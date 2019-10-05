Озил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?

Загадочная история с Месутом Озилом стала еще более загадочной после того, как Озил не попал в заявку «канониров» на матч Лиги Европы против «Стандарда» (4:0). Это был уже шестой случай из десяти матчей этого сезона, когда Унаи Эмери не включал самого высокооплачиваемого игрока «Арсенала» в заявку.

На прошлой неделе Эмери подтвердил, что Озил — один из пяти капитанов команды наряду с Гранитом Джакой, Пьером-Эмериком Обамеянгом, Александром Ляказеттом и Эктором Бельерином. Все игроки из этого списка были задействованы в этом сезоне, когда это было возможно, но не Озил, который стал второстепенной фигурой.

Десятый номер «Арсенала» принимал участие только в двух матчах сезона. Он начинал с первых минут матч против «Уотфорда» в сентябре (2:2), но был заменен на Риса Нелсона уже на 71-й минуте. Затем, несмотря на капитанскую повязку, был заменен в матче Кубка лиги против «Ноттингем Форрест», вновь на 71-й минуте — он уступил место на поле Дани Себальосу.

Унаи Эмери и Месут Озил globallookpress.com

Почему Озил не играет?

Озил не мог помочь команде в матче против «Ньюкасла» на старте сезона после того, как он и его одноклубник Саид Колашинац в июле стали жертвами попытки вооруженного ограбления, за которой последовали меры безопасности.

Но если Колашинац вернулся в состав уже в следующем матче (против «Бернли» на «Эмирейтс»), выйдя на поле со скамейки запасных, то Озил вновь отсутствовал. Были предположения, что он приболел. Полузащитник вернулся в состав только в матче против «Тоттенхэма» 1 сентября, но провел весь матч на скамейке запасных.

Эмери озадачил фанатов «Арсенала», когда сказал, что Озил «получил отдых», когда команда играла против «Айнтрахта» из Франкфурта в первом туре Лиги Европы. И это при том, что на тот момент Озил провел на поле всего 71 минуту в сезоне. Но в прошедший четверг никаких оправданий уже не было.

«Я принял решение, что его не должно быть в заявке, потому что считаю, что другие игроки заслуживают этого больше», — сказал Эмери.

Унаи Эмери globallookpress.com

Подразумевалось, что Озил недостаточно усердно работает на тренировках. И Эмери уже не впервые намекает на это. В прошлом сезоне после того, как в марте Озил не попал в заявку на матч против «Арсенала», он говорил, что выбирает в состав игроков только с «большой мотивацией».

Проблемы с Озилом были очевидны еще в первом сезоне Эмери в «Арсенале». Кульминацией стала замена Озила на выпускника клубной академии Джо Уиллока в финале Лиги Европы против «Челси».

В июле Озил настаивал на том, что у него были «действительно хорошие отношения» с Эмери, но доказательств этому мало.

В интервью Sky Sports в январе Эмери, вспоминая про Озила, сказал, что ему нравится создавать определенные «трения» в отношениях с игроками, чтобы получать от них максимум. Однако прошло девять месяцев и, похоже, такой подход еще не принес результатов, которые хотел бы увидеть Эмери.

Что он демонстрировал, когда играл?

За 142 минуты, проведенные на поле, Озил не отметился ни голами, ни результативными передачами. Но мы могли увидеть вспышки его креативности.

Месут Озил globallookpress.com

Он несколько затерялся на поле в хаотичном матче против «Уотфорда», но именно он отдал превосходный пас на Эйнсли Мэйтленда-Найлза перед тем, как тот выполнил голевую подачу на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Затем, в матче против «Ноттингем Форрест», Озил принимал активное участие в атаках «Арсенала», сделав в два раза больше ключевых передач (шесть), чем любой другой игрок. И это несмотря на замену на 71-й минуте встречи.

В то же время на оборону Озил работал куда меньше. В двух матчах хавбек не совершил ни одного отбора или перехвата. Достаточно ли он делает без мяча, чтобы Эмери был доволен?

Арсеналу его не хватает?

Статистика, безусловно, свидетельствует о том, что недостаток креатива стал проблемой для «Арсенала» в этом сезоне. В АПЛ они забили 12 голов — меньше, например, «Борнмута» и «Лестера». Если бы не безжалостный Обамеянг, то эта цифра была бы еще ниже.

Ни одному из игроков «Арсенала» пока не удалось записать на свой счет больше двух голевых передач. 96 ударов команды по воротам — это лишь восьмой результат в АПЛ. «Канониры» занимают седьмое место по шансам, созданным с игры (64) — меньше, чем у «Астон Виллы». Кроме того, у «Арсенала» — шестое место по ожидаемым голам (10,2) после «Борнмута» и «Саутгемптона».

Эмери предпочитает молодежь?

Унаи Эмери говорит, что его молодые игроки были более достойны места в составе на матч против «Стандарда», чем Озил. Последние данные свидетельствуют о том, что Эмери предпочитает более молодых и голодных игроков на атакующих позициях. Джо Уиллок, Рис Нелсон и Габриэль Мартинелли блистали в матче против «Стандарда», и все трое уже принимали участие в матчах АПЛ.

Возвращение Эктора Бельерина означает, что Мэйтленд-Найлз — еще одна опция впереди. Плюс есть Букайо Сака, который уже тоже проявлял себя. 18-летний футболист не играл со «Стандардом», но блистал в матче против «Айнтрахта». И он был назван лучшим игроком матча против «МЮ», когда лишь в третий раз в карьере играл в АПЛ.

Дани Себальос globallookpress.com

В лице Себальоса у Эмери есть еще один реальный вариант на позиции «десятки». Испанец после перехода из «Реала» прошел определенный период адаптации в английском футболе, а в матче против «Стандарда» забил свой первый гол за команду. Кроме того, свою креативность он продемонстрировал своими двумя голевыми передачами в игре против «Бернли» в августе (2:1).

23-летний испанец — еще одна альтернатива Озилу. Все это делает будущее немецкого полузащитника в этом клубе еще более неопределенным. 0