половину тайма "Динамо" провело в меньшинстве. У москвичей был шанс вернуться в игру, но Бабурин спас в важнейшем моменте, отбив удар в упор Филиппа. А уже на последних минутах Зайнутдинов поставил эффектную точку, довершив разгром соперника».

Ставка на атаку

Автор «Спорт-Экспресса» удивляется тому, что «Динамо», вместо того чтобы сыграть от обороны, полезло с шашкой наголо в атаку.

«Проблем у "Динамо" много, и в одночасье все их не решить. И здесь мы переходим к первому пункту из материала о том, что может поменять "Динамо". В непростой психологической ситуации, когда поражения висят гирями на ногах, виделась логика в том, чтобы в первую очередь сосредоточиться на оборонительных действиях, уповая на контратаки.

Но бело-голубые вновь большими силами шли вперед. На этом хозяева и подловили гостей, открывая счет — Попов остался в одиночестве в штрафной. Отыгрываться всегда сложно, а тут еще индивидуальная ошибка Евгеньева, затем глупое удаление Плиева. Слишком много ударов судьбы для команды, которой и так непросто.

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В итоге поражение. С одной стороны, "Динамо" не выглядело потерянным, как в матчах с "Лучом" и "Сочи", действовало собрано, решительно. С другой — вновь неудача. На сей раз крупная. При этом в воскресенье клуб упадет в зону стыков — идущим следом "Сочи" и "Ахмату" играть между собой, а при равенстве очков южане окажутся выше бело-голубых по итогам личной встречи. Так что разговоры о перспективах Хохлова вновь неизбежны».

Всем игрокам — по заслугам

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин жестко проходится по составу «Динамо», отмечая игроков, которые не выкладывались на поле

«Ладно, о селекции и составе москвичей сказано уже немало, повторяться нет смысла. Может, на поле вышли те, кто готов был грызть землю и умереть, но не проиграть. Матч показал, что и это не так.

Каборе не ставит жестко ногу и дает обыграть себя Чернову, который вырезает голевой пас на Попова.

Жоаузинью не бежит за болгарином, а потом не забивает в верном моменте — а ведь эпизод в концовке первого тайма мог перевернуть игру.

Лещук привозит два гола, пропуская с нулевого угла от Шомуродова, а потом говорит во флеш-интервью в перерыве, что ничего страшного, допустили пару ошибок.

Евгеньев сначала теряет позицию, а потом останавливается и смотрит, как лучший бомбардир чемпионата забивает девятый мяч в сезоне.

Плиев орет на судью, и, уже имея желтую карточку, идет в жесткий стык возле углового флага.

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Панченко снова лупит по воротам, не попадая в створ, что происходит с ним из раза в раз в этом сезоне, а затем делает удивленное лицо и возводит глаза к небесам».

«Динамо» нужны серьезные перемены

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что московскому клубу нужна не только смена тренера, но и перемены в менеджменте.

«И понятно, что Хохлову пора уйти, разговоры о кредите доверия и том, что не могут найти замену — бред.

Так можно договориться до стыковых матчей и потерянного сезона. Конечно, если у владельцев "Динамо" нет вкуса, то пригласят Гаттузо или кого-то в этом стиле, но из России, вроде Шалимова. Но если желают успехов компании, в которую вкладывают деньги, прекрасно понимая, что доходов не будет — нужно отдавать долги и контракты подписали жирные, то должны постепенно привлекать в клуб профессионалов.

Скорее всего, нужен иностранный спортивный директор. Свой Васильев подходит, но зачем ему это счастье? И вспомните, как ковались чемпионы. Агент Трабукки влиял на "Спартак" и чужой Каррера вдохновил команду. А чемпионские "Локомотив" и "Зенит" управлялись иностранными спортивными директорами, хотя тренировали россияне. Но Хохлов не Семин и не Семак. Часть совершенных сделок "Динамо" — нормальные, особенно для клуба, который не мог заманивать готовой путевкой в еврокубки.

А теперь важно угадать с новым тренером, и затем медленно подтянутся к группе лидеров. Пока же провалились и разочаровали, попытки за счет Игбуна вернуться в игру не сработали. "Динамо" жаль, ведь нечто подобное видели не раз и не два. Сколько можно?» 0