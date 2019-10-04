Воплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы

Встреча полностью прошла по сценарию хозяев, одержавших вторую победу в рамках турнира. Предлагаем узнать, главные моменты игры.

1. Гениальный план Б от «Арсенала»

В течение многих лет «Арсенал» Арсена Венгера критиковали за отсутствие плана Б, то есть нехватки в атаке большого парня, на которого можно было бы делать запросы, находясь под давлением. В какой-то момент критика утихла, когда тренер позвал Оливье Жиру и превратил его из плана Б в план А. Впрочем, когда он ушел, проблема вернулась.

Конечно, имея в составе Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта «канониры» точно не испытывают проблемы с забиванием голов. Однако ни один из этих форвардов не слишком хорош в воздухе — Ляказетт забил головой два мяча из 38, а Обамеянг вообще не забивал головой при 49 точных ударах. И вот мы увидели Габриэла Мартинелли, которых в двух последних встречах забивал ударами головой.

В матче против «Ноттингем Форест» в Кубке лиги и минувшим вечером в игре против «Стандарда» Мартинелли идеально рассчитал момент прыжка, чтобы великолепно завершить фланговые подачи. Забить было нелегко, хотя в его исполнении все выглядело непринужденно. Во встрече Лиги Европы он обманул защитника ложным движением, а затем сумел переправить мяч в сетку ударом с ближней штанги. Невероятная игра!

Мартинелли также является в целом отличным нападающим, что подтвердил второй гол, когда он мощно пробил с пределов штрафной площади, а также четвертый, в котором он выступил в роли ассистента. Бразилец упустил четыре шанса, чтобы оформить хет-трик во втором тайме, но он не опускал голову, так что его менталитет на высоте.

В любом случае он может быть действительно полезен для «канониров» в качестве плана Б. Только представьте, как оборона соперника отчаянно перекрывает воздух Обаменгу и Ляказетту, а затем проигрывает верховую борьбу 18-летнему бразильцу.

2. Коронация короля Кирана

До того, как Энди Робертсон завоевал сердца болельщиков в «Ливерпуле», самым обсуждаемым шотландским левым защитником был Киран Тирни. Он успевал отрабатывать на всех участках поля, поэтому им интересовались ведущие английские клубы. В конце концов прошлым летом он перешел в «Арсенал» за вполне разумные 25 миллионов фунтов.

Шотландцу пришлось долго ждать своего дебюта из-за травмы, но минувшим вечером он продемонстрировал, почему «Арсенал» так хотел его подписать, и почему он мог стать главным трансфером всего лета. Да, Давид Луис поможет обороне «канониров», но он же ей и навредит. Николя Пепе — большой талант, но в «Арсенале» молодые атакующие дриблеры всегда развивались успешно (и матч против «Стандарда» это доказал).

Так что, левый защитник действительно может быть лучшим? С тех пор как Начо Монреаль потерял форму, а затем и вовсе покинул клуб, у «канониров» не было достойного игрока на этой позиции. Сеад Колашинац — хищный вингер, но в расстановке с четырьмя защитниками его оборонительные проблемы часто оказываются слишком дорогостоящими для «Арсенала». У Тирни таких слабостей нет, потому что он традиционный левый защитник, к тому же очень продуктивный в атаке.

Все три первых гола «Арсенала» стали возможны в результате забегов Тирни по левому флангу. В первом случае он сделал прямую передачу, когда направил мяч прямо на голову Мартинелли. Во втором случае именно он доставил мяч к чужим воротам. В третьем случае он обыгрался с Рейссом Нельсоном, чей удар пришелся в защитника, от которого мяч и прилетел к Джо Уиллоку. Тирни мог также оформить ассистенский дубль, если бы Мартинелли забил еще раз после блестящего навеса.

3. Капитан Эктор

«Лидерская группа» «Арсенала» часто подвергалась большой критике со стороны фанатов. Многие считают, что в команде странным образом выявляют лидеров, но раз уж Унаи Эмери работает над этим, то, возможно, люди должны дать ему некоторое время. Особенно, если это приведет к тому, что Эктор Бельерин получит больше ответственности и статуса в составе.

Над Бельерином легко подшучивать, но он молодой человек, который очень созвучен с жизнью в Лондоне. У него огромная привязанность к местному району, и хотя его чувство стиля можно назвать эксцентричным, он полностью живет своей жизнью. Он показывает потрясающий пример признания в спорте, который слишком часто называют фанатичным. Он также довольно хороший защитник, что точно не является стечением обстоятельств.

Наличие такого хорошего игрока, как Бельерин, предполагает, что большая ответственность сделает «Арсенал» лучше, а наличие такого хорошего человека, как Бельерин, поможет «Арсеналу» сформировать монолитную и счастливую команду. И угадайте, что делают монолитные и счастливые команды? Лучше играют в футбол!

4. Мечта, ставшая реальностью

Летом, когда «Арсенал» потерял Аарона Рэмзи, «канониры» всерьез озаботились тем, кто же его заменит. Маттео Гендузи и Дани Себальос – отличные футболисты, но ни один из них не обладает такой же нацеленностью на ворота, как валлиец.

А как насчет Джо Уиллока? Этот юноша находится в команде еще со времен Венгера. Его давно считали большим талантом, хотя до перевода в основной состав он всегда считался опорным полузащитником, кем-то вроде Гендузи. В этом сезоне Уиллок проявил себя как настоящая машина «бокс-ту-бокс».

Ко вчерашней игре он подходил с двумя голами на счету, только Пьер-Эмерик Обамеянг опережал его по этому показателю. И хотя в итоге его обошел еще и Мартинелли, Уиллок занимает высокое третье место в списке лучших бомбардиров «Арсенала» в нынешнем сезоне. Он активно перемещался по полю и регулярно угрожал воротам, забив один из мячей.

Три гола в семи матчах в возрасте 20 лет? Джо Уиллок — мечта фанатов «Арсенала»: полузащитник, обладающий энергией, спортивным голодом и умением забивать голы. Он стал молодой версией Аарона Рэмзи.

5. Лига Унаи Эмери

Унаи Эмери — властитель Лиги Европы. Он выигрывал ее трижды подряд с «Севильей» и даже дошел до финала в прошлом году с «Арсеналом», хотя и был погублен Эденом Азаром. В этом сезоне, он, кажется, будет использовать групповой этап, чтобы проверить в бою как можно больше молодежи.

«Арсенал», по-видимому, намеревается превзойти «Манчестер Юнайтед» и «Челси» с точки зрения наполнения своей команды молодыми талантами. И хотя эти таланты, безусловно, самые нестабильные (у «Юнайтед» — самые крепкие, а у «Челси» — лучшие), они умеют весело проводить время, играя со ставкой на атаку.

Ветераны, скорее всего, вернутся уже в раундах плей-офф, когда придет пора более напряженных матчей, но многие молодые игроки, доказавшие свою значимость, наверняка продолжат играть в стартовом составе даже в самых ответственных встречах. Вчера счет был 4:0, но молодые «оружейники» были настолько яркими, что могли забить шесть-семь мячей. 0