Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его место

Московский «Локомотив» уступил «Атлетико» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Москве (0:2). Голами в составе гостей во втором тайме отметились форвард Жоау Феликс и хавбек Томас Партей. В группе D «Локомотив» (3 очка) опустился на третью позицию, пропустив вперед «Атлетико» и «Ювентус» (по 4).

Возвращение Мораты

Автор Sport24 Данила Игнатов изучает стартовые составы команд, находя перемены в обойме «Атлетико».

«С победы над "Зенитом" Юрий Семин состав не поменял — плохая примета. Снова Мурило в опорной зоне, Рыбусь слева, в атаке — тройка Мариу-Жемалетдинов-Смолов. Алексея Миранчук, который по слухам вернулся в общую группу на неделе, не оказалось даже на скамейке.

"Атлетико" привез в Черкизово всех сильнейших. По сравнению с дерби против "Реала" (0:0) в состав вернулся Альваро Мората, который на матч чемпионата был дисквалифицирован, а Кирана Триппьера на правом фланге обороны заменил колумбиец Сантьяго Ариас. Британцем на "Ванда Метрополитано" Диего Симеоне был недоволен».

Коста прощает «Локомотив»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает доминирование команды гостей на старте матча, которое завершилось стопроцентным моментом.

«Никого не удивило, что с первых минут гости взяли мяч под контроль и стали методично выискивать пути к воротам москвичей. Те, в свою очередь, держали оборону спокойно и без суеты, но совсем не пускать соперника в штрафную с мячом не получалось. За первую четверть часа подобное случилось несколько раз.

И если у Мораты, выскочившего на Гилерме практически по центру, в итоге арбитры обнаружили офсайд, то проникновение Фелиша справа вышло весьма острым, как и прострел на дальний угол вратарской. Но хорош был голкипер российской сборной, сделавший "мертвый" перехват.

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Железнодорожники не забывали отвечать контратаками, но участвовало в них слишком мало игроков, чтобы говорить о серьезных моментах у ворот Яна Облака. Правда, однажды Жоау Мариу неплохо навесил в центр штрафной со своей левой бровки, и Гжегожу Крыховяку не хватило самой малости, чтобы дотянуться до мяча головой.

К исходу 20-й минуты "Атлетико" все-таки создал по-настоящему голевой момент. Парти подал угловой справа, кто-то из его партнеров подкорректировал траекторию мяча в воздухе, и Диего Коста наносил удар с дальнего угла вратарской вообще без помех. И непонятным образом отправил мяч выше перекладины!».

Провальное начало второго тайма

Автор Rusfootball.info Иван Долинин огорчен тем, что за удачной концовкой первой половины игры последовала осечка на старте второго тайма.

«Упущенный вернейший шанс забить будто оглушил команду Симеоне. "Локомотив" впервые в матче более-менее стабильно стал выбираться на чужую половину поля. Вот уже Смолов получил возможность пробить после передачи Игнатьева, вот уже Крыховяк своей активности заработал опасный штрафной. Казалось, что "железнодорожники" готовы окончательно выровнять игру, но "Атлетико" снова включился. Ближе к концу первого тайма у Гильерме появилась очередная работа.

Отличие от стартовых минут встречи, правда, все же было. "Локомотив" стал более акцентировано бежать в контратаки. На перерыв команды, например, ушли не после какой-нибудь атаки "мадридцев", а после симпатичного наступления "москвичей", которое завершилось неточным ударом Идову. Брайан, кстати, вышел на поле вместо получившего травму Жемалетдинова. Семину пришлось сделать вынужденную замену через полчаса после начала матча.

Жаль, конечно, что в дебюте второго тайма случилось то, чего можно было опасаться после первых 45 минут. Атаки "Атлетико" оказались более разящими, чем контратаки "Локо". "Москвичи" пропустили очень быстрый гол, упустив на левом фланге Морату и не успев за Жоао Феликсом в центре. Все началось с достаточно банального аута гостей на их половине поля, но ряд ошибок хозяев привел к пропущенному голу. Потеря концентрации? Пожалуй, нет. Класс игроков мадридского клуба дал им возможность повести в счете».

Гилерме мог спасти, но не спас

Автор Sports.ru Глеб Чернявский разбирает первый гол, пропущенный «Локомотивом» и находит в нем вину голкипера москвичей Гильерме.

«Вина Гильерме в голе Феликса значительно выше, чем кажется. Да, защитники не должны давать бить из таких позиций, но вратарь для чего-то же там находится. Удар у Жоао Феликса получился не таким уж пушечным, каким его ждали мы и Гильерме, а этот мяч надо было либо ловить, либо как-то техничнее отбивать в сторону. Можно было бы оправдать вратаря, если бы ему перекрывали обзор, но повтор из-за ворот показывает, что Идову вообще не мешал, а Гильерме все четко видел с самого начала.

Проблема в том, что Гильерме изначально настроился отбивать мяч хоть как-нибудь. Основной фактор, конечно, что удар был с лета и с близкого расстояния. Еще два других — статус матча и, возможно, статус самого Феликса. Это чуть сбивает самообладание, за счет которого вратари ловят такие мячи или отбивают их с большим контролем ситуации.

Несмотря на огромный опыт Гильерме, он не часто играет в Лиге чемпионов, а люди за 126 млн евро его еще не расстреливали. В момент замаха Феликса он был жестко настроен отбивать хоть как-то и не успел перестроиться на нормальный контроль мяча — поэтому так неловко отбил перед собой.

Интересно, что добивание у Феликса тоже особо не получилось. Но реакция и вообще игра в ближнем бою — не сильная сторона Гильерме. Теоретически тут можно было потащить (Акинфеев, скорее всего, легко бы взял второй удар), но это уже как требовать от многоборца выступить в слабой дисциплине мощнее, чем в сильной».

Томас забил, а Облак — спас

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев хвалит «Локомотив», который бился до конца и едва не «размочил» счет.

«Вскоре "Атлетико" забил второй, и сомнений в исходе матча не осталось окончательно. И снова солировал Жоау Феликс: в быстрой атаке он блестяще нашел на правом краю Диегу Косту, который вывел Партея на пустые ворота. Веры в то, что "Локомотив" способен повторить подвиг "Атлетико" двухнедельной давности, когда он отыграл два мяча у "Юве", не было совершенно.

Хозяева, надо отдать им должное, играть не бросили и один гол уж точно заслужили. Как всегда в этом сезоне, ближе к тому, чтобы забить, у железнодорожников был Крыховяк. Поляк нанес первый удар в створ, он же спустя несколько минут имел 100-процентный голевой момент, пробивая в упор. Тут уже настало время творить чудеса Облаку: непонятно, как вратарь спас. Увы, но ничего опаснее "Локомотив" в этот вечер больше не создал».

«Атлетико» подобрал ключи к «Локомотиву»

Корреспондент «Чемпионата» Антон Михашенок разбирает забитые мадридцами мячи, отмечая, что гости сумели воспользоваться слабостями хозяев.

«Нельзя сказать, что "Локомотив" был плох. Команда заслуживает комплиментов за то, что не рассыпалась, как параллельно в далёком Лондоне "Тоттенхэм", и попыталась поиграть с "Атлетико" в обоюдоатакующий футбол после того, как пропустила два. "Локомотив" был понятен, но это нормально: именно понятная игра и даёт этой команде возможность рассчитывать на похожие подходы и к глубоко отсиживающемуся "Тамбову", и к агрессивно отгоняющему от своих ворот "Атлетико".

Косые подачи в штрафную после ситуаций с лишним игроком во фланге. Удары из зоны перед штрафной. Чорлука, который всегда находится в движении на стандартах у чужих ворот. Всё это есть из матча в матч, всё это позволяет "Локомотиву" существовать последние три года почти без сбоев.

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На этой понятности, впрочем, сыграл и "Атлетико". Два способа взлома массированной обороны гости применяли весь первый тайм: попытки открыться за спину одному из крайних защитников "Локо" (в качестве цели ещё до травмы Жемалетдинова был выбран Владислав Игнатьев, и пару раз АТМД был близок к цели) и попытки выдернуть одного из центральных защитников из линии.

Первый гол пришёл благодаря второму из ритмично повторявшихся движений: Мората пошёл глубоко под аут, вытянул на себя Чорлуку, ушёл во фланг, оставляя хорвата в полупозиции, а дальше "Локо" уже был приговорён. Скорости мышления для перестроения во внештатной ситуации нам в Европе не хватает, а когда ещё и лидер обороны застрял в текстурах, можно сразу идти к центру поля».

«Атлетико» показал разницу в уровнях

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли признает, что и поражение «Локомотива» и уверенно доминирование «Атлетико» были вполне закономерны и ожидаемы.

«За первый тайм у хозяев всего-то три попытки ворваться во владения Яна Облака, не хватало скорости. Бега и мышления. Жаловался Палыч, что сил не хватило. Класса тоже. И очень остро играли гости в атаке, вынуждая защиту "Локомотива" ошибаться изумительно креативными, выверенными пасами за спину. Забить могли трижды. Отскочил "Локо". Но это же только в первом тайме.

Во втором все быстренько встало на свои места. И снова "если бы". Например, "не махни Владислав Игнатьев мимо мяча". Потом еще: "если бы забил Гжегож Крыховяк".

Кстати, о не забитом поляком мяче. Так ведь Ян Облак — один из лучших вратарей мира, вот и блеснул уникальной реакцией и не отбивал перед собой, как вновь случалось с Гилерме. "Атлетико" — это сочетание высочайшего индивидуального мастерства дорогостоящих футболистов и не меньшего командного класса, в чем заслуга великолепного тренера Диего Симеоне.

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И нет против этого лома приема у "Локомотива", безо всяких "если бы". Верный себе честный Палыч прямо сказал: "Не обидно. Проиграли команде, способной выиграть Лигу чемпионов".

Все верно, все это понимают. В России сегодня команд, способных замахнуться на Лигу, нет. "Локомотив" только что обыграл "Зенит", подтвердив, что по праву представляет страну в самом престижном клубном турнире Европы. Никому не обидно. Мы же все понимаем».

«Атлетико» пришлось попотеть

Блогер Soccer.ru Синклейр не считает победу мадридского клуба легкой.

«К чести хозяев, они все же сумели найти в себе силы, чтобы отвечать давлением. И там уже приходилось говорить о невезении для "Локомотива" — после ударов Гжегожа Крыховяка или Дмитрия Баринова. "Атлетико" победил, как кажется со стороны, с запасом, но эта победа далась мадридцам непросто, а "Локомотив" мог поставить ее под сомнение.

Впереди у "Локомотива" в Лиге чемпионов очень непростые спаренные матчи. Соперником будет "Ювентус". Велика вероятность того, что набранные в первом туре три очка с "Байером" будут заморожены тура до пятого.

"Локомотиву" к тому моменту не нужно раскисать и надеяться, что "Байеру" в спаренных матчах с "Атлетико" придется еще сложнее. Леверкузенцы-то свой матч сегодня тоже проиграли — 0:3 "Ювентусу". Так что "Локомотив" сохранят стратегическое превосходство над главным оппонентом в лице "Байера".

Железнодорожники в достаточной мере показали и цепкость, и характер, и боевитость. Это все снабдить бы классом. Но пока "Локомотив" будет проигрывать соперникам, превосходящим в классе, если у них не случится необъяснимого провала. У "Атлетико" не случилось». 0