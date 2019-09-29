«Ливерпуль» вышел сухим из воды

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одолел на выезде «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ливерпуль» победил при неубедительной игре

«Очередной поход "Ливерпуля" за чемпионством начался в грозной и почти безупречной манере, но его седьмая подряд победа в Премьер-лиге пронизана недостатками, напомнив всем, что они все-таки не боги. Спустя неделю после победы над "Эвертоном" в гостях "Шеффилд Юнайтед" был тому, что на равных противостоит чемпиону Европы и, похоже, сможет набрать очко», — пишет на страницах The Guardian Луиз Тейлор.

«Все это было до того, как ужасную, причудливую ошибку совершил его вратарь Дин Хендерсон. Голкипер хозяев подарил победный гол Жоржиньо Вейналдуму. Это была первая победа мерсисайдцев на данном стадионе с 1990 года, и они вряд ли забудут об этом во всей этой суматохе».

«Шеффилд Юнайтед» заслуживает добрых слов за эту игру

«Хотя "Клинки" были жестоко лишены заслуженного очка за свои усилия в этом матче, многое из показанного им на поле должно их приободрять. Наследие этого выступления заключается в том, что ленивые стереотипы о "Шеффилд Юнайтед" как тактически ограниченной команды со стороны некоторых экспертов должны прекратиться.

В этой игре они не только на равных противостояли комбинационному стилю соперника, но и переводили игру на его половину поля, высоко прессингуя и преследуя повсюду, из-за чего "Красные" вынуждены были пасовать на вратаря», — отмечает в отчете BBC о матче Крис Холланд.

«К сожалению, за усилия не дают очки. Решающая ошибка Хендерсона вызовет гримасу на лицах, и, возможно, хозяева могли и должны были забивать, но это поражение не обязательно нужно называть провалом. На пресс-конференции перед матчем менеджер хозяев Крис Уайлдер сказал, что "долгосрочный вызов" заключается в том, чтобы такая игра стала регулярной на "Брамалл Лейн" — то, как они начали сезон в элите говорит о том, что они более чем способны достичь этой цели».

Ван Дейк не позволил «Ливерпулю» провалиться

«Возможно, урок здесь прост: если мы ожидаем победы "Ливерпуля" — это одно, но когда его футболисты делают то же самое, это становится проблемой. По мере того как шел дождь и светило солнце, мерсисайдцы выглядели такими же растерянными, как и погода, выдавая выступление с настолько частыми ошибками, что где-то должен был сработать сигнал тревоги.

На это оказался способен "Шеффилд Юнайтед", и никто не должен недооценивать, насколько хорошо сыграла дружина Уайлдера, насколько сложные вещи они делали», — пишет на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

«Во всем, что делали гости, читалась небрежность, отсутствие внимания к мячу и концентрации, когда дело касалось борьбы с оппонентами. Редко "Красные" выглядели столь же уязвимыми, в то время как "Брамалл Лейн" ревел во время поединка. Если бы не Вирджил ван Дейк, оборону лидера постоянно проходили бы: голландец был великолепен как на земле, так и в воздухе, держа под контролем все вокруг, несмотря на постоянные угрозы со стороны Каллума Робинсона и впечатляющего Оли Макберни».

Перестановки Клоппа помогли «Ливерпулю»

«Несмотря на то, что впереди еще много матчей, это был один из тех дней, когда казалось, что отчетный поединок может оказать большое влияние на итоговые результаты в мае. "Ливерпуль" заставили проявить терпение, но он продолжал затворничать и, в конечном итоге, нашел способ победить, пусть это и потребовало щедрости со стороны вратаря соперника», — рассуждает в материале ESPN Лиам Уилер.

Устрашающая тройка нападающих «Красных» осталась в отчаянном поиске остатков, которыми можно было бы поживиться в этой игре, где им приходилось сражаться за каждый ярд и возможность. Гости, который так часто хвалят за их атакующий блеск, были вынуждены пережить тяжелый день, который был воплощен в неточных пасах и неправильных решениях в жизненно важные моменты. В другой день Юргену Клоппу, возможно, пришлось согласиться на ничью, и его противники стоили этого.

Немец сделал ставку на тот же состав, что и выиграл битву на поле «Челси», однако после разочаровывающего первого тайма босс «Ливерпуля» пытался перетасовать сочетания, и в перерыве переключился на три защитника с тем, чтобы у Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона было больше свободы ходить вперед.

Это помогло «Ливерпулю» лучше закрепиться на половине своих соперника, равно как и помог выход на замену Дивока Ориги, тогда как опыт Джеймса Милнера помог коллективу выйти сухим из воды«. 0