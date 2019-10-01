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    Разница между «Арсеналом» и «МЮ» — в Обамеянге

    Главной проблемой «Манчестер Юнайтед» является слабая игра в нападении

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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    «Манчестер Юнайтед» и Арсенал« в седьмом туре АПЛ сыграли вничью — 1:1. Автор ESPN Марк Огден рассказывает о проблеме "МЮ" в атаке, сравнивая ситуацию с "Арсеналом", у которого есть Пьер-Эмерик Обамеянг.
    Уле-Гуннар Сульшер был прав. Не нужно быть великим ученым, чтобы понять, что все проблемы «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне проистекают из-за того, что команда не может забивать голы. Но в то же время, если вы избавляетесь от двух бомбардиров и не можете подписать им замену, то в отсутствии голов можете винить только себя.

    В январе 2018 года «Арсенал» разрешил Алексису Санчесу (помните такого?) покинуть «Эмирейтс», чтобы подписать контракт с «МЮ». Чтобы заменить чилийца, «Арсенал» потратил рекордные на тот момент 57 миллионов фунтов и купил у «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    При всех ошибках «Арсенала» (и ничья 1:1 на «Олд Траффорд» обнажила немало проблем команды) «канониры» не допустили огромную ошибку и не оставили себя без огневой мощи, когда Санчес покинул клуб. Обамеянг, который и в матче против «МЮ» принес «Арсеналу» одно очко, уже не раз спасал «канониров» после своего переезда из Германии.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    Перед тем, как отправить в «Интер» в аренду на один сезон Алексиса Санчеса «Манчестер Юнайтед» продал итальянскому клубу Ромелу Лукаку. В нападении у «Красных дьяволов» осталось только три форварда: Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль и 17-летний Мэйсон Гринвуд.

    Рэшфорд в своих последних шестнадцати матчах только один раз забил с игры, нестабильный Марсьяль получил травму (очередную), а Гринвуд, хоть и отличился дважды в шести матчах, но он все еще ребенок, на которого нельзя положиться в полной мере.

    Маркус Рэшфорд в матче против «Арсенала»
    globallookpress.com

    «МЮ» выдал свой худший старт в АПЛ с 1989 года. И причина заключается в том, что эта команда просто не способна забивать голы. Против «Арсенала» мы увидели тоже самое — «Ман Юнайтед» вновь не смог отличиться больше одного раза.

    «Я подумал — сколько раз мы вели со счетом 1:0 и не смогли забить еще один мяч? Это то, над чем нам нужно продолжать работать. Набираясь опыта, мы будем принимать более правильные решения», — сказал Сульшер.

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    • В текущем чемпионате «МЮ» забил 9 голов, но четыре из них пришлись на победный матч против «Челси» (4:0). Голевая засуха команды связана как с недостатком креатива в полузащите, так и с отсутствием опытного бомбардира. Однако «Манчестер Юнайтед» сам создал себе проблемы, потому что мог заменить Лукаку и Санчеса, но не сделал этого.

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    Обамеянг, который в этом чемпионате забил уже 7 голов, является отличным примером того, чего не хватает «Арсеналу». Статистика габонского форвард является просто таки приговором для нападения «МЮ». В последних 17 матчах во всех турнирах манкунианцы забили 15 голов. Обамеянг в таком же количестве игр забил 17!

    Если бы Обамеянг был игроком «МЮ», а не «Арсенала», команда Сульшера сейчас могла бы довольно комфортно располагаться в топ-четверке АПЛ. А форвард мирового класса регулярно использовал бы созданные моменты и забивал голы. Но в реальности Обамеянг — лучшая надежда «Арсенала» на то, чтобы финишировать в первой четверке. И это заслуга лондонского клуба — им хватило ума подписать его, чтобы заменить Санчеса.

    «МЮ» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    Если в вашей команде есть зияющая дыра — ее нужно заполнить. «Арсенал» это сделал, «МЮ» — нет. Теперь манкунианцам нужно ждать зимнего трансферного окна, когда их отчаяние из-за отсутствия настоящего голеадора может привести к новой дорогостоящей ошибке.

    Что касается «Арсенала», то, хотя у «канониров» и есть парень, который может превратить поражение в ничью, а ничью — в победу, они также оставляют «Олд Траффорд» понимая, что упустили прекрасный шанс обыграть «Ман Юнайтед» на выезде впервые с 2006 года. И хотя в первом тайме «МЮ» лидировал благодаря удару Скотта Мактоминая, затем «Арсеналу» не хватило веры в себя, чтобы перевернуть все с ног на голову.

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    • Нынешние противостояния «Арсенала» и «МЮ» — это уже не те титанические битвы между великими командами Арсена Венгера и Алекса Фергюсона, которые зачастую завершались вничью. Теперь у обеих команд есть большие проблемы. Но «Арсенал», по крайней мере, может похвастаться тем, что забивает голы. Именно поэтому у них есть преимущество.

    Подопечные Унаи Эмери вполне могли бы взять три очка на «Олд Траффорд» и еще больше усугубить ситуацию в «МЮ». Но в конце концов все завершилось вничью.

    «МЮ» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    «Арсенал» сейчас выглядит лучше, чем «МЮ», и они должны были доказать это, выиграв в этом матче, что отметил Эмери.

    «Я хочу большего — и лучшего результата, и лучшей игры. Но мы прогрессируем. Мы были конкурентоспособны и можем добиваться большего. Мы можем лучше контролировать игру с мячом и создавать больше шансов у ворот соперника. Мы очень довольны Обамеянгом, но нам нужно больше игроков, которые могли бы завершать атаки», — сказал тренер «Арсенала». 0

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