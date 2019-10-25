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    Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободается

    Реакция спортивных СМИ на первую победу «Краснодара» в Лиге Европы

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    «Краснодар» нанес поражение «Трабзонспору» (2:0) в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Голами отметились нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни Вильена. Российский клуб набрал первые очки на групповом этапе. Команда Сергея Матвеева благодаря этой победе поднялась на третье место в турнирной таблице группы С.

    Травмированный «Краснодар»

    Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, которые из-за травм вышли далеко не оптимальными.

    «Летом "Краснодар" потратил более 30 млн евро на новичков. Клуб умышленно вкладывался в новичков для успешного выступления на несколько фронтов. Но вот, половина сезона позади, и Мусаеву приходится с трудом набирать состав на важнейший матч Лиги Европы с "Трабзонспором".

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    • Список травмированных просто пугает: Классон, Вандерсон, Кабелла, Игнатьев и Газинский. Все они были игроками основы, и всех их сейчас очень не хватает команде. Плюс по прежнему в лазарете Скопинцев и Синицын. Тренерскому штабу пришлось даже оставлять одну строчку в заявке пустой. Несмотря на все, "Краснодару" было кого выпустить на замену: на лавке остались Ари, Уткин, Фернандеш и Намли.

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    У "Трабзонспора" тоже были проблемы с кадрами: в том числе пропускали игру две звезды — Джон Оби Микел и Дэниэл Старридж. Зато в старте был Хосе Соса — опытнейший аргентинец, который в свое время поиграл в "Милане", "Баварии" и "Атлетико". Он и вел игру команды, взвинчивая темп своими передачами».

  • Сергей Матвеев
  • Главный тренер «Краснодара»
  • После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника, у нас тоже много ключевых игроков не было. Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре. Показали характер и дисциплину, добились необходимого результата.

    • Равное начало

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко считает, что начало встречи в Турции прошло в равной борьбе — команды даже успели обменяться острыми выпадами.

    «Южане едва не начали за упокой: момент у их ворот на первой же минуте мог завершиться голом, однако удар у нападающего хозяев получился очень слабым — и Матвей Сафонов без труда забрал мяч.

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    • Слава Богу, продолжения со стороны "Трабзонспора" не последовало. А на исходе десятой минуте уже "быки" могли открыть счет: Шапи с линии штрафной закрутил мяч в перекладину.

    В целом игра получалась равной. Было очень много жестких противостояний в средней части поля, зато когда кому-то из соперников удавалось преодолеть эту "полосу препятствий", дальше открывался оперативный простор.

    Шапи мог забить быстрый и красивый гол

    Пару раз хозяева едва не воспользовались разреженным пространством на правом краю краснодарской обороны, однако точных завершающих действий их вылазкам не хватило. Хотя однажды Урош Спайич едва не сыграл за "Трабзонспор": мяч рикошетом от защитника мог влететь в сетку ворот, но Сафонов успел среагировать».

  • Денеш Дибус
  • Вратарь «Ференцвароша»
  • ЦСКА начал матч на высоких скоростях, постоянно прессинговал, имел много хороших шансов, но мы очень старались сыграть на ноль, а в конце забили в контратаке. Главное — результат, мы его добились. Четыре очка — совсем неплохо! Надеюсь, получится сыграть с ЦСКА так же удачно дома.

    • Сафонов спасает

    Корреспондент «Чемпионата» Антон Михашенок фиксирует, что концовка первого тайма осталась за турецким клубом, который заметно прибавил — если бы не голкиппер «Быков», счет был бы открыт.

    «Для "Трабзонспора" это стало сигналом к действию. В следующие десять минут Сафонов стал главным действующим лицом в составе "Краснодара", а у хозяев игру к рукам прибрал капитан Хосе Соса. Опытнейший аргентинец настроил взаимодействие с Тони, через которого пошли доставки в штрафную с левого фланга, и начал отдавать хитрые передачи вразрез.

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    • "Быки" перешли в режим терпения — полетели жёлтые карточки, Сафонов пару раз потащил после стандартов, и было понятно, что такой период в игре в Турции надо просто пережить. "Краснодару" удалось. Примерно с 35-й минуты 34-летний Соса подсел, игра стала чаще останавливаться, и гости отодвинули мяч от своих ворот.

    Сафонов спасал «быков»

    По итогам первого тайма у нашей команды не было ни одного удара в створ, и это навевало грустные мысли — особенно после только что завершившегося матча ЦСКА, где армейцы никак не могли точно попасть».

    Берг забил — со второго раза

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин приятно удивлен тем, как изменилась игра после перерыва — краснодарский клуб перехватил инициативу.

    «Начало второго тайма получилось таким же, как и первого. На этот раз краснодарцы воспользовались нерасторопностью "Трабзонспора". Олссон увидел подключение Петрова и вырезал ему идеальную передачу. Защитник отпасовал на Берга, перед которым остался только Жоау Перейра. Сначала швед пробил в защитника, но потом все-таки отправил мяч в сетку.

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    • "Краснодар" продолжил атаковать, практически не выпуская соперника из штрафной. Турки так и не разобрались, что с этим делать. После перерыва они лишь раз серьезно угрожали воротам Сафонова.

    «Краснодар» сдержал турков

    "Быки" же создали еще несколько голевых моментов. Очень полезно сыграли Фернандеш и Ари, вышедшие на замену. На 74- минуте гости выбежали три в три, но Сулейманов сделал лишнюю передачу».

    «Трабзонспор» так и не сподобился на штурм

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов приятно удивлен игрой «Краснодара» в Турции, на контрасте с предыдущими выступлениями «быков» в Лиге Европы.

    «В середине второго тайма возникало ощущение, что турки либо уже выдохлись, либо пытаются сохранить силы на последний штурм. Практика показала, что ближе к реальности был первый вариант.

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    • Даже толкового навала при наличии Сёрлота, лучшего игрока турнира после двух туров по верховым единоборствам, "Трабзон" не организовал, даже не обложив штрафную стандартами. В компенсированное время, напротив, Ари с Вильеной сделали второй гол и закрепили успех.

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    Спокойно, солидно — будто смотришь не Лигу Европы и не российскую команду. При этом не сказать, что "Краснодар" сегодня наиграл на победу больше того же ЦСКА, но главное, что наиграл больше "Трабзонспора". Ему не помогли собственные болельщики, а значит дома такую команду следует побеждать вновь. Если "армейцы" могут спокойно "сливать" оставшиеся туры, то "Краснодар" теперь обязан бороться, иначе зачем было так проводить второй тайм?» 0

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