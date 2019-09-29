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    Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава

    «Горожане» одержали победу над «Эвертоном» в седьмом туре АПЛ

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    Рияд Марез и Кевин де Брейне
    Рияд Марез и Кевин де Брейне
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    Когда Рияд Марез нанес точный удар со штрафного в нижний угол ворот «Эвертона» на 71-й минуте, на «Гудисон Парк» было не так много людей, которые удивились, пишет корреспондент ESPN Роб Доусон.
    Не то чтобы «Манчестер Сити» играл хорошо — скорее, играл не очень хорошо. Но ведь это та команда, которая выиграла 53 из последних 62 матчей против соперников, не входящих в так называемую «большую шестерку».

    Спустя час игры при счете 1:1 Рахим Стерлинг упустил шикарный шанс, пробив с десяти метров чуть правее штанги, хотя никто из игроков в синих футболках ему не мешал. Этот промах должен был стать олицетворением следующей фразы: «это просто не их день». Однако день снова оказался их. Для претендента на титул игра завершилась благополучно, а отставание от «Ливерпуля» осталось пятиочковым.

    «Мы знали, что "Ливерпуль" снова победил, и разрыв увеличился до восьми баллов. Хорошо, что мы выиграли сегодня. В будущем продолжим борьбу за очки», — сказал Пеп Гвардиола.

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    • Фанаты «Ливерпуля», возвращаясь домой после тяжелого матча против «Шеффилд Юнайтед» (1:0), имели право думать, что им удастся уйти в еще больший отрыв. Их уверенность выросла как раз к перерыву, когда пришло известие, что Доминик Калверт-Льюин ответил на гол Габриэла Жезуса и сравнял счет. Впрочем, если на поле «Манчестер Сити», вы не должны слишком рано праздновать. Набрав 198 очков за последние два сезона, «горожане» прекрасно знают, как нужно побеждать.

    Реакция Пепа Гвардиолы на гол Рахима Стерлинга на 85-й минуте, когда счет стал 3:1, показываем нам, что для действующих чемпионов тур выдался непростым. Однако результатом они могут быть довольны, ведь большинство болельщиков только и ждали от них победы.

    Да, было время, когда «Манчестер Сити» мучился с «Эвертоном». Гвардиоле потребовалось четыре попытки, чтобы все-таки обыграть эту команду. А ведь еще в январе 2017 года он проигрывал на «Гудисон Парк» 0:4. Тот результат поставил под сомнение его методы работы и заставил многих усомниться в том, будет ли испанец успешен в Англии. На большинство тех вопросов наставник уже ответил. Перед последним матчем оставалось лишь узнать, насколько мощными будут «горожане» на поле.

    Гвардиола, конечно, полагался на свой глубокий состав, и на игру с «Эвертоном» он даже не выставил Серхио Агуэро, Давида Сильву и Бернарду Силву, бросив с первых минут на чужую половину поля Стерлинга, Мареза, Жезуса и Кевина де Брейне.

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    • Агуэро забивал в каждом из своих первых шести матчей в АПЛ нынешнего сезона, но его отсутствие почти никак не повлияло на команду. Дублер аргентинца Габриэл Жезус отлично справился со своей задачей, забив головой на 24-й минуте. Шикарную передачу ему сделал де Брейне, для которого этот ассист стал уже восьмым в сезоне. Ни у одного из его соперников нет и четырех.

    Де Брейне также сыграл важнейшую роль в ключевом моменте, когда заставил Йерри Мину сфолить на себе на подступах к штрафной площади. Марез подошел к мячу и увенчал прекрасное индивидуальное выступление, пробив в угол мимо Пикфорда.

    Даже в тот день, когда «горожане» играли не особо хорошо, а ключевые футболисты сидели на скамейке запасных, Гвардиола нашел в составе тех, кто оказались готовы взять на себя инициативу и обеспечить победу.

    В этот раз героями оказались Жезус, Марез и Эдерсон, который во втором тайме выполнил два важнейших сейва. Во вторник, когда на «Этихад» приедет загребское «Динамо», тройка героев, вероятно, будет полностью обновленной, поскольку «Манчестер Сити» имеет такой состав, который готов бороться за абсолютно все трофеи.

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    • Сейчас только сентябрь, а мы уже имеет чемпионскую гонку из двух клубов. «Ливерпуль» провел нервную игру в гостях у «Шеффилд Юнайтед», чуть позже «Сити» отреагировал своей победой. Надеемся, так же отчаянно за победу будут бороться «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые встретятся на «Олд Траффорд» вечером 30 сентября.

    Когда-то противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» вдохновляло на написание книг и создание телевизионных программ, но оно уходит в прошлое. Гранды на сегодняшний день — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», и они вновь это доказали в седьмом туре.

    «Мы знаем, против какой команды ведем борьбу в чемпионской гонке. У нее семь побед подряд, это победитель Лиги чемпионов, играющий в хороший футбол. Мы понимаем, что не можем терять слишком много очков, потому что в прошлом сезоне "Ливерпуль" проиграл всего один матч», — отметил Гвардиола.

    После титанического сражения за титул в прошлом сезоне нынешняя неустанная гонка, даже на таком раннем этапе, не должна быть сюрпризом. 0

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