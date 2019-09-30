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    Революция Лэмпарда в разгаре. «Челси» активизировался и полон энергии

    Лондонцы имеют недостатки, но продолжают двигаться в правильном направлении

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    «Челси» одержал уверенную победу
    «Челси» одержал уверенную победу
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    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Брайтон» и сумел победить со счетом 2:0. Автор Sky Sports Ник Райт сделал выводы о нынешнем состоянии «синих» после минувшего поединка.

    Фанаты в восторге от проекта Лэмпарда

    Матч с «Брайтоном» только начался, а фанаты уже запели «Супер Фрэнки Лэмпард» на трибунах. К финальному свистку это подхватила абсолютно вся арена.

    Победа со счетом 2:0 стала только третьей в сезоне и первой — дома. «Челси» на 10 очков отстает от «Ливерпуля» и рискует в любой момент выпасть из топ-4. Тем не менее, болельщиков полностью устраивает работа молодого тренера и такая же молодая и энергичная команда.

    Все изменилось по сравнению с прошлым сезоном, когда методы работы Маурицио Сарри вызвали у фанатов только холод. В позапрошлом туре АПЛ те же болельщики аплодировали команде, которая уступила «Ливерпулю» (2:1). Главный плюс сегодня — у команды появилось четкое направление развития.

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    • Возможно, трансферный бан даже пошел на пользу. В Кубке Лиги с «Гримсби» в заявке из 18 игроков 10 были выпускниками академии. Против «Брайтона» из было семь.

    «Я действительно не смотрю на возраст», — заявил Лэмпард. Это его главное отличие от всех предшественников. Оно и оказало стимулирующее воздействие.

    Более того, появление молодых в составе — не просто вынужденная мера. Победа над «Брайтоном» показала, что эти таланты действительно хороши.

    Воспитанники «Челси» — движущая сила

    «Челси» забил оба гола во втором тайме
    globallookpress.com

    Тэмми Абрахам, который забил уже семь голов в нынешнем сезоне, мог улучшить свою статистику, но его постоянно опекали. И даже это не помешало 21-летнему форварду показать классное взаимопонимание с другом из академии Мейсоном Маунтом.

    Никто из них не забил, однако Маунт заработал пенальти, благодаря которому «синие» вышли вперед. Ассистом отметился и Каллум Хадсон-Одои, который вышел на замену. Кристина Пулишич, за которого клуб отдал 58 миллионов фунтов, остался на скамейке запасных.

    Удивительно, но 13 из 14 голов «Челси» в АПЛ — либо были забиты, либо в них приняли участие ассистами выпускники академии. Сезон только начался, а данный показатель уже превзошел весь прошлый сезон.

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    • Лицо «Челси» сильно изменилось. В каждом из последних пяти сезонов стартовый состав имел средний возраст более 27 лет. В этом сезоне их средний возраст — 25 лет и 176 дней, что делает «синих» четвертым коллективом Премьер-лиги среди самых молодых.

    Перспективные игроки были воодушевлены доверием своего менеджера, благодаря чему в атаке «Челси» появилась юношеская энергия, которой раньше не было. Рассмотрим статистику. Только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» забили больше голов в этом сезоне. «Челси» занимает второе место по количеству ударов, ударов по воротам и шансов, созданных в открытой игре.

    Это вдвойне впечатляет, учитывая, что они потеряли Эдена Азара летом. История Лэмпарда с клубом хорошо известна, но также важно то, что его помощники — Джоди Моррис, Эдди Ньютон, Крис Джонс и Джо Эдвардс — все они либо выпускники академии, либо бывшие тренеры академии.

    Защита — в порядке

    Фрэнк Лэмпард справляется со своими задачами
    globallookpress.com

    Что, возможно, больше всего радует в минувшем поединке «Челси», так это то, что удалось сохранить ворота на замке. Более того, это было достигнуто с парой выпускников академии, возраст которых в сумме составляет 44 года, в центре защиты. Андреас Кристенсен выступил впечатляюще надежно, как и Фикайо Томори.

    Действительно, во многом благодаря скорости, концентрации и инстинкту Томори «Брайтон» не мог создать практически ничего. Молодой защитник раз за разом тушил все пожары в очень высоком темпе.

    Томори стал самым быстрым игроком в составе «Челси» в этой игре. Он совершил рекордное число касаний мяча и точность его передач превысила 90 процентов.

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    • Конечно, у молодых игроков «Челси» все еще есть недостатки. Есть ошибки и будет их еще больше. Но фанаты взволнованы тем, что они видят, и сейчас их поддержка непоколебима. Когда во втором тайме Хадсон-Одои «запорол» простую передачу на Виллиана, стонов разочарования на трибунах не было. Вместо этого зрители поддержали молодого игрока за его стремление.

    Хадсон-Одои, Маунт, Абрахам, Томори и Кристенсен — все стали авторами этой победы, а клуб продолжает готовить своих воспитанников для выступлений в основе. В ближайшее время героев из академии «Челси» станет еще больше. 0

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