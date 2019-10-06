Гений Карпина и трансформация «Ростова»

«Ростов» Валерия Карпина продолжает двигаться в сторону еврокубков. Трудности ЦСКА все больше тянут команду вниз. Подопечные Гончаренко проиграли все два поединка этой недели. Вот что пишет пресса о матче 12 тура российской Премьер-лиги.

ЦСКА и еврокубки

Представитель «Чемпионата» Антон Третяк отметил, что еврокубковые матчи отбирают у московской команды драгоценные силы, а также негативно сказываются на психологической готовности. Все-таки «армейцы» проиграли два стартовых поединка в своей группе.

«У "Ростова" было больше времени на отдых и подготовку к матчу. ЦСКА в середине недели играл в еврокубках и проиграл во второй раз подряд. Без особых вариантов. Это не могло не сказаться на физическом и психологическом состоянии игроков. Год назад два раза обыграли "Реал", а теперь — позор в Болгарии и без шансов дома с "Эспаньолом" ».

Целеустремленность «Ростова» и гений Карпина

Корреспондент «Спорт-Экспресс» Дмитрий Гирин указал на целеустремленность команды Валерия Карпина. Ведь 'Ростов' продолжает играть так, чтобы завершить чемпионат в зоне еврокубков.

'Согласитесь, многие же из нас подсознательно ждут, когда же «Ростов» посыплется. Таких резво стартовавших ведь было много, но заканчивалось все примерно одинаково — иных уж нет, а те далече.

Проиграли в очень плохом матче «Уфе» — ну, вот, кажется все. А «Ростов» берет и потом последовательно побеждает «Рубин» и на выезде «Локомотив». Уступили «Тамбову» — вот теперь-то точно все, должны начать постепенно сползать вниз. В ответ — два ярких матча с общим счетом 6:1.

Сторонники того, что «Ростов» — это все равно несерьезно, выкладывают на стол последний аргумент. Мол, с лидерами и конкурентами еще не играли, а побеждали середняков и аутсайдеров. Расписание на финише первого круга у дончан действительно суровое — ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

Но вот армейцы обыграны — красиво, по делу, вчистую. На оборону красно-синих во втором тайме больно было смотреть — Ростов мог забить и четвертый, и пятый. Месяц назад в Москве победили Локомотив. Всем запомнилось суперспасение Чернова на последних секундах, но ведь и тот успех был вполне заслуженным — не скажешь, что Ростов выиграл тогда только за счет невероятного везения.

Так что на месте болельщиков «Зенита» я бы всерьез опасался предстоящего в следующем туре матча.

Победа над ЦСКА примечательна не только счетом. «Ростов», чей стартовый состав в этом сезоне невероятно стабилен, играл без двух ведущих футболистов — защитника Сигурдссона и капитана Еременко. Обоих скосил вирус. И ничего, справились даже с Хаджикадуничем в центре обороны, причем без особых сложностей. Такое ощущение, что Валерий Карпин может запустить карьеру кого угодно.

Человек, бывший несколько лет назад объектом мемов, действительно становится большим тренером. Ростов образцово-показательно выключил из игры Мариу Фернандеса, который провел худший матч в сезоне, запомнившись разве что фолом на Чернове и жуткими провалами во втором тайме. То же самое относится и к Влашичу. Пара неплохих дальних ударов — вот и весь КПД хорвата. И это — работа Карпина и его штаба.

Байрамян показал класс, забив два мяча быстрее «Эспаньола»

Захар Мощенко из «Советского Спорта» отметил действия Хорена Байрамяна, который забил два важных мяча, причем сделал он это в первом тайме.

Год назад, кстати, ростовчане выиграли здесь с минимальным счетом благодаря быстрому голу Сергея Паршивлюка после подачи Дмитрия Скопинцева с левого фланга. Нынче обоих уже нет в команде, но амбиции и потенциал желто-синих с тех пор только выросли. Что подтвердил и гол Хорена Байрамяна, тоже забитый в стартовую четверть часа. Магнус Норманн нацеленно выполнил подачу с углового слева, а миниатюрного вингера в центре штрафной почему-то никто не опекал. Байрамяну оставалось лишь не попасть в кого-нибудь из стоявших во вратарской площади игроков.

До этого резво начавшие встречу соперники обменялись опасными моментами. Никола Влашич, под острым углом перебрасывая мяч через голкипера гостей, угодил в перекладину сверху. А Ивелин Попов плотно пробил метров с 25 — Игорь Акинфеев не без труда справился с мячом, отразив его перед собой.

Дальнейшее течение игры подтвердило: у нынешнего ЦСКА при очевидных сложностях с организацией атакующих действий возникли серьезные проблемы в обороне. Которые рискуют превратиться в хронические, если линия не обороны не обретет хоть какую-то минимальную стабильность. Ростовчане мобильными перемещениями игроков средней линии и качественной работе на своей половине поля крайних нападающих (Ионова и Байрамяна при такой расстановке) здорово разрушал все попытки армейцев проникнуть к воротам Егора Бабурина, при каждом удобном случае выбегая в контратаки.

Одна из них стала результативной перед самым перерывом. Ионов после паса со своей половины поля сбросил мяч Элдору Шомуродову, тот сразу продлил атаку пасом на Байрамяна. Перед вингером маячил лишь Гогуа, который в итоге нелепо поскользнулся и не смог помешать нанести классный обводящий удар в дальний угол.

Тремя днями ранее «Эспаньол» в Лиге Европы дважды забил Акинфееву лишь под занавес поединка в Лиге Европы. «Ростову» удалось сделать то же самое вдвое быстрее. «К вам приехал чемпион страны!», — такая фанатская кричалка вспомнилась в этот момент. Или вы все еще сомневаетесь, что команда Карпина выдержит взятый темп до конца сезона?

Острота «Ростова» и брак в действиях ЦСКА

«Сельмаши» сильно прибавили в этом сезоне. Они больше заряжены на чужие ворота. Именно острота в атакующих действиях позволила гостям взять три очка. Хотя с другой стороны и ЦСКА сделал свой вклад в этот результат. «Красно-синие» регулярно ошибались при передачах и слабо задействовали своих атакующих футболистов.

«Это в прошлом сезоне "Ростов" играл от соперника, строго сзади, на контратаках. В этом сезоне команда Карпина играет от себя и играет очень хорошо. Вот и матч с ЦСКА ростовчане начали очень активно и оперативно создали отличный момент и забили гол. Сначала Акинфеев вытащил непростой удар Попова, затем подача Норманна от угла поля нашла в центре штрафной ЦСКА свободного Байрамяна, который в падении с лёта пробил точно в угол ворот.

'Ростов' отошёл назад, отдал ЦСКА мяч и внимательно смотрел, что ему предложит соперник. "Армейцы" ничего предложить не смогли. Долгие розыгрыши мяча в позиционном нападении, много брака в передачах — опасности ноль. Фёдор Чалов вообще не получал мяч.

На 44-й минуте ростовчане провели быструю атаку, Шомуродов низом покатил мяч к штрафной на Байрамяна, который ударом с левой ноги забил второй гол в матче.

Лукас Сантос вышел в перерыве вместо Гогуа, и ЦСКА перестроил игру. В смысле, поменял схему. Бразильца на поле было не видно вообще.

Казалось бы, во втором тайме ЦСКА должен начать давить со страшной силой. Но "Ростов" оборонялся почти идеально и лихо бежал в контратаки, когда соперник раскрывался. А раскрывался он часто.

На 53-й минуте чистый выход один на один не реализовал Шомуродов — Акинфеев в прыжке вытащил мяч.

На 55-й минуте провал обороны хозяев позволил Байрамяну пробить из пределов штрафной — Акинфеев снова спас.

На 61-й минуте Байрамян передачей низом легко разрезал оборону ЦСКА, Шомуродов принял мяч в штрафной и изящно перебросил вратаря — 0:3. И всё по делу», — пишет «Спорт-Экспресс».

Проблемы с составом, усталость и спорные решения Гончаренко

«Понятно, что у ЦСКА много травмированных — а тут еще и вылетел Магнуссон, и это оказалось очень серьезно — и, соответственно, почти нет возможностей как-то усилить игру со скамейки, но и решения Гончаренко вызывают вопросы. Смена схемы и переход на расстановку с четырьмя защитниками во втором тайме едва не привели к катастрофе. Получается, если что-то идет не так, планов "Б" и "В" у команды нет?

С другой стороны, еще неделю назад ЦСКА был первым, а сейчас отставание от лидеров всего одно очко. У Гончаренко есть две недели на работу над ошибками и перезагрузку. Посмотрим, как он их использует», — отметили на «Спорт-Экспресс».

Шомуродов догнал Соболева в таблице бомбардиров РПЛ

«Пойдя ва-банк, красно-синие совсем оголили тылы, и Шомуродов с Байрамяном принялись раз за разом убегать в свободное пространство на половине хозяев. Пару раз дончане простили соперника, но с третьей попытки все-таки забили. Свой дежурный мяч забил Шомуродов, для которого, как он сам признавался, принципиально выиграть гонку бомбардиров в РПЛ. Теперь у форварда сборной Узбекистана и нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева стало по десять мячей — борьба только разгорается!

Впрочем, за четверть часа до финального свистка, когда стало ясно, что замененный Байрамян остался без хет-трика, Шомуродов мог оформить дубль и обойти Соболева. Но очередной выход один на один с Акинфеевым сквозь дырявую оборону красно-синих Элдор завершил издевательским "черпачком", после которого мяч проскакал мимо дальней штанги.

ЦСКА, конечно, пытался отыграть хотя бы один мяч. Моментов для этого было создано достаточно, но все удары Влашича, Ахметова и компании эффектно тащил Егор Бабурин. При такой игре нынешнего стража ворот южан номер один у Сергея Песьякова не так много шансов вернуться в основной состав.

Концовка получилась уже более спокойной. Армейцы атаковали скорее по инерции, и в одном из эпизодов Федор Чалов в очередной раз продемонстрировал, почему Станислав Черчесов не зовет его в сборную. Получив пас в одиночестве в штрафной гостей, армейский форвард непозволительно долго раздумывал, что делать дальше, и Арсений Логашов в подкате выбил мяч на угловой.

И все же армейцы спаслись от сухого разгрома. Чалов заставил Чистякова сфолить на себе, и Влашич реализовал пенальти. Но главный итог этой встречи — ЦСКА уступил лидерство в РПЛ группе команд, которую по дополнительным показателям возглавляет именно "Ростов" », — отметили на сайте Советский Спорт. 0