Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев

С талисманом расставаться нельзя

Уволить Зидана? Вы серьезно? Мадрид должен его повысить и это легко объяснить.

Впереди маячит жестокое расставание «Реала» с легендой клуба, которой удалось завоевать три титула в Лиге чемпионов подряд. Но я искренне верю, что данный этап для президента клуба Флорентино Переса — это не пропасть, а спасение и огромная возможность. Речь про повышение француза, а не увольнение. Зидан — талисман переса в последние почти двадцать лет, поэтому им не следует прощаться.

Если Перес начнет думать, что совершил ошибку, когда убедил Зидана вернуться после триумфального руководства команды и паузы, то у меня есть напоминание. Только Мигель Муньос тренировал «сливочных» с большим количеством трофеев за всю 117-летнюю историю клуба. И это не случайность. Только два тренера повторили процент побед «Реала» в более чем 50 матчах с 1960 года — это Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

Если что-то не работает, то господину президенту следует посмотреть в зеркало, а не готовить увольнение тренера. Переса подталкивают эмоции фанатов, плохие результаты и новые кандидатуры перспективных тренеров, которые теоретически могут заменить Зидана. Президента можно понять. Все большие трофеи остались за пределами Мадрида, результаты противоречивы, но команда все равно борется за победы и дает понять, что дела медленно, но налаживаются.

Стоит вспомнить победу над «Гранадой» со счетом 4:2. Хороший футбол, потрясающие голы. Просто надо понять, что до тех пор, пока все ключевые игроки не наберут форму, мадридцы будут непоследовательны.

Моуринью — шаг назад

«Реалу» нужна перестройка globallookpress.com

Что касается альтернативы Зидану, то я не думаю, что Массимилиано Аллегри настолько заинтересует проект, чтобы отказаться от своего отпуска, учитывая нервного президента во главе клуба. Моуринью? Да, эта опция остается. На мой взгляд, такоой шаг — противник прогресса. Вся мадридская публика просто утонет в восхищении темной стороной португальца и его выходками, из которых он черпает энергию.

Перес, я уверен на сто процентов, все еще привязан к Моуринью и верит в него. Зидан тоже все понимает и не скрывает эмоций:

«Я здесь уже 18 лет, и то же самое случалось со мной как игроком. Я знаю где мы. Давление будет. Футбол забывает, что ты сделал, это жизнь. И для меня это то же самое. Прошлое есть прошлое, оно не имеет значения. Теперь есть только настоящее. Я не собираюсь говорить, что меня не раздражают разговоры людей, но это их мнение. Я должен давать максимальный результат и отвечать за команды. Остальные вопросы — не ко мне».

Мой совет Пересу: оставьте Зидана любой ценой до конца сезона. Зимой сядьте и поговорите с ним, предложив летом должность директора клуба.

Сейчас команда не сбалансирована — с точки зрения качества, возраста, опыта и голода. Достаточно мастеров, которые умеют выигрывать трофеи, есть молодые вроде Винисиуса, Родриго, Менди и Диаса. Но команда слишком раздута, нет четкого плана ее развития, а это работа именно директора. В данном направлении «Реал» работал шикарно, когда Зидан был директором или официально, или выполнял эти обязанности со стороны.

Мадриду нужен свой Гвардиола

Рауль ждет своего шанса globallookpress.com

Здесь стоит провести сравнение с «Барселоной» и вернуться в 2008 год. Эпоха Франка Райкаарда завершилась, а руководство каталонцев с решениями Йохана Кройфа и Чики Бегиристайна выглядит креативно, смело и агрессивно. Они назначили главным тренером Пепа Гвардиолы, который не был очевидным выбором. Многие думали, что это довольно отчаянный шаг.

Прямо сейчас у Переса есть возможность повторить этот путь и создать мадридскую версию Гвардиолы. У него есть два явных кандидата, каждый из которых находится под наблюдением клуба. Это Хаби Алонсо и Рауль. Две легенды клуба, поработавшие с молодежными командами. Каждый — настоящая индивидуальность, авторитет, который молод и полон энергии, а также знающий кухню родного клуба. Главное — в них заложен менталитет победителей.

Конечно, они не смогут повторить путь Гвардиолы, но они могут создать тот же эффект. Также Зидан уже в новой роли смог бы найти новые команды ряду игроков, чтобы освободить место для голодных и прогрессирующих новичков.

Преимущество Рауля заключается в том, что он находится в клубе и продолжает учиться. Кроме того, это настоящая икона, чего не скажешь про Алонсо.

Алонсо при этом более опытен, учитывая области его работы. Он перешел из «Реала» в «Реал Сосьедад», чтобы тренировать молодежный состав. «Ливерпуль» однозначно испытывает искушение пригласить его в связке с Джеррардом, если Юрген Клопп решит отдохнуть от футбола.

Вывод прост: есть все предпосылки, что летом у «Реала» появится новый блестящий директор в лице Зидана, а тот сможет создать у руля команды собственного Гвардиолу. Затем можно будет начать капитальный ремонт команды.

Этот план может принести трофеи, но слово за президентом. 0