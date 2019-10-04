Паласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу

Эвертон стал открытием во время недавнего триумфа сборной Бразилии на Кубке Америки, но трансферное окно в Европе закрылось, а маленький левый вингер застрял в «Гремио». Объяснение? Ему 23 года. В глазах клубов, находящихся по другую сторону Атлантического океана, это делает его старым.

Примечательно, что два футболиста, которые последними признавались лучшими игроками года в Южной Америке (Гонсало Мартинес в 2018 году и Луан в 2017 году), не были востребованы европейскими топ-клубами. Мартинес перебрался в США. В то же время карьера Луана застопорилась — он томится на скамейке в «Гремио».

Короче говоря, европейские гиганты хотят покупать таких талантов молодыми. Это говорит о том, что в уровнях игры лучших команд Южной Америки и Европы произошел серьезный разрыв. Чем раньше европейский клуб подпишет южноамериканского таланта, тем больше времени будет у этого футболиста на адаптацию и тем большей будет его трансферная стоимость, как только он докажет свою ценность.

Вот список из десяти южноамериканских талантов, которые находятся только в самом начале своей карьеры. Не все из них добьются успеха. Но в октябре 2019 года все они достойны внимания. Среди них могут быть некоторые будущие мировые звезды.

Эсекиэль Паласиос

«Ривер Плейт», полузащитник, 20 лет

Сколько игроков, которые сейчас участвуют в решающих стадиях Кубка Либертадорес, однажды смогут делать разницу в Лиге чемпионов? На ум приходит несколько кандидатур, но имя Паласиоса всплывает первым. Высокий, элегантный, универсал. И он еще не достиг 21 года. Паласиос выглядит как еще более многообещающая версия молодого Лучо Гонсалеса — аргентинского полузащитника, который великолепно служил «Порту» и «Марселю».

Эсекиель Паласиос globallookpress.com

Паласиос силен на мяче, у него впечатляющая точность передач и сочетание спокойствия и утонченности в атакующей трети поля. Возможное беспокойство вызывает количество травм, которые он уже получил. Одна из них уже удержала его в Южной Америки. Если бы он оставался в форме, то, вероятно, уже оказался бы в Европе, где интерес к нему проявлял «Реал».

Алексис Макаллистер

«Бока Хуниорс», полузащитник, 20 лет

Макаллистер из того же поколения игроков, что и Паласиос. Прямо сейчас они столкнулись в полуфинале Копа Либертадорес. В отличие от Паласиоса, Макаллистер уже даже определился со своим клубом в Европе. Он сделал себе имя в «Аргентинос Хуниорс», а сейчас играет за «Боку» на правах аренды. Права на него уже принадлежат «Брайтону». К английскому клубу полузащитник присоединится в конце года.

Алексис Макаллистер premierleague.com

«Брайтон» получит в свое распоряжение очень интересного атакующего полузащитника, который недавно дебютировал за первую сборную Аргентины. Алексис — парень из известной футбольной семьи, и выглядит талантливей всех своих родственников. Он подвижен, обладает хорошим ударом. умеет пробираться в штрафную и забивать.

Вопросы остаются только с недостатком физики и предпочитаемой позицией на поле. Макаллистер гораздо более комфортно выглядит в центре, чем на флангах. Но будет ли у «Брайтона» свободное место для плеймейкера? И сможет ли он находить свободное пространство в более компактных защитных построениях европейских команд?

Николас Домингес

«Верес Сарсфилд», полузащитник, 21 год

Еще один многоообещающий центральный полузащитник из Аргентины, который скоро отправится в Европу. «Болонья» в следующем году заберет его в Италию в надежде на то, что он сможет сохранить свой темп прогресса.

Николас Домингес velez.com.ar

Под пристальным взглядом тренера Габриэля Хайнце Домингес превращается в элегантного центрального хавбека, способного организовать игру команды, а также врываться в штрафную и завершать атаки. В прошлом месяце он насладился дебютом за сборную, выйдя на полчаса на замену в матче против Чили, и проявил себя хорошо. Однако у него пока очень мало опыта. В отличие от Паласиоса и Макаллистера, Домингес еще не играл в той же Копа Либертадорес.

Педриньо

«Коринтианс», полузащитник, 21 год

«Коринтианс» держится неподалеку от лидеров чемпионата Бразилии во многом благодаря атакующему полузащитнику Педриньо. В свой третий сезон в первой команде Педриньо продолжает демонстрировать прогресс. Есть даже надежда на то, что «Коринтианс» в итоге получит левоногую версию Филиппе Коутиньо.

Как и Коутиньо, Педриньо любит действовать на «не своем» фланге — справа, срезая углы благодаря сильной левой ноге. Как и Коутиньо, он обладает отличным и сильным ударом, а также может врываться за спину защитнику и использовать свою правую ногу.

Педриньо globallookpress.com

Нестабильное финансовое положение клуба, безусловно, говорит о том, что они будут продавать Педриньо в одно из двух следующих трансферных окон. Если так, что ему придется справиться с сомнениями, то он слишком слаб для Европы.

Жуан Педро

«Флуминенсе», нападающий, 18 лет

Шквал голов в мае превратил 17-летнего ноунейма в общеизвестное имя в Бразилии. Особенно впечатляющим был его хет-трик в матче против колумбийского «Атлетико Насьональ» в Копа Судамерикана. У Жуана Педро есть нечто схожее с Криштиану Роналду. Юноша из «Флуминенсе», возможно, еще покажет тот же взрывной темп, бегая с мячом, а в плавности его движений и качестве завершения атак есть реальная перспектива.

Конечно, футбол не всегда столь легок, как в те майские дни, когда Жуан Педро не мог перестать забивать. Да и игра в команде, находящейся под угрозой вылета, давит сама по себе. Но Жуан Педро выглядит как центрфорвард редкого таланта. В следующем году он будет на пути в английский «Уотфорд».

Таллес Магно

«Васко да Гама», форвард, 17 лет

Когда новичок «Сан-Паулу» Дани Алвес проиграл в своем первом матче в Бразилии, творцом того поражения команды стал форвард, который еще даже не родился, когда Алвес уже был регулярным игроком основы в «Байе». В том матче Магно, долговязый форвард, которому еще не исполнилось и 16 лет и который, будучи правшой, действовал слева в атаке, выделялся как превосходным контролем мяча. Он производил впечатление игрока, который знал, что хотел сделать еще до того, как получал мяч.

Таллес Магно globallookpress.com

Было ясно, почему «Васко да Гама» так не хотел отпускать его в сборную Бразилии U-17 на товарищеский матч. Они хотят сохранить его в составе в ключевые месяцы в октябре и ноябре, когда в Бразилии пройдет ЧМ среди юношей до 17 лет. В сегодняшних рыночных условиях он вряд ли останется в клубе надолго — лиссабонский «Спортинг» уже является первым претендентом на него.

Хосе Сифуэнтес

«Америка де Куито», полузащитник, 20 лет

Центральный полузащитник укрепил свои позиции, выиграв вместе со сборной Эквадора U-20 Кубок Южной Америки и заняв третье место на чемпионате мира в Польше.

У европейских скаутов хватало возможностей, чтобы взглянуть на Сифуэнтеса, но, несмотря на ряд слухов, он никуда не перешел прошлым летом. Возможно его клуб, скромная эквадорская команда, считает, что в следующее трансферное окно Сифуэнтес, который уже дебютировал за первую сборную Эквадора, будет стоить еще дороже.

Это сильный и подвижный футболист с потрясающим ударом. Кажется, он обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы адаптироваться к европейской полузащите.

Кевин Кеведо

«Альянса Лима», нападающий, 22 года

Кеведо — новая большая надежда Перу, игрок, который демонстрировал отличную форму в этом году и восторженно был принят фанатами, когда вышел со скамейки запасных, чтобы дебютировать в сборной Перу в матче против Эквадора в сентябре.

Кевин Кеведо globallookpress.com

Кеведо — агрессивно действующий правоногий вингер, который выглядит наиболее эффективно, когда смещается в центр с левого фланга. После нескольких сезонов поиска себя во взрослом футболе теперь он выглядит полным уверенности в себе и чувствует себя звездой в «Альянс Лиме». Но, учитывая слабость перуанской лиги, остается неизбежный вопрос — есть ли у него все то, что нужно, чтобы заявить о себе на более высоком уровне?

Сантьяго Арсамендия

«Серро Портеньо», защитник, 22 года

Арсамендия — приземистый левый защитник, быстрый и умеющий достаточно хорошо читать игру, чтобы страховать центральных защитников. Он также может внести вклад в атакующие действия команды своими рывками и подачами слева.

Арсамендия — первый выбор сборной Парагвая на позиции левого защитника. Он также мог бы сыграть за сборную Аргентины, в которой родился. Решение Арсамендии выступать за Парагвай — потеря для аргентинской сборной. Будущее этого игрока на клубном уровне вряд ли ограничится Парагваем.

Вилькер Фариньес

«Мильонариос», вратарь, 21 год

Голкипер сборной Венесуэлы допустил довольно грубую ошибку в матче 1/4 финала Кубка Америки против Аргентины. Это осталось в памяти, потому что это столь нехарактерно для него.

Вилькер Фариньес globallookpress.com

Удивительно пластичный и атлетичный вратарь был ключевым элементом сборной Венесуэлы U-20, которая заняла второе место на юниорском ЧМ в 2017 году. На счету Фариньеса уже почти 20 матчей в составе первой сборной и он является кумиром для болельщиков одного из крупнейших клубов Колумбии.

Удивительно, что Фариньес до сих пор еще не переехал в Европу. Вероятное объяснение заключается в том, что потенциальных покупателей отпугивает его рост (1 м 81 см). Но тот же Икер Касилься тоже не может похвастаться высоким ростом, так что Фариньес тоже может быть очень хорош. 0