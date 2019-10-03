Орудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тени

Каталонцы пропустили уже на 2-й минуте, когдаподнялся слишком высоко, аклассной передачей вывел на ударную позицию, который и поразил цель.

На такой ход событий «сине-гранатовые» отреагировали мгновенно, когда вынудили миланцев сесть в глухую оборону. Казалось, что очень быстро паритет будет восстановлен, но вскоре «Интер» понял, что атака «Барселоны» была такой же грозной, как и телепузики, поэтому начал совершать вылазки вперед.

В первой половине встречи «Интер» отыграл блестяще и был обязан увеличивать свое преимущество. Частично этого не произошло из-за ошибок на завершающей стадии, но важно также отметить вратаря хозяев Марка-Андре тер Штегена.

В такой ситуации складывалось ощущение, что у «Барселоны» не будет шансов, ведь ее не спасал даже Лионель Месси со своими веселыми дриблингами. Второй тайм начался по аналогичному сценарию, но вскоре Эрнесто Вальверде внес коррективы.

Всего через восемь минут после перерыва Вальверде снял Серхио Бускетса и выпустил на поле Артуро Видаля, который не занял позицию опорника, а отправился выше, оказавшись перед основной линией обороны «Интера». Через несколько минут чилиец имел хороший момент, который упустил, после чего отметился результативной передачей, сделав классный пас с фланга в центр.

Кто был автором гола? Луис Суарес, потративший предыдущие 57 минут, отчаянно пытаясь манипулировать соперниками и мячом, но не преуспел в этом, потому что ему не хватало атлетизма. Он стал медленнее, чем был раньше, так что впустую бродил по полю. Он выглядел таким же бесполезным, каким мы его неоднократно видели в течение сезона.

Впрочем, имея Видаля на поле, «Барселона» вынудила «Интер» отправить на его опеку дополнительного игрока. Это позволило Суаресу относительно легко найти свободное пространство. Что касается самого результативного удара, то выстрелил просто невероятно. Самир Ханданович попросту не имел шансов.

«Барселона» продолжала давить «Интер», и чуть менее чем за пять минут до конца основного времени вышла вперед. «Интер» осмелился пойти в атаку, что позволило Месси проявить свой блеск. Аргентинец унизил Квадво Асамоа и Марсело Брозовича, избежал столкновения с Миланом Шкриньяром и снова отдал пас в свободную зону на Суареса.

На этот раз уругваец не мог бить в касание, поскольку Диего Годин закрывал ему обзор, поэтому он продемонстрировал другой трюк. Ложным замахом он вынудил Година остановиться, после чего протолкнул сферу в направлении ворот. Суарес сразу же бросился вперед (бежал так быстро, как только мог) и спокойно переиграл вратаря. Нападающий «Барселоны» забил два гола, сделав около пяти шагов в результативных атаках. И этого оказалось достаточно, чтобы изменить ситуацию, хотя в первом тайме он затерялся среди защитников «Интера».

Что изменилось? Появился Артуро Видаль. Будучи командой, ориентированной на контроль мяча, «Барселоне» часто приходилось думать над тем, как лучше осадить чужую штрафную площадь, не пропустив при этом контратаку. Большинство тренеров (особенно Пеп Гвардиола и Луис Энрике) играли в три защитника, но Вальверде подглядел в записную книжку Франка Райкарда и перешел на схему 4-2-3-1.

То, что чилиец сыграл так высоко, разрушило «Интер». Видаль сделал так, что защитникам «нерадзурри» было труднее наброситься на Месси, когда аргентинец получал мяч. Кроме того, Артуро действовал как свирепый защитник, прессингуя всех игроков с мячом. И даже когда итальянцам удавалось прорваться мимо него, они оказывались на пути Артура или Френки де Йонга, которые вместе с фланговыми защитниками могли вступить в отбор и выполнить перехват. Да, схема была рискованной (если бы «Интер» прошел вторую линию, то оказался бы в свободной зоне перед воротами), но она сработала великолепно.

Несмотря на оформленный дубль, Луис Суарес по-прежнему остается серьезной проблемой для «Барселоны». Его передвижение по полю удручает (в матче с «Интером» он забил столько же голов, сколько за два предыдущих сезона в еврокубках), и он явно мучается в игре один в один.

Сценарий, позволивший ему блистать во втором тайме, вряд ли поможет «Барселоне» в будущем. Всегда приятно выполнить осаду чужой штрафной и отыграться со счета 0:1, но подобные успехи в конечном итоге попросту сделают футболистов эмоционально истощенными.

В открытых играх Антуан Гризманн с его большим диапазоном атлетизма и скорости является более предпочтительным вариантом в качестве главного нападающего «Барселоны» (и ему нужно давать игровое время, чтобы наладить взаимопонимание с Месси). Но как насчет жестких игр? Тех, в которых «Барселоне» нужно пройти плотную оборону и использовать оружие осады, которое действительно нокаутирует соперника? В данном случае можно использовать феноменального Артуро Видаля и Луиса Суареса с его игровым интеллектом и выдающейся ударной техникой. 0