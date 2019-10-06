Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроении

Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России. Гости быстро открыли счет — уже на 3-й минуте защитник Бранислав Иванович забил свой второй мяч в этом сезоне РПЛ. Под занавес получаса игры Магомед Оздоев удвоил преимущество петербуржцев. А во второй половине игры забивали также только гости, сначала Олег Шатов поразил собственные ворота, а затем иранец Сердар Азмун забил третий мяч.

Семак изменил игровую схему

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд и изменения, которые пришлось делать наставникам «зенита» и «Урала».

«Подпортить настроение Сергею Семаку могло лишь отсутствие перебравших карточек Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого. В их отсутствие наставник сильно перекроил состав, изменив даже саму игровую схему.

В центре обороны к Браниславу Ивановичу присоединились Эмануэль Маммана и Йордан Осорио. На левом фланге вышел Юрий Жирков, а Дуглас Сантос выдвинулся в опорную зону. Вкупе с первым появлением в воротах Михаила Кержакова, для которого игра на выходах является сильнейшей стороной, можно говорить о том, что питерцы серьезно подготовились к фланговым атакам "шмелей". "Зенит" вышел играть по схеме 3-4-1-2, но провел по ней меньше 15 минут.

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Дмитрий Парфенов удивил возвращением в опорную зону Романа Емельянова, старт сезона начинавшего на позиции центрального защитника. Таким образом, наставник стремился нивелировать преимущество соперника в центральной зоне, ведь было очевидно, что гости будут владеть мячом большую часть матча.

А в нападении неожиданно появился легендарный в прошлом форвард питерцев Павел Погребняк. Зато впервые в сезоне в старте оказалась вся креативная тройка Николай Димитров — Эрик Бикфалви — Отман Эль-Кабир».

Быстрый старт

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сочувствует травмировавшемуся аргентинскому игроку «Зенита» и отмечает быстрый гол, забитый питерцами.

«Но эффективность схемы проверить так и не получилось. Не прошло и четверти часа, как Маммана получил травму и был заменен на Шатова — "Зенит" при этом вернулся к привычным 4-4-2.

Аргентинцу жутко не везет: после разрыва крестообразных связок он долго восстанавливался, но до сих пор не набрал форму, позволяющую регулярно выходить в основе. Первый старт в чемпионате — и сразу же повреждение. Правда, Маммана показывал, что вроде бы готов продолжить матч, но Семак решил не рисковать.

К тому времени "Зенит" уже выигрывал. Классический гол с углового: подача Дугласа — скидка Дзюбы — удар Ивановича. Но, вероятно, Семаку не нравилось, как команда действовала на стартовых минутах — и все поменял. Один опасный момент гости допустили, играя по этой схеме — Аугустыняк мощно пробил, но Кержаков "Зенит" выручил».

«Зенит» забивает и в свои, и в чужие

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов отмечает, что все голы в этом матче были забиты игроками питерского клуба — даже в свои ворота.

«Хотя "Зенит" и с тремя центрдэфами начал матч великолепно, но выход Шатова вместо Мамманы со сменой схемы помог развить успех и усилить давление на растерявшийся плюшевый "Урал". Момент со вторым голом показателен: Оздоев запрессинговал Августиняка, затем отыгрался с Шатовым (как раз тот лишний игрок в середине), сообразил стеночку с Азмуном и забил второй. Победа "Зенита", конечно, смотрелась очень вероятным исходом, но чтобы всё было так безоблачно?

Олега Шатова в составе екатеринбуржской команды помнят только местные болельщики и Фёдор Смолов (»Иди в мини-футбол играй, Олег, ###« — о тех временах), но о его связи с "Уралом" все знают в том числе потому, что Шатов здорово играет против первой команды. Сегодня пришло время помочь ей: ничто не предвещало беды, но его автогол дал повод снова повнимательнее присмотреться к трансляции из Екатеринбурга».

Интрига воскресла ненадолго

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров огорчен тем, что «Урал» не сумел сделать матч интереснее и оказать питерскому клубу достойное сопротивление.

«Интрига воскресла, публика заулыбалась, "Урал" ещё больше задвигался и тут же создал ещё один момент — но почти сразу же всё вернулось на исходные позиции. "Зенит" снова забил, снова почти на ровном месте — вратарь Баклов напожарил на выходе, Азмун отправил мяч головой в пустые ворота. А ассистентом стал Оздоев.

Далее последовала осада ворот "Зенита" в исполнении "Урала", многочисленные неточные удары (по общему количеству хозяева в итоге даже переиграли соперника — 17:13), но исход уже было не изменить. Тенденция получила продолжение: "Урал" не умеет обыгрывать петербуржцев (ни одной победы за историю чемпионата России)».

Кержаков сыграл хорошо

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев объясняет решение наставника «Зенита» выбрать в качестве голкипера на матч Михаила Кержакова.

«Многих удивил выход в стартовом составе Михаила Кержакова. Подумалось, что Андрей Лунев все-таки потерял доверие тренерского штаба. Но не спешите с выводами. Несмотря на то, что Лунев ошибся с пропущенным голом от "Бенфики" (1:3), выход Кержакова — это скорее тактическое решение, как и переход на схему с тремя центральными защитниками.

"Урал" — четвертая команда лиги по среднему количеству кроссов за матч (впрочем, "Зенит", "Ростов" и "Оренбург" недалеко оторвались). Подопечные Дмитрия Парфенова создают таким образом хорошие моменты у чужих ворот, а также пользуются стандартными положениями.

Не случайно именно после углового "Урал" забил "Зениту". Повезло с рикошетом, но Эрик Бикфалви все-таки смог сыграть головой в чужой штрафной после подачи.

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Если бы в воротах снова сыграл Лунев, то проблем могло быть больше. Кержаков — лучший голкипер лиги по игре на выходах. Это лучшая его сторона. И по игре было заметно, как еще до подачи "Урала", Кержаков делал два шага вперед, улучшая позицию при дальнейшей игре на выходе.

В матче 1/16 Кубка России с "Енисеем" (2:1) это сыграло ему недобрую службу. Срезавшийся мяч после кросса Константина Савичева залетел прямо в открытый угол ворот. Однако в "Зените" никто не ругал Кержакова за пропущенный мяч. По логике эпизода Михаил делал все правильно. Поэтому его появление в матче с "Уралом" напрашивалось».

«Зениту» нужна работа над ошибками

Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Залевский проводит краткий тактический разбор матча, отмечая, что у питерского клуба есть проблемы.

«Команды по ходу матча все сильнее меняли свои планы в пользу более открытой и рискованной игры. По явным голевым моментам "Зенит" перебил "Урал" 3:0, но хозяева точно не были беспомощными. Например, по ударам из штрафной 12:10 в пользу "Урала" плюс несколько ударов почти с линии штрафной, били ужасно, но качество ударных точек было приемлемым.

"Зенит" давно позволяет много бить из-за штрафной и у ее границ. Проблема обусловлена тем, что опорники очень сильно вжимаются в штрафную, а центральные защитники относительно редко выбрасываются встречать, так под второй темп атак соперников часто остается много пространства, чтобы принять мяч и нанести прицельный удар.

Сегодня были моменты, когда Оздоев преследовал уральца с мячом на подходе к штрафной, но не стал дожимать его, а просил Осорио жестами выброситься встречать и передавал ему игрока. Осорио успешно вступил в отбор, а Оздоев готов был подстраховать его зону в случае неудачи.

Такие вещи могут помочь минимизировать количество ударов с дальних и средних дистанций, потому что опорник готов и подстраховать защитника, и контролирует второй темп атаки. То есть мы видим, что в "Зените" прекрасно знают о проблеме и работают над ней.

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Классный зрелищный матч на встречных курсах, ноль желтых карточек, обилие голов и смелые тренерские решения. Праздник футбола при полных трибунах в Екатеринбурге». 0