ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроении

    Уверенная победа «Зенита» на Урале — в нашем обзоре СМИ

    РПЛ Футбол России Зенит Урал Календарь РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроении Настроение, когда теряешь важных футболистов«Локомотив» теряет игроков, но не очки Ивелин Попов и Хорен БайрамянГений Карпина и трансформация «Ростова»
  • 21:00
    • «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару»
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
  • 23:01
    • Берг: Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла
  • 22:12
    • Ларссон: Безусловно, мы не можем быть довольны результатом
  • 21:48
    • Матвеев: Считаю, показали достойную игру
  • 21:40
    • Кузнецов: Нужно всё переосмыслить, проанализировать
    Все новости спорта
    «Зенит»
    «Зенит»
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России. Гости быстро открыли счет — уже на 3-й минуте защитник Бранислав Иванович забил свой второй мяч в этом сезоне РПЛ. Под занавес получаса игры Магомед Оздоев удвоил преимущество петербуржцев. А во второй половине игры забивали также только гости, сначала Олег Шатов поразил собственные ворота, а затем иранец Сердар Азмун забил третий мяч.

    Семак изменил игровую схему

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает стартовые составы команд и изменения, которые пришлось делать наставникам «зенита» и «Урала».

    «Подпортить настроение Сергею Семаку могло лишь отсутствие перебравших карточек Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого. В их отсутствие наставник сильно перекроил состав, изменив даже саму игровую схему.

  • «Локомотив» теряет игроков, но не очки
  • Реакция спортивных обозревателей на поединок 12 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом»
  • Сегодня

    • В центре обороны к Браниславу Ивановичу присоединились Эмануэль Маммана и Йордан Осорио. На левом фланге вышел Юрий Жирков, а Дуглас Сантос выдвинулся в опорную зону. Вкупе с первым появлением в воротах Михаила Кержакова, для которого игра на выходах является сильнейшей стороной, можно говорить о том, что питерцы серьезно подготовились к фланговым атакам "шмелей". "Зенит" вышел играть по схеме 3-4-1-2, но провел по ней меньше 15 минут.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Дмитрий Парфенов удивил возвращением в опорную зону Романа Емельянова, старт сезона начинавшего на позиции центрального защитника. Таким образом, наставник стремился нивелировать преимущество соперника в центральной зоне, ведь было очевидно, что гости будут владеть мячом большую часть матча.

  • Гений Карпина и трансформация «Ростова»
  • Пресса о матче ЦСКА — «Ростов»
  • Сегодня

    • А в нападении неожиданно появился легендарный в прошлом форвард питерцев Павел Погребняк. Зато впервые в сезоне в старте оказалась вся креативная тройка Николай Димитров — Эрик Бикфалви — Отман Эль-Кабир».

    Быстрый старт

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сочувствует травмировавшемуся аргентинскому игроку «Зенита» и отмечает быстрый гол, забитый питерцами.

    «Но эффективность схемы проверить так и не получилось. Не прошло и четверти часа, как Маммана получил травму и был заменен на Шатова — "Зенит" при этом вернулся к привычным 4-4-2.

    Аргентинцу жутко не везет: после разрыва крестообразных связок он долго восстанавливался, но до сих пор не набрал форму, позволяющую регулярно выходить в основе. Первый старт в чемпионате — и сразу же повреждение. Правда, Маммана показывал, что вроде бы готов продолжить матч, но Семак решил не рисковать.

  • Очередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • «Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Брайтона»
  • Сегодня

    • К тому времени "Зенит" уже выигрывал. Классический гол с углового: подача Дугласа — скидка Дзюбы — удар Ивановича. Но, вероятно, Семаку не нравилось, как команда действовала на стартовых минутах — и все поменял. Один опасный момент гости допустили, играя по этой схеме — Аугустыняк мощно пробил, но Кержаков "Зенит" выручил».

    «Зенит» забивает и в свои, и в чужие

    Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов отмечает, что все голы в этом матче были забиты игроками питерского клуба — даже в свои ворота.

    «Хотя "Зенит" и с тремя центрдэфами начал матч великолепно, но выход Шатова вместо Мамманы со сменой схемы помог развить успех и усилить давление на растерявшийся плюшевый "Урал". Момент со вторым голом показателен: Оздоев запрессинговал Августиняка, затем отыгрался с Шатовым (как раз тот лишний игрок в середине), сообразил стеночку с Азмуном и забил второй. Победа "Зенита", конечно, смотрелась очень вероятным исходом, но чтобы всё было так безоблачно?

  • «Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова
  • Реакция спортивных СМИ на очередное поражение «Динамо» и отставку Дмитрия Хохлова
  • Сегодня

    • Олега Шатова в составе екатеринбуржской команды помнят только местные болельщики и Фёдор Смолов (»Иди в мини-футбол играй, Олег, ###« — о тех временах), но о его связи с "Уралом" все знают в том числе потому, что Шатов здорово играет против первой команды. Сегодня пришло время помочь ей: ничто не предвещало беды, но его автогол дал повод снова повнимательнее присмотреться к трансляции из Екатеринбурга».

    Интрига воскресла ненадолго

    Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров огорчен тем, что «Урал» не сумел сделать матч интереснее и оказать питерскому клубу достойное сопротивление.

    «Интрига воскресла, публика заулыбалась, "Урал" ещё больше задвигался и тут же создал ещё один момент — но почти сразу же всё вернулось на исходные позиции. "Зенит" снова забил, снова почти на ровном месте — вратарь Баклов напожарил на выходе, Азмун отправил мяч головой в пустые ворота. А ассистентом стал Оздоев.

  • Озил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?
  • Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» появлялся на поле лишь дважды
  • Вчера

    • Далее последовала осада ворот "Зенита" в исполнении "Урала", многочисленные неточные удары (по общему количеству хозяева в итоге даже переиграли соперника — 17:13), но исход уже было не изменить. Тенденция получила продолжение: "Урал" не умеет обыгрывать петербуржцев (ни одной победы за историю чемпионата России)».

    Кержаков сыграл хорошо

    Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев объясняет решение наставника «Зенита» выбрать в качестве голкипера на матч Михаила Кержакова.

    «Многих удивил выход в стартовом составе Михаила Кержакова. Подумалось, что Андрей Лунев все-таки потерял доверие тренерского штаба. Но не спешите с выводами. Несмотря на то, что Лунев ошибся с пропущенным голом от "Бенфики" (1:3), выход Кержакова — это скорее тактическое решение, как и переход на схему с тремя центральными защитниками.

  • Воплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы
  • «Канониры» одержали крупную победу над бельгийским «Стандардом»
  • 04/10/2019

    • "Урал" — четвертая команда лиги по среднему количеству кроссов за матч (впрочем, "Зенит", "Ростов" и "Оренбург" недалеко оторвались). Подопечные Дмитрия Парфенова создают таким образом хорошие моменты у чужих ворот, а также пользуются стандартными положениями.

    Не случайно именно после углового "Урал" забил "Зениту". Повезло с рикошетом, но Эрик Бикфалви все-таки смог сыграть головой в чужой штрафной после подачи.

    Все футбольные трансферы

    Если бы в воротах снова сыграл Лунев, то проблем могло быть больше. Кержаков — лучший голкипер лиги по игре на выходах. Это лучшая его сторона. И по игре было заметно, как еще до подачи "Урала", Кержаков делал два шага вперед, улучшая позицию при дальнейшей игре на выходе.

  • Паласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу
  • Десять футболистов из Южной Америки, которые могут стать звездами мирового футбола
  • 04/10/2019

    • В матче 1/16 Кубка России с "Енисеем" (2:1) это сыграло ему недобрую службу. Срезавшийся мяч после кросса Константина Савичева залетел прямо в открытый угол ворот. Однако в "Зените" никто не ругал Кержакова за пропущенный мяч. По логике эпизода Михаил делал все правильно. Поэтому его появление в матче с "Уралом" напрашивалось».

    «Зениту» нужна работа над ошибками

    Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Залевский проводит краткий тактический разбор матча, отмечая, что у питерского клуба есть проблемы.

    «Команды по ходу матча все сильнее меняли свои планы в пользу более открытой и рискованной игры. По явным голевым моментам "Зенит" перебил "Урал" 3:0, но хозяева точно не были беспомощными. Например, по ударам из штрафной 12:10 в пользу "Урала" плюс несколько ударов почти с линии штрафной, били ужасно, но качество ударных точек было приемлемым.

  • Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в Европе
  • Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Краснодара» от «Хетафе»
  • 04/10/2019

    • "Зенит" давно позволяет много бить из-за штрафной и у ее границ. Проблема обусловлена тем, что опорники очень сильно вжимаются в штрафную, а центральные защитники относительно редко выбрасываются встречать, так под второй темп атак соперников часто остается много пространства, чтобы принять мяч и нанести прицельный удар.

    Сегодня были моменты, когда Оздоев преследовал уральца с мячом на подходе к штрафной, но не стал дожимать его, а просил Осорио жестами выброситься встречать и передавал ему игрока. Осорио успешно вступил в отбор, а Оздоев готов был подстраховать его зону в случае неудачи.

  • Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ
  • Второе подряд еврокубковое поражение ЦСКА — в нашем обзоре прессы
  • 04/10/2019

    • Такие вещи могут помочь минимизировать количество ударов с дальних и средних дистанций, потому что опорник готов и подстраховать защитника, и контролирует второй темп атаки. То есть мы видим, что в "Зените" прекрасно знают о проблеме и работают над ней.

    Всё о футболе России

    Классный зрелищный матч на встречных курсах, ноль желтых карточек, обилие голов и смелые тренерские решения. Праздник футбола при полных трибунах в Екатеринбурге». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Десять тренеров для «Спартака»
  • 01/10/2019 в 01:31
    •
  • Прогноз
  • «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
  • 1.58
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Десять тренеров для «Спартака»
    • 01:31 01/10/2019     Олег Кононов
  • Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от Кононова
    • 01:52 30/09/2019     «Зенит» — «Бенфика»
  • «Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву
    • 02:18 03/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол Очередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти«Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Брайтона» 12:440
  • 20:26
    • «МЮ» на выезде проиграл «Ньюкаслу»
  • 18:57
    • «Атлетико» не справился с «Вальядолидом»
  • 18:14
    • Гол Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
    Дмитрий Хохлов Футбол «Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил ХохловаРеакция спортивных СМИ на очередное поражение «Динамо» и отставку Дмитрия Хохлова 04:240
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 22:52
    • Де Хеа: Это самый тяжелый период с тех пор, как я пришел в «Манчестер Юнайтед»
  • 22:00
    • УНИКС дома обыграл «Астану»
  • 21:47
    • «Хетафе» вырвал победу у «Реал Сосьедада»
    «Ливерпуль» снова выиграл с приключениями Футбол «Ливерпуль» устанавливает стандарты для всехРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Лестер» 03:190
  • 18:06
    • «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»
  • 18:16
    • «Рома» и «Лацио» закончили матчи вничью. «Аталанта» обыграла «Лечче»
  • 16:50
    • Соболев вызван в сборную России вместо Смолова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие