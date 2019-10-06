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    «Ливерпуль» устанавливает стандарты для всех

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

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    В восьмом туре АПЛ «Ливерпуль» со счетом 2:1 победил дома «Лестер». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по победам кряду

    «Вполне вероятно, что описание Юргеном Клоппом "Лестера" как самого сложного противника в Премьер-лиге, с которым он столкнулся на данный момент, было задумано как комплимент Брендану Роджерсу, а не как шпилька в адрес "Манчестер Сити". Но в любом случае "Лисы" соответствовали словам немца, заставив "Ливерпуль" сильнее всего испугаться в текущем розыгрыше АПЛ. Гол Мэддисона за 10 минут до конца матча, казалось, покончил с победной серией мерсисайдцев на числе 16 и помешал лидеру увеличить отрыв от чемпиона до восьми очков, пока Олбрайтон не ошибся в добавленное время», — пишет на страницах The Guardian Пол Уилсон.

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    • «Теперь они повторили рекорд чемпионата в 18 побед кряду, когда посетят "Манчестер Юнайтед" сразу после международной паузы. Хотя хозяева вели большую часть матча, Клопп был прав, считая, что встреча может оказаться трудной, ведь "Лестер" закономерно занимал третье место в таблице, и "Красные" подверглись давлению командой, играющей в подобный футбол с больной энергичностью и агрессией. Хотя подопечные Роджерса не выглядели коллективом, который должен победить, они вместе с тем не выглядели и проигравшей стороной».

    «Лестер» достоин попадания в топ-4

    «Гости прибыли на "Анфилд" в то время, когда многие считали их серьезными претендентами на топ-4, учитывая кризис в "Тоттенхэме" и переходные процессы в "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Ничто из показанного на поле не заставило в этом усомниться — это впечатляющая команда, великолепно организованная Роджерсом», — убежден Фил Макналти в отчете BBC о поединке.

    «Последний может считать, что его подопечные слишком долго раскачивались в атаке, но то, как они оставались спокойными и расстраивали редуты соперника первоклассными наступлениями предвещает их успех в текущем сезоне. "Лестер" показал, что они будут клубом из топ-4 в нынешней кампании — хорошее сочетание молодости и опыта, темпа и устойчивости. То, что они покинули "Анфилд" сильно разочарованными, говорит о них многое, ведь не выглядели теми, кого обычно выносит "Ливерпуль" на своем поле».

    Кадровые изменения Клоппа сработали

    «Пожалуй, самым приятным для Юргена Клоппа будет вклад в победу от таких игроков, как Джеймс Милнер и Деян Ловрен, причем оба вышли в основном составе вместо ключевых исполнителей. Милнер был великолепен во всем, ассистировав Садио Мане, в то время как Ловрен обеспечивал некоторую безопасность в тылу, формируя достаточно прочные партнерские отношения с Вирджилом ван Дейком. Впрочем, "Ливерпуль" мог и, возможно, должен был быть вести 3-0 к перерыву, тогда как Мане упустил хорошую возможность в самом начале второго тайма», — отмечает в материале ESPN Том Фентон.

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    • «Судя по сегодняшней ситуации, реализация моментов, которая также была проблемой против "Шеффилд Юнайтед", несомненно, станет самым большим источником разочарования Клоппа. После ужасного оборонительного выступления в матче против "Зальцбурга" (4:3) посреди недели, немец принял смелый вызов, усадив в запасе Джо Гомеса и выпустив забытого им Деяна Ловрена. Это решение окупилось, и хорват отметился множеством ключевых действий в обороне, в то время, как Милнер забил победный мяч с пенальти».

    «Ливерпуль» научился побеждать вопреки обстоятельствам

    «Этот "Ливерпуль" находит способ преодолеть эти мини-кризисы в матчах — и мини-кризисы — это все, что у них есть. Ловкая победа со счетом 4:1 над "Норвичем", вялое выступление в выигрышном поединке против "Шеффилд Юнайтед", немного удачи в победе над "Челси" на "Стэмфорд Бридж", и вот еще один испуг, однако конечный результат остался прежним. Да, "Красные" не выдали шедевра вроде 8:0, который в матче против "Уотфорда" сотворил "Манчестер Сити", но они и не проиграли 2:3, как их конкурент в Норвиче», — рассуждает в колонке Sky Sports Адам Бэйт.

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  • 29/09/2019

    • «Мерсисайдцы могут повторить рекорд по победам кряду во всех чемпионатах, если выиграют еще один матч через две недели, и он — против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". А пока Мане и остальные могут уснуть с осознанием отрыва в восемь очков, прежде чем "Сити" снова попытается сократить отставание в игре против "Вулвз" в воскресенье — теперь в догонялки играют "Горожане", которые, по мнению некоторых, все равно остаются фаворитами с большей глубиной состава. Но это "Ливерпуль" устанавливает свои стандарты, которые эталон для всех». 0

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