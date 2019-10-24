ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев

    «Реал» пока не может вернуться на триумфальную тропу после возвращения Зинедина Зидана, но отказываться от француза не стоит

    Футбол Реал Мадрид Футбол Испании Примера Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Зенит»Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей Зинедин ЗиданОтставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев Гарри Кейн«МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
  • 21:48
    • «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
  • 01:13
    • Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:23
    • Вратарь «Лиона» принес победу «Бенфике» в Лиссабоне
  • 00:12
    • «Валенсия» упустила победу над «Лиллем», Черышев отметился голом
  • 00:06
    • «Барселона» не без труда обыграла «Славию»
  • 00:00
    • Дубль Мертенса помог «Наполи» удержать победу над «Зальцбургом»
  • 23:54
    • «Ливерпуль» разгромил «Генк», Окслейд-Чемберлен забил два мяча
    Все новости спорта
    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Автор ESPN Грэм Хантер уверен, что увольнение Зинедина Зидана станет ошибкой руководства «Реала». Более того, есть смысл дать работать французу на более высоком уровне в клубе.

    С талисманом расставаться нельзя

    Уволить Зидана? Вы серьезно? Мадрид должен его повысить и это легко объяснить.

    Впереди маячит жестокое расставание «Реала» с легендой клуба, которой удалось завоевать три титула в Лиге чемпионов подряд. Но я искренне верю, что данный этап для президента клуба Флорентино Переса — это не пропасть, а спасение и огромная возможность. Речь про повышение француза, а не увольнение. Зидан — талисман переса в последние почти двадцать лет, поэтому им не следует прощаться.

    Если Перес начнет думать, что совершил ошибку, когда убедил Зидана вернуться после триумфального руководства команды и паузы, то у меня есть напоминание. Только Мигель Муньос тренировал «сливочных» с большим количеством трофеев за всю 117-летнюю историю клуба. И это не случайность. Только два тренера повторили процент побед «Реала» в более чем 50 матчах с 1960 года — это Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

  • «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» уже не тот клуб, который может с легкостью подписывать звезд
  • Вчера

    • Если что-то не работает, то господину президенту следует посмотреть в зеркало, а не готовить увольнение тренера. Переса подталкивают эмоции фанатов, плохие результаты и новые кандидатуры перспективных тренеров, которые теоретически могут заменить Зидана. Президента можно понять. Все большие трофеи остались за пределами Мадрида, результаты противоречивы, но команда все равно борется за победы и дает понять, что дела медленно, но налаживаются.

    Стоит вспомнить победу над «Гранадой» со счетом 4:2. Хороший футбол, потрясающие голы. Просто надо понять, что до тех пор, пока все ключевые игроки не наберут форму, мадридцы будут непоследовательны.

    Моуринью — шаг назад

    «Реалу» нужна перестройка
    globallookpress.com

    Что касается альтернативы Зидану, то я не думаю, что Массимилиано Аллегри настолько заинтересует проект, чтобы отказаться от своего отпуска, учитывая нервного президента во главе клуба. Моуринью? Да, эта опция остается. На мой взгляд, такоой шаг — противник прогресса. Вся мадридская публика просто утонет в восхищении темной стороной португальца и его выходками, из которых он черпает энергию.

    Перес, я уверен на сто процентов, все еще привязан к Моуринью и верит в него. Зидан тоже все понимает и не скрывает эмоций:

    «Я здесь уже 18 лет, и то же самое случалось со мной как игроком. Я знаю где мы. Давление будет. Футбол забывает, что ты сделал, это жизнь. И для меня это то же самое. Прошлое есть прошлое, оно не имеет значения. Теперь есть только настоящее. Я не собираюсь говорить, что меня не раздражают разговоры людей, но это их мнение. Я должен давать максимальный результат и отвечать за команды. Остальные вопросы — не ко мне».

  • Мир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?
  • От Фернандо Торреса до Неймара
  • 22/10/2019

    • Мой совет Пересу: оставьте Зидана любой ценой до конца сезона. Зимой сядьте и поговорите с ним, предложив летом должность директора клуба.

    Сейчас команда не сбалансирована — с точки зрения качества, возраста, опыта и голода. Достаточно мастеров, которые умеют выигрывать трофеи, есть молодые вроде Винисиуса, Родриго, Менди и Диаса. Но команда слишком раздута, нет четкого плана ее развития, а это работа именно директора. В данном направлении «Реал» работал шикарно, когда Зидан был директором или официально, или выполнял эти обязанности со стороны.

    Мадриду нужен свой Гвардиола

    Рауль ждет своего шанса
    globallookpress.com

    Здесь стоит провести сравнение с «Барселоной» и вернуться в 2008 год. Эпоха Франка Райкаарда завершилась, а руководство каталонцев с решениями Йохана Кройфа и Чики Бегиристайна выглядит креативно, смело и агрессивно. Они назначили главным тренером Пепа Гвардиолы, который не был очевидным выбором. Многие думали, что это довольно отчаянный шаг.

    Прямо сейчас у Переса есть возможность повторить этот путь и создать мадридскую версию Гвардиолы. У него есть два явных кандидата, каждый из которых находится под наблюдением клуба. Это Хаби Алонсо и Рауль. Две легенды клуба, поработавшие с молодежными командами. Каждый — настоящая индивидуальность, авторитет, который молод и полон энергии, а также знающий кухню родного клуба. Главное — в них заложен менталитет победителей.

    Конечно, они не смогут повторить путь Гвардиолы, но они могут создать тот же эффект. Также Зидан уже в новой роли смог бы найти новые команды ряду игроков, чтобы освободить место для голодных и прогрессирующих новичков.

  • Трансферный дайджест. 15-21 октября
  • Кто претендует на главную звезду ПСЖ, сколько «Тоттенхэм» хочет выручить за Эриксена, вернется ли Ибра в Серию А и другие трансферные новости последних дней
  • 21/10/2019

    • Преимущество Рауля заключается в том, что он находится в клубе и продолжает учиться. Кроме того, это настоящая икона, чего не скажешь про Алонсо.

    Алонсо при этом более опытен, учитывая области его работы. Он перешел из «Реала» в «Реал Сосьедад», чтобы тренировать молодежный состав. «Ливерпуль» однозначно испытывает искушение пригласить его в связке с Джеррардом, если Юрген Клопп решит отдохнуть от футбола.

    Вывод прост: есть все предпосылки, что летом у «Реала» появится новый блестящий директор в лице Зидана, а тот сможет создать у руля команды собственного Гвардиолу. Затем можно будет начать капитальный ремонт команды.

    Этот план может принести трофеи, но слово за президентом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Реал» потерял лидерство из-за ошибок Зидана
  • 20/10/2019 в 16:50
    •
  • Прогноз
  • «Трабзонспор» — «Краснодар»
  • 1.55
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка
    • 20:56 18/10/2019     Артем Дзюба
  • Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина
    • 00:51 20/10/2019     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 15-21 октября
    • 20:07 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Ювентус» — «Локомотив» Футбол Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в ТуринеРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» Вчера в 02:070
  • 23:54
    • «Боруссия» уступила «Интеру» в Милане
  • 21:57
    • «Челси» вырвал победу у «Аякса», гол Промеса не был засчитан
  • 21:43
    • УНИКС дома разобрался с «Ховентудом»
    Фернандо Торрес Футбол Мир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?От Фернандо Торреса до Неймара 22/10/2019 в 20:480
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 00:55
    • Широков: Надо признать — «Зенит» не смог организовать контригру
  • 00:48
    • Караваев: У «Зенита» нет права на ошибку
  • 00:26
    • Оздоев: Не будешь биться за каждый кусочек поля — не будешь побеждать
    «Калгари» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари», «Лос-Анджелес» одолел «Виннипег»Результаты матчей регулярного чемпиона НХЛ 23 октября Вчера в 08:190
  • 21:35
    • Правительство поддержало возврат пива на футбольные стадионы
  • 21:28
    • Черышев начнет в старте «Валенсии» матч с «Лиллем»
  • 21:17
    • «Бенфика» — «Лион»: известны стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие