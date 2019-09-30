Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от Кононова

Руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» (1:2) в связи с неудовлетворительными результатами. В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-го тура занимает 9-е место, имея в своем активе 14 очков.

Превращение в Пиджака

Автор Sport24 Антон Матвеев удивляется тому, как быстро Олег Кононов потерял сложившуюся солидную репутацию после прихода в «Спартак».

«Сухие цифры: Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые провели 36 матчей: 16 побед, 14 поражений, 6 ничьих. Статистика, мягко говоря, паршивая для топ-клуба. Сейчас в таблице РПЛ красно-белые после 11 туров лишь на 9-м месте. Это худший результат с 2003 года.

Но дело не только в футболе. Кононов из харизматичного тренера в "Спартаке" зачем-то стал Пиджаком, которого почти никто не уважает. Ладно респект — в тренде просто стебать Олега Георгиевича. Ну как не стебать его пафосные, бессмысленные пресс-конференции, рафинированные речи, апатичное поведение, непонятные решения и далее по списку.

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Кононов в "Спартаке" старался (топовое достижение), но это точно не тот тренер, по которому будут скучать. Что болельщики, что игроки».

Роман Широков бывший полузащитник «Спартака» По делу ли увольнение Кононова? Если исходить из результата, то по делу. Но решение принято на эмоциях. Ведь до двухнедельного перерыва на матчи сборных еще неделя. Что мешало «Спартаку» неделю потерпеть, а потом уволить? Искать в спокойном режиме ему замену. А кого они поставили? Человека из штаба Кононова, у которого нет опыта. Кого вместо Кононова? А можно Карпина вернуть? Если можно, то пусть будет он.

Энергетический вампир Кононов

Автор Soccer.ru Станислав Горин винит уволенного наставника «Спартака» в том, что его нежелание уйти в отставку раньше пошло во вред команде.

«Кононов из козла отпущения превратился во вредителя. Бездействие тренера в футболе равно халатности. Лучший подарок, хотя и запоздалый, который Олег Георгиевич смог сделать — уйти в отставку. А теперь голые цифры: из 33 карпинских пунктов в 11 матчах команда потеряла 19, или 57.6% — почти 60%.

Но понятно, почему Федун взял паузу. Сложно найти тренера для "Спартака" хуже, чем Кононов, и поэтому бездействовали. Не продумали замену, и против "Краснодара" на бровке будет человек из штаба Олега Георгиевича — прекрасное решение, позволит сразу начать с чистого листа.

Все было, и это уже видели. Тренер Кононов в "Спартаке" не стал объектом клубной политики. Его предложил, как говорят, Андрей Федун. Изначально многие подозревали, что решение гениальное — безвольный тренер для команды, где сожрали любимца публики, чемпиона Карреру.

Измайлова уволил не Кононов. Глушакова убрал не он. Цорна выбрали без тренера. Айртона или Ларссона подписал не Олег Георгиевич. Кононова в "Спартаке", считай, не было. Но следы от укуса остались! Его серость дорого обошлась — минус финал Кубка России весной, минус группа ЛЕ, минус уверенный старт в РПЛ.

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Констатация грустных фактов. Снова не смогли, снова не справились, снова нужно угадать с тренером, хотя в 21-м веке получилось удачно выбрать наставника один раз, и то случайно».

Максим Калиниченко бывший полузащитник «Спартака» У каждого тренера есть свой стиль. Свой стиль работы, свой стиль поведения. Нет смысла никого сравнивать, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Калиниченко. — Тренер в «Спартаке» — он рано или поздно уйдет. Это такой электрический стул, что рано или поздно... И системы, и гибкости не хватило ему. Не хватило психологический стойкости. Но такой пресс, под которой он попал, мало кто выдержит.

Ромашка продолжается

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков считает, что «Спартак» спасет только тот тренер, который сможет победить сам «Спартак».

«Сейчас вот Кононов ушел. И радоваться поклонники "Спартака" могут только этому. Сакральная жертва принесена, болельщики поют гимны, свобода их встретит радостно у входа. Главный злодей и враг "Спартака" в лице Олега Кононова отправлен на крест. Можно проткнуть его чем-нибудь, чтобы убедиться: не вернется ли он больше? А вдруг? Ведь если Кононов еще хоть раз появится возле "Спартака", команде крышка. А если нет — ее ждет светлое будущее.

Правда, я сильно радующихся не вижу. Уволить тренера в "Спартаке" — большого ума не надо. Это происходит с подкупающей любителей сенсаций периодичностью. Я думаю, и руководители "Спартака" этой процедуре уже не рады. В конце концов, частая смена тренера не характеризует их с хорошей стороны. Неслучайно Леонид Федун еще несколько недель назад бил себя в грудь, говоря, что Кононов будет работать минимум до декабря.

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"Спартак", как показали последние годы, — команда, целиком зависящая от фигуры тренера. Если он не сверхчеловек, способный победить всех вокруг, включая сам "Спартак", соответственно, и ждать нечего. Ромашка продолжается».

Резиуан Мирзов полузащитник «Спартака» Что я могу сказать? Я не могу ответить. Кто ответит? Что ты хочешь от меня? Раз отправили в отставку, значит, надо было

Кононов заслужил ненависть трибун

Колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов считает, что экс-наставник «Спартака» изначально выбрал неудачную линию поведения.

«Иди на "три буквы", Кононов Олег. Не помню, какому еще тренеру в российском футболе выдавались такие "советы" от трибун. И при всем уважении к Кононову — он все это заслужил. Своей моделью поведения, своим упорным нежеланием признавать хоть какие-то неудачи. Мы писали об этом не раз, еще в прошлом сезоне.

Любой грамотный специалист по пиару и работе со СМИ — обязан был просто запретить Кононову фотографироваться на фоне изображения Бескова. Это — вызов. Это то, за что потом обязательно спросят. Но "Вещий Олег" с самого начала строил свой путь, не глядя по сторонам. Путь в тупик. Сейчас даже невозможно подумать, какую команду он может заинтересовать.

К сожалению (а оно искреннее, Кононов ведь хороший тренер — просто совсем не для "Спартака"), шлейф медийных активностей вроде митинга за права мусульман Мьянмы или поздравлений Владимиру Путину с 65-летием — будет преследовать его очень долго. Кононов — почетный гражданин Львова, он отлично работал с местными "Карпатами".

Теперь (в силу указанных активностей) путь ему закрыт не только в Львов, но и, думаю, в украинский футбол вообще. А ведь там вполне можно было "зализать раны". Недавно появился вброс про возможное продолжение карьеры Кононова в киевском "Динамо". Скорее Мирон Маркевич возглавит "Спартак", чем случится такое...

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Не хочу бросать камни вслед Кононову. Его приход в "Спартак" изначально был ошибкой. Как, кстати, и в "Ахмат". Эти команды не подходят Кононову по менталитету, по психотипу. Но я искренне буду рад, если его карьера не закончится на этом провале».

Георгий Джикия капитан «Спартака» Некорректно с моей стороны будет говорить о том, с чем не справился Кононов. Самое главное — результат. Такие результаты, поэтому и произошла отставка. Мы хотели все это изменить, улучшить свою игру и ситуацию в турнирной таблице.

Федун слишком поздно уволил Кононова

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров считает что руководство «Спартака» должно было поменять главного тренера еще в прошлом сезоне.

«Если вспоминать, как протекала карьера Кононова в "Спартаке", со знаком плюс можно выделить разве что самый его первый месяц. Тогда, в октябре-ноябре, красно-белые наконец-то закончили внутриклубные конфликты, успокоились, выдали неплохой отрезок в чемпионате с тремя победами подряд.

Правда, при этом плохо сыграли в Лиге Европы и свели вничью матч с "Уралом" в Кубке, однако для стартового отрезка, когда вся работа сводилась к кризис-менеджменту, Кононов тогда справился неплохо. А дальше от него требовалось большее — полноценная тренерская и менеджерская деятельность. И в ней Кононов полностью, всецело и абсолютно провалился. Начиная с зимы "Спартак" пребывал в состоянии даже не стагнации, а агонии.

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И интереснее всего сейчас спросить Федуна: а разве вы, Леонид Арнольдович, всего этого не замечали? Не наблюдали день за днём, как ваша команда тонет в болоте?

Все прекрасно видели, как скомканные зимние сборы с отсутствием побед после Катара перетекли в вялый старт в чемпионате. Все видели последовавший бесславный вылет из Кубка от "Урала", чудовищное апрельское унижение в Туле, когда Кононов сам мог бы написать заявление, но вместо этого попросил журналистов не вешать всем лапшу на уши. Все видели позорный футбол в концовке прошлого сезона и как заслуженный итог поражение по всем статьям в Оренбурге и упущенное прямое место в еврокубках. То событие тоже должно было стать мотивом для кардинальных решений, но почему-то не стало.

У Федуна было своё видение: он искренне считал, что это не тренер слабый, а игроки. Вышло заявление об исчерпанных ресурсах, Леонид Арнольдович поменял почти весь состав, не изменил своё мнение и в начале нынешнего сезона (хотя после "Сочи" или "Тамбова" пропали последние оптимисты), не соотносил между собой поражения, не анализировал из раза в раз повторяющиеся системные ошибки на поле. Верил и, кажется, просто боялся в очередной раз признать, что был не прав. И мы неизменно, из тура в тур видели такую же беспомощную команду».

Александр Мостовой бывший полузащитник «Спартака» Рано или поздно отставка Кононова должна была произойти. Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует. Другое дело — руководство ему доверяло. Видимо, лопнуло у них терпение, так как даже «Оренбургу» проиграли, который на последних местах шёл.

Кононова уволили, вопросы остались

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли удивлен тем, что «Спартак» не нашел заранее кандидатуры тренера, который сменит Кононова у руля команды.

«В "Спартаке" ситуация совершенно схожая с "Динамо". С той единственной разницей, что после пятого поражения кряду Олега Кононова, наконец, отправили в отставку. Тоже с заметным опозданием. Дав болельщикам насладиться ритуальными сжиганиями пиджака и прочей ересью с непередаваемой игрой слов. И как и в "Динамо", бросающаяся в глаза полнейшая несогласованность в работе селекционной службы и главного тренера.

Менеджмент тоже потратился, и тоже не на тех, в ком был заинтересован наставник команды. Вообще, к руководству "Спартака" вопросов хватает, конкретно к Томасу Цорну. Например, он впервые увидел Йордана Ларссона уже в Тарасовке, или все же не поленился посмотреть перед покупкой?

Более всего настораживает фигура временного сменщика Кононова Сергея Кузнецова. Это специалист из тульского еще штаба Олега Георгиевича, человек без биографии, однозначно, на короткий срок. То есть, реального преемника у руководства не было и пока нет. А время идет, "Спартак" на 9-м месте и до зоны переходных матчей ближе, чем до европейской. А уж для клуба, проигрывающего по 5 матчей подряд…

Неужели кому-то не видно было, что Кононов попросту не управляет командой, выпустил нити?! Сколько было разговоров об отсутствии игры, сейчас давно уже не об этом речь. Не было коллектива на поле, УПРАВЛЯЕМОГО коллектива. И за пару месяцев руководство "Спартака" не могло найти подходящую кандидатуру?!»

Рауль Рианчо бывший главный тренер «Спартака» У «Спартака» есть руководство, которое должно принимать решения. Если люди из руководства приняли решение уволить Кононова, значит, они перестали верить в него и в его работу. Теперь руководство должно искать кандидатуру, которая сможет максимально эффективно использовать все ресурсы клуба. Могу ли я возглавить «Спартак»? Если я в планах руководства, то это замечательно. Но, я думаю, они будут искать лучшее решение для команды. Не могу сказать, что ситуация с увольнением Кононова похожа на ситуацию с Каррерой. Массимо увольняли при лучших результатах.

В «Спартаке» Кононов похоронил карьеру

Автор Sport24 Ярослав Кулемин винит владельца «Спартака» Леонида Федуна в том, что кризис в стане красно-белых достиг таких устрашающих масштабов.

«Произошедшее с Кононовым — личная ответственность владельца клуба. Пинать тренера за отсутствие харизмы, за то, что он не такой, можно, но не совсем правильно. Не всем дано быть героями и поднимать народы на подвиги. И если где-то Кононов давал результат, значит, раньше конспекты работали. Просто "Спартак" — это не "где-то" и не "раньше".

Тренер продолжал цепляться, понимая, что впереди его ждет пустота и испорченное резюме, а руководство тянуло до последнего — создалось ощущение, что Леонид Федун просто устал и не хочет принимать никаких решений. Построив стадион и выиграв пару трофеев, он, вероятно, надеялся, что будет ходить на футбол как на праздник. А здесь — необходимость начинать все сначала. Опять. В который раз.

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Кононов для Федуна был удобной фигурой. Он аккумулировал на себе негатив, прикрывая, к примеру, трансферные ошибки клуба (да, по трансферам по-прежнему много вопросов, посмотрим, как те же Крал, Ларссон и Понсе проявят себя при новом тренере). Но даже если его задачей было просто продержаться до прихода условного Черчесова, это так себе план.

В итоге Кононов ушел сам — за неделю до игры с "Краснодаром", к которой команду будет готовить его помощник. А дальше — матчи сборных и полная неизвестность. Даже к такой ситуации, когда все разваливалось и шло к очевидному итогу, "Спартак" оказался не готов. И после четырех поражений (!) будет ориентироваться на ходу. Это уже точно не вина Кононова». 0