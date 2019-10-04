Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ

Московский ЦСКА на своем поле проиграл испанскому «Эспаньолу» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Во второй половине игры гости сумели поразить ворота Игоря Акинфеева усилиями китайского форварда У Лэя и Виктора Кампусано, забившего в дополнительное время. Армейцы потерпели второе поражение подряд, расположившись на последнем месте в группе без набранных очков.

Гончаренко обошелся без экстрима

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает стартовые составы команд, выбранные тренерами на матч в Москве.

«Последние успешные матчи во внутреннем чемпионате создали у игроков армейской команды благоприятный психологический фон накануне поединка с "Эспаньолом". Оформился и новый — очередной! — остов стартового состава, в который едва ли не каждую неделю вносились изменения из-за травм и дисквалификаций. Но на сей раз, по крайней мере, у Виктора Гончаренко была возможность обойтись без экстрима в линии обороны и оставить на скамейке запасных 17-летнего Вадима Карпова. Там же, в ближайшем резерве оказался и выздоровевший Седрик Гогуа. А трио игроков обороны вместе с Игорем Дивеевым и Хердуром Магнуссоном составил Звонимир Шарлия.

В средней линии, пожалуй, слегка удивило лишь отсутствие Ивана Облякова, которого, видимо, тоже усадили на скамейку запасных с целью дать небольшую передышку в бешеном графике игр. Впрочем, Кристиян Бистрович давно набрал форму после повреждения и сейчас в равной степени мог претендовать на попадание в стартовый состав, как и тот же Обляков с Ильзатом Ахметовым.

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Гости выбрали на гостевую игру отнюдь не схему 4-3-3, как было отображено в официальном протоколе и на сайте УЕФА. Единственным чистым опорником на деле оказался Марко Рока, а выдвинутого вперед Джонатана Кальери поддерживала мобильная цепочка из четырех полузащитников. При случае один из них мог опуститься в опорную зону или переместиться в переднюю линию, обеспечивая шарнирную подвижность тактической конструкции каталонской команды».

Вялый Фернандес и травма Кальери

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен игрой команд в первом тайме и отсутствием опасных моментов до перерыва.

«Команды играли довольно просто. Выманивали друг друга на прессинг и охотно использовали длинные передачи. "Армейцы" к тому же хорошо накрывали игроков "Эспаньола" в начале атаки три в три, разбирали оппонентов в середине поля. Правда, примерно после получаса игры давление со стороны хозяев стало чуть менее эффективным. Тем не менее испанцы до перерыва ни разу не пробили по воротам (счёт ударов был 8-2, в створ — 2-0).

В первом тайме бросалось в глаза, что Марио Фернандес по каким-то причинам не выдаёт сто процентов своих возможностей. Он сделал всего 25 касаний мяча и 13 передач, тогда как у левого "бровочника" Константина Кучаева было 41 касание и 27 передач. Когда нет привычной активности натурализованного бразильца, ЦСКА страдает в атаке. После перерыва Фернандес вроде бы прибавил, но всё равно сыграл хуже, чем обычно.

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— "Эспаньол" уже на 22-й минуте лишился из-за повреждения своего центрфорварда Хонатана Кальери. Это создаёт большие проблемы испанцам, поскольку травмирован и лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Факундо Феррейра. Экс-нападающий "Шахтёра" забил семь голов в девяти матчах, а в Москву не прилетел».

Что с Дивеевым?

Автор «Спорт-Экспресса» Анатолий Рогулев обеспокоен неожиданной заменой в стане ЦСКА, сделанной Виктором Гончаренко в перерыве.

«К концу тайма на табло горели нули, и это казалось каким-то недоразумением. ЦСКА мог позволить себе играть пятками в обороне и подолгу контролировать мяч в чужой штрафной, пытаясь разыграть до верного. В этой академичности и заключалась основная проблема: к перерыву в створ ворот Диего Лопеса нанесли всего два удара: кроме Влашича еще одну попытку сделал Сигурдссон после подачи справа. На этом — все.

Стадион провожал команду под трибуны скандированием: "Побеждать!". Другого исхода по такой игре не допускалось категорически. Накануне Гончаренко рассказывал журналистам, что его команда научилась дожимать подобные встречи, именно это ЦСКА должен был показать во втором тайме.

Из раздевалки на поле не вышел Дивеев. Похоже, у защитника повреждение: с поля Игорь уходил, хромая и держась за заднюю поверхность бедра. Будем надеяться, что травма несерьезная: скоро футболисту предстоят важные игры за молодежную сборную. А Гогуа очень скоро едва не стал причиной гола гостей: африканец махнул мимо мяча, и Кампусано выскочил к воротам. Теперь очередь спасать свою команду дошла и до Акинфеева.

ЦСКА продолжал доминировать, но моменты все равно давались со скрипом. Разве что Чалов и Фернандес по разу приложились из пределов штрафной — оба раза мяч полетел мимо створа».

ЦСКА сбился с ритма после перерыва

Обозреватель Rusfootball.info Григорий Каленов огорчен провалами армейцев во втором тайме, которые привели к забитому мячу.

«И начались проблемы. Шарлия почему-то стал откровенно пассивным в отборе, а Гогуа опаздывал. На первый раз выручил Игорь Акинфеев, но повторить второй раз тот же трюк капитан ЦСКА не смог. Чужой вратарь выносил от ворот, Гогуа неудачно сыграл головой, поэтому мяч ушёл Варгасу. Тот прорвался через полуфланг — и выкатил на У Лэя, который обогнал Магнуссона.

В скором времени состоялась ещё одна ошибка Гогуа и всё могло стать совсем плохо, но автор забитого мяча Лэй зачем-то симулировал после не самой удачной игры Шарлии. Спасибо хоть на том, что на этот раз арбитр момент не проворонил.

ЦСКА пытался завестись, но получалось плохо. "Армейцы" вообще выглядели слабо: к импотенции атакующей (до штрафной красно-синие доходили, но дальше тушевались) добавились ещё и вынужденные провалы в центре.

Огня добавил и турецкий арбитр Али Палабийик, принимавший решения не в пользу нас в ряде спорных случаях. Например, за случайное касание хрупкого Облякова, которое едва не убило одного из игроков испанской команды, он дал жёлтую».

Худший старт ЦСКА в еврокубках

Автор «Спорта День за Днем» Анатолий Иванов грустно иронизирует над концовкой матча в исполнении игроков ЦСКА.

«Проблемный "Эспаньол" словно не ожидал, что способен на такое. И преобразился. Заиграл. Возросли скорости, появился прессинг. Испанцы сели в оборону. Пробовали убегать в контратаки. Стали дорожить мячом, успешно контролировали его. Теперь "армейцы" стали никакими. Активность без опасности. Без моментов. Без прослеживаемой идеи.

"Финальный штурм" ЦСКА был хаотичным. Без остроты. В добавленное время Магнуссон отдал мяч в своей штрафной Кампусано. 0:2.

Молодцы фанаты. Как и в Болгарии, продолжили поддерживать команду и после финального свистка. Так, будто ЦСКА выиграл в финале Лиги чемпионов

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Лидер чемпионата России ничего не мог сделать с проблемной командой, выигравшей один матч в сезоне.

Четвертые места ЦСКА в Лиге чемпионов стали мемом. Теперь "армейцы" сделали шаг к четвертому месту в группе Лиги Европы.

Зато поражение от "Лудогорца" стало не таким обидным — болгары разгромили "Ференцварош" на выезде (3:0). Играя в меньшинстве с 43 минуты.

А ЦСКА выдал худший старт российских команд в Лиги Европе. Разница мячей — 1:7».

Преображение «Эспаньола» и ЦСКА

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин винит в провале армейцев недооценку соперника.

«Словом, соперник подходящий — в меру крепкий и умелый, но в то же время не космический. Хотя в какой-то момент показалось, что встречается ЦСКА не с "Эспаньолом", а с каким-нибудь "Сочи" или "Оренбургом" — настолько глубоко испанцы отошли на свою половину поля, позволяя армейцем почти безраздельно контролировать мяч. Впрочем, до вратаря Лопеса он почти не доходил, застревая в ногах.

А потом случилось то, что мы видели в еврокубковых матчах уже много раз. Вроде бы податливый соперник прибавил, и оказалась, что 18-я команда чемпионата Испании может и мяч подержать, и в атаку слаженно выйти, и быструю комбинацию разыграть, и темп взвинтить или наоборот сбавить. Не хуже любого российского топ-клуба.

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И вот уже ЦСКА на этом фоне вдруг сам превратился в аутсайдера. Гогуа стал казаться игроком уровня "Тамбова", Шарлия — "Славена" из Белупо, Чалов растворился в защитных построениях соперника, Мариу Фернандес стал совсем предсказуемым, Влашич вдруг утратил выдумку и технику. Один удар того же Фернандеса после подачи углового за весь второй тайм — это очень плохо и очень мало».

А ЦСКА вообще нужна Лига Европы?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что после двух поражений армейский клуб полностью сосредоточится на внутреннем первенстве.

«Если честно, сомнения возникали и раньше, но после двух поражений на старте группового раунда они углубляются. Здесь нужно учесть и хороший ход ЦСКА в РПЛ, где армейцы после 11 туров возглавили турнирную таблицу. В клубе Евгения Гинера очень хорошо умеют расставлять приоритеты, взвешивать "за" и "против", а также считать деньги.

Впрочем, здесь даже семи пядей во лбу быть не нужно, чтобы щелкнуть элементарный расклад: попадание в первую двойку в РПЛ (а предпосылки к этому имеются, как показывают результаты) даст армейцам куда больше профита, нежели все прелести плей-офф Лиги Европы.

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Для борьбы за победу в турнире нужно иметь большую обойму игроков, а это точно не о ЦСКА, а вылетать после групповой стадии или после первого-второго раунда плей-офф — особой разницы нет. Зато есть разница в подготовке к весенней части сезона, которая окажется решающей.

Без Лиги Европы не будет форсирования формы и бешеного графика на входе в весну. "Сосредоточиться на чемпионате" — это же такая знакомая формула! Очень хочется ошибаться, но пока все идет к тому, что ЦСКА завершит евросезон уже в этом календарном году».

Игроки ЦСКА не мотивированы

Автор Sport24 Данила Игнатов находит сразу несколько причин, по которым ЦСКА провалился в еврокубках.

«Третья причина провала ЦСКА в Лиге Европы максимально проста, но, кажется, тоже сильно влияет на результаты. Команда не мотивирована играть в еврокубке статусом ниже. Кто бы что ни говорил перед "Лудогорцем", армейцы сейчас намного более заряжены на чемпионат России. Там у команды идет и, похоже, больше шансов на успех по окончании сезона.

А в Лиге Европы есть недооценка соперника. "Рома", "Реал", даже "Виктория" — во многом из-за гимна, переполненных "Лужников", атмосферы в целом — были для ЦСКА серьезными раздражителями. Команда выкладывалась на полную, концентрировалась на 100%, бежала вперед. А с "Эспаньолом" играла вообще без эмоций, будто держа в голове воскресенье, "Ростов", лидерство в РПЛ.

После первого гола Гончаренко старался завести команду, но руки у всех остальных, кроме него, опустились окончательно. Конечно, шансы на выход из группы еще есть: надо обыгрывать дважды "Ференцварош", который оказался аутсайдером вместе с армейцами, и мстить за поражения в ответных матчах. Не похоже, чтобы ЦСКА специально сливал Лигу Европы — все-таки в плей-офф можно неплохо заработать.

Календарь и таблица РПЛ

Но для этого пора что-то поменять — побеждать так, как это получается в РПЛ, в Европе нельзя. Даже когда есть ощущение, что это аутсайдеры и чемпионы бензоколонок». 0