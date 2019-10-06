Очередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти

«Шпоры» отправились на арену «Амекс» сразу после поражения от «Баварии» 2:7 в Лиге чемпионов и, безусловно, хотели использовать встречу Премьер-лиги для того, чтобы начать все с чистого листа.

Однако хозяева вышли вперед уже через три минуты после стартового свистка, когда Ниль Мопе поразил ворота Уго Льориса. Спустя еще полчаса Аарон Коннолли удвоил преимущество «чаек», а в середине второго тайма он же оформил дубль.

«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» впервые с апреля 1983 года и лишь усилил слухи о том, что Маурисио Почеттино может покинуть клуб уже в ближайшее время.

1. Предматчевая критика

Последнее, что хотел бы услышать Почеттино после разгрома от «Баварии», — это критику от собственных игроков.

Впрочем, уже после игры Мусса Сиссоко намекнул, что крах «шпор» был вызван тактикой Почеттино, которая слишком быстро выжимает все соки из футболистов.

Вскоре появилась информация о том, что среди игроков «Тоттенхэма» за Почеттино закрепилась кличка «Большой брат», а все потому, что он чаще стал наблюдать за тренировками через монитор, не присутствуя на поле.

Подобные шутки часто являются признаком хорошей атмосферы внутри коллектива, но тот факт, что Почеттино изменил подход к тренировкам заставляет задуматься. Неужели это произошло из-за того, что тренер всерьез обеспокоился плохой игровой формой «Тоттенхэма»?

2. Стартовый состав Почеттино

В последние недели ходят разговоры о том, что нынешняя команда Почеттино мало чем отличается от той, которую он использовал в сезоне 2015/16, то есть после перестройки, связанной с уходом Тима Шервуда. И хотя хорошая команда способна играть достойно в течение длительного периода времени, некоторые позиции всегда полезно освежить.

Восемь игроков, вышедших в стартовом составе на последний матч с «Брайтоном», играли с первых минут и против «Суонси» четыре года назад — 2 октября 2015 года. Условными новичками в этот раз стали Мусса Сиссоко, Танги Ндомбеле и Сон Хын Мин, сменившие Кайла Уокера, Насера Шадли и Делле Алли, которые в этот раз сидели на скамейке запасных.

Появление Сиссоко на правом фланге обороны говорит о некоторых проблемах, с которыми столкнулся Почеттино. Видимо, аргентинец не доверяет достаточно Кайлу Уокеру-Питерсу даже после дисквалификации Сержа Орье.

3. Проблемы в обороне

Хотя «Тоттенхэм» пропустил семь голов в середине недели, мало кто ожидал, что он проиграет с крупным счетом еще и на «Амексе». Как ни крути, а «Брайтон» не забивал в четырех из последних пяти матчей.

Но всего через три минуты после стартового свистка «шпоры» пропустили, притом по своей же вине. Во-первых, Сиссоко и Эрик Ламела позволили Дэниелу Берну слишком комфортно почувствовать себя на фланге и сделать качественный заброс в штрафную. Мяч летел в створ, поэтому Уго Льорис попытался его поймать, но выпустил из рук, позволив Мопе открыть счет.

Это была уже десятая ошибка, приведшая к голу, со стороны Льориса с начала сезона 2016/17. Ни один другой вратарь за этот же период так часто не ошибался. Таким образом, «Брайтон» впервые вышел вперед в игре чемпионата Англии против «шпор».

Что еще хуже, так это то, что Льорис неуклюже приземлился на руку и получил ужасную травму — его унесли с поля на носилках. Француз корчился от боли, поэтому его отправили в больницу, из которой должны прийти новые подробности о состоянии его здоровья.

Резервный вратарь «Тоттенхэма» тоже не отметился хорошей игрой. Несмотря на то, что Пауло Гассанига выполнил неплохой сейв после удара Аарона Коннолли, он не смог нейтрализовать следующий выстрел нападающего.

В моменте с третьим голом «Брайтон» вновь воспользовался плохой обороной «шпор»: Коннолли заставил Яна Вертонгена пятиться к своим воротам, а затем прекрасно пробил низом в дальний угол.

4. Отсутствие реакции

Ожидалось, что в матче с «Брайтоном» футболисты «Тоттенхэма» как-то отреагируют на поражение от мюнхенской «Баварии», недаром Почеттино вспоминал, как в бытность игрока его «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл 0:6, а в итоге стал чемпионом Аргентины.

Впрочем, игра на «Амексе» лишь усугубила страх отсутствия у «Тоттенхэма» ментальности победителя. Прошло всего три минуты, как звездные игроки «шпор» уже выглядели унылыми. Горе стало еще большим, когда перед уходом на перерыв «чайки» удвоили свое преимущество.

В перерыве Почеттино заменил Танги Ндомбеле на Гарри Уинкса, а также переключился на схему с тремя защитниками, поэтому «Тоттенхэм» стал играть чуть активнее. Однако первые впечатления оказались ложными: «шпоры» быстро сдулись и позволили «Брайтону» забить третий мяч.

Позже во втором тайме тренер бросил в бой Лукаса Моуру, но «шпоры» так и не смогли полноценно вернуться в игру, продолжая свои неудачные попытки что-то исправить.

«Тоттенхэм» не может победить в выездных матчах Премьер-лиги с января, когда обыграл «Фулхэм». Кроме того, лондонцы не забивали во вторых таймах матчей АПЛ в течение шести встреч подряд.

5. Насмешки фанатов «Брайтона»

Болельщики любят пользоваться моментом и подразнить соперника. В футболе это не редкость. Но последние кричалки фанатов «Брайтона» должны были очень сильно ранить Почеттино и «шпор».

После того, как «Брайтон» на 32-й минуте повел 2:0, на «Амексе» стали отчетливо слышны следующие слова: «Мы хотим семь». Фанаты явно делали отсылку к матчу «Тоттенхэма» против «Баварии», и это при том, что в 15 последних домашних встречах «чайки» не забивали больше одного гола. Даже в нынешнем сезоне «Брайтону» не хватило семи игр, чтобы забить семь мячей.

Конечно, «Брайтон» не стал забивать семь, остановившись на трех, но с его насмешками будет нелегко жить.

6. Брак сплоченности в атаке

Плохой была не только защита «Тоттенхэма», но и атака, которая слабо проявила себя на фоне скромного соперника.

«Шпоры», потрясенные быстрым пропущенным голом и тактической подкованностью оппонента, за весь матч создали всего шесть моментов. В этом сезоне меньше моментов у них было только в игре с «Манчестер Сити» (три).

«Тоттенхэм» нанес лишь восемь ударов по воротам, три из которых летели в створ, а Гарри Кейн всего 23 раза коснулся мяча — меньше, чем любой другой игрок основного состава, за исключением Уго Льориса.

7. «Брайтон» не испугался «шпор»

Да, «Тоттенхэм» был шокирующе беден в атаке и имел собственные проблемы, но нужно похвалить и «Брайтон» за использование слабостей противника.

К этой игре «Брайтон» подходил в статусе команды, которая не побеждала дома в восьми последних матчах, и которая никогда не побеждала «Тоттенхэм» в Премьер-лиге.

Даже на фоне кризисного «Тоттенхэма» Грэм Поттер мог бы использовать более оборонительную тактику и попробовать поймать соперника на контратаке. Но нет, «Брайтон» с самого начала активно шел вперед и вполне заслужил свою победу.

Возможно, этот успех станет отправной точкой, которая нужна Поттеру для сохранения прописки в элитном дивизионе. 0