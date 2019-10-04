Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе

«Краснодар» на своем поле уступил испанскому «Хетафе» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Дублем в составе гостей отметился Анхель Родригес. Коллектив Мурада Мусаева сумел ответить лишь одним голом в исполнении Ари. При этом последние 10 минут хозяева играли в большинстве после удаления хавбека Давида Тимора. «Быки» потерпели второе подряд поражение на этой стадии турнира, расположившись на последнем месте без набранных очков.

Задумка в стиле Сёмина от тренерского штаба «Краснодара»

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов изучает тактические решения наставника «Краснодара» на матч с «Хетафе».

«После провального матча в Швейцарии Сергей Матвеев не стал менять расстановку команды. На игру с "Хетафе" "Краснодар" вышел с атакующей схемой 4-3-3. Тем не менее по сравнению с предыдущим матчем в ЛЕ в составе "быков" главный тренер сделал три перестановки.

Две из них были связаны с травмами Игнатьева и Вандерсона, вместо которых на поле с первых минут появились Намли и Берг. Бразилец и россиянин недавно присоединились в лазарете к другим ключевым футболистам команды — Кабелле, Газинскому и Классону. Так что, к игровым проблемам "быков" к октябрю прибавились и серьезные кадровые.

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Ещё одна замена в стартовом составе была проведена по тактическим соображениям. Позицию центрального полузащитника вместо хавбека Камболова занял защитник Фьолусон. Скорее всего, таким образом наставники "Краснодара" хотели укрепить центр поля команды, который в игре с "Базелем" раз за разом проваливался. Неизвестно, вдохновлялись ли тренеры "быков" "Локомотивом" Сёмина, но соответствующее решение было очень похоже на задумку Юрия Павловича, который в Лиге Чемпионов ставил Мурило в опорную зону.

Ко второму туру группового этапа Лиги Европы испанцы тоже подходили не со всеми лидерами в обойме. Из-за тяжелого графика главный тренер "Хетафе" дал возможность проявить себя игрокам ротации, а некоторых ключевых футболистов оставил в Испании. В Россию с командой не полетели форварды Молина и Мата, а также полузащитник Арамбарри»

«Краснодар» подарил первый гол испанцам

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов констатирует, что к пропущенному на 35-й минуте мячу привели действия кубанского клуба.

«Важнее всего, что хозяева внезапно решили играть от соперника. Объяснение на поверхности. Футболисты "Хетафе" — короли контратак, в прошлом сезоне в чемпионате Испании они в среднем владели мячом чуть ли не меньше всех, но заняли пятое место. "Краснодар" решил отдать сопернику мяч, и первые полчаса "Хетафе" находился с ним 55 процентов времени — аномалия для испанской команды.

Но, как выяснилось, гости и позиционными атаками распоряжаться умеют. "Хетафе" до перерыва создал гораздо больше моментов — Тимор попал головой в перекладину, Фажр пустил мяч мимо штанги, Гальего головой ударил выше... "Краснодар" откровенно прощали до 35-й минуты, когда Анхель Родригес все-таки открыл счет. И первый гол хозяева сами подарили испанцам — Олссон на ровно месте потерял мяч.

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Сразу после пропущенного мяча "Краснодар" едва не получил второй — штанга содрогнулась после удара Ньома. Это был сигнал к тому, что нужно что-то менять».

Выход Ари изменил игру

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что наставник «Краснодара» ошибся с составом, исправив свою ошибку после первого тайма.

«Фактическим признанием того, что эксперимент с Фьолусоном в опорной зоне не удался, стала замена исландца в перерыве на Ари. Одновременно Мусаев увеличивал группу атаки на одну боевую единицу, недвусмысленно давая понять, что во втором тайме "Краснодара" намерен атаковать, атаковать и еще раз атаковать.

И действительно, игра сразу же переместилась к воротам Леандро Чичисолы. Для начала хозяева заработал штрафной ближе к правой бровке, откуда Магомед-Шапи Сулейманов попытался закрутить мяч в район 11-метровой отметки, но тот после серии рикошетов прилетел в руки голкиперу от головы Карнеро. Не прошло и двух минут, как Маркус Берг едва не добил мяч в ворота после того как вратарь не совсем качественно справился с дальним ударом.

С этого момента игра по-настоящему пошла "от ножа". "Хетафе" и не думал всей командой отходить к своим воротам, продолжая искать очередной шанс впереди. По этой причине и у "быков" было достаточно пространства на чужой половине поля, чтобы успешно комбинировать и создавать опасные моменты.

Ари, балансируя на грани офсайда, в течение двух минут оказывался в одиночестве метрах в 30 от ворот. Но в первом случае русский бразилец решил издали перебрасывать мяч через голкипера — и пробил выше перекладины, а во втором элементарно не сумел принять хороший пас от Олссона».

Не уровень Лиги Европы

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов грустно размышляет о невысоком уровне российских клубов, который проявляется на евроарене.

«И всё-таки выход Ари оживил игру: за 7 минут второго тайма "Краснодар" пробил в 3 раза больше, чем до перерыва. Хозяева стали лучше цепляться за мячи впереди, раскручивать атаки, зарабатывать стандарты.

Но результат дал стандарт "Хетафе": Берг почему-то оказался рядом с двумя соперниками, не успел ни за одним и никак не помешал Анхелю оформить дубль. Вот тут можно было начинать рассуждать о падении нашего футбола, деградации "Краснодара", провале нового созыва команды Галицкого, задуматься, что Мусаев неспроста до сих пор не имеет лицензии…

Что, наконец, это не Лига Европы не соответствует амбициям наших клубов, а нынешние ЦСКА и "Краснодар" не соответствуют её уровню. Недаром Гончаренко после "Эспаньола", 18-й команды Примеры сказал: "Мы научились дожимать, но в РПЛ, а тут совсем другая игра".

Не всё так плохо или всё не так уж плохо? Ответ на этот вопрос зависел от итога достойной по игре концовки. "Краснодар" принято считать командой бесхарактерной, вешающей нос, если что-то идёт не так. Но матч с ЦСКА частично опроверг это мнение. Частично, потому что результата команда Мусаева/Матвеева так и не добилась».

Камбэка не вышло

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев рассуждает о том, что выступление «Краснодара» совсем не соответствует высоким целям, поставленным перед командой владельцем клуба.

«Впрочем, "Краснодар" смог вернуться в игру. Не удивительно, что отличился голом престижа именно Ари. Сначала он в одиночку продрался в чужую штрафную, попытался прострелить на Магомеда-Шапи Сулейманова, но мяч отлетел обратно, и нападающий сам реализовал момент.

Впрочем, по-настоящему вернуться "Краснодару" так и не удалось. "Быки" так и не показали свой фирменный скоростной футбол с короткими передачами и комбинациями. А удаление Тимора в самой концовке только добавило нервов игрокам "Краснодара", что привело ко второму поражению в группе Лиги Европы. И это не может не беспокоить владельца клуба Сергея Галицкого.

Все футбольные трансферы

"Краснодар" потратил летом на трансферы 30 млн евро. Когда клуб тратит такую сумму, от него требуют других результатов. В мечтах Сергея Галицкого команда наверняка и вовсе должна была выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. И пусть в отличие от ЦСКА, "Краснодар" хотя бы смог забить испанской команде, утешения в этом мало.

Команда Мурада Мусаева испытывает все те же проблемы, что и на старте чемпионата. Привычной игры, которая давала результат в прошлом сезоне, нет. В действиях футболистов "Краснодара" слишком много паники, а это говорит, что у тренера не получается исправить ситуацию».

Полная несостоятельность

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин с огорчением признает, что российские клубы не дотягивают до уровня группового этапа Лиги Европы.

«Да и, полагаю, воскресной победе над "Ростовом" и сохранению лидерства в чемпионате России армейские болельщики обрадуются больше, чем успеху с "Эспаньолом". А краснодарские простят все за выигрыш у "Спартака", который, несмотря ни на что, один из главным раздражителей в футбольной России.

А немалая часть и тех, и других, думается, с радостью променяют плей-офф Лиги Европы на титул в РПЛ или даже просто на прямую путевку в Лигу чемпионов. Этот подход имеет право на жизнь (особенно при дефиците исполнителей, как у армейцев), как бы ни переживали радетели за евроочки, но приходится признать — пока на европейской арене ЦСКА и "Краснодар" абсолютно несостоятельны.

Когда-то Лигу Европы стали называть "нашим" турниром (непонятно, правда, почему, учитывая, что там любой выход в четвертьфинал, коих набралось всего три за 10 лет, уже как праздник), но в этом сезоне она нам чужая». 0