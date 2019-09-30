Десять тренеров для «Спартака»

Уволив Олега Кононова, «Спартак посреди сезона остался без тренера. В ближайших матчах командой будет руководить помощник уволенного специалиста Сергей Кузнецов, но кто возглавит "Спартак" на постоянной основе? У нас есть десять кандидатов.

Доменико Тедеско

По данным российских СМИ, кандидатуру экс-наставника «Шальке» лоббирует лично новый гендиректор «Спартака» Томас Цорн, в прошлом живший и работавший в Германии.

Послужной список у 34-летнего немца неоднозначный. С одной стороны — второе место в бундеслиге-2017/18, выход из группы в ЛЧ-2018/19, с другой — плохой сезон-2018/19, закончившийся увольнением в марте после поражения 0:7 от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гендиректор «Спартака» явно делает ставку на молодого специалиста, с которым говорит на одном языке и который не будет давить авторитетом, а будет выстраивать равноправное партнерство.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Правда, судьба молодых иностранных специалистов без послужного списка в «Спартаке», как правило незавидна — примеры Мурата Якина и Томаса Лаудрупа красноречивы.

С другой стороны, если гендиректор клуба поддерживает тренера, а не пытается занять его место, все может развиваться совсем по другому сценарию.

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев globallookpress.com

Туркменский патриарх — один из самых уважаемых специалистов в РПЛ, на счету которого целая россыпь трофеев с «Рубином» и шальное ростовское серебро. Выжимать максимум из средник команд он умеет как никто другой.

Но возвращение в Казань в 2017 году подпортило легенду о непогрешимости Бекиевича и подтвердило пословицу о реке, в которую нельзя войти дважды. Летом 2019 Бердыев был уволен из «Рубина» из-за плохих результатов и с тех пор сидит без работы.

Курбан Бердыев мог оказаться в «Спартаке» еще в 2016 году после увольнения Дмитрия Аленичева, но когда Леонид Федун узнал, что тренер параллельно ведет торги с «Локомотивом», то прекратил переговоры краткой смс-кой с непечатным эпитетом в адрес ушлого специалиста.

Неясно, кто из них должен в этой ситуации прощать другого и зарывать топор войны, но если это удастся сделать — Бердыев все же возглавит «Спартак» с опозданием в три года.

Вот только с Цорном он вряд ли сработается — патриарх привык работать со своей командой и контролировать деньги и трансферы сам.

Марселино Гарсия Тораль

Наверное, самый перспективный из сидящих без работы иностранных специалистов. Марселино сумел перезагрузить «Валенсию» и выиграть с ней первый за 11 лет трофей — Кубок Испании.

Но пару недель назад специалист был без видимых на то причин был уволен решением владельца клуба Питера Лима.

Сингапурскому бизнесмену не понравилось, что влияние Марселино в клубе растет, к тому же он не хотел, чтобы игроки «Валенсии» тратили силы на Кубок Короля, а тренер пошел ему наперекор.

Испанец выглядит интересным кандидатом, но мы помним, как сложилась судьба другого перспективного испанского тренера Унаи Эмери в период работы в «Спартаке».

Валерий Карпин

Валерий Карпин globallookpress.com

Самый лаконичный тренер РПЛ уходил из «Спартака» в звании «сбитого летчика». По крайней мере так его охарактеризовал все тот же злоязыкий Леонид Федун, хотя два «серебра» красно-белых до чемпионства Карреры оставались одним из лучших достижений клуба в новейшей истории.

После пары фальстартов с «Мальоркой» и «Армавиром», давшими пищу для злорадства хейтерам, Карпин взял паузу, после чего успешно вернулся к тренерской работе в РПЛ — с «Ростовом».

После сезона на раскачку подопечные Карпина добрались до полуфинала Кубка России, а в текущем сезоне дончане уверенно идут в группе лидеров.

Вряд ли Валерий Карпин горит желанием вернуться под начало Федуна, но если тот все же захочет вернуть тренера, ему придется раскошелиться — отступные составят 5 миллионов евро.

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо globallookpress.com

Вариант на грани фантастики, но потускневшая карьера Особенного в последнее время связана с Россией: работа экспертом на телеканале Russia Today, посещения матчей КХЛ в Балашихе — кто мог предсказать такое еще пару лет назад.

Португалец был уволен из «МЮ» в декабре прошлого года. За 2 года Жозе выиграл с клубом Лигу Европы, Суперкубок Англии, Кубок Футбольной лиги, а также занял второе место в АПЛ в сезоне 17/18. Но лишили работы его, как и многих других, конфликты со звездными игроками.

По слухам, у него уже были предложения от «Шальке», «Лилля», «Милана», «Монако» и других команд, но все их португалец отклонил.

Возможно, Леониду Федуну удастся заманить Жозе огромным контрактом — чем черт не шутит. Но, скорее всего, тот ждёт предложения от топ-клуба «Реала» или «Баварии».

Андрей Тихонов

Андрей Тихонов globallookpress.com

Легенда «Спартака» сумел неплохо себя проявить в ФНЛ с «Енисеем» и «Крыльями Советов», очень харизматичен и уважаем болельщиками. Правда вот с РПЛ с самарским клубом он провалился и остался без работы.

Но, по информации СМИ, руководство «Спартака» может пригласить его руководить командой до конца сезона, чтобы летом освободить место постоянному новому тренеру. И в данном случае успехи Тихонова в РПЛ уже не так важны.

В лице Андрея Тихонова руководство клуба видит людей, к которым не будет претензий у болельщиков. Нынешний сезон для «Спартака» практически потерян, а втаптывать в грязь вчерашних легенд из-за ошибок прошлых специалистов никто не будет.

Вот только захочет ли сам Андрей Валерьевич служить временной «затычкой» для прохудившегося спартаковского сосуда? Возможно любовь к «Спартаку» и возможность поработать в топ-клубе перевесят здравый смысл.

Арсен Венгер

Арсен Венгер globallookpress.com

Легенда «Арсенала» сидит без работы с лета 2018-го. На днях, по информации СМИ, он должен был получить техническую должность в ФИФА, но вряд ли Арсен откажется от тренерской работы.

Пару недель назад появлялась информация о поездке генерального директора Томаса Цорна в Лондон на переговоры с французом. Впрочем, Леонид Федун опроверг слухи.

По словам известного агента и друга тренера Шандора Варги, Арсен позитивно относится к возможности поработать в России и это может произойти, если будет достойное предложение.

Приезд Венгера встряхнет и РПЛ, и «Спартак». Арсен любит работать с молодыми игроками и ставить красивый атакующий футбол. Ну а репутация у него — дай бог каждому, такого тренеришкой не назовет никто.

Дмитрий Парфёнов

Дмитрий Парфёнов globallookpress.com

Очередной носитель «спартаковского духа» не затеряется в долгом ряду предшественников. Парфёнов регулярно побеждал красно-белых сначала с «Тосно», с которым выиграл Кубок России, а потом и с «Уралом», с которым дошел до финала турнира.

Екатеринбургский клуб, ведомый Парфёновым выглядит одним из интереснейших середняков РПЛ: команда играет в атакующий фланговый футбол, хотя и сильно проседает в обороне.

Болельщики будут поначалу довольны, а поддержка руководства клуба, тоже поначалу, будет зашкаливать. Сам же Парфенов, за возможность «порулить» «Спартаком» будет полностью лоялен линии партии, даже когда ему будут везти новых Баду и Ларссонов.

Чем все может кончиться, когда дела пойдут не так, как ожидалось, мы уже видели на примере Аленичева. С другой стороны, может быть имея на порядок лучший подбор исполнителей, Парфенов сумеет раскрыться еще ярче.

Массимо Каррера

Массимо Каррера globallookpress.com

Как же можно забыть итальянца, подарившего «Спартаку» долгожданное чемпионство. Фанаты его точно не забыли — «A Tutti! Avanti!» до сих пор несется с трибун на матчах красно-белых.

Несмотря на то, что расстался «Спартак» с иностранным специалистом не лучшим образом, Массимо может вернуться, если его позовут как следует. Кажется он успел полюбить «Спартак» не меньше, чем фанаты полюбили его.

Вот только стоит ли это делать? Дважды поймать молнию в бутылку вряд ли удастся, в том, что итальянцу удастся повторить чудо есть большие сомнения, тем более, что он и сам толком не понимает, как ему оно удалось.

Но людское обожание — страшная вещь, отказаться от него очень сложно. А результат вряд ли будет хуже, чем при Кононове.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов globallookpress.com

Еще один выходец из «Спартака», уже успевший один раз постоять у руля команды и даже завоевавший с ней серебро. Правда, расставание вышло не очень приятным, но было это в далеком уже прошлом — тренер давно помирился с владельцем клуба.

Сейчас Леонид Федун видит Черсесова в качестве основного кандидата, который должен возглавить команду летом. И, нужно признать, за эти годы Станислав Саламыч превратился в видного специалиста.

В РПЛ он не блистал, но не провалился ни с «Тереком», ни с «Амкаром», ни с «Динамо». Дальше были титулы в польской «Легии», неожиданно успешная работа в сборной России, номинация на тренера года ФИФА, и народная любовь.

Добавьте к этому европейский менталитет,знание языков, умение выдерживать нешуточный прессинг, а после ЧМ-2018 еще и нешуточный административный ресурс с поддержкой на самом верху.

Да, РФС против совмещения работы в сборной и клубе, так что «Спартаку» придется ждать, пока не кончится Евро-2020. Но результат стоит ожиданий, а пока есть из кого выбрать временщика. 0