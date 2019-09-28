Удивительные звезды Серии А: Руис — лидер «Наполи», Сенси — жемчужина «Интера»

Фабиан Руис, полузащитник «Наполи»

Когда «Бавария» немилостиво отправила в отставку Карло Анчелотти, его сын и помощник Давиде поехал жить со своей андалузской девушкой в Севилью. Именно там он впервые увидел в деле полузащитника «Бетиса».

«Я влюбился в Фабиана, поэтому, как только мы начали переговоры с "Наполи" и спортивным директором Кристиано Джунтоли, мы сразу же заговорили о нем», — сказал Анчелотти-младший.

Руис практически мгновенно освоился в «Наполи», а желание Анчелотти развивать его и Петра Зелиньски даже привело к уходу капитана и лучшего бомбардира Марека Хамшика. Как и в случае с Зелиньски и новичком Элифом Элмасом, нельзя ограничивать Фабиана лишь одной позицией. Он способен на многое, и нередко можно увидеть, как в течение одного матча он действует на трех разных участках поля. Анчелотти любит использовать его и Зелиньски на флангах, с которых они часто смещаются в центр, тогда как фланговые защитники «Наполи» подключаются к атакам.

За звездой молодежной сборной Испании, которая летом выиграла Евро, наблюдал представитель «Барселоны» Эрик Абидаль, специально прибывший на игру с «Лечче» (4:1). В этой встрече Руис, вероятно, получил бы награду лучшему игроку, если бы не Фернандо Льоренте, оформивший дубль и заработавший пенальти.

Теперь, когда прошло время и появился интерес со стороны топ-клубов, мы понимаем, как же «Наполи» повезло заполучить его в 2018 году.

Стефано Сенси, полузащитник, «Интер»

Стефано Сенси globallookpress.com

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти заявил, что Сенси напоминает ему Уэсли Снейдера. И действительно, трудно себе представить полузащитника «Интера», который с 2010 года оказывал столь же сильное влияние на футбольном поле.

Когда 24-летний футболист произвел хорошее впечатление в составе «Сассуоло» в прошлом сезоне, показалось, что он сделал это с опозданием. Перейдя из «Чезены» в 2016 году в статусе нового Марко Верратти, он начал реализовывать свой потенциал только в третьем сезоне Серии А.

Его тренер Роберто де Дзерби заслуживает большой похвалы, в том числе и за то, что во второй половине прошлого сезона переместил его ближе к атаке, хотя изначально использовал Стефано в качестве опорника.

Хотя номинально Сенси играет левого хавбека в системе «Интера» с тремя полузащитниками, он постоянно перемещается между линиями и сеет хаос в обороне противника. При Конте он и Маттео Политано часто оказываются сразу под Ромелу Лукаку.

Только Луис Альберто и Сусо сделали больше передач около чужой штрафной в этом сезоне, но до уровня остроты и динамики передач Сенси они не дотягивают.

Перейдя в столь именитый клуб, Сенси не испугался ответственности и поднял свой уровень игры, показав реальную силу личности. Он выглядит так, будто уже много лет играет на этом уровне.

Сравнение со Снейдером становится еще оправданнее, когда мы посмотрим на то, как Сенси умеет реализовывать штрафные удары, хотя наиболее впечатляющим получился его победный гол в матче с «Удинезе», который он забил головой, несмотря на то, что был самым низкорослым игроком на поле. Сейчас кажется, что он умеет делать абсолютно все.

Лоренцо Пеллегрини, полузащитник, «Рома»

Лоренцо Пеллегрини globallookpress.com

Покидая клуб летом, Франческо Тотти предположил, что владельцы «Ромы» хотят избавиться от римских игроков команды. Проверку временем это обвинение на прошло, поскольку капитанскую повязку получил Алессандро Флоренци, а в будущем на нее будет претендовать Пеллегрини.

23-летний игрок сейчас переживает период расцвета, блистая на позиции «десятки», с которой всегда будет ассоциироваться Тотти. Уровень его штрафных ударов уже сопоставим с лучшими футболистами чемпионата, а ведь его передачи за спины защитникам и навесы с угловых также заставляют болельщиков восторгаться.

В матче с «Сассуоло» (4:2) Пеллегрини оформил ассистентский хет-трик, а в следующей игре с «Болоньей» (2:1) сделал результативную передачу на Эдина Джеко, забившего победный гол на последних минутах. Его влияние между линиями заставило всех с восхищением наблюдать за атакой под руководством Паулу Фонсеки.

В недавнем матче за сборную Италии Пеллегрини забил гол в ворота Армении, так что перед Роберто Манчини теперь встал непростой выбор. Наиграв в центре поля Николо Бареллу, Жоржиньо и Верратти, найдет ли он место для Пеллегрини и Сенси?

Самир Ханданович, вратарь, «Интер»

Самир Ханданович globallookpress.com

Хандановичу 35 лет, а он играл на групповых этапах Лиги чемпионов только в двух последних сезонах. Это заставляет задуматься: если бы он не перешел в «Интер» в 2012 году, когда в клубе только начинался серьезный упадок, каких бы успехов мог бы он добиться за пределами Италии?

«Интер» пропустил всего один гол в этом сезоне. У миланцев лучшая линия обороны в топ-5 европейских чемпионатов. Играть под прикрытием Диего Година, Стефана де Врея и Милана Шкриньяра, конечно, не так страшно, ведь соперники, как правило наносят дальние удары, но Ханданович предотвратил больше голов (1,62), чем любой из его визави в этом сезоне, и стал лучшим игроком победного матча с «Лацио» (1:0), сделав три блестящих сейва в первом тайме.

Текущий класс вратарей в Серии А просто поражает. Даже не беря во внимание ветеранов (Ханданович и Сальваторе Сиригу), поляков (Войцех Щенсны, Лукаш Скорупски, Бартломей Дронговский), «болеров» (Пау Лопес) и молодежь (Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Пьерлуиджи Голлини), здесь есть такие стопперы, как Хуан Муссо, выполнявший блестящий сейвы после ударов Алексиса Санчеса, и Мариуш Стемпиньски — один из лучших в Европе на данный момент.

Также можно вспомнить Андреа Консильи, отразившего больше пенальти, чем любой другой вратарь в топ-5 европейских чемпионов в 2019 году, и Томаса Стракошу, за которым по-прежнему следят ведущие клубы.

Выделяться в этой толпе для Хандановича — просто невероятное достижение.

Доменико Берарди, нападающий, «Сассуоло»

Доменико Берарди globallookpress.com

Хет-трик за 16 минут в матче против «Сампдории» стал для Берарди первым с мая 2015 года, когда он буквально нокаутировал «Милан». Да, 25-летний игрок тогда попал в заголовки ведущих СМИ, ведь он фактически породил кризис в рядах «россонери», вынудив Сильвио Берлускони уволить Массимилиано Аллегри. С тех пор «Милан» никогда не был прежним.

Шумиха, вызванная Берарди в его дебютные два сезона в чемпионате Италии, ужи утихла. Забив 30 голов быстрее, чем Роберто Манчини, Антонио Кассано, Франческо Тотти, Алекссандро Дель Пьеро и Роберто Баджо, он исчез. Свою роль в этом сыграли травмы, равно как и нежелание покинуть зону комфорта и перейди в более сильные клуб, когда была такая возможность.

Казалось, что его развитие остановилось. Вскоре ушел его наставник Эусебио Ди Франческо, и «Сассуоло» попал в годичную яму до назначения де Дзерби, чей стиль работы обещал вернуть нам прежнего Берарди.

На данный момент он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров (зацените его штрафной удар в матче против «Ромы»). Уроженец Калабрии не впервые выходит из тени в подобном стиле, но в этот раз, кажется, он способен провести весь сезон на высоком уровне, вернув себе звание самого большого таланта Италии.

Берарди по-прежнему остается одним из четырех игроков, родившихся после начала 1994 года, которые забили 50 или более голов в одной из пяти лучших лиг Европы. Другие — Килиан Мбаппе, Рахим Стерлинг и Тимо Вернер.

Гаэтано Кастровилли, полузащитник, «Фиорентина»

Гаэтано Кастровилли globallookpress.com

Когда Кастровилли наряду с другими воспитанниками «молодежки» Лоренцо Венути и Риккардо Соттилом вошли в стартовый состав на матч первого тура Серии А против «Наполи» многие предположили, что Винченцо Монтелла просто затыкал дыры детьми, поскольку не завершил работу на трансферном рынке.

Со временем Венути и Соттил оказались на скамейке запасных, а вот Кастровилли продолжил выходить со старта в каждой игре. 22-летний футболист стал откровением, заняв место лучшего бомбардира прошлого сезона Марко Бенасси. Скорее всего, в ближайшее время Роберто Манчини вызовет его в национальную команду.

Четыре топ-клуба готовы были купить его летом, поскольку видели, как здорово он играл на правах аренды за «Кремонезе» во втором дивизионе. Впрочем, Монтелла, увидев его в деле на первых тренировках, быстро наложил вето на уход Кастровилли.

Кастровилли разрывает линии не передачами, а дриблингом. Любопытно видеть центрального полузащитника, который идет в обводки, находясь так высоко. Только вингеры, такие как Риккардо Орсолини (31) и Жервиньо (26), сделали больше успешных обводок один в один в этом сезоне Серии А.

Монтелла сравнил его с чемпионом мира 1982 года Джанкарло Антоньони, что считается наибольшим комплиментом, ведь Антоньони был звездой во Флоренции. «Возможно, я немного переборщил в сравнении», — признался позже наставник. Его можно простить, поскольку игра Кастровилли завораживает. 0