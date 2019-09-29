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    «Ливерпуль» вышел сухим из воды

    Реакция прессы на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
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    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одолел на выезде «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» победил при неубедительной игре

    «Очередной поход "Ливерпуля" за чемпионством начался в грозной и почти безупречной манере, но его седьмая подряд победа в Премьер-лиге пронизана недостатками, напомнив всем, что они все-таки не боги. Спустя неделю после победы над "Эвертоном" в гостях "Шеффилд Юнайтед" был тому, что на равных противостоит чемпиону Европы и, похоже, сможет набрать очко», — пишет на страницах The Guardian Луиз Тейлор.

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    • «Все это было до того, как ужасную, причудливую ошибку совершил его вратарь Дин Хендерсон. Голкипер хозяев подарил победный гол Жоржиньо Вейналдуму. Это была первая победа мерсисайдцев на данном стадионе с 1990 года, и они вряд ли забудут об этом во всей этой суматохе».

    «Шеффилд Юнайтед» заслуживает добрых слов за эту игру

    «Хотя "Клинки" были жестоко лишены заслуженного очка за свои усилия в этом матче, многое из показанного им на поле должно их приободрять. Наследие этого выступления заключается в том, что ленивые стереотипы о "Шеффилд Юнайтед" как тактически ограниченной команды со стороны некоторых экспертов должны прекратиться.

    В этой игре они не только на равных противостояли комбинационному стилю соперника, но и переводили игру на его половину поля, высоко прессингуя и преследуя повсюду, из-за чего "Красные" вынуждены были пасовать на вратаря», — отмечает в отчете BBC о матче Крис Холланд.

    «К сожалению, за усилия не дают очки. Решающая ошибка Хендерсона вызовет гримасу на лицах, и, возможно, хозяева могли и должны были забивать, но это поражение не обязательно нужно называть провалом. На пресс-конференции перед матчем менеджер хозяев Крис Уайлдер сказал, что "долгосрочный вызов" заключается в том, чтобы такая игра стала регулярной на "Брамалл Лейн" — то, как они начали сезон в элите говорит о том, что они более чем способны достичь этой цели».

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    • Ван Дейк не позволил «Ливерпулю» провалиться

    «Возможно, урок здесь прост: если мы ожидаем победы "Ливерпуля" — это одно, но когда его футболисты делают то же самое, это становится проблемой. По мере того как шел дождь и светило солнце, мерсисайдцы выглядели такими же растерянными, как и погода, выдавая выступление с настолько частыми ошибками, что где-то должен был сработать сигнал тревоги.

    На это оказался способен "Шеффилд Юнайтед", и никто не должен недооценивать, насколько хорошо сыграла дружина Уайлдера, насколько сложные вещи они делали», — пишет на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

    «Во всем, что делали гости, читалась небрежность, отсутствие внимания к мячу и концентрации, когда дело касалось борьбы с оппонентами. Редко "Красные" выглядели столь же уязвимыми, в то время как "Брамалл Лейн" ревел во время поединка. Если бы не Вирджил ван Дейк, оборону лидера постоянно проходили бы: голландец был великолепен как на земле, так и в воздухе, держа под контролем все вокруг, несмотря на постоянные угрозы со стороны Каллума Робинсона и впечатляющего Оли Макберни».

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    • Перестановки Клоппа помогли «Ливерпулю»

    «Несмотря на то, что впереди еще много матчей, это был один из тех дней, когда казалось, что отчетный поединок может оказать большое влияние на итоговые результаты в мае. "Ливерпуль" заставили проявить терпение, но он продолжал затворничать и, в конечном итоге, нашел способ победить, пусть это и потребовало щедрости со стороны вратаря соперника», — рассуждает в материале ESPN Лиам Уилер.

    Устрашающая тройка нападающих «Красных» осталась в отчаянном поиске остатков, которыми можно было бы поживиться в этой игре, где им приходилось сражаться за каждый ярд и возможность. Гости, который так часто хвалят за их атакующий блеск, были вынуждены пережить тяжелый день, который был воплощен в неточных пасах и неправильных решениях в жизненно важные моменты. В другой день Юргену Клоппу, возможно, пришлось согласиться на ничью, и его противники стоили этого.

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    • Немец сделал ставку на тот же состав, что и выиграл битву на поле «Челси», однако после разочаровывающего первого тайма босс «Ливерпуля» пытался перетасовать сочетания, и в перерыве переключился на три защитника с тем, чтобы у Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона было больше свободы ходить вперед.

    Это помогло «Ливерпулю» лучше закрепиться на половине своих соперника, равно как и помог выход на замену Дивока Ориги, тогда как опыт Джеймса Милнера помог коллективу выйти сухим из воды«. 0

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